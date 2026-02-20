Новини
Свят »
Украйна »
Износ за няколко милиарда долара! Киев се завръща на световния оръжеен пазар, клиенти не липсват
  Тема: Украйна

Износ за няколко милиарда долара! Киев се завръща на световния оръжеен пазар, клиенти не липсват

20 Февруари, 2026 19:41 5 716 49

  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • оръжие-
  • пво

Съюзниците на Украйна вече са изразили интерес към получаването на нейните авангардни отбранителни технологии

Износ за няколко милиарда долара! Киев се завръща на световния оръжеен пазар, клиенти не липсват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна би могла да изнесе военни стоки и услуги на стойност няколко милиарда долара през тази година, след като разреши първите си продажби в чужбина по време на война. Това заяви в интервю за "Ройтерс" Давид Алоян, заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Киев.

Освен това страната обмисля въвеждането на данък върху този износ.

По-рано този месец държавната комисия, занимаваща се със свързани лицензи по време на война, одобри по-голямата част от 40 заявления от производители от отбранителния сектор за износ на материали и услуги, посочи Алоян.

Украйна спря износа на оръжие след нахлуването на руските сили през февруари 2022 г. и разчита в голяма степен на доставките на оръжие от партньори, за да се защитава от Москва.

Същевременно Киев вложи ресурси в развитието на своята оръжейна индустрия, по-специално на дронове и ракети. Възползвайки се от огромния си опит на бойното поле, през последните години Украйна преживя бум на отбранителните технологии.

На въпрос за експортния потенциал за тази година, Алоян отвърна: "Като се вземат предвид готовите продукти, резервните части, компонентите и услугите, които могат да бъдат предоставени, той възлиза на няколко милиарда долара".

Като цяло потенциалът е "значително по-висок" от износа преди войната, отчете той.

Алоян, който е член на комисията, разрешаваща износа, обаче омаловажи разговорите за незабавен бум на износа за производителите и разработчиците на оръжие.

Военните нужди на Украйна трябва да са на първо място, тъй като руските войски настъпват в източната част на страната, а въздушните удари поразяват градове и села далеч от фронтовата линия, подчерта той.

Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са в застой поради руските искания за териториални отстъпки.

Съюзниците на Украйна са изразили интерес към получаването на нейните авангардни отбранителни технологии, заяви Алоян и посочи Германия, Великобритания, САЩ, скандинавските страни, три държави от Близкия изток и поне една азиатска държава като едни от най-заинтересованите.

Една от страните от Близкия изток, която има дълга история на търговия с оръжие с Украйна, проучва възможности в областта на дронове и тежки превозни средства, уточни Алоян, но отказа да разкрие коя е страната.

Приоритет ще бъде даден на износа към държави, които са най-силните поддръжници на Киев във войната, посочи той.

Освен това Киев се стреми да даде приоритет на съвместните предприятия и други форми на сътрудничество с чуждестранни държави, за да привлече финансови ресурси, да създаде нови вериги за доставки на оръжие до фронтовата линия и да има достъп до нови технологии. Това е по-важно от простия износ на готови за употреба продукти, подчерта Алоян.

Производителите на отбранителна продукция оказват натиск върху Украйна да възобнови износа с мотива, че в противвен случай рискува да загуби възможности на световния оръжеен пазар. Някои вече са създали дъщерни дружества, за да работят в чужбина.

"Няма желание или цел да се заключат всички производители тук и просто да се запазят нашите. Има подход и той е фокусиран върху създаването на система, която дава приоритет на фронтовата линия и националните интереси", изтъкна Алоян. "А търговските интереси идват след това".

Украйна обмисля и въвеждането на експортна такса за производителите на отбранителна продукция, допълни той.

Въпреки че все още не е взето окончателно решение, Алоян смята, че тази мярка би оправдала решението на държавата да възобнови износа, тъй като Киев би могъл да използва приходите, за да ги похарчи за собствените си недофинансирани военни нужди.

Сред одобрените от комисията заявления, нито едно не включва износ на готови за употреба оръжия, а по-голямата част са насочени към реимпорт на оръжия в Украйна за използване на фронтовата линия, поясни той.

Някои обаче са свързани с оборудване за украинско-американската програма FrankenSAM, която разработва противоракетни системи земя-въздух чрез комбиниране на съветски системи, собственост на Украйна, със западни ракети.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курти

    9 11 Отговор
    Удри каскета

    19:43 20.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    47 10 Отговор
    ПУТИН НЕЩО МНОГО ГИ ЖАЛИ? ЗАЩО ЛИ?

    Коментиран от #16, #17

    19:44 20.02.2026

  • 3 Георги

    73 12 Отговор
    ЕС ще купува и камъни писани като оръжие щ8м идват от Украйна. Нали не мислите , че корупцията покрай тея война се ограничава само в украинските граници.

    19:45 20.02.2026

  • 4 Механик

    76 13 Отговор
    Щом ще продават оръжие, значи Зеления най-после ще спре да реве за пари?! Или не?

    Коментиран от #7, #18

    19:47 20.02.2026

  • 5 Петров

    23 20 Отговор
    Доставяйте от цял свят оръжие на Украйна, имат нужда.

    19:47 20.02.2026

  • 6 Пич

    72 9 Отговор
    Превод:
    Бандерите са докачили оръжие от тъпите Урсулианци и ще го препродават! Защото знаят, че Урсулианците са много тъпи, и ще изпратят пак!!!
    Ако не - Зелю ще врещи, че иска...

    19:49 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    47 8 Отговор
    Украйна отдавана освен оръжие продава и генератори за ток. Изобщо всичко що идва от запада може да бъде закупено от тях на подходяща цена - питайте Хамас.

    19:52 20.02.2026

  • 9 Карго 200

    11 28 Отговор
    ❗️Руснаците подготвяха убийството на двамата ръка на Буданов в ГУР, Андрей Юсов.

    Благодарение на международната специална операция „Енигма 2.0“ това беше предотвратено.
    Калпазаните молдовски руснаци се намират в сигурни ръце СБУ

    19:52 20.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    24 7 Отговор
    Ти да видиш ,а 💸 ще връща ли ????то пък евреин кръв ще повръща ама пари не връща .центъра на света там ли се премести ????

    19:53 20.02.2026

  • 11 Украйна

    15 10 Отговор
    е 1 в света по производство на дробове.

    19:53 20.02.2026

  • 12 Гошо

    42 6 Отговор
    Странна работа, гледам новини, чета и слушам цяла седмица кацат някви сиви самолети в София, които не излизат на flightradar а наще смели, независими, коректни, обективни, ексклузивни, откровени, честни, ........ НИЩО не са чули и видяли!!!!

    Коментиран от #42

    19:53 20.02.2026

  • 13 Гошо

    29 4 Отговор
    Странна работа, гледам новини, чета и слушам цяла седмица кацат някви сиви самолети в София, които не излизат на flightradar а наще смели, независими, коректни, обективни, ексклузивни, откровени, честни, журналисти ........ НИЩО не са чули и видяли!!!!

    19:55 20.02.2026

  • 14 ХА-ХА ! 💥

    31 6 Отговор
    Какви технологии , какви пет лева с тия урки , бе ?! Те държавата си не могат да опазят , тръгнали търговия да правят ....

    Коментиран от #31

    19:55 20.02.2026

  • 15 Може да изнесе

    22 5 Отговор
    но.... няма защото ще изчезне от световната карта и ще стане покрайнината на руската федерация.
    Напразни излъгани надежди

    19:56 20.02.2026

  • 16 Защото

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Толкова си може многоходовия жужак.

    19:57 20.02.2026

  • 17 хаха 🤣

    10 21 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 Рашка фалира, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега Медведа ги подоготвя за купонна система по севернокорейски модел 🤣 🤣 🤣

    19:58 20.02.2026

  • 18 Само

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    отделни оръжия засега продават примерно на САЩ продават дронове. Но пък нямат ПВО, достатъчно ракети и т.н.

