Две трети от хазартните оператори в България обмислят да ограничат планираните си инвестиции през 2027 г., включително средствата за спорт. Половината компании в сектора отчитат спад в обема на дейността си през 2026 г. като причина посочват предлаганите законодателни промени и забраната за реклама на хазарта.

Данните са представени от Ангел Ирибозов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България. Според него промените могат да се отразят не само на операторите, но и на направленията, в които секторът инвестира.

Секторът отчита приходи за бюджета

През 2025 г. приходите в държавния бюджет от хазартния сектор са достигнали 526 млн. лева, което е ръст от 4,6% спрямо предходната година. За първите девет месеца на 2026 г. постъпленията възлизат на близо 225 млн. евро.

На този фон списъкът на Националната агенция за приходите с нелицензирани интернет страници вече надхвърля 10 000. От Асоциацията на игралната индустрия настояват за по-ефективен контрол и по-тясно сътрудничество между институциите и бизнеса. Оттам открояват и възможността България да се развива като център за разработка и производство на игрално оборудване, софтуер и технологии.

Предупреждения за пазара и технологичния сектор

Адвокат Миглена Димитрова заяви, че регулирането на хазартната реклама не е негативна мярка само по себе си, но законодателните решения трябва да бъдат приложими и да отчитат последиците за пазара и потребителите.

„Регулирането на хазартната реклама само по себе си не е негативна мярка, но е необходимо всяко законодателно решение да бъде внимателно обмислено, практически приложимо и съобразено с реалните последици за пазара и потребителите“, каза Миглена Димитрова.

Тя настоя за ясно разграничение между лицензирания и нелегалния сектор. По думите ѝ усилията на държавата трябва да се насочат към противодействие на нелицензираните оператори, като паралелно с това се поддържа диалог с компаниите, които работят в рамките на закона.

Александър Попов предупреди, че регулаторните решения трябва да бъдат оценявани и според отражението им върху икономиката, заетостта и инвестиционната среда.

„От моя опит мога да заявя, че промените от 2024 г. доведоха до огромно объркване“, заяви Попов.

Според него необмислени ограничения могат да засегнат технологичния сегмент на игралната индустрия и да доведат до изнасяне на работна сила извън страната.

Възможни последици за спорта

Кирино Манчини разгледа промените през международния опит и акцентира върху връзката между игралната индустрия, спорта и медиите. Като пример той посочи Италия, където по представени от него данни забраната на спонсорствата от бетинг компании е довела до загуби за спортния сектор от 200 млн. евро.

Според Манчини международният опит трябва да бъде анализиран при изработването на националните правила, така че ограниченията да не отслабят лицензирания сектор и да не разширят дела на нелегалния пазар.

Източници: btvnovinite.bg