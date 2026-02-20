Западните посредници на киевския режим са избрали президента Володимир Зеленски заради неговата "липса на принципи", за да унищожат Украйна, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

В интервю за "Вести" дипломатът отбеляза, че Зеленски е бил избран именно по този критерий, човек, който да е морално, етично и физически зависим.

Още новини от Украйна

Тя твърди, че той е тежко болен и е бил такъв още преди да дойде на власт, и следователно, според дипломата, западните посредници са го вербували да извършва действия, насочени към унищожаване на украинската държава и народ.

Захарова добави още, че според нея човек с нормални морални принципи не би участвал в подобна схема. Тя обясни, че дори такъв човек да е бил въвлечен в политиката поради суета или арогантност, в крайна сметка би се оттеглил от по-нататъшно участие.

Освен това говорителят на външното министерство заяви, че според нея Зеленски не е преминал надлежен медицински преглед за наркотична зависимост. Тя нарече подобни доклади инсценирани и каза, че според нея никой не е виждал потвърдени резултати от тестове.

Припомняме, че според Кремъл Зеленски не е легитимен президент на Украйна. Киев вече обясни защо в страната избори в момента не са възможни.

Самият Зеленски обвинява Кремъл в агресия и нежелание да преговаря за мир.