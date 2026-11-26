„Това е моето морално завещание.“ Така започва писмото, оставено от бившия началник на италианската полиция Джани Де Дженаро преди смъртта му. В посланието той защитава професионалната си чест и заявява, че никога не е нарушавал клетвата си за вярност към родината.

„След няколко минути вече няма да ме има, така че добре разбирате, че един „осъден на смърт човек“ не може да лъже“, пише Де Дженаро. Той е адресирал текста до компетентните органи с надеждата те да проявят почтеност и да го направят публично достояние.

Писмото е публикувано от вестник „Кориере дела сера“, съобщи италианската новинарска агенция АНСА. В него Де Дженаро отхвърля внушенията, че е действал в разрез с държавния интерес. „Никога не съм нарушавал клетвата си за вярност към родината и никога не съм искал нищо за себе си“, заявява той.

Разследване за атентата на улица „Д'Амелио“

Тялото на 78-годишния Де Дженаро е открито с огнестрелна рана в дома му в Тоскана в събота. Смъртта му е настъпила броени дни след като е бил уведомен, че срещу него се води разследване за предполагаемо отклоняване в погрешна посока на разследването на атентата на улица „Д'Амелио“ в Палермо.

При нападението, извършено през 1992 г. от Коза Ностра, са убити магистратът Паоло Борселино, известен с работата си срещу мафията, и петима негови телохранители. Разследването срещу Де Дженаро засяга начина, по който са били насочвани действията по случая, но самият той не признава вина и определя писмото си като морално завещание.

Кариера начело на италианските институции

Де Дженаро оглавява италианската полиция от 2000 до 2007 г. След това заема и други високи държавни и корпоративни длъжности. Между 2012 и 2013 г. е заместник държавен секретар към Министерския съвет в правителството на бившия премиер Марио Монти.

От 2013 до 2020 г. е председател на „Леонардо“ - гиганта в отбранителната и авиокосмическата промишленост, известен по-рано като „Финмеканика“. В оставеното послание той настоява, че не е търсил лична изгода и че през целия си професионален път е действал в служба на държавата.

Източници: ansa.it