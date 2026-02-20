Мария Захарова: Зеленски е тежко болен! Западът го избра заради неговите зависимости

Западните посредници на киевския режим са избрали президента Володимир Зеленски заради неговата "липса на принципи", за да унищожат Украйна, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
В интервю за "Вести" дипломатът отбеляза, че Зеленски е бил избран именно по този критерий, човек, който да е морално, етично и физически зависим.
Тя твърди, че той е тежко болен и е бил такъв още преди да дойде на власт, и следователно, според дипломата, западните посредници са го вербували да извършва действия, насочени към унищожаване на украинската държава и народ.
Захарова добави още, че според нея човек с нормални морални принципи не би участвал в подобна схема. Тя обясни, че дори такъв човек да е бил въвлечен в политиката поради суета или арогантност, в крайна сметка би се оттеглил от по-нататъшно участие.
Освен това говорителят на външното министерство заяви, че според нея Зеленски не е преминал надлежен медицински преглед за наркотична зависимост. Тя нарече подобни доклади инсценирани и каза, че според нея никой не е виждал потвърдени резултати от тестове.
Припомняме, че според Кремъл Зеленски не е легитимен президент на Украйна. Киев вече обясни защо в страната избори в момента не са възможни.
Самият Зеленски обвинява Кремъл в агресия и нежелание да преговаря за мир.
1 Ехеее
Коментиран от #5, #55
22:13 20.02.2026
3 Браво
ЕС се разпада.
Коментиран от #13
22:15 20.02.2026
5 Анонимен
До коментар #1 от "Ехеее":Всички, които работеха със Зеленски и го изоставиха потвърдиха впоследствие че човека си има проблем с наркотиците още докато беше актьорче.
Коментиран от #19
22:16 20.02.2026
6 Хаха
22:16 20.02.2026
8 Няма край
22:16 20.02.2026
9 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
22:16 20.02.2026
10 Смях в залата
22:17 20.02.2026
11 така така
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
22:17 20.02.2026
12 Екатерина великата починала
Коментиран от #84
22:18 20.02.2026
14 Последния Софиянец
22:19 20.02.2026
16 Хехее
Коментиран от #23
22:20 20.02.2026
17 мъка
До коментар #8 от "Няма край":хайде побеждавайте ги вече тия слаби руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни първи "дами" - бивши простит...манекенки писма-послания до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната, че и искали пълна гаранция за сигурността на военния си контингент хахаха! Не ви ли писна да сте толкова жалки? А педофила Тръмп бил молел картонения тигър Путин да спре огъня в 404 че ония прекалено бързо ги връщали към ранното средновековие хахахахаха. Няма такава жалка картинка!
Коментиран от #64, #91
22:20 20.02.2026
19 да питам
До коментар #5 от "Анонимен":А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?
22:21 20.02.2026
20 Българин
22:21 20.02.2026
21 големсмях
22:21 20.02.2026
22 хаха
"Берлин, 1945 г.: руски войник прави руски неща."
Коментиран от #65
22:21 20.02.2026
23 Гост
До коментар #16 от "Хехее":18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н. и т.н.
"агония" ахахахаха
Коментиран от #33, #35, #39, #40, #66, #68, #75, #90
22:21 20.02.2026
25 Иво
22:22 20.02.2026
27 Пак аз
Коментиран от #53
22:23 20.02.2026
29 Хохо Бохо
22:24 20.02.2026
31 Квартал 95
Коментиран от #43, #67
22:24 20.02.2026
Коментиран от #94
22:25 20.02.2026
35 аz СВО Победа 80
До коментар #23 от "Гост":И трийсетина руски генерала "намазаха" покрай блицкрига на Късият.
22:25 20.02.2026
36 хаха
22:26 20.02.2026
37 Цвете
22:27 20.02.2026
38 Ачо
До коментар #33 от "хаха":Руснаците ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.
22:27 20.02.2026
39 Руската пропаганда
До коментар #23 от "Гост":Има за цел глупака.
22:28 20.02.2026
40 ТРЪМП и ЦРУ:
До коментар #23 от "Гост":Руските загуби на фронта са огромни. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
22:29 20.02.2026
41 Отец Дионисий
22:30 20.02.2026
42 Анджо
22:32 20.02.2026
43 Късно е вече за капитулация
До коментар #31 от "Квартал 95":Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
Коментиран от #52, #54
22:32 20.02.2026
44 Квичи дъртата скумрия.
22:34 20.02.2026
45 Ицо
Коментиран от #49
22:34 20.02.2026
46 Много тъжна гледка е Захарова
Коментиран от #63
22:34 20.02.2026
47 Пачата
22:34 20.02.2026
48 Зеленски има двама двойници
22:36 20.02.2026
49 Копейките
До коментар #45 от "Ицо":ги няма, ужасени са от подновяването на санкциите на Тръмп срещу Русия, днес.
22:37 20.02.2026
50 Дзак
Коментиран от #57
22:38 20.02.2026
51 Градация
22:39 20.02.2026
52 Факт
До коментар #43 от "Късно е вече за капитулация":Някои се натискат да бъдат!
22:41 20.02.2026
53 хаха🤣
До коментар #27 от "Пак аз":и това не е много сигурно🤣 покрай очакваните проблеми за хобита Хаяско, може и коня да го отнесе🤣
22:41 20.02.2026
54 Урсуз излезе това момче Зеленски
До коментар #43 от "Късно е вече за капитулация":Урсуз излезе това момче Зеленски. Викат му "Качвай са на самолета. Ше те караме." А той: "Не, такси не ща. Ша са бия! Дай един пищов!" И си затъкна пищова в колана и са показва по телевизията. Чак Путин са уплаши!
22:41 20.02.2026
55 Европеец
До коментар #1 от "Ехеее":Няма да чета статията, но според мен Захарова е права.... Имам наблюдение върху някой наши млади актриси и актьори и мога с чиста съвест да кажа-пошлост, наркомания, алкохолизъм и разврат (в някои отношения надминават и така наречените "моделки")... В Много публични изяви зеления просяк милионер показва симптоми на тежка наркомания и зависимости (не съм специалист), допълнително в интернет има много коментари на уважавани анализатори (В това число и украински), които категорично казват ,че зеления е наркоман.....
22:42 20.02.2026
56 Симо
Коментиран от #89
22:44 20.02.2026
57 хаха 🤣
До коментар #50 от "Дзак":този бабун Захаровая е най-ангажирана само като стане време да си вземе дозата бело + одеколон за пиене🤣
22:48 20.02.2026
58 Госあ
23:00 20.02.2026
59 Ердоган
23:06 20.02.2026
60 тая пак е тежко пияна
23:07 20.02.2026
61 Алексбг
23:09 20.02.2026
62 Хахахаха
23:11 20.02.2026
63 Моряка
До коментар #46 от "Много тъжна гледка е Захарова":То и Хитлер така казваше,ама после.......
23:12 20.02.2026
65 Име
До коментар #22 от "хаха":Същите манипулирани снимки използват за холокоста и страдалите евреи!
23:15 20.02.2026
68 Факрус
До коментар #23 от "Гост":Много жалко, че телата на руските бг подлоги не бяха в размяната!
23:19 20.02.2026
69 Подли англосаксонци
23:22 20.02.2026
70 Иван
Коментиран от #72
23:25 20.02.2026
71 Kaлпазанин
Коментиран от #82
23:37 20.02.2026
74 Казуар
00:09 21.02.2026
75 Казуар
До коментар #23 от "Гост":Русоид, тези бройки на убити украинци са такива, защото не са успели да ги приберат, докато руснаците като са настъпвали са прибрали своите убити. Понял.
Коментиран от #77
00:14 21.02.2026
76 Как пък едно нормално
00:19 21.02.2026
77 Що отстъпват укрите
До коментар #75 от "Казуар":нали побеждават
Коментиран от #83
00:25 21.02.2026
78 Много точно казано!
Коментиран от #80
00:44 21.02.2026
79 Макс Глебов
Поражен Воткинский завод в Удмуртии
На 1500 км от границата, опят обломки, хихии
Реването на блатни роби да почне сега!
00:45 21.02.2026
80 Последния Софиянец
До коментар #78 от "Много точно казано!":Много по скоро путлера ще последва гитлера
00:46 21.02.2026
81 Факти
00:48 21.02.2026
82 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #71 от "Kaлпазанин":Тежко болни са рашките че търпят путлера
01:22 21.02.2026
83 Казуар
До коментар #77 от "Що отстъпват укрите":Четири години руснаците побеждават и Донбас още не е превзет и от злоба Путин започна да върши военни престъпления като разрушава топлофикации и електрически предприятия при студ минус 20 градуса.
01:26 21.02.2026
85 Московски
01:37 21.02.2026
86 Кво толкоз бе
02:02 21.02.2026
87 Уса
02:50 21.02.2026
89 Саша Грей
До коментар #56 от "Симо":Зеленски е герой за своя народ. Ще се учи в учебниците по история.
Тези, които твърдят, че е наркоман не познават нито един истински такъв. Наркоманът не може да скрие зависимостта си и накрая се издънва. Нито един наркоман не може да се контролира. Това са същите опорки като тези, че Макрон и Мерц шмъркали, че жълтопаветниците били меки китки (да питаш как се размножават), че ако някой имал някакви зависимости, то тогава всички, които принадлежат към определена група страдат от същото.
Както пише един член на форума "пропагандата има за цел глуп@ка".
03:37 21.02.2026
90 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #23 от "Гост":Руските пияни и сакати войничета ги пукат като пуканки с дроновете. В танковете изгарят като факли поне по трима блатника. Какво точно да им връщат? Палячото Зеленски показа на цял свят че от руснака войник не става.
03:46 21.02.2026
91 Мъката за Путнята
До коментар #17 от "мъка":е че от Нато умряха 1500 човека заради осирацията. Рускоговорящи брятушки и от двете страни 1.000000 блатухи. А и още 2.000000 трайни инвалиди. Сами се съсипаха.
03:55 21.02.2026
92 Глеб Жиглов
06:01 21.02.2026
93 Маша Маша
Алкохолен Дегенерат ,
Ти ли ще говориш
За Зависимости
И Морал ?
Луда и алкохолно зависима ,
Маша пак забърка Водка и леш
В Чаша .
07:29 21.02.2026
94 Прилича на КАШИК
До коментар #34 от "Факт":БУНКЕРНИЯ КАЛИК
Е ВЕЛИК
07:34 21.02.2026
95 Васил
Коментиран от #96
08:51 21.02.2026
96 Машенка
До коментар #95 от "Васил":На антифриз G12.Очин го люблю.
09:43 21.02.2026
97 Ха ха ха
11:06 21.02.2026