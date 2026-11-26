Русия все повече разчита на балистичните ракети „Искандер“, докато производството на аеробалистичните „Кинжал“ среща проблеми. Това заявява капитан първи ранг от запаса Андрей Риженко, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на Украйна, цитиран от УНИАН.

По думите му трудностите при „Кинжал“ са свързани с точността, конструкцията и производството на ракетата. Допълнително ограничение е зависимостта от самолетите МиГ-31, които служат като носители. Риженко допуска, че ресурсът на тези самолети също влияе върху възможностите за използване на ракетния комплекс.

„При „Кинжал“ има много сериозни проблеми с точността, конструкцията и производството. Мисля, че именно този вътрешен проблем е довел до това ракетите да се произвеждат в малки количества. Сега те залагат на „Искандер“ – произвеждат около 800 ракети годишно“, казва Риженко.

Посочените от експерта количества са оценка, а в публикацията не са представени руски официални данни, които да я потвърждават. Твърдението му е, че Москва компенсира ограниченията при „Кинжал“ с по-голямо производство на „Искандер“ и с използването на крилати ракети.

Авиационните бомби също са сериозна заплаха

Риженко определя като особено опасни и управляемите авиационни бомби, които руските сили използват срещу украински цели. Според него те вече се изстрелват от разстояние до 200 километра, което затруднява противодействието срещу самолетите носители.

Като възможно средство за борба с тях той посочва ракетата „Метеор“, която може да се използва, включително от изтребители „Грипен“. Украйна обаче не разполага с такива ракети, посочва експертът. Твърдението не означава, че Киев е получил или договорил конкретни доставки на този тип въоръжение.

Киев съобщава за ръст на руското ракетно производство

На 23 ноември по време на заседание на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин украинският министър на отбраната Евгений Хмара заяви, че Русия увеличава производството на балистични и крилати ракети. Министерството на отбраната на Украйна потвърди участието му във форума.

Според Хмара Русия произвежда по една балистична ракета на всеки пет часа и работи за ускоряване на темпа. Той посочи още, че през предходния месец руските сили са изстреляли по Украйна 153 балистични ракети. Тези числа са представени като оценка на украинския министър, а не като независимо потвърдени данни.

УНИАН свързва оценките на Риженко и Хмара с по-широката картина на руските удари срещу Украйна: ограничено производство или използване на „Кинжал“, по-голяма роля на „Искандер“ и засилено използване на балистични ракети и управляеми авиационни бомби.

Източници: unian.net, mod.gov.ua, gordonua.com