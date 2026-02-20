Как намереният на Околчица Николай Златков се е качил в кемпера на Калушев?

Камери показват, че Николай Златков излиза от хижата рано сутринта във фаталния 1-ви февруари и повече не се връща там, съобщава бТВ. Как и кога той е стигнал до кемпера на Ивайло Калушев?

1 февруари. Рано сутринта един от мъжете излиза с високопроходим автомобил.

На следващите кадри, които разследващите предоставят – джипът вече го няма. Предполага се, че с него пътува Николай. Дни по-късно това ще се докаже и от разпита на бащата на момичето, пътувало с тях до морето.

"На 01 02 2026 около 09:00 – 09:10 Ники дойде до нас и докара багаж на , който беше останал на хижата. Не беше нервен, неспокоен или притеснен", разказа бащата.

И докато Николай е в София, около 10 часа – останалите четиримата мъже и Александър се събират пред хижата.

След това в кемпера се качват Калушев и Александър. Минават през села, след това през Враца, село Челопек и продължават в посока към мястото, където дни по-късно откриват телата им. А в хижата - около 1 по обед – най-вероятно Пламен и Ивей се качват в черен джип. 50 минути по-късно черният джип и този, с който Николай е излязъл сутринта, се връщат. Не се вижда кой слиза от тях. Минути по-късно от посоката, където са паркирани автомобилите пристигат тримата мъже – Дечо, Пламен и Ивайло Иванов. Николай го няма. Как е стигнал до кемпера и къде точно се е качил в него – разследващите не съобщават. Около 16 часа тримата мъже в хижата се събират отпред.

Няколко часа по-късно започва пожар.

Деян е човекът, който подава сигнал до телефон 112. Той е приятел на живеещите в хижата. Познава ги от години.