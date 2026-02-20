Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Върховният съд на САЩ отмени митата: Президентът е превишил правомощията си! Тръмп: Това е позор, налагам 10% глобални мита
  Тема: Войната на митата

20 Февруари, 2026 18:41, обновена 20 Февруари, 2026 21:45

Икономическото въздействие на митата на Тръмп се оценява на около 3 трилиона долара през следващото десетилетие, според Бюджетната служба на Конгреса

Върховният съд на САЩ отмени митата: Президентът е превишил правомощията си! Тръмп: Това е позор, налагам 10% глобални мита - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови, че той е превишил правомощията си, използвайки закон, предназначен за извънредни ситуации, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

С решение, взето с мнозинство от 6 срещу 3 гласа, върховните съдиите потвърдиха становището на предишната съдебна инстанция, че президентът Тръмп неправомерно се е позовал на закон от 1977 г., за да въведе едностранно вносни мита. Делото бе образувано по жалба на компании, засегнати от митата, както и на 12 американски щата, повечето управлявани от демократи, които оспориха безпрецедентното прилагане на закона.

В решението си съдът подчертава, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса.

Митата – данъци върху внасяните стоки – бяха ключов инструмент в икономическата и външната политика на Тръмп. Те бяха в центъра на глобална търговска война, започната след началото на втория му президентски мандат, която обтегна отношенията със съюзници и търговски партньори, повлия на финансовите пазари и засили несигурността в световната икономика, допълва Ройтерс.

„Създателите (на Конституцията - бел. ред) не са прехвърлили никаква част от данъчните правомощия на изпълнителната власт“, ​​пише главният съдия Джон Робъртс. Съдиите Самюъл Алито, Кларънс Томас и Брет Кавано изразиха несъгласие. „Разглежданите по делото мита може да са или да не са разумна политика. Но като въпрос на текст, история и прецедент, те са очевидно законни“, пише Кавано в несъгласието си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл решението на Върховния съд срещу неговите широкообхватни глобални мита „позор“, съобщиха днес източници, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Според информация на осведомителната агенция, държавният глава на САЩ е направил коментара по време на среща с губернатори на щати, малко след като е научил за решението на висшата съдебна инстанция.

каза, че ще подпише указ, с който ще „наложи глобални мита от 10%“ за търговските партньори на страната, и добави, че те ще бъдат „в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме“, предаде ДПА.

Той заяви, че митата ще бъдат наложени по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс.

Тръмп обяви този ход, след като Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар по дневния му ред, като отмени широкообхватните и специфични за всяка отделна страна мита, които той представи миналия април.

Този пакет, който обхвана десетки страни, се позоваваше на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 година.

Върховният съд на САЩ постанови, че въпреки че законът позволява на президента да регулира чуждестранната търговия по време на извънредна ситуация в страната, той не му позволява да налага мита.

Решението за митата не спира Тръмп да налага мита съгласно други закони. Въпреки че те имат повече ограничения върху скоростта и тежестта на действията на Тръмп, висши служители на администрацията заявиха, че очакват да запазят тарифната рамка в сила и при други правомощия. Решението на Върховния съд идва въпреки поредица от краткосрочни победи по извънредния ред на съда, които позволиха на Тръмп да продължи с извънредни действия на изпълнителната власт по въпроси, вариращи от уволнения на известни личности до големи съкращения на федералното финансиране.

Президентът, издигнат от Републиканската партия, беше защитаваше наложените от него мита, наричайки решението си "едно от най-важните в историята на САЩ" и заявявайки, че решение срещу него би било икономически удар за страната. Но опозиция срещу налозите обаче премина през целия политически спектър, включително либертариански и про-бизнес групи, които обикновено са свързани с Републиканската партия. Анкетите показват, че митата не са широко популярни сред обществеността, на фона на по-широката загриженост на избирателите относно достъпността, допълва АП.

Конституцията дава на Конгреса правомощието да налага мита. Но администрацията на Тръмп твърди, че закон от 1977 г., който позволява на президента да регулира вноса по време на извънредни ситуации, също му позволява да определя мита. Други президенти са използвали закона десетки пъти, често за налагане на санкции, но Тръмп е първият президент, който го е приложил за контрол върху външната търговия.

През април 2025 г. Тръмп наложи това, което той нарече „реципрочни“ мита за повечето страни, за да се справи с търговските дефицити, които обяви за национална извънредна ситуация. Това се случи, след като той наложи мита на Канада, Китай и Мексико, за да се справи с извънредна ситуация с трафика на наркотици.

Последва серия от съдебни дела, включително дело от дузина щати, предимно с демократичен уклон, и други от малки предприятия, продаващи всичко - от водопроводни консумативи до образователни играчки и дамско велосипедно облекло, припомнят от АП.

Оспорващите твърдяха, че законът за извънредни правомощия дори не споменава мита и че използването му от Тръмп не отговаря на няколко правни изисквания, включително едно, което обрече програмата за опрощаване на студентски заеми на стойност 500 милиарда долара на тогавашния президент Джо Байдън.

Икономическото въздействие на митата на Тръмп се оценява на около 3 трилиона долара през следващото десетилетие, според Бюджетната служба на Конгреса. Министерството на финансите е събрало над 133 милиарда долара от вносните мита, наложени от президента съгласно закона за извънредни правомощия, показват федерални данни от декември. Много компании, включително веригата големите магазини Costco, вече са се явили в съда, за да поискат възстановяване на суми, допълва Асошиейтед прес.

Европейският съюз поддържа тесен контакт с администрацията на САЩ и чака яснота относно стъпките, които възнамеряват да предприемат, след като Върховният съд на САЩ отмени световните мита на президента Доналд Тръмп, предаде "Политико".

Заместник-главният говорител на Комисията Олоф Гил заяви, че "бизнесът от двете страни на Атлантика зависи от стабилността и предвидимостта в търговските отношения. Затова ние продължаваме да се застъпваме за ниски мита и да работим за тяхното намаляване".

Френски депутат заяви пред "Политико", че ЕС очаква "администрацията на САЩ да използва други правни инструменти, за да възстанови тарифите си".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 41 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп ще падне и пак ще дойде

    50 69 Отговор
    На власт нормален човек
    Който ще въоръжи Украйна за да изгони Руските нашественици обратно във блатата

    Коментиран от #6, #11, #27, #38, #39

    18:44 20.02.2026

  • 2 Тръмп е взел пара от Путин чо

    35 31 Отговор
    Но и това няма да помогне за Узъптяването на ВСУ

    Коментиран от #8, #45

    18:45 20.02.2026

  • 3 хаха

    29 5 Отговор
    Без майтап а?

    Коментиран от #48

    18:46 20.02.2026

  • 4 Грозен Бункер

    28 28 Отговор
    Бункера треперя и се надява да оцелее и тази година във най дълбокият си БУнкер

    Коментиран от #10

    18:46 20.02.2026

  • 5 Джобен Педофил

    31 27 Отговор
    Късият пак няма късмет

    Коментиран от #15

    18:47 20.02.2026

  • 6 Хахаха

    26 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп ще падне и пак ще дойде":

    ВЪВ блатата. Хахаха.

    18:47 20.02.2026

  • 7 Джобният Педофил

    29 19 Отговор
    Ще яде дървото

    18:47 20.02.2026

  • 8 Хахаха

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е взел пара от Путин чо":

    Узъптяване Хахаха.

    Коментиран от #26

    18:48 20.02.2026

  • 9 Русофил

    29 23 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване,пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #12, #37

    18:49 20.02.2026

  • 10 Хахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Грозен Бункер":

    ВЪВ дълбокия. Хахаха

    18:49 20.02.2026

  • 11 Европеец

    45 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп ще падне и пак ще дойде":

    Не знам има ли нормални политици в краварника...... Бай Данчо се оказа много опасен за световния Мир и порядък.... Отдавна съм се абстрахирал за личните му особености, но политически план овсен, че е световен рекетьор и изнудвач е и доказан ядрен терорист....

    Коментиран от #18, #20, #24

    18:49 20.02.2026

  • 12 Хахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русофил":

    рИване. Хахаха.

    18:50 20.02.2026

  • 13 Швейк

    13 4 Отговор
    Кой не си знае мястото, си съдира гащите

    18:50 20.02.2026

  • 14 сарафов

    28 4 Отговор
    правосъдието работи в омразния запад,а аз работя за обичаната дс мафия с уклон на изток!

    18:50 20.02.2026

  • 15 То се знае че Бункерът

    19 11 Отговор

    До коментар #5 от "Джобен Педофил":

    Ще гори
    Хитлер го е сънувал дори

    18:50 20.02.2026

  • 16 факуса

    22 5 Отговор
    тръмпака и америка го цака с топла бира

    18:51 20.02.2026

  • 17 Бащата на някаква Саяна

    7 19 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #36

    18:53 20.02.2026

  • 18 гост

    19 14 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    На първо време това значи почти сигурна атака срещу Иран , защото това ще отвлече вниманието от вътрешните проблеми и то сериозна атака , щото иначе ще е нов проблем !! А това пък значи , че аятолаха скоро ще е при аллаха !

    18:53 20.02.2026

  • 19 Бащата на някаква Саяна

    7 23 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #46, #51, #78, #81

    18:53 20.02.2026

  • 20 Владо

    31 21 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Руснаците винаги са били сбърканяци управлявани от още по-големи сбърканяци.Алкохолици,бункерни клоуни и един Кон си имат даже.

    18:54 20.02.2026

  • 21 Направо е смешен

    5 19 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #47, #79

    18:54 20.02.2026

  • 22 Мнението ми 🤔

    33 4 Отговор
    Тръмп има симптоми на фронтотемпорална деменция което означава ,че вероятно няма да изкара цял мандат ,а може би и тази година .

    18:54 20.02.2026

  • 23 Кривоверен алкаш

    33 3 Отговор
    Не го виждам това Недоразумение след като му свърши мандата на Президент...

    18:55 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абсурдистан

    24 2 Отговор
    При наличие на капчица чест е редно да подаде оставка. Но няма да го стори, защото и той е като нашият мамник.

    18:59 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дупя Руси

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп ще падне и пак ще дойде":

    За пари!!
    Пишете на лично!!

    19:00 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гаджева

    22 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #41

    19:01 20.02.2026

  • 30 Беги ве сектант

    11 10 Отговор

    До коментар #24 от "Демократ":

    Да да всички видяха, кви сте "рейнджъри" петрохански!

    19:02 20.02.2026

  • 31 Ха ги газ

    13 8 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    19:02 20.02.2026

  • 32 Без УАЗ- йи сте за никъде

    9 9 Отговор

    До коментар #24 от "Демократ":

    И бандерите така разчитат все на руското. Хихихи.

    19:02 20.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 бе как

    2 4 Отговор
    нема мита от Тръмп бе, утре вас ще ви нема !...

    19:03 20.02.2026

  • 35 Хихихихи

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Говежди надежди

    19:04 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хохо Бохо

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп ще падне и пак ще дойде":

    Украйна е руска територия населена с руснаци. Нация укри няма, това са салобандери нацисти

    Коментиран от #42, #52

    19:08 20.02.2026

  • 39 Малкият Мук

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп ще падне и пак ще дойде":

    Късото краче ще виси на някой дал

    19:10 20.02.2026

  • 40 Хахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    кУпейка. Хахаха.

    19:10 20.02.2026

  • 41 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    11 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили 🥳

    Коментиран от #56

    19:11 20.02.2026

  • 42 Град Козлодуй

    15 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хохо Бохо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:13 20.02.2026

  • 43 Мишел

    20 3 Отговор
    Някой да е срещал сполучлива сделка на Тръмп?
    Ненапразно е фалирал 4 пъти и сега води САЩ към пети фалит.

    Коментиран от #49

    19:18 20.02.2026

  • 44 Патриот е, душа дава...

    8 1 Отговор
    Да беше попитал Радев как се нарежда на подчинени да положат подпис под документ, които после никой не може да отмени.

    19:24 20.02.2026

  • 45 Мишел

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е взел пара от Путин чо":

    Не е взел пари, но Путин му показа, че Русия и САЩ могат да завъртят бизнес за 13-14 трилиона $. Това е сума, за която Тръмп е готов на всичко.

    Коментиран от #63

    19:24 20.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Малоумник

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Направо е смешен":

    И ти да си известен

    19:27 20.02.2026

  • 48 Бийк

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Не знам кво толкова се кефиш,но това не е добра новина за вашият скъпоценен Иран и неговите чалмички
    Очаквайте заря и хвърчащи молли
    Иран трябва да бъде освободен и това ще стане

    19:32 20.02.2026

  • 49 гост

    13 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    грешиш...6 пъти е обявявал фалит...

    19:32 20.02.2026

  • 50 604

    5 2 Отговор
    ся ще ми върнете ли парите, маминката ви

    19:51 20.02.2026

  • 51 Съдбата

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бащата на някаква Саяна":

    понякога е доста гадна. Ти ще я предизвикаш. Когато ти се случи нещо много гадно и не разбираш защо, си спомни какви гадости си писал.

    19:57 20.02.2026

  • 52 Еми

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хохо Бохо":

    Те се опитаха руснаците с някаква армия да влязат и да им го обяснят това на украинците ама им счупиха главите и ги пребиха от бой. Така че ако искаш иди и ти да помагаш на русназите да обяснавят.

    20:02 20.02.2026

  • 53 Свети Петър

    0 6 Отговор
    Този съд така ги е отменил митата, че те продължат да действат и ще останат в сила. Дезинформацията от САЩ върви с пълна сила.

    Коментиран от #55

    20:03 20.02.2026

  • 54 604

    4 1 Отговор
    ся че оправдаят и МЪдуро, кикикикикикя

    20:24 20.02.2026

  • 55 604

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Свети Петър":

    те наще обмитяват, ама кой пребира парата и в сащ още една тупалка....

    20:25 20.02.2026

  • 56 604

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    само ти не си ходил , щот си трав-стит, не помниш ли, наркозъ!

    20:26 20.02.2026

  • 57 Факти

    6 4 Отговор
    След Югославия ще се разпадне ли сащ ?

    Коментиран от #71

    20:44 20.02.2026

  • 58 Пич

    4 5 Отговор
    ЦРУ - ние знаехме и за Епщайн, но никой не ни повярва.....
    МИ -6 - Вие да мълчите! Нас даже ни мбаха! Принца ни мба , и никой не ни повярва !!!

    20:48 20.02.2026

  • 59 Тромпетъ

    3 3 Отговор
    искате извънредно положение, ама няма проблеми ве и мобилизация мога да ви спретна либерастчетъ не до клатени!

    20:48 20.02.2026

  • 60 Ей сега вече ще фалират

    4 2 Отговор
    Ще трябва да върнат надвзетите мита и фалит

    20:56 20.02.2026

  • 61 Крадливото министерство

    10 2 Отговор
    на финансите било събрало над 133 милиарда долара от вносните мита ама парите ги нямало представете си и сега не знаели как ще ги връщат и трябвало от някой друг да ги откраднат примерно от Иран

    21:02 20.02.2026

  • 62 Дедо Йоло

    3 0 Отговор
    Знаех го от първия ден!

    21:07 20.02.2026

  • 63 Мдаа

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    А защо Тръм отказа сделката, вчера изгони руския пратеник Дмитриев и днес подписал санкциите срещу Русия. Значи руското предложение не си е струвало 😉

    Коментиран от #65

    21:11 20.02.2026

  • 64 Уса

    3 13 Отговор
    Това не отменя митата,защото може да се обжалва а митата се изпълняват и пълнят бюджета на САЩ.Много европейски бизнеси вече се преместиха тук и пуснаха производствата.Радваме се на ниски цени и високо качество.За горивата няма смисъл да споменавам 70 цента за литър бензин.Имате време да се отървете от великата геищина и станете нормални хора отново

    21:12 20.02.2026

  • 65 Уса

    4 8 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    Защото някой от еврогеиа на сорос се е опитал да бърка в кацата с меда,където Русия и САЩ решават.Санкциите са за мишките еврогеиски.Ние си прехвърляме горива и за нас санкции няма

    Коментиран от #72

    21:14 20.02.2026

  • 66 Американски Кравар

    7 8 Отговор
    САЩ фалират и това не може да бъде спряно от никакви мита.

    21:17 20.02.2026

  • 67 Хмм

    3 2 Отговор
    Ма нали елитите това елитите онова??нашите пишман анаЛисти ютюбъри нали само в некви елити ни убеждаваха..и ся кво, кои елити са го решили това?

    21:21 20.02.2026

  • 68 Американец от САЩ

    4 12 Отговор
    Този съд в САЩ никой не го бръсне за слива, тъй че какво е решил няма никакво значение и това решение нищо няма да промени. Митата продължават да си вървят.

    21:28 20.02.2026

  • 69 Връщай парите

    6 3 Отговор
    Крадлив дърт козел? Или спиране на тока ще има

    21:34 20.02.2026

  • 70 Ъхъ!!!

    6 4 Отговор
    Тръманара се изживява не като Президент, а като Император на САЩ!

    21:45 20.02.2026

  • 71 Ъхъ!!!

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    От 1917 година чакате с надежда! Говежда!

    21:51 20.02.2026

  • 72 Защо Тръмп

    7 3 Отговор

    До коментар #65 от "Уса":

    фалира Русия. Дори и демократите в Конгреса се изненадаха. Путин е в шок и ступор от тези крути действия на Тръмп срещу Русия.

    Коментиран от #77

    21:52 20.02.2026

  • 73 китайски балон

    7 3 Отговор
    БайДончо го плесна бумеранга по рижата тиква, но това не го спира да хвърля нови😅

    Коментиран от #75

    21:54 20.02.2026

  • 74 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Софиянци също очакват върховния съд да отмени синята и зелената зони за паркиране в София,защото с нашите пари се спонсорират зелените хайдути в Стара планина и останалите масиви.

    21:58 20.02.2026

  • 75 Бай Дончо

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "китайски балон":

    се оказа много по-умен отколкото си мислихме. Действа гениално.

    22:00 20.02.2026

  • 76 Иван

    3 0 Отговор
    Доналд Тръмп: ставам отново педофил.

    22:16 20.02.2026

  • 77 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Защо Тръмп":

    Чакай еврейския Мешия да дойде.

    22:18 20.02.2026

  • 78 Оскуби си и ти твоите

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бащата на някаква Саяна":

    Ко ривеш само ?

    00:24 21.02.2026

  • 79 или си намери река

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Направо е смешен":

    с дълбок вир и хубав мост . Там какво да правиш ти е ясно , нали ?

    00:25 21.02.2026

  • 80 Фют

    0 0 Отговор
    Perfect 10 стратегия ли долавям?
    Ще си продавам стоките в Европа.

    00:49 21.02.2026

  • 81 А Ти сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бащата на някаква Саяна":

    Си Епилиран

    Отзад на Калните ти Памперси.

    17:10 21.02.2026