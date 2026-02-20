Новини
Войната на Путин! ЦРУ и МИ6 са знаели за плановете на Русия да нахлуе в Украйна, но никой не им е повярвал
  Тема: Украйна

Войната на Путин! ЦРУ и МИ6 са знаели за плановете на Русия да нахлуе в Украйна, но никой не им е повярвал

20 Февруари, 2026 20:41

С наближаването на четвъртата годишнина от инвазията и навлизането на света в нов период на геополитическа несигурност, европейските политици и разузнавателни служби продължават да извличат поуки от провалите на 2022 г.

Войната на Путин! ЦРУ и МИ6 са знаели за плановете на Русия да нахлуе в Украйна, но никой не им е повярвал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Въз основа на повече от 100 интервюта с висши служители на разузнавателните служби и други вътрешни лица в редица страни, доклад на британският вестник The Guardian, разкрива, че САЩ и Великобритания са знаели за планове на Владимир Путин за нахлуване, но по-голямата част от Европа – включително украинският президент Володимир Зеленски – ги е отхвърлила, пише Фокус.

С наближаването на четвъртата годишнина от инвазията и навлизането на света в нов период на геополитическа несигурност, европейските политици и разузнавателни служби продължават да извличат поуки от провалите на 2022 г.

Телефонният разговор

Уилям Бърнс е пътувал през половината свят, за да разговаря с Владимир Путин, но в крайна сметка се е наложило да се задоволи с телефонен разговор. Това се случва през ноември 2021 г., а през предходните седмици американските разузнавателни агенции са уловили сигнали, че Путин може да планира да нападне Украйна. Президентът Джо Байдън е изпратил Бърнс, директора на ЦРУ, да предупреди Путин, че икономическите и политическите последствия от такава стъпка биха били катастрофални.

Петнадесет години по-рано, когато Бърнс е американски посланик в Москва, е относително лесно да се разговаря с Путин. През изминалите години руският лидер е концентрирал властта си и задълбочил параноята си. От появата на Covid насам малцина са получили възможност за лична среща. Бърнс и делегацията му разбрат, че Путин се е затворил в разкошната си резиденция на брега на Черно море и че ще е възможен само телефонен разговор.

В офис в сградата на президентската администрация на Стария площад в Москва е подготвена защитена линия и познатият глас на Путин се чува в слушалката. Бърнс представя убеждението на САЩ, че Русия подготвя инвазия в Украйна, но Путин го игнорира и продължава с темите, които сам е избрал. Според него, разузнавателните му служби са го информирали, че в Черно море се крие американски военен кораб, оборудван с ракети, които могат да достигнат неговото местоположение за броени минути. Това, според него, е доказателство за стратегическата уязвимост на Русия в еднополюсен свят, доминиран от САЩ.

Разговорът, както и трите ожесточени лични дискусии с най-висшите служители по сигурността на Путин, са се сторили изключително зловещи на Бърнс. Той напуснал Москва много по-загрижен за перспективата за война, отколкото преди пътуването, и е споделил предчувствието си с президента.

"Байдън често задаваше въпроси, на които се отговаря с "да“ или "не“, и когато се върнах, ме попита дали според мен Путин ще го направи“, спомня си Бърнс. "Аз отговорих: "Да“.“

Три месеца и половина по-късно Путин заповядва на армията си да нахлуе в Украйна, което е най-драматичното нарушение на европейския ред за сигурност от Втората световна война насам. Историята на разузнавателния контекст на тези месеци – как Вашингтон и Лондон са събрали толкова подробна и точна информация за военните планове на Кремъл и защо разузнавателните служби на други страни не са им повярвали – никога досега не е била разказана в пълния ѝ вид.

Това е историята на един грандиозен успех на разузнаването, но и на няколко провала. Първо, за ЦРУ и МИ6, които са предвидили сценария на инвазията, но не са успели да предскажат точно резултата, като са приели, че бързото превземане на властта от Русия е предрешено. По-съществено, за европейските служби, които са отказали да повярват, че пълномащабна война в Европа е възможна в 21-ви век. Те са си спомнили съмнителния разузнавателен случай, представен за оправдание на инвазията в Ирак две десетилетия по-рано, и са се опасявали да се доверят на американците за това, което изглежда тогава като фантастична прогноза.

Най-важното е, че украинското правителство е било напълно неподготвено за предстоящата атака, като президентът Володимир Зеленски е прекарал месеци в отхвърляне на все по-настоятелните американски предупреждения като паника и в потушаване на последни опасения сред собствения си военен и разузнавателен елит, която в крайна сметка прави ограничени опити да се подготви зад гърба му.

"В последните седмици ръководителите на разузнаването започнаха да разбират, настроението беше различно. Но политическото ръководство просто отказа да го приеме до самия край“, заявява един американски разузнавателен служител.

Четири години по-късно, от тези събития могат да се извлекат много поуки за това как се събира и анализира разузнавателна информация. Може би най-важната от тях, тъй като светът изглежда по-непредсказуем от всякога в съвременната история, е, че е опасно да се отхвърля даден сценарий, само защото изглежда извън рамките на рационалното или възможното.

"Смятах, че доказателствата, които им представихме, бяха неопровержими. Не е като да сме скрили нещо, което, ако бяха