Мария Захарова: Зеленски е тежко болен! Западът го избра заради неговите зависимости
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Зеленски е тежко болен! Западът го избра заради неговите зависимости

20 Февруари, 2026 22:11 3 785 97

Говорителят на руското външно министерство добави още, че според нея човек с нормални морални принципи не би участвал в подобна схема

Мария Захарова: Зеленски е тежко болен! Западът го избра заради неговите зависимости - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Западните посредници на киевския режим са избрали президента Володимир Зеленски заради неговата "липса на принципи", за да унищожат Украйна, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

В интервю за "Вести" дипломатът отбеляза, че Зеленски е бил избран именно по този критерий, човек, който да е морално, етично и физически зависим.

Тя твърди, че той е тежко болен и е бил такъв още преди да дойде на власт, и следователно, според дипломата, западните посредници са го вербували да извършва действия, насочени към унищожаване на украинската държава и народ.

Захарова добави още, че според нея човек с нормални морални принципи не би участвал в подобна схема. Тя обясни, че дори такъв човек да е бил въвлечен в политиката поради суета или арогантност, в крайна сметка би се оттеглил от по-нататъшно участие.

Освен това говорителят на външното министерство заяви, че според нея Зеленски не е преминал надлежен медицински преглед за наркотична зависимост. Тя нарече подобни доклади инсценирани и каза, че според нея никой не е виждал потвърдени резултати от тестове.

Припомняме, че според Кремъл Зеленски не е легитимен президент на Украйна. Киев вече обясни защо в страната избори в момента не са възможни.

Самият Зеленски обвинява Кремъл в агресия и нежелание да преговаря за мир.


  • 1 Ехеее

    62 78 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    Коментиран от #5, #55

    22:13 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    59 50 Отговор
    Зеления наркоман разобличава и европейските ценности и морала на урсулите.
    ЕС се разпада.

    Коментиран от #13

    22:15 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    59 50 Отговор

    До коментар #1 от "Ехеее":

    Всички, които работеха със Зеленски и го изоставиха потвърдиха впоследствие че човека си има проблем с наркотиците още докато беше актьорче.

    Коментиран от #19

    22:16 20.02.2026

  • 6 Хаха

    42 55 Отговор
    Наша маша захатела молоко, не папала пад кораву, а папала пад бика. Водка мала....

    22:16 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма край

    47 47 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...😂

    Коментиран от #17

    22:16 20.02.2026

  • 9 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    43 40 Отговор
    Руски пар.ц.ал.

    22:16 20.02.2026

  • 10 Смях в залата

    43 46 Отговор
    Маша говори за морал.

    22:17 20.02.2026

  • 11 така така

    54 8 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    22:17 20.02.2026

  • 12 Екатерина великата починала

    29 38 Отговор
    След съвкупление с кон.Преди това му правила френска.На коня.

    Коментиран от #84

    22:18 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    21 23 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    22:19 20.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хехее

    36 38 Отговор
    Рашка е в агония

    Коментиран от #23

    22:20 20.02.2026

  • 17 мъка

    35 26 Отговор

    До коментар #8 от "Няма край":

    хайде побеждавайте ги вече тия слаби руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни първи "дами" - бивши простит...манекенки писма-послания до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната, че и искали пълна гаранция за сигурността на военния си контингент хахаха! Не ви ли писна да сте толкова жалки? А педофила Тръмп бил молел картонения тигър Путин да спре огъня в 404 че ония прекалено бързо ги връщали към ранното средновековие хахахахаха. Няма такава жалка картинка!

    Коментиран от #64, #91

    22:20 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да питам

    33 16 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    22:21 20.02.2026

  • 20 Българин

    39 21 Отговор
    Зеленски ви развинти главите пияни.

    22:21 20.02.2026

  • 21 големсмях

    24 23 Отговор
    ХАХАХАХ....Зависима от водката и ....пияните ..мъжествености на руснаците ..

    22:21 20.02.2026

  • 22 хаха

    30 20 Отговор
    Моралните ватенки обясниха колко неморални били другите бря!

    "Берлин, 1945 г.: руски войник прави руски неща."

    Коментиран от #65

    22:21 20.02.2026

  • 23 Гост

    28 18 Отговор

    До коментар #16 от "Хехее":

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои

    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои

    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои

    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои

    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!

    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н. и т.н.

    "агония" ахахахаха

    Коментиран от #33, #35, #39, #40, #66, #68, #75, #90

    22:21 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иво

    13 16 Отговор
    Руси свърши.

    22:22 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пак аз

    22 12 Отговор
    От тези в Кремъл само конят ще умре от естествена смърт.

    Коментиран от #53

    22:23 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хохо Бохо

    13 21 Отговор
    Мария Захарова не е алкохоличка! Това са слухове...

    22:24 20.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Квартал 95

    20 22 Отговор
    Да, Зеленото е болен и луд наркоман. Просто мераклиите ще го изкарат единствен виновен за капитулацията на Украйна и смъртта на толкова много украинци..

    Коментиран от #43, #67

    22:24 20.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    23 17 Отговор
    А Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #94

    22:25 20.02.2026

  • 35 аz СВО Победа 80

    22 8 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    И трийсетина руски генерала "намазаха" покрай блицкрига на Късият.

    22:25 20.02.2026

  • 36 хаха

    20 20 Отговор
    Полша 1946: Героични и МОРАЛНИ руски войници освобождават полските фермери от добитъка им!

    22:26 20.02.2026

  • 37 Цвете

    26 22 Отговор
    А ВАШИЯ ЛЕГИТИМЕН ЛИ Е, КОГАТО СЕ СМЕНЯШЕ ПРЕЗ ЧЕТИРИ ГОДИНИ С МЕДВЕДЕВ ,ДОКАТО ПРОМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА ВИ ,ЗА ДА ОСТАНЕ ВО ВЕК И ВЕКОВ? МАША, ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА И ПРЕСТАНИ ДА ПЕТНИШ ИМЕТО НА ЗЕЛЕНСКИ. 🙄☹️🤔

    22:27 20.02.2026

  • 38 Ачо

    19 12 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    Руснаците ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    22:27 20.02.2026

  • 39 Руската пропаганда

    22 15 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Има за цел глупака.

    22:28 20.02.2026

  • 40 ТРЪМП и ЦРУ:

    18 15 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Руските загуби на фронта са огромни. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    22:29 20.02.2026

  • 41 Отец Дионисий

    25 13 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    22:30 20.02.2026

  • 42 Анджо

    19 13 Отговор
    Тъпизми. Тоя кадето ви спря на път за Киев бил болен, интересно ,ако ви беше позволил , какво щеше да пишат , че е герой,тогава щяхте да му вдигнете и паметник. Време е да бъдат смачкани тия руски гадове.,✊

    22:32 20.02.2026

  • 43 Късно е вече за капитулация

    24 11 Отговор

    До коментар #31 от "Квартал 95":

    Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #52, #54

    22:32 20.02.2026

  • 44 Квичи дъртата скумрия.

    20 12 Отговор
    Това е добре.

    22:34 20.02.2026

  • 45 Ицо

    16 9 Отговор
    Тук има ли копейки?

    Коментиран от #49

    22:34 20.02.2026

  • 46 Много тъжна гледка е Захарова

    21 16 Отговор
    Русия се оказа колос на глинени крака. Поне да запазят мълчание и да не се самоунижават така.

    Коментиран от #63

    22:34 20.02.2026

  • 47 Пачата

    22 13 Отговор
    Захарова пак е пила одеколон.

    22:34 20.02.2026

  • 48 Зеленски има двама двойници

    13 15 Отговор
    И един тройник. Как го прави - не знам. Но едновременно се появява на две места в Купянск, едно в Мара Лаго и още веднъж в Монако със жена си да купуват някакви злата. Урсула като го види пита "Ти кой си? В смисъл кой номер?" А той и отговаря "Е как бе? За теб само оригинала!". Той и Тръмп е озадачен. Вика: "Ще кажеш, че не съм му се карал предния път. Сигурно го сменят. Няма начин да не го сменят. Ще му взимам ДНК. Ама те са големи шмекери евреите, и ДНК-то му са клонирали. Питах Нетаняху. Мълчи. Даже не се подсмихва. Преди се подсмихваше. Работата е сериозна!"

    22:36 20.02.2026

  • 49 Копейките

    14 14 Отговор

    До коментар #45 от "Ицо":

    ги няма, ужасени са от подновяването на санкциите на Тръмп срещу Русия, днес.

    22:37 20.02.2026

  • 50 Дзак

    10 12 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #57

    22:38 20.02.2026

  • 51 Градация

    16 12 Отговор
    Прозт,по-прозт,много прозт,най-прозт,руснак.

    22:39 20.02.2026

  • 52 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Късно е вече за капитулация":

    Някои се натискат да бъдат!

    22:41 20.02.2026

  • 53 хаха🤣

    12 6 Отговор

    До коментар #27 от "Пак аз":

    и това не е много сигурно🤣 покрай очакваните проблеми за хобита Хаяско, може и коня да го отнесе🤣

    22:41 20.02.2026

  • 54 Урсуз излезе това момче Зеленски

    7 8 Отговор

    До коментар #43 от "Късно е вече за капитулация":

    Урсуз излезе това момче Зеленски. Викат му "Качвай са на самолета. Ше те караме." А той: "Не, такси не ща. Ша са бия! Дай един пищов!" И си затъкна пищова в колана и са показва по телевизията. Чак Путин са уплаши!

    22:41 20.02.2026

  • 55 Европеец

    20 16 Отговор

    До коментар #1 от "Ехеее":

    Няма да чета статията, но според мен Захарова е права.... Имам наблюдение върху някой наши млади актриси и актьори и мога с чиста съвест да кажа-пошлост, наркомания, алкохолизъм и разврат (в някои отношения надминават и така наречените "моделки")... В Много публични изяви зеления просяк милионер показва симптоми на тежка наркомания и зависимости (не съм специалист), допълнително в интернет има много коментари на уважавани анализатори (В това число и украински), които категорично казват ,че зеления е наркоман.....

    22:42 20.02.2026

  • 56 Симо

    14 17 Отговор
    Явен наркоман! Което е тежка зависимост. От там нататък всички други личностни "качества". Алчен егоист с пълна липса на ценностна система. Боклук, по-голям боклук, зеленски

    Коментиран от #89

    22:44 20.02.2026

  • 57 хаха 🤣

    16 13 Отговор

    До коментар #50 от "Дзак":

    този бабун Захаровая е най-ангажирана само като стане време да си вземе дозата бело + одеколон за пиене🤣

    22:48 20.02.2026

  • 58 Госあ

    10 10 Отговор
    Така е Маша, и на мен ми прилича на човек с хромозомни аберации.

    23:00 20.02.2026

  • 59 Ердоган

    18 8 Отговор
    Мара ще научи китайски преди Митрофанова български. Слочаеност не мисла. Скоро Китай ще граничи с Украйна.

    23:06 20.02.2026

  • 60 тая пак е тежко пияна

    15 9 Отговор
    Какви глупости приказват тия, ВЕРВАТ ли си? Ние на по 5 години да сме, колко ама колко трябва да си вдлбънат, че да не се изсмееш на такива смехоговорки на тази болна женица??

    23:07 20.02.2026

  • 61 Алексбг

    19 12 Отговор
    Хахахаааа ! Кремълската Маша - алкаша,говори за другите,че имали зависимости!-:)-:)-:)Ами,че на нея от километър и личи ,че е пияндура.Никой не е, толкова нагъл,като руснаците! Зеленски е положителен герой ,за целия свят и всички го уважават и канят с удоволствие ,навсякъде .Помагат на неговата Украйна.А на Захарова,шефа се крие като страхлива мишка ,из разни бункери,че да не го гръмнат неговите "друзя",от бандата му или пък украинското ГУР,да не го ликвидира.Ама тия в Кремъл ,всички са изтрещяли и се мислят ,за някакви "свръх",личности.Иначе грозното джудже Путя ,си е една безлична карикатура.Той мисли ,че с милиционерски трикове,може да измами ,целия свят или пък да го сплаши.Жалки опити,на групата ,кремълски бездарници!А тая война ,в Украйна ,която Русия ,почна,с напълно измислени поводи...се превърна в държава изгой.Никой не уважава и никой, не подкрепя реално Русия,от цивилизования свят..Гонят ги от всякъде.

    23:09 20.02.2026

  • 62 Хахахаха

    15 12 Отговор
    Рашите са толкова жалки, та чак смешни.

    23:11 20.02.2026

  • 63 Моряка

    11 9 Отговор

    До коментар #46 от "Много тъжна гледка е Захарова":

    То и Хитлер така казваше,ама после.......

    23:12 20.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Име

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Същите манипулирани снимки използват за холокоста и страдалите евреи!

    23:15 20.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факрус

    11 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Много жалко, че телата на руските бг подлоги не бяха в размяната!

    23:19 20.02.2026

  • 69 Подли англосаксонци

    15 11 Отговор
    Всичко беше за да съсипва и ограбят Русия, но неочаквана, че тя е толкова силна и ще се преобрази сполучливо. След това САЩ и Великобритания, за да ограничат загубите направиха всичко да е е за сметка на Европа и тя да обеднява, а те да я скубят.

    23:22 20.02.2026

  • 70 Иван

    14 14 Отговор
    Аман от руски боклуци.

    Коментиран от #72

    23:25 20.02.2026

  • 71 Kaлпазанин

    12 12 Отговор
    Тежко болни са и укрите ,че го търпят

    Коментиран от #82

    23:37 20.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Казуар

    6 11 Отговор
    Захаринке, по приказките ти личи, че си наследница на крепостни.

    00:09 21.02.2026

  • 75 Казуар

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Русоид, тези бройки на убити украинци са такива, защото не са успели да ги приберат, докато руснаците като са настъпвали са прибрали своите убити. Понял.

    Коментиран от #77

    00:14 21.02.2026

  • 76 Как пък едно нормално

    5 9 Отговор
    и цивилизовано изказване не е излезнало от руска уста.

    00:19 21.02.2026

  • 77 Що отстъпват укрите

    7 6 Отговор

    До коментар #75 от "Казуар":

    нали побеждават

    Коментиран от #83

    00:25 21.02.2026

  • 78 Много точно казано!

    5 5 Отговор
    Абсолютно права е Захарова! Клоунът ще свърши като Хитлер!

    Коментиран от #80

    00:44 21.02.2026

  • 79 Макс Глебов

    6 5 Отговор
    🔥Украинские "Фламинго" ударили по предприятию, которое выпускает двигатели для "Искандера" и "Орешника".
    Поражен Воткинский завод в Удмуртии
    На 1500 км от границата, опят обломки, хихии
    Реването на блатни роби да почне сега!

    00:45 21.02.2026

  • 80 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #78 от "Много точно казано!":

    Много по скоро путлера ще последва гитлера

    00:46 21.02.2026

  • 81 Факти

    7 6 Отговор
    Един наркоман направи Путин и цяла Русия за смях.

    00:48 21.02.2026

  • 82 Путлеристан 🤮🤮

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Kaлпазанин":

    Тежко болни са рашките че търпят путлера

    01:22 21.02.2026

  • 83 Казуар

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "Що отстъпват укрите":

    Четири години руснаците побеждават и Донбас още не е превзет и от злоба Путин започна да върши военни престъпления като разрушава топлофикации и електрически предприятия при студ минус 20 градуса.

    01:26 21.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Московски

    1 2 Отговор
    Маша, Лавров все истински комунисти, дипломат е дума далече от тяхното поведение. Горките хора. Това знаете кой го говори не и благородни хора

    01:37 21.02.2026

  • 86 Кво толкоз бе

    4 3 Отговор
    Че те и Шмерц и Микрон шмъркат. А на вещиците от ЕС не им и трябва, те са си като естествено нашмъркани.

    02:02 21.02.2026

  • 87 Уса

    1 0 Отговор
    Вярно е!Зеленски е агент на Путин и пълен пдрс

    02:50 21.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Саша Грей

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Симо":

    Зеленски е герой за своя народ. Ще се учи в учебниците по история.
    Тези, които твърдят, че е наркоман не познават нито един истински такъв. Наркоманът не може да скрие зависимостта си и накрая се издънва. Нито един наркоман не може да се контролира. Това са същите опорки като тези, че Макрон и Мерц шмъркали, че жълтопаветниците били меки китки (да питаш как се размножават), че ако някой имал някакви зависимости, то тогава всички, които принадлежат към определена група страдат от същото.
    Както пише един член на форума "пропагандата има за цел глуп@ка".

    03:37 21.02.2026

  • 90 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Руските пияни и сакати войничета ги пукат като пуканки с дроновете. В танковете изгарят като факли поне по трима блатника. Какво точно да им връщат? Палячото Зеленски показа на цял свят че от руснака войник не става.

    03:46 21.02.2026

  • 91 Мъката за Путнята

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "мъка":

    е че от Нато умряха 1500 човека заради осирацията. Рускоговорящи брятушки и от двете страни 1.000000 блатухи. А и още 2.000000 трайни инвалиди. Сами се съсипаха.

    03:55 21.02.2026

  • 92 Глеб Жиглов

    1 0 Отговор
    Нито един Руски политик няма нормална визия, откъде е събрана тази паплач?

    06:01 21.02.2026

  • 93 Маша Маша

    0 0 Отговор
    Една Водка и си наша .

    Алкохолен Дегенерат ,
    Ти ли ще говориш
    За Зависимости
    И Морал ?

    Луда и алкохолно зависима ,
    Маша пак забърка Водка и леш
    В Чаша .

    07:29 21.02.2026

  • 94 Прилича на КАШИК

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    БУНКЕРНИЯ КАЛИК

    Е ВЕЛИК

    07:34 21.02.2026

  • 95 Васил

    0 0 Отговор
    Наздраве Захарова днес на какво сме водка или самогон?

    Коментиран от #96

    08:51 21.02.2026

  • 96 Машенка

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Васил":

    На антифриз G12.Очин го люблю.

    09:43 21.02.2026

  • 97 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Захарова изръси глупост и факти веднага ги преписват. Зеленски е избран от украинския народ за разлика от Путин избран с фалшиви избори и нарушение на конституцията на русия защото няма право на повече от два мандата.

    11:06 21.02.2026

