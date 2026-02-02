2 февруари 1812 г. Руснаците стъпват в Калифорния

На 2 февруари 1812 г. руските колонисти стъпват в Калифорния. Те основават Форт Рос. Аналите сочат за негов създател руския търговец Иван Кусков. Колонията има за цел да подсигурява с хранителни продукти експанзията им в Аляска. Форт Рос става най-южната точка на руската колонизация в Америка.
Форт Рос се намира на 80 км на север от днешния Сан Франциско в Калифорния. Оттогава териториите, които условно наричали Руска Америка, придобили законен вид. Трябва да отбележим, че това пространство, което било в размер на 1,5 милиона квадратни километра се обитавало от не повече от 2 500 руснаци, които се губели на фона на почти 70 000 индианци, ескимоси и алеути.
Всичко започва няколко десетилетия по-рано.
През 1784 г. експедиция под командването на Григорий Шелихов (1747-1795) се установява на Алеутските острови. През 1791 г. Шеликов и Николай Резанов учредяват Руско-американската компания с управител Александър Баранов (1746-1818). Компанията се занимава с лов на морски видри и търговия с кожи с козина, основава фактории в региона.
От 1808 г. столица на Руска Америка е Нови Архангелск (или Новоархангелск, дн. Ситка в Аляска. Управлението на Руска Америка се осъществява от Иркутск, като колонията е официално под юрисдикцията на Сибирското генерал-губернаторство, по-късно от 1822 г. на генерал-губернаторство Източен Сибир.
Населението на руските колонии в Америка достига 40 000 души,
сред които доминират алеутите.
Във Форт Рос през 1824 г. е подписана руско-американска конвенция за определяне на южната граница на земите на Руската империя в Аляска на ширина 54°40'N. Конвенцията потвърждава владението и собствеността на Съединените щати и Великобритания (до 1846 г.) в Орегон.
През 1824 г. е подписана и англо-руска конвенция за определяне на границите на владенията на тези 2 империи в Северна Америка. Съгласно тази конвенция руските владения са по западния бряг на Северна Америка по бреговата полоса, включваща цялата брегова ивица без тази между 54°N и 60°N, така че днешният излаз на Канада на Тихоокеанското крайбрежие (чрез провинция Британска Колумбия) се дължи на това споразумение. Руско-британската граница не е права линия (както е границата на Аляска и Юкон) и изключително мъчно установима.
През януари 1841 г. Форт Рос е продаден на мексиканския гражданин Джон Сатер. През 1867 г. е извършена покупката на Аляска от САЩ за 7,2 милиона долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон Вагенщайн
Коментиран от #2
07:36 02.02.2017
2 Дон Антонио
До коментар #1 от "Соломон Вагенщайн":Абе не знам дали са били евреи ама ако видиш българите по онова време какво са представлявали - от сутрин до здрач в кръчмата като вампири, а жените чистят, готвят, гледат деца и животни, едва ли е имало по малодушен и мързелив бял човек от българският мъж по онова време
Коментиран от #3, #9
07:51 02.02.2017
3 ГоУст
До коментар #2 от "Дон Антонио":Браво! Изби рибата! Изкърти мивката!!
Подобна простотия не бях чувал до сега!!!
Българите били мързеливи и пиели по цял ден!!
А воловете сигурно сами са орали и сеяли! А пък турците вероятно са работили на Българите...пък наще искали да се освободят от тази "тирания"...
10:06 02.02.2017
4 Бате Цецо
Дали Шелихов я учредява след смъртта си?
Коментиран от #7
10:13 02.02.2017
5 САШО
:)))))
11:03 02.02.2017
6 Петър Папазов
11:20 02.02.2017
7 Пламен
До коментар #4 от "Бате Цецо":Григорий Шелихов основава Руско-Американската Търговска компания през 1791 г.
Коментиран от #8
11:38 02.02.2017
8 Бате Цецо
До коментар #7 от "Пламен":Хубаво е, че авторът е направил корекция своевременно.
11:55 02.02.2017
9 тнт
До коментар #2 от "Дон Антонио":ВИКАШ ПИЯНИ ВАМПИРИ. ХАХАХАХА
16:05 02.02.2017
10 китайче
18:50 02.02.2017
11 Торбалан
05:59 02.02.2026
12 Ха ха- Руската Америка
Значи след Украйна, Путин може да поиска и в Аляска и в “Руската Америка“ в Калифорния да направи една СВО за да възстави и там в законен вид руския език в принадлежалите някога исторически руски земи и територии, както направи в Украйна и с Тръмп ще се разберат и ще си делнат Канада !!!!
06:09 02.02.2026