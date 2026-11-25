Нидал Хасан поиска от федерален съд в САЩ да спре изпълнението на смъртната му присъда, насрочено за 3 декември. Бившият майор и армейски психиатър трябва да бъде разстрелян във Форт Худ, Тексас, където през 2009 г. уби 13 души и рани други 32.

Искането е подадено във вторник и е подписано лично от Хасан. В документа той заявява, че възнамерява да оспори пред федералния съд присъдата и начина, по който тя се поддържа. Според него военният съдебен процес е бил повлиян от незаконна намеса на командването, както и от расови и религиозни предубеждения.

Американският съюз за граждански свободи и неговият филиал в Канзас са се включили по делото като резервни защитници. Те са поискали временно спиране на екзекуцията, за да бъде подготвена петиция за съдебен контрол, известна като петиция за хабеас корпус.

„Тежестта на тази загуба не променя задължението на правителството да спазва принципите, които определят правосъдната ни система“, заяви Анна Арсоно, заместник-директор на проекта на организацията за смъртното наказание.

Изслушването по искането е насрочено във федералния съд в Канзас. Делото е там, тъй като Хасан е задържан във военния затвор във Форт Ливънуърт. Съдия по случая е Тони Мативи, а съдът все още не е постановил дали ще уважи молбата за спиране на екзекуцията.

Как се стигна до насрочването

Военен съд призна Хасан за виновен по 42 обвинения през август 2013 г. и пет дни по-късно му наложи смъртна присъда. Той не оспори, че е извършил стрелбата, но заяви, че е действал в опит да защити ислямски бойци от американските военни сили.

Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата му на 31 март 2025 г. След приключването на обжалванията президентът Доналд Тръмп одобри смъртната присъда на 2 октомври 2026 г. Четири дни по-късно армията определи датата и мястото на изпълнението.

Според Асошиейтед прес и Ройтерс федералното обжалване може да отложи екзекуцията с месеци или години. Подобна процедура вече спря изпълнението на смъртна присъда на друг военнослужещ от американската армия, Роналд Грей, който остава в затвора във Форт Лъ2025вънуърт.

Ако съдът не се намеси, присъдата на Хасан ще бъде изпълнена чрез разстрел в 13:00 часа местно време на 3 декември. Това би била първата екзекуция от американската военна система от 1961 г. насам и първата чрез разстрел след 1945 г.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com