Русия завършва подготовката за нов масиран удар по Украйна, като сред възможните цели са енергийната и логистичната инфраструктура, както и обекти за жизнено обезпечаване в градове и населени места. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след заседание в селекторен формат. По думите му информацията е на украинското разузнаване.

Зеленски посочи, че очаква доклад от Министерството на външните работи за резултатите от разговорите с партньорски държави за доставката на средства за противовъздушна отбрана. Като основна задача той определи осигуряването на ракети прехващачи за системите Patriot и NASAMS.

Продължават ударите по енергийната мрежа

Украинският президент заяви, че руските атаки срещу енергийната система не са спрели. По думите му под обстрел попадат подстанции, въздушни електропроводи и цялата мрежа за електроснабдяване в страната.

„Ситуацията днес е особено сложна в Днипро, Днипровския район и Павлоград. Всички необходими сили за ремонтите са ангажирани“, заяви Зеленски.

Той добави, че се работи и в Одеса и областта, Харковска област, Конотоп и в цяла Сумска област. Според президента има резервно оборудване, а ремонтните екипи работят денонощно.

Седем пострадали при удара по Киев

Съобщението за подготвяния нов удар идва след поредица от атаки срещу украински градове. През нощта срещу 26 ноември балистични ракети са поразили Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за седем пострадали и попадения в Деснянския район – в промишлена зона, нежилищна сграда и търговски център.

По-късно същия ден дронове са атакували Харков. Попадение е регистрирано и по сграда на висше учебно заведение. При атаката е загинала жена, а шестима души са пострадали.

Украинските власти не посочват конкретен момент за очаквания нов масиран удар. Киев продължава разговорите с партньорите си за укрепване на противовъздушната отбрана, докато ремонтни екипи възстановяват повредената енергийна инфраструктура в засегнатите райони.

Източници: unian.net