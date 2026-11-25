Доналд Тръмп остави отворена възможността за нова среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но не посочи дата или място за разговори. Това стана, след като американският президент приключи посещението си в Китай на 19 ноември без очакваната среща с Ким.

Още през август Тръмп заяви, че очаква да се срещне отново със севернокорейския лидер до края на 2026 г. Впоследствие представител на Белия дом посочи, че двамата ще разговарят „когато моментът е подходящ“. Формулировката не беше придружена от конкретен график или информация за започнали официални приготовления.

Срещата в Китай не се състоя

В навечерието на азиатската си обиколка Тръмп няколко пъти намекна, че Ким може да се присъедини към събитията в Китай. На 16 ноември той каза: „Може да се срещнем с Ким Чен-ун“, като добави, че това зависи от китайския президент Си Дзинпин.

Ким обаче не присъства на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември. Северна Корея не е член на организацията, а Йонхап отбеляза, че Тръмп е напуснал Китай без публично обявена среща със севернокорейския лидер.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че за визитата на Тръмп в Китай не е била насрочена среща с Ким, но президентът е готов да започне нов диалог с Пхенян. Така Вашингтон запази дипломатическия канал отворен, без да обявява конкретна следваща стъпка.

Различията около ядрената програма остават

Тръмп и Ким са се срещали три пъти по време на първия мандат на американския президент. Първата среща беше в Сингапур през юни 2018 г., последвана от разговори в Ханой през февруари 2019 г. и кратка среща в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея през юни същата година.

Основният спор между Вашингтон и Пхенян остава ядрената програма на Северна Корея. По време на тристранната среща с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин Тръмп посочи денуклеаризацията като една от темите за обсъждане. Междувременно Международната агенция за атомна енергия съобщи за разширяване на съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон.

Източници: en.yna.co.kr, investing.com, apnews.com