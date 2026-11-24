Ръководителят на израелската служба за външно разузнаване „Мосад“ Роман Гофман е настоявал пред представители на американската администрация за нова многодневна кампания от въздушни удари срещу Иран. Срещата във Вашингтон е била в петък, а сред американските представители е бил директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Гофман е представил израелски разузнавателни данни за ядрената програма на Техеран, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Предложението идва на фона на продължаващия натиск от страна на Бенямин Нетаняху за подновяване на военните действия срещу Иран. Израелският премиер твърди, че заплахата е непосредствена, а целта на страната остава свалянето на иранския режим.

Спорът за непосредствената заплаха

В понеделник лидерът на опозиционната партия „Яшар“ Гади Айзенкот заяви, че не вижда непосредствена иранска заплаха, която да налага военни действия преди полагането на клетва от новото правителство. Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, настоя Израел да се съсредоточи върху запасите от обогатен уран.

„Най-сериозната заплаха от Иран са 440-те килограма обогатен уран, които все още не са унищожени или изнесени от страната. Трябва да се съсредоточим върху това“, заяви Айзенкот.

Нетаняху отговори, че политическите му опоненти омаловажават опасностите за сигурността на Израел.

„Всеки, който осмива или омаловажава тези заплахи - непосредствените, сериозни и тежки опасности, които ни заобикалят, го прави по политически причини“, каза премиерът.

Според „Таймс ъф Израел“ Айзенкот е получил от президента Ицхак Херцог мандат да състави правителство след изборите. Крайният срок за това е 6 декември. Опонентите на Нетаняху предупреждават, че нова война или внезапна ескалация може да осуети усилията за смяна на правителството.

Ядрената програма и химическите оръжия

Израел разглежда като възможни цели на нова операция не само ядрената програма, но и арсенала на Иран от балистични ракети и безпилотни летателни апарати. По информация на „Аарец“ сред аргументите на Нетаняху е и предполагаемата иранска програма за химически оръжия.

Експерти по сигурността, цитирани от изданието, не оспорват достоверността на израелската разузнавателна информация, но поставят под съмнение значението ѝ за настоящите политически решения. Според тях разработването на система за използване на химически оръжия, включително чрез бойни глави за балистични ракети, би отнело най-малко две години. Те припомнят и дългогодишната политика на Иран да не произвежда и да не използва химически оръжия.

Раз Цимт от Института за изследвания на националната сигурност в Тел Авив обобщава дилемата така: „Много трудно е да се разграничат политическите съображения от неотложността на заплахите“, заяви той пред „Ню Йорк таймс“.

Вашингтон все още не е взел решение

Не е ясно дали Израел би предприел самостоятелна атака или би изчакал одобрение от САЩ и гаранции за американска подкрепа при ирански ответен удар. Според израелски представители армията подкрепя участие в съвместна операция със САЩ, ако се появи такава възможност.

„Уолстрийт джърнъл“ отбелязва, че през януари демократите се очаква да поемат контрола над Конгреса и че израелски представители виждат в това възможна промяна в американската позиция. Междувременно говорителят на Нетаняху Дорон Шпилман отхвърля обвиненията, че премиерът използва Иран за политическото си оцеляване.

„Решенията на премиера относно Иран се ръководят от едно-единствено съображение: сигурността на Израел и неговите граждани“, заяви Шпилман.

Яир Голан, лидер на партията „Демократите“, и Айзенкот обаче твърдят, че смесването на оперативните срокове с политическите цели излага Израел на допълнителен риск. Засега няма потвърдено решение за започване на нова въздушна кампания.

Източници: bta.bg, apnews.com, timesofisrael.com