Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не бърза да назначи нов прессекретар на Белия дом. Длъжността е вакантна от 13 октомври, когато Кейти Захария напусна поста след едва пет дни работа. В отговор на въпрос за избора на неин заместник Тръмп каза: „Не бързаме“.

Към 24 ноември Белият дом все още не е обявил постоянен титуляр на една от най-видимите комуникационни позиции в администрацията. Според Axios Тръмп е заявил в телефонно интервю с бившата си прессекретарка Кейли Макенани, че около 100 души искат работата, но не е посочил кога ще вземе решение.

Постът остана вакантен след кратък мандат

Захария наследи Карълайн Левит, която напусна длъжността през август. Назначението на Захария се оказа краткотрайно, а Тръмп публично я призова да „преосмисли“ оставането си на поста, след като според Axios тя е била подложена на силен медиен натиск.

След оттеглянето ѝ започнаха да се обсъждат различни варианти за нов прессекретар. Fox News съобщи, че сред имената, които се разглеждат, са консервативният коментатор Бен Фъргюсън, директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг, ръководителят на Breitbart Матю Бойл и бившият прессекретар на Джордж Буш Ари Флайшър. Според медията Фъргюсън е получил подкрепа от представители на администрацията, но окончателен избор не е обявен.

Шегата с Дейна Уайт не доведе до назначение

На 7 ноември Тръмп предложи президента на UFC Дейна Уайт за прессекретар и дори посочи бойци, които можели да го подпомагат. Ден по-късно президентът заяви, че е бил „само на шега“. Така публикацията не промени статута на длъжността, която остана без постоянен ръководител.

Белият дом не е обявил краен срок за назначаването. Засега Тръмп продължава да разговаря директно с медиите, включително чрез телефонни интервюта, докато търсенето на нов прессекретар продължава.

Източници: axios.com, foxnews.com