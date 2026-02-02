Новини
2 февруари 1812 г. Руснаците стъпват в Калифорния

2 Февруари, 2026 05:13 9 396 12

  • русия-
  • сащ-
  • калифорния-
  • форт рос-
  • руснаци-
  • колонизатори

2 февруари 1812 г. Руснаците стъпват в Калифорния - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 2 февруари 1812 г. руските колонисти стъпват в Калифорния. Те основават Форт Рос. Аналите сочат за негов създател руския търговец Иван Кусков. Колонията има за цел да подсигурява с хранителни продукти експанзията им в Аляска. Форт Рос става най-южната точка на руската колонизация в Америка.

Форт Рос се намира на 80 км на север от днешния Сан Франциско в Калифорния. Оттогава териториите, които условно наричали Руска Америка, придобили законен вид. Трябва да отбележим, че това пространство, което било в размер на 1,5 милиона квадратни километра се обитавало от не повече от 2 500 руснаци, които се губели на фона на почти 70 000 индианци, ескимоси и алеути.

Всичко започва няколко десетилетия по-рано.

През 1784 г. експедиция под командването на Григорий Шелихов (1747-1795) се установява на Алеутските острови. През 1791 г. Шеликов и Николай Резанов учредяват Руско-американската компания с управител Александър Баранов (1746-1818). Компанията се занимава с лов на морски видри и търговия с кожи с козина, основава фактории в региона.

От 1808 г. столица на Руска Америка е Нови Архангелск (или Новоархангелск, дн. Ситка в Аляска. Управлението на Руска Америка се осъществява от Иркутск, като колонията е официално под юрисдикцията на Сибирското генерал-губернаторство, по-късно от 1822 г. на генерал-губернаторство Източен Сибир.

Населението на руските колонии в Америка достига 40 000 души,

сред които доминират алеутите.

Във Форт Рос през 1824 г. е подписана руско-американска конвенция за определяне на южната граница на земите на Руската империя в Аляска на ширина 54°40'N. Конвенцията потвърждава владението и собствеността на Съединените щати и Великобритания (до 1846 г.) в Орегон.

През 1824 г. е подписана и англо-руска конвенция за определяне на границите на владенията на тези 2 империи в Северна Америка. Съгласно тази конвенция руските владения са по западния бряг на Северна Америка по бреговата полоса, включваща цялата брегова ивица без тази между 54°N и 60°N, така че днешният излаз на Канада на Тихоокеанското крайбрежие (чрез провинция Британска Колумбия) се дължи на това споразумение. Руско-британската граница не е права линия (както е границата на Аляска и Юкон) и изключително мъчно установима.

През януари 1841 г. Форт Рос е продаден на мексиканския гражданин Джон Сатер. През 1867 г. е извършена покупката на Аляска от САЩ за 7,2 милиона долара.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Вагенщайн

    11 7 Отговор
    Руските евреи стъпиха не само в Калифорния а във всички Съветско-Американски Щати.

    Коментиран от #2

    07:36 02.02.2017

  • 2 Дон Антонио

    17 32 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон Вагенщайн":

    Абе не знам дали са били евреи ама ако видиш българите по онова време какво са представлявали - от сутрин до здрач в кръчмата като вампири, а жените чистят, готвят, гледат деца и животни, едва ли е имало по малодушен и мързелив бял човек от българският мъж по онова време

    Коментиран от #3, #9

    07:51 02.02.2017

  • 3 ГоУст

    33 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Антонио":

    Браво! Изби рибата! Изкърти мивката!!
    Подобна простотия не бях чувал до сега!!!
    Българите били мързеливи и пиели по цял ден!!
    А воловете сигурно сами са орали и сеяли! А пък турците вероятно са работили на Българите...пък наще искали да се освободят от тази "тирания"...

    10:06 02.02.2017

  • 4 Бате Цецо

    16 0 Отговор
    Простете ми, но нещо не разбрах как Григорий Шелихов, който е живял (1747-1795) през 1799 г заедно с Николай Резанов учредяват Руско-американската компания ...
    Дали Шелихов я учредява след смъртта си?

    Коментиран от #7

    10:13 02.02.2017

  • 5 САШО

    5 2 Отговор
    "Аналите сочат "
    :)))))

    11:03 02.02.2017

  • 6 Петър Папазов

    22 2 Отговор
    В Сан Франциско има един квартал-туристически обект-чието име е "The Russian Hill".Там и сега живеят потомци на руските колонизатори.

    11:20 02.02.2017

  • 7 Пламен

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бате Цецо":

    Григорий Шелихов основава Руско-Американската Търговска компания през 1791 г.

    Коментиран от #8

    11:38 02.02.2017

  • 8 Бате Цецо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Хубаво е, че авторът е направил корекция своевременно.

    11:55 02.02.2017

  • 9 тнт

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Антонио":

    ВИКАШ ПИЯНИ ВАМПИРИ. ХАХАХАХА

    16:05 02.02.2017

  • 10 китайче

    6 0 Отговор
    С ТАНКОВЕТЕ !!!

    18:50 02.02.2017

  • 11 Торбалан

    3 0 Отговор
    Абе не знам коя година са стъпили ...ама да не стъпат отново

    05:59 02.02.2026

  • 12 Ха ха- Руската Америка

    0 1 Отговор
    “Форт Рос се намира на 80 км на север от днешния Сан Франциско в Калифорния. Оттогава териториите, които условно наричали Руска Америка, придобили законен вид.“

    Значи след Украйна, Путин може да поиска и в Аляска и в “Руската Америка“ в Калифорния да направи една СВО за да възстави и там в законен вид руския език в принадлежалите някога исторически руски земи и територии, както направи в Украйна и с Тръмп ще се разберат и ще си делнат Канада !!!!

    06:09 02.02.2026

