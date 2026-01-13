Новини
Свят »
Франция »
13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ

13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ

13 Януари, 2026 04:19 5 427 6

  • емил зола-
  • писател-
  • аз обвинявам-
  • аферата драйфус-
  • делото драйфус

На 23 февруари 1898 г. Зола е обвинен в клевета

13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 януари 1898 г. Емил Зола публикува под заглавие „Аз обвинявам" своето открито писмо във вестник "Орор", което е адресирано до президента на Франция Феликс Фор по делото "Драйфус". Писмото е в защита на офицера Алфред Драйфус, осъден на доживотен затвор на 22 декември 1894 г. по обвинение, че е продал военна тайна на Германия.

"Драйфус" е съдебен процес срещу френския генералщабен офицер Алфред Драйфус (1859-1935 г.), евреин по произход, обвинен в шпионаж в полза на Германия.

13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Осъден е през декември 1894 г. на доживотна каторга. Чрез писмото си Емил Зола заклеймява висши държавни и политически лица, замесени в аферата "Драйфус". Под натиска на общественото мнение Алфред.Драйфус е помилван през 1899 г., през 1906 г. е реабилитиран.

13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Писмото на Зола предизвиква бурни реакции във Франция и чужбина. Авторът обвинява правителството в антисемитизъм и беззаконие. Той посочва съдебни грешки, липса на доказателства и необективно поведение на съда. Според писателя човекът, който трябва да е на мястото на Драйфус е майор Естерхази. Зола хвърля обвинения и към много други френски военни.

13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

В резултат на писмото на 23 февруари 1898 г. Зола е обвинен в клевета. За да избегне затвор, той заминава за Англия. Връща се във Франция през юни 1899 г.

Емил Зола е френски писател, роден през 1840 г. Той е сред видните представители на натурализма. Бил е номиниран за Нобелова награда за литература през първите 2 издания на отличието – 1901 и 1902 г. На български са преведени книгите му „Терез Ракен“, „Нана“, „Жерминал“, „Човекът-звяр“ и др. Умира през 1902 г.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    16 3 Отговор
    О, да, това бяха времената на либерални игри и самовъзхищение. Дебелата, алчна и мързелива буржоазна класа седеше здраво на колониалния трон от човешки кости и черепи. Възможно е едновременно да се получава колониална рента и да се пишат свободолюбиви писма до вестниците. И след това се преместете в Лондон за триумфални срещи и огнени банкети с робско месо. Бяха хубави времена и весели нрави.

    06:31 13.01.2025

  • 2 Запознат

    5 2 Отговор
    Умира отровен с въглероден оксид , от печка с твърдо гориво . Като пример , какво може да стане , когато не се спазват правилата . Учили сме го някога . Причинно-следствени връзки . Печка-въглища-ключ-комин - ОКСИКАРБХЕМОГЛОБИН .

    06:48 13.01.2025

  • 3 издрайфус

    6 3 Отговор
    Това ясно показва, че политиката е на много по-ниско ниво в социалната йерархия от литературата и изкуството, дори и политик на най-високо ниво (като президента на Франция) може да се изложи много лошо с необмислени действия.

    06:48 13.01.2025

  • 4 Факт

    3 2 Отговор
    Чакаме обвиненията!

    06:54 13.01.2025

  • 5 Нула

    4 0 Отговор
    Отново злоупотребяват с Търпението ни

    09:11 13.01.2025

  • 6 Име

    4 0 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите! Един с едни, друг с други. Провидението има мастър план. Мир и щастие за всеки!

    09:18 13.01.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания