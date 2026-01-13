13 януари 1898 г. Зола: Аз обвинявам! СНИМКИ

На 13 януари 1898 г. Емил Зола публикува под заглавие „Аз обвинявам" своето открито писмо във вестник "Орор", което е адресирано до президента на Франция Феликс Фор по делото "Драйфус". Писмото е в защита на офицера Алфред Драйфус, осъден на доживотен затвор на 22 декември 1894 г. по обвинение, че е продал военна тайна на Германия.

"Драйфус" е съдебен процес срещу френския генералщабен офицер Алфред Драйфус (1859-1935 г.), евреин по произход, обвинен в шпионаж в полза на Германия.

Снимка: БГНЕС

Осъден е през декември 1894 г. на доживотна каторга. Чрез писмото си Емил Зола заклеймява висши държавни и политически лица, замесени в аферата "Драйфус". Под натиска на общественото мнение Алфред.Драйфус е помилван през 1899 г., през 1906 г. е реабилитиран.

Снимка: БГНЕС

Писмото на Зола предизвиква бурни реакции във Франция и чужбина. Авторът обвинява правителството в антисемитизъм и беззаконие. Той посочва съдебни грешки, липса на доказателства и необективно поведение на съда. Според писателя човекът, който трябва да е на мястото на Драйфус е майор Естерхази. Зола хвърля обвинения и към много други френски военни.

Снимка: БГНЕС

В резултат на писмото на 23 февруари 1898 г. Зола е обвинен в клевета. За да избегне затвор, той заминава за Англия. Връща се във Франция през юни 1899 г.

Емил Зола е френски писател, роден през 1840 г. Той е сред видните представители на натурализма. Бил е номиниран за Нобелова награда за литература през първите 2 издания на отличието – 1901 и 1902 г. На български са преведени книгите му „Терез Ракен“, „Нана“, „Жерминал“, „Човекът-звяр“ и др. Умира през 1902 г.