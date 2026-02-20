Износ за няколко милиарда долара! Киев се завръща на световния оръжеен пазар, клиенти не липсват

Украйна би могла да изнесе военни стоки и услуги на стойност няколко милиарда долара през тази година, след като разреши първите си продажби в чужбина по време на война. Това заяви в интервю за "Ройтерс" Давид Алоян, заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Киев.
Освен това страната обмисля въвеждането на данък върху този износ.
По-рано този месец държавната комисия, занимаваща се със свързани лицензи по време на война, одобри по-голямата част от 40 заявления от производители от отбранителния сектор за износ на материали и услуги, посочи Алоян.
Украйна спря износа на оръжие след нахлуването на руските сили през февруари 2022 г. и разчита в голяма степен на доставките на оръжие от партньори, за да се защитава от Москва.
Същевременно Киев вложи ресурси в развитието на своята оръжейна индустрия, по-специално на дронове и ракети. Възползвайки се от огромния си опит на бойното поле, през последните години Украйна преживя бум на отбранителните технологии.
На въпрос за експортния потенциал за тази година, Алоян отвърна: "Като се вземат предвид готовите продукти, резервните части, компонентите и услугите, които могат да бъдат предоставени, той възлиза на няколко милиарда долара".
Като цяло потенциалът е "значително по-висок" от износа преди войната, отчете той.
Алоян, който е член на комисията, разрешаваща износа, обаче омаловажи разговорите за незабавен бум на износа за производителите и разработчиците на оръжие.
Военните нужди на Украйна трябва да са на първо място, тъй като руските войски настъпват в източната част на страната, а въздушните удари поразяват градове и села далеч от фронтовата линия, подчерта той.
Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са в застой поради руските искания за териториални отстъпки.
Съюзниците на Украйна са изразили интерес към получаването на нейните авангардни отбранителни технологии, заяви Алоян и посочи Германия, Великобритания, САЩ, скандинавските страни, три държави от Близкия изток и поне една азиатска държава като едни от най-заинтересованите.
Една от страните от Близкия изток, която има дълга история на търговия с оръжие с Украйна, проучва възможности в областта на дронове и тежки превозни средства, уточни Алоян, но отказа да разкрие коя е страната.
Приоритет ще бъде даден на износа към държави, които са най-силните поддръжници на Киев във войната, посочи той.
Освен това Киев се стреми да даде приоритет на съвместните предприятия и други форми на сътрудничество с чуждестранни държави, за да привлече финансови ресурси, да създаде нови вериги за доставки на оръжие до фронтовата линия и да има достъп до нови технологии. Това е по-важно от простия износ на готови за употреба продукти, подчерта Алоян.
Производителите на отбранителна продукция оказват натиск върху Украйна да възобнови износа с мотива, че в противвен случай рискува да загуби възможности на световния оръжеен пазар. Някои вече са създали дъщерни дружества, за да работят в чужбина.
"Няма желание или цел да се заключат всички производители тук и просто да се запазят нашите. Има подход и той е фокусиран върху създаването на система, която дава приоритет на фронтовата линия и националните интереси", изтъкна Алоян. "А търговските интереси идват след това".
Украйна обмисля и въвеждането на експортна такса за производителите на отбранителна продукция, допълни той.
Въпреки че все още не е взето окончателно решение, Алоян смята, че тази мярка би оправдала решението на държавата да възобнови износа, тъй като Киев би могъл да използва приходите, за да ги похарчи за собствените си недофинансирани военни нужди.
Сред одобрените от комисията заявления, нито едно не включва износ на готови за употреба оръжия, а по-голямата част са насочени към реимпорт на оръжия в Украйна за използване на фронтовата линия, поясни той.
Някои обаче са свързани с оборудване за украинско-американската програма FrankenSAM, която разработва противоракетни системи земя-въздух чрез комбиниране на съветски системи, собственост на Украйна, със западни ракети.
