Украйна ще се обърне към новия Конгрес на САЩ, ако президентът Доналд Тръмп не успее да убеди Владимир Путин да прекрати войната до края на годината. Това заяви Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg. Новият състав на Конгреса ще бъде контролиран от демократите.

По думите му, ако не бъде постигнато мирно споразумение, приемливо за Киев, Украйна ще поиска от Вашингтон значителен пакет военна помощ и засилване на санкциите срещу Русия.

„Искаме мир, но не само за сметка на Украйна“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза, че американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф настояват споразумението да бъде сключено възможно най-бързо, за предпочитане до януари. Според Зеленски Киев може да бъде подложен на натиск да направи значителни отстъпки, докато Путин не показва признаци на готовност да прекрати войната.

Киев настоява за повече ракети Patriot

Зеленски призова съюзниците да увеличат доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, които се използват срещу руски балистични атаки. Той заяви, че Украйна изпитва остър недостиг и че част от вече договорените доставки се бавят.

По думите му предаването на 48 ракети Patriot е забавено, тъй като министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет все още не е одобрил пакета. Дори след получаването им количеството няма да покрие напълно нуждите на Украйна.

Зеленски посочи, че от миналата година САЩ доставят средно по 12 ракети прехващачи Patriot месечно. Той определи това като приблизително една четвърт от количеството, обещано от администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Отделно Financial Times съобщи, че около 60 ракети PAC-3 и PAC-2, платени от западни съюзници на Украйна, все още не са изпратени заради липсата на разрешение от Хегсет. Сред тях са партиди PAC-3, планирани за доставка през септември, октомври, ноември и декември, както и около 20 ракети от по-старата версия PAC-2.

Зеленски: Русия атакува все повече цивилна инфраструктура

Украинският президент заяви, че през 2026 г. Русия е променила начина, по който води войната. Освен енергийни обекти руските сили са започнали да атакуват инфраструктурата за водоснабдяване и мостове, свързващи двата бряга на Днепър в Киев.

„Когато някой порази канализационен обект с балистична ракета, можете ли да си представите, че това е станало случайно?“, попита Зеленски.

Следващият ход зависи от развитието на разговорите между Тръмп и Путин. При липса на договореност Киев очаква да постави пред новия Конгрес на САЩ исканията си за военна подкрепа, санкции срещу Русия и ускоряване на доставките за противовъздушната отбрана.

Източници: ukrinform.ua