    20:01 20.02.2026

  • 19 ООрана държава

    22 9 Отговор
    Чакай малко, с наще пари купуваме от тях и им го даваме обратно да си стрелят а?

    Коментиран от #29

    20:01 20.02.2026

  • 20 Иван 1

    20 6 Отговор
    Тогава да му се спрат парите от бедния ЕССР.

    Коментиран от #27

    20:01 20.02.2026

  • 21 Карго 200

    7 16 Отговор
    ❗️Войските на отбраната на Украйна елиминираха Павел Порсев, главен редактор на списание «🇷🇺Ахмат». Според публикуваните данни той е служил в 90-та танкова дивизия на руските въоръжени сили.

    Коментиран от #34

    20:02 20.02.2026

  • 22 ХиХи

    22 6 Отговор
    Вие давайте два млрд за Зелю и 90 млрд общо от ЕС, пък той ще продава оръжието дето сте му купили

    20:02 20.02.2026

  • 23 Фейк на часа

    34 3 Отговор
    Добре, а някой ще обоснове ли решението на няколко министри на отбраната
    да подаряват българско оръжие на Украйна, при това бяхме единствената
    държава в света, която засекрети информацията какви точно оръжия сме
    подарили на Украйна.
    Защо не се направи един открит списък на подареното ни оръжие на Украйна
    и да се изисква Украйна да ни върне тяхно оръжие равностойно на средствата дадени им.
    Или ние ще подаряваме, а сега ще купуваме оръжие от Украйна,
    докато в България още няма построена детска болница.

    20:02 20.02.2026

  • 24 Факти

    16 4 Отговор
    Износ за няколко милиарда долара! Киев се завръща на световния оръжеен пазар, клиенти не липсват и ще ядат дървото

    20:03 20.02.2026

  • 25 В СССР

    13 23 Отговор
    Най интелигентните бяха от Украйна, най добрите търговци бяха от Грузия, Прибалтика имаше най добрия съветски стандарт, а русийката и руснаците се наливаха с водка и спряха по печките в дървените колиби къде преживяваха. Малко като изтрезнее крещеше колко е "нелик" и пак влизаше в запой
    За това е и тази Спец.Абасрация , пълна военна бездарност воюващи с тактики от ПСВ и ВСВ.
    Путлер виждаше как бързо се развиваше Украйна и нищо друго не му оставаше освен вероломно да я нападне и разрушава.
    Класиците най добре са описали собствения си народец - Диви варвари бродещи по Европа убиващи и рушащи.С една дума диваци..

    20:04 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СССР

    7 7 Отговор

    До коментар #20 от "Иван 1":

    много отдавна не съществува, дори ние не сме били родени тогава.

    Коментиран от #39

    20:05 20.02.2026

  • 28 604

    8 3 Отговор
    снаряди изнасят ли или, пхахаххахахахя, паветнътъ сТганъ изтреще....

    20:05 20.02.2026

  • 29 Карго 200

    9 17 Отговор

    До коментар #19 от "ООрана държава":

    А питаш ли ги рушляците какво им е?
    3 500 000 000(3,5 милиарда) евро годишна лихва от суверенните руски активи отиват за барут,който прави от руснаци слъчогледи.

    20:05 20.02.2026

  • 30 име

    21 4 Отговор
    Има тънка разлика между това да произвеждаш оръжия и да ги продаваш и просто да продаваш оръжията, които ти подаряват, това което правят киевските крадци.

    20:08 20.02.2026

  • 31 Механик

    8 16 Отговор

    До коментар #14 от "ХА-ХА ! 💥":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #44

    20:08 20.02.2026

  • 32 Гост

    18 2 Отговор
    Значи, ние им ги подарихме, че те да ги продават?
    Ясно.

