2 февруари 1812 г. Руснаците стъпват в Калифорния

На 2 февруари 1812 г. руските колонисти стъпват в Калифорния. Те основават Форт Рос. Аналите сочат за негов създател руския търговец Иван Кусков. Колонията има за цел да подсигурява с хранителни продукти експанзията им в Аляска. Форт Рос става най-южната точка на руската колонизация в Америка.

Форт Рос се намира на 80 км на север от днешния Сан Франциско в Калифорния. Оттогава териториите, които условно наричали Руска Америка, придобили законен вид. Трябва да отбележим, че това пространство, което било в размер на 1,5 милиона квадратни километра се обитавало от не повече от 2 500 руснаци, които се губели на фона на почти 70 000 индианци, ескимоси и алеути.

Всичко започва няколко десетилетия по-рано.

През 1784 г. експедиция под командването на Григорий Шелихов (1747-1795) се установява на Алеутските острови. През 1791 г. Шеликов и Николай Резанов учредяват Руско-американската компания с управител Александър Баранов (1746-1818). Компанията се занимава с лов на морски видри и търговия с кожи с козина, основава фактории в региона.

От 1808 г. столица на Руска Америка е Нови Архангелск (или Новоархангелск, дн. Ситка в Аляска. Управлението на Руска Америка се осъществява от Иркутск, като колонията е официално под юрисдикцията на Сибирското генерал-губернаторство, по-късно от 1822 г. на генерал-губернаторство Източен Сибир.

Населението на руските колонии в Америка достига 40 000 души,

сред които доминират алеутите.

Във Форт Рос през 1824 г. е подписана руско-американска конвенция за определяне на южната граница на земите на Руската империя в Аляска на ширина 54°40'N. Конвенцията потвърждава владението и собствеността на Съединените щати и Великобритания (до 1846 г.) в Орегон.

През 1824 г. е подписана и англо-руска конвенция за определяне на границите на владенията на тези 2 империи в Северна Америка. Съгласно тази конвенция руските владения са по западния бряг на Северна Америка по бреговата полоса, включваща цялата брегова ивица без тази между 54°N и 60°N, така че днешният излаз на Канада на Тихоокеанското крайбрежие (чрез провинция Британска Колумбия) се дължи на това споразумение. Руско-британската граница не е права линия (както е границата на Аляска и Юкон) и изключително мъчно установима.

През януари 1841 г. Форт Рос е продаден на мексиканския гражданин Джон Сатер. През 1867 г. е извършена покупката на Аляска от САЩ за 7,2 милиона долара.