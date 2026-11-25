Саудитският престолонаследник и министър-председател Мохамед бин Салман възнамерява да пътува до Съединените щати през декември, за да участва в срещата на върха на Г20 в Маями. Това съобщава Semafor, позовавайки се на американски представител.

„Принцът възнамерява да пътува до Съединените щати през декември“, е заявил представителят, цитиран от медията.

Срещата ще бъде в Маями

Домакин на форума ще бъде американският президент Доналд Тръмп. Срещата е насрочена за 14 и 15 декември 2026 г. в комплекса Trump National Doral в Маями.

Съединените щати председателстват Г20 през тази година, а сред основните приоритети на американското председателство са икономическият растеж, енергийните доставки и новите технологии.

Възможна среща с Доналд Тръмп

Участието на Мохамед бин Салман би било първата му визита в САЩ след началото на конфликта с Иран. То би създало и възможност за първа лична среща между него и Тръмп от началото на конфликта.

Според информацията, цитирана от Semafor, разговорите могат да засегнат исканията на Саудитска Арабия за американска помощ срещу йеменските хуси, както и за засилване на отбраната на кралството. Не е посочено дали тези теми вече са включени в официална програма.

Окончателно потвърждение все още няма

Присъствието на саудитския престолонаследник не е потвърдено публично от правителството в Рияд. Саудитска Арабия не изпрати Мохамед бин Салман на срещите на Г20 през 2024 и 2025 г. През 2025 г. делегацията на кралството в Йоханесбург беше оглавена от външния министър Фейсал бин Фархан.

Ако пътуването бъде осъществено, то ще постави Саудитска Арабия сред държавите, представени лично от най-високопоставените си ръководители на форума. Г20 обединява 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз.

Източници: briev.ai