Перспективите за постигане на мир в Украйна може да се подобрят през пролетта на 2027 г., заяви президентът на Румъния Никушор Дан в Брюксел. Той направи изказването си преди заседанието на Европейския съвет, когато беше попитан дали е възможно да бъде постигнато мирно споразумение до края на 2026 г.

„В този момент не съм много оптимистично настроен“, каза Дан. По думите му Русия разчита зимата да увеличи натиска върху украинското общество заради трудностите с функционирането на енергийната инфраструктура на страната.

„Мисля, че през пролетта на следващата година ще има повече шансове за мир“, заяви румънският президент. Той подчерта, че за това е необходимо да продължи подкрепата за Украйна и да бъде засилен натискът върху Русия.

Европа очаква участие в бъдещите преговори

Никушор Дан изрази увереност, че европейските държави ще участват в следващите обсъждания и преговори за прекратяване на войната. Изявлението му идва на фона на дипломатически усилия за изработване на условия за прекратяване на бойните действия и гаранции за сигурността на Украйна.

На заседанието на Европейския съвет на 26 и 27 ноември лидерите на Европейския съюз обсъждат дългосрочния бюджет на блока и финансовата подкрепа за Украйна през 2027 г. Сред основните въпроси е осигуряването на средства за икономическите и военните нужди на Киев.

Изказването на румънския президент не представлява потвърден срок за сключване на мирно споразумение. То е политическа оценка, че условията за напредък може да станат по-благоприятни през пролетта на 2027 г., докато конкретен график за приключване на войната не е обявен.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com, eurointegration.com.ua