    20:11 20.02.2026

  • 33 съвсем логично

    16 3 Отговор
    запада ги затрупа с оръжие руските наемници ги оставиха без войска и сега какво да го правят това отъжие освен да го продават че краят е близо и трябвя да се пълнят сметките

    20:12 20.02.2026

  • 34 Как си Дани?

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Карго 200":

    Скоро ще имаме среща от третия вид.

    20:13 20.02.2026

  • 35 горски

    18 2 Отговор
    Шегаджиите си нямат работа....Какъв износ какво пет лева,от страна която няма ток .....Тежки бронирани машини щели да изнасят....от къде стомана и цял куп обслужващи предприятия.А и дали Путин спи.....

    20:14 20.02.2026

  • 36 Иван Анчев плешивия циганин

    15 2 Отговор
    Износ за няколко милиарда долара се нарича кражбата на част от отпуснатите 90 милиарда за покрайнините на Русия.

    20:22 20.02.2026

  • 37 Анонимен

    19 2 Отговор
    Ако произвеждат толкова много оръжия, че чак ги продават, защо Европа продължава да им праща и да отделя милиарди евро от общия бюджет да подкрепя Украйна?

    Или продават подарените от Европа обратно на Европа и печелят?

    20:26 20.02.2026

  • 38 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Зеленият нацист продава човешки органи за резервни части на запад изрязвани от заловени на улицата млади украинци под предлог ,че ще ги карат на фронта.Това е ТЦК -те подбират жертвата и след това тя бива разчленяван на части и продадена

    20:29 20.02.2026

  • 39 Той говори

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "СССР":

    за ЕССР. Нещо не схващаш май.

    20:44 20.02.2026

  • 40 Сатана Z

    5 10 Отговор
    Но трябва и да отбележим, че блатния хаганат изнася само, евтини девачки и кюмюр, другота то внася за долари!

    20:44 20.02.2026

  • 41 Хихи

    7 3 Отговор
    затова ли зеленият шмъркач не спира да обикаля и проси пари и оръжие ?!

    20:47 20.02.2026

  • 42 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Крадливото Наде с гаража ,пусна като беше външен министър да бомбят Югославия,сега пък към Иран ще пусне...

    20:50 20.02.2026

  • 43 Очевадно

    4 6 Отговор
    Над 80% от загубите и на двете страни в жива сила и техника последните години са в следствие на дронове . Украйна станаха производител на дронове от световна величина с най-добрите оператори в света и разбира се че са търсени

    20:53 20.02.2026

  • 44 ХА-ХА ! 💥

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    От ,,пироните ,, на руснаците уркията се смалява с всеки изминал ден , а с нея - и солдатите зеляви ! Първо мисли ,после драскай по сайтовете !

    20:56 20.02.2026

  • 45 1111

    3 2 Отговор
    Кви са тия вицове?

    21:13 20.02.2026

  • 46 "Владимир Путин, президент"

    5 2 Отговор
    Хи хи хи
    урсусУла и нашмърканата киийюфска марионетка са "измислили"
    нова схема-пералня
    "Износ на усръинско оръжия"
    ........
    но коммент

    21:51 20.02.2026

  • 47 Въййй

    5 1 Отговор
    Като имат износ, защо им даваме пари и оръжия?

    22:25 20.02.2026

  • 48 Някой

    2 3 Отговор
    Русия е практически вън от оръжейния бизнес. Който купи оръжие от Русия, губи западни инвестиции и пазари. След като Русия е вън от играта, другата държава с голям военен опит е Украйна. За разлика от Русия тя има достъп до съвременни технологии и оборудване. С приходите, купува оръжия, които не произвежда. А и самата Русия загуби позиции от войната. Руски танкове, които гърмят като тапи на шампанско, дори и Индия отказа да купува.

    04:34 21.02.2026

  • 49 Амадор

    0 0 Отговор
    Тогава за какво са тези 90 милиарда,за къв чеп набутаха България?

    16:05 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания