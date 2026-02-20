Новини
Байерн Мюнхен организира тържествена церемония за Хари Кейн и историческите му 500 гола

20 Февруари, 2026 22:02 1 029 1

Очаква се стадионът да се изпълни с аплодисменти и овации

Байерн Мюнхен организира тържествена церемония за Хари Кейн и историческите му 500 гола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварската футболна машина Байерн Мюнхен подготвя незабравим празник в чест на своя голмайстор Хари Кейн. В събота, малко преди началото на сблъсъка с Айнтрахт Франкфурт на митичната „Алианц Арена“, английският нападател ще бъде отличен за впечатляващото си постижение – 500 попадения в професионалната си кариера.

Миналият уикенд Кейн премина тази внушителна граница, след като отбеляза два гола при категоричната победа с 3:0 над Вердер Бремен в 22-рия кръг на Бундеслигата. С този дубъл звездата на Байерн увеличи головата си сметка за сезона до 26 попадения в първенството, а общият му актив във всички турнири вече наброява цели 41 гола.

Клубното ръководство разкри, че специалната церемония ще се проведе веднага след излизането на двата отбора на терена. Традиционните ръкостискания и жребият за начален удар ще бъдат отложени, докато феновете и съотборниците на Кейн отдадат заслужена почит на своя капитан.

От пристигането си в Мюнхен през лятото на 2023 година, 32-годишният английски национал се превърна в истински кошмар за противниковите защити. Впечатляващата му статистика включва 126 гола в 131 мача с екипа на Байерн.

За националния отбор на Англия Кейн е реализирал 78 попадения в 112 срещи, а престоят му в Тотнъм е белязан от феноменалните 280 гола.


  • 1 Йес Акинг

    2 0 Отговор
    почти колкото тези на Роналдо 1000

    22:37 20.02.2026

