Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Как намереният на Околчица Николай Златков се е качил в кемпера на Калушев?

Как намереният на Околчица Николай Златков се е качил в кемпера на Калушев?

20 Февруари, 2026 21:56 7 092 50

  • околчица-
  • николай златков-
  • джип-
  • кемпер-
  • петрохан

Мистерията около случая "Петрохан" се заплита

Как намереният на Околчица Николай Златков се е качил в кемпера на Калушев? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камери показват, че Николай Златков излиза от хижата рано сутринта във фаталния 1-ви февруари и повече не се връща там, съобщава бТВ. Как и кога той е стигнал до кемпера на Ивайло Калушев?

1 февруари. Рано сутринта един от мъжете излиза с високопроходим автомобил.

На следващите кадри, които разследващите предоставят – джипът вече го няма. Предполага се, че с него пътува Николай. Дни по-късно това ще се докаже и от разпита на бащата на момичето, пътувало с тях до морето.

"На 01 02 2026 около 09:00 – 09:10 Ники дойде до нас и докара багаж на , който беше останал на хижата. Не беше нервен, неспокоен или притеснен", разказа бащата.

И докато Николай е в София, около 10 часа – останалите четиримата мъже и Александър се събират пред хижата.

След това в кемпера се качват Калушев и Александър. Минават през села, след това през Враца, село Челопек и продължават в посока към мястото, където дни по-късно откриват телата им. А в хижата - около 1 по обед – най-вероятно Пламен и Ивей се качват в черен джип. 50 минути по-късно черният джип и този, с който Николай е излязъл сутринта, се връщат. Не се вижда кой слиза от тях. Минути по-късно от посоката, където са паркирани автомобилите пристигат тримата мъже – Дечо, Пламен и Ивайло Иванов. Николай го няма. Как е стигнал до кемпера и къде точно се е качил в него – разследващите не съобщават. Около 16 часа тримата мъже в хижата се събират отпред.

Няколко часа по-късно започва пожар.

Деян е човекът, който подава сигнал до телефон 112. Той е приятел на живеещите в хижата. Познава ги от години.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност

    103 29 Отговор
    Сега имамаме нов министър на вътрешните работи и разследването ще тръгне в правилната посока. Пеевско-герберските лъжци замазваха всичко.

    Коментиран от #5, #6

    21:59 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    96 15 Отговор
    Калушев е упоен с фенобарбитал и закаран на Околчица.

    22:01 20.02.2026

  • 3 Сатана Z

    86 27 Отговор
    Трайчо Трайков подписа концесията за златото давано на Дънди Прешъс и след това с анекс намали концесионната такса.Стига с тоя Петрохан ,а се захващайте с тоя овластен престъпник и го качвайте в кемпера докато не е направил още поразии.

    Коментиран от #34

    22:01 20.02.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    64 5 Отговор
    ЛЪЖИ,МАНИПУЛАЦИИ И ОЩЕ НЕЩО....,
    КОЕТО НЕ Е УДОБНО НА ПОРЪЧИТЕЛИТЕ....

    22:03 20.02.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    25 59 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    Прочети по горе, какво казва Слави. Новото правителство започва от първия ден да заличава следите.

    Коментиран от #12

    22:03 20.02.2026

  • 6 Всички следи водят до ПП

    31 48 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    И до техните НПО ,които са дали милиони на горските пазачи да организират партита в хижата за забавления на отбрани ПП функционери.

    Коментиран от #18

    22:04 20.02.2026

  • 7 ПП Де Бил

    28 47 Отговор
    Откачени педофили

    Коментиран от #15, #29, #33

    22:06 20.02.2026

  • 8 Даниел

    101 13 Отговор
    Първия в световната история случай на самоубийство с два куршума в главата!!

    Коментиран от #10

    22:08 20.02.2026

  • 9 Пешо

    50 7 Отговор
    Версия на разследването- може да се е телепортирал

    22:11 20.02.2026

  • 10 1111

    75 6 Отговор

    До коментар #8 от "Даниел":

    А, нее, онзи в Нови Искър са гръмна със заглушител два пъти в гърба.

    22:11 20.02.2026

  • 11 Инспектор Дюдю

    28 4 Отговор
    Явно има близнак:))

    22:11 20.02.2026

  • 12 коя славуца

    39 9 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Чегъртачът ли .....Еййййййй смешкииииии

    Коментиран от #25

    22:12 20.02.2026

  • 13 кемпер

    35 11 Отговор
    Не е важно как и къде,а защо и безспорно е че е умрял на Околчица !

    Коментиран от #39

    22:12 20.02.2026

  • 14 Дедо Мраз

    80 8 Отговор
    Цялото разследване е една голяма пародия на такова. Имам чувството, че разследващите всячески се опитват да не разследват. Или са на принципа "защо да работим, като може и да не работим" или се опитват да ни заблудят за нечия угода.

    Коментиран от #17, #22

    22:13 20.02.2026

  • 15 Те и герберастите

    39 6 Отговор

    До коментар #7 от "ПП Де Бил":

    Не са китка за мирисане . Сглобкаджийте ( ппдб - гроб) са двете страни на една и съща фалшива монета!

    Коментиран от #21

    22:17 20.02.2026

  • 16 Анализатор

    22 3 Отговор
    Ми как, Васил го е закарал...

    22:17 20.02.2026

  • 17 Лама от ПП

    19 28 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо Мраз":

    Продължавай да напомняш на всички че ПП защитава педофила който уби двама младежи

    22:17 20.02.2026

  • 18 Всички следи се замитат от ГЕРБ и ПееФ

    49 15 Отговор

    До коментар #6 от "Всички следи водят до ПП":

    Трфик на хора, дрога, изсичане на горите и незаконни сметища са в приоритетите на пеевско-герберските крадци. Тиквата и ПееФ са главатари на тези далавери.

    Коментиран от #23, #26

    22:18 20.02.2026

  • 19 Естет

    17 9 Отговор
    "Няколко часа по-късно започва пожар"

    Език мой - враг мой!
    Пожар не започва,а избухва!

    Атанасова ако беше чела повече литература щеше да напише неопределено,че
    Пожарът е избухнал в хижа Петров хан започващ от горния етаж

    22:19 20.02.2026

  • 20 Елементарно е

    57 5 Отговор
    Николай Златков е стигнал до кемпера на автостоп и полицейски автомобил случайно пътувал в тази посока го е закарал

    22:19 20.02.2026

  • 21 ПП Де Бил

    25 21 Отговор

    До коментар #15 от "Те и герберастите":

    Бойко го знаем че нищо не струва,но по грозно нещо от педофилската секта няма

    22:19 20.02.2026

  • 22 По правилно е

    36 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо Мраз":

    Защо да работим,така или иначе
    пак ще ни увеличат заплатите и пенсиите.

    22:20 20.02.2026

  • 23 Така е

    28 4 Отговор

    До коментар #18 от "Всички следи се замитат от ГЕРБ и ПееФ":

    Те и заради това се покриха дълбоко.
    Ама пак да гласуват за тях....срещу 50 €.

    22:23 20.02.2026

  • 24 А кой гепи

    12 5 Отговор
    Златният Буда от Петрохан ?

    22:24 20.02.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    14 27 Отговор

    До коментар #12 от "коя славуца":

    Не обсъждаме личността на източника , а фактите които изнася. Това в стар трик. Не спориш по изнесеното,а се нахвърляш върху този , който казва нещо, което не ти харесва. За всички вече е ясно , че ППДБ са партия от педофили.

    22:24 20.02.2026

  • 26 Интересно

    36 0 Отговор

    До коментар #18 от "Всички следи се замитат от ГЕРБ и ПееФ":

    До хижата,на 100 метра от ГУГЪЛ МАПС се виждат изорани ниви,халета с нови покриви с климатици,явно в забранен за достъп район е кипяла стопанска дейност,сигурно говедовъдство,или земеделие,и сигурно хора от околните селища са работили там...в село Гинци знаят.

    22:25 20.02.2026

  • 27 Кво стана със Старлинка бре?

    24 5 Отговор
    Облъците ли са му пречили?

    22:26 20.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    27 7 Отговор
    Къде се е качил Златков ще кажат разследващите. За това бързат да унищожат уликите.

    Коментиран от #30

    22:26 20.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кой бърза

    20 2 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Да унищожи уликите...

    22:30 20.02.2026

  • 31 Психо

    18 7 Отговор
    Бабата каза че могат да си изстрелват през фонтанелата, така се е качил! Не ви ли хрумна че може да е отишъл до някъде с джипа и другите просто да са го прибрали после!

    Коментиран от #45

    22:34 20.02.2026

  • 32 Име

    12 10 Отговор
    Хубаво е да престанете да ни занимавате с тези ....

    Коментиран от #41

    22:38 20.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Феликс Дж

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    т--райков е слествие и функция на гяуров и йотов-на. С тях какво да правим. Много кемпери и джипове ще ни трябват.

    Коментиран от #43

    22:40 20.02.2026

  • 35 механик

    47 3 Отговор
    Как как ? Качили са го , но не доброволно . Правилният въпрос е кой го е качил .

    22:40 20.02.2026

  • 36 Госあ

    40 2 Отговор
    Кемпера го търсят шест -6 ДНИ ! И накрая някакъв овчар се обадил къде е !!! А сега ми изнасят разпечатки на камери - откъде и кога е минал. След шестия ден издирване си мислех, че нашʼте ченгета се работят в каменната ера, но достоверен източник ми каза, че ченгетата ни разполагат със добри и скъпи софтуери, може да не са като в Китай, но все пак и европейските колкото и да са скапани сравнение китайските, вършат работа. Също така, разполагат и с най добрия софтуер за отключване на телефони - сингапурски. Поднебесната трябва и Сингапур да си върне, но това е друга тема. Едно по едно

    Коментиран от #50

    22:41 20.02.2026

  • 37 Съвет

    16 3 Отговор
    Дайте информацията на чалгаджията и ИТН !

    22:46 20.02.2026

  • 38 Факт

    21 2 Отговор
    От Петрохан има само две посоки в които може да излезе ПС !

    22:47 20.02.2026

  • 39 Госあ

    23 1 Отговор

    До коментар #13 от "кемпер":

    Всъщност, точно това е безспорно, че не се знае ! След шестте дни обработване на камерите по пътната мрежа и търсенето на отличителен кемпер Мерцедес, не са могли да установят датата и часа на смъртта.

    22:54 20.02.2026

  • 40 Някой си

    30 9 Отговор
    За кого още е проблем да разбере,че тук става въпрос за убийства?Кой още не разбра,че все още ни управляват некадърните отрочета от котилото БКП,детето на КПСС!Не сме дръпнали на йота в развитието си 37 години!Жално ми е,че внуци и правнуци ще плащат това което сътвориха БКП гадовете през това време!Има Господ обаче!

    23:05 20.02.2026

  • 41 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Име":

    Хубаво е някой да престане да прави мръсотии, но той си е такъв!

    23:08 20.02.2026

  • 42 лмиоки

    39 1 Отговор
    А първия дето ги е открил, дето казват че бил заминал за Мексико, дали е жив или е закопан вече някъде??? Много въпроси има. Бил заминал??? Ама дали е заминал или и го умножиха по 0??? Нещо не е много ясна картинката. Той е казал че са убити още като ги е видял и е казал че е имало престрелка като по филмите. А сега вече го няма и едва ли ще го намерят някога, особенно ако е заровен някъде.

    23:11 20.02.2026

  • 43 Сатана Z

    18 3 Отговор

    До коментар #34 от "Феликс Дж":

    Остров Белене е достатъчен и ще им държи влага поне две поколения ,но трябва гнилоча да се реже до кокал.

    23:12 20.02.2026

  • 44 Как

    8 0 Отговор
    На автостоп.

    23:12 20.02.2026

  • 45 баба вюна

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "Психо":

    а и има ли значение,децата си отидоха мърцина.

    Коментиран от #46, #47

    23:13 20.02.2026

  • 46 Холмс

    11 0 Отговор

    До коментар #45 от "баба вюна":

    Може даже да не са предполагали какво ги очаква!

    23:24 20.02.2026

  • 47 име

    1 10 Отговор

    До коментар #45 от "баба вюна":

    Мълчи уе, ПеПедофил, не се опитвай да замазваш.

    23:28 20.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Архимандрисандрит Бибиян

    2 12 Отговор
    Калуша е чакал със Сашко Николай в Своге. След Николаевия пикап излиза втория пикап с вероятно двама петроханци,който отива също в Своге. Там Николай се качва в кемпера а единия от двамата в пикапа се качва в никоевия пикап и двете машини се връщат на Петрохан а кемпера с Калуша,Сашко и Николай отиват на Околчица. Голяма загадка

    05:03 21.02.2026

  • 50 Провери

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Госあ":

    Съветвам те да се качиш на колата да отидеш до Петтохан, след което от там да започнеш да се оглеждаш за камери на АПИ. Тръгвсш към Бързия после към Монтана, но завиваш към Вършец и от там към Враца........и така до Околчица. После напиши тука колко камери на АПИ ще видиш. Само хлупости пишете точно там няма камери.

    06:16 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове