Вчера по много от американските телевизии многократно бе излъчено едно видео, заснето с мобилен телефон: старият и нов шеф на Nvidia Дженсън Хуанг е застанал пред аплодиращи служители на компанията в калифорнийската ѝ централа.

Хуанг се завърна неочаквано на шефската позиция в Nvidiа, след като бе повторно назначен от съвета на директорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че се лично е застъпил за Хуанг, който "не представлява риск за сигурността". Според съобщения в американските медии, в завръщането му е бил замесен и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

В едно телевизионно интервю Доналд Тръмп определи Дженсън Хуанг като гений. Според президента загубата на неговите способности е най-голямата, истинската заплаха.

Близките връзки на Тръмп с Хуанг

Но защо управлението на най-големия производител на чипове в света се превърна в президентски въпрос? Една от причините е опасението от забавяне на бума в областта на изкуствения интелект, казва експертът Кайл Чан от аналитичния център "Брукингс". Чиповете на Nvidia са решаващ фактор в това отношение и допринасят за преднината на САЩ при усъвършенстваните модели за изкуствен интелект. А президентът Тръмп възприема този бум като своеобразно лично наследство. Според Чан, близките връзки на Тръмп с Хуанг също са изиграли роля. Междувременно "Файненшъл таймс" обяви, че Тръмп е спечелил до 15 милиона долара от завръщането на Хуанг в компанията.

Миналата седмица ръководството на Nvidia опроверга слуховете за завръщане – а сега съветът на директорите внезапно взе единодушно решение в тази насока. В прессъобщение на Nvidia се посочва, че от правителствени кръгове е получено уверение, че възстановяването на Хуанг на поста главен изпълнителен директор и президент не представлява риск за националната сигурност.

За икономиста Джеф Зоненфелд от Йейлската школа по мениджмънт обаче е точно обратното. В интервю за CNBC той определя завръщането на Хуанг като заплаха за националната сигурност. Това "не е консервативна икономическа политика, а безпрецедентно размиване на границите", казва той по повод намесата на американското правителство в частния сектор.

Дискусията за сигурността се води заради разкритията за извънбрачна връзка на Дженсън Хуанг с предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг. Тя е била мениджърка в компанията Megaspeed, която пък е била клиент на Nvidia. Предполага се, че по този начин в ръцете на Китай може да са попаднали информации или мощни чипове на Nvidia. В понеделник компанията Megaspeed беше включена в черния списък на САЩ - вече не може да купува чипове на Nvidia без официално разрешение.

Самият Дженсън Хуанг ще бъде разпитан относно участието му в скандала от членове на Конгреса на САЩ през следващата седмица. Сенаторката Елизабет Уорън от Демократическата партия нарича завръщането на Хуанг "необмислено решение". Тя посочва, че компанията и нейните мениджъри дължат обяснение на Конгреса. И други депутати - както демократи, така и републиканци - изразиха подобно мнение.

Вътрешните разследвания в Nvidia продължават. Според експерта Кайл Чан от аналитичния център "Брукингс", внезапната промяна в позицията на борда на директорите на Nvidia е нанесла вреда на неговата достоверност.

Източник: www.dw.com