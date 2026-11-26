Украинските атаки срещу руски кораби в либийски води нарушават международното право, заяви турското Министерство на отбраната. Анкара призова воюващите страни да се въздържат от нападения срещу граждански плавателни съдове и да спазват международните правила.

Позицията е представена на ежеседмичния брифинг на министерството в Анкара. Според турската страна враждебни действия във водите на неутрална държава са незаконни.

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„Съгласно международното право е незаконно да се извършват враждебни действия във водите на неутрална държава“, заяви турското Министерство на отбраната.

Министерството съобщи още, че либийската страна е отнесла въпроса за атаките срещу кораби във и край пристанището на Бенгази до Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. В съобщението не се посочват конкретни дати за разглеждане на случая.

Украйна: операцията е самоотбрана

През уикенда с дронове бяха атакувани руски военен кораб и товарен плавателен съд в либийски води. Във вторник украинският външен министър определи операцията като законен акт на самоотбрана.

Тази позиция беше изразена след критики от страна на правителството в Триполи. Украйна и Турция дават противоположна правна оценка на действията: Киев ги представя като част от правото на самоотбрана, а Анкара ги определя като незаконни в територията и водите на неутрална държава.

Случаят поставя под дипломатически натиск Либия, която не е страна във войната между Русия и Украйна. Според турското Министерство на отбраната атаките са свързани с плавателни съдове, намиращи се във или край пристанището на Бенгази, а либийската страна е сезирала основните органи на ООН.