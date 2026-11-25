Украйна ще ускори изпълнението на договореностите с Унгария за разширяване на правата на националните малцинства, като целта е те да бъдат реализирани до края на юни 2027 г. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр по време на посещението си в Закарпатието.

По думите му разговорите с украинската страна са отбелязали значителен напредък по десет въпроса, свързани с езиковите, културните и образователните права на унгарското национално малцинство в Украйна. Мадяр заяви, че темата е била обсъдена и с украинския президент Володимир Зеленски.

Езикът и националните символи са сред спорните теми

Сред договореностите е използването на национални символи, както и възможността представителите на малцинствата да използват своя език в обществени услуги и културни дейности.

„Украйна върви към Европейския съюз, а там е напълно нормално националните малцинства да могат да използват своето знаме на национални празници, да общуват на своя език в болници или домове за възрастни хора, както и да слушат екскурзовод на този език“, каза Мадяр.

Изявлението е направено на пресконференция в Берегово, като е цитирано от „Европейска правда“. Според унгарския премиер Киев се е ангажирал да ускори процеса, така че договореностите да бъдат изпълнени шест месеца преди срока, заложен в пътната карта на процеса по присъединяване към Европейския съюз.

Първо посещение на Мадяр в Украйна

Пътната карта предвижда изпълнението на тези и други ангажименти до края на 2027 г. Новият срок, посочен от Мадяр, е краят на юни същата година.

На 24 ноември унгарският премиер беше на първото си посещение в Украйна, откакто заема поста. В рамките на визитата той обяви и пакет от помощ за Закарпатската област. В него са включени медицинско оборудване, генератори и транспортни средства.

Източници: pravda.com.ua