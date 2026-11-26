Войната между Русия и Украйна няма да приключи през 2027 г., а бойните действия вероятно ще продължат и през 2028 г. Това прогнозира военно-политическият анализатор от групата „Информационна съпротива“ Александър Коваленко в ефира на ТСН. По думите му през втората половина на 2027 г. е възможно да се появят положителни промени по дипломатическия път, но това няма да означава край на войната.

„През 2027 г. войната няма да приключи. Във всеки случай и през 2028 г. бойните действия ще продължат. Друг въпрос е с каква интензивност“, заяви Коваленко.

Мобилизацията остава ключов фактор

Анализаторът се съмнява, че Русия ще успее да проведе мащабна настъпателна кампания, ако не обяви всеобща мобилизация. При липса на такова решение той очаква украинските сили да продължат контраатакуващи и контранастъпателни операции през 2027 и 2028 г.

Според прогнозата му освобождаването на територии ще става постепенно, предимно на тактическо ниво, макар че на отделни направления може да има и по-бързи действия. Коваленко допуска, че основният начин Москва да увеличи военните си възможности е да разшири числеността на личния състав чрез всеобща мобилизация.

Той смята, че подобно решение крие сериозни политически рискове за руските власти. По думите му срещу мобилизацията може да има недоволство в Дагестан и Ингушетия, а евентуално изключение за Северен Кавказ би могло да предизвика реакция в други региони, включително Татарстан. Затова, според анализа му, Кремъл би трябвало допълнително да мобилизира обществото чрез реторика за война с НАТО.

Удари по тила и възможно локално примирие

Коваленко определя въздушните удари по украинския тил и енергийната инфраструктура като един от приоритетите на Русия. Той свързва тази тактика с твърдени от него проблеми за руските сили на фронта и заявява, че Москва може да разчита на недоволство сред украинското население заради прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

Анализаторът допуска договаряне на локални примирия по отделни направления, но не очаква дългосрочно прекратяване на огъня преди края на войната. „Локално примирие е възможно, ако Русия започне да понася много по-сериозни загуби, отколкото може да компенсира“, посочи той.

Коваленко твърди още, че Русия няма достатъчен технологичен и инженерен потенциал за оръжие или решение, което напълно да промени хода на войната. Като възможен инструмент за натиск той посочва и откриването на втори театър на бойни действия срещу Европа.

Военният блогър Сергей Мисюра, също цитиран от ТСН, заявява, че не вижда признаци за спиране или замразяване на войната. Така прогнозите, представени в украинската медия, очертават продължителен конфликт, при който дипломатически промени са възможни, но не и бърз край на бойните действия.

Източници: unian.net, tsn.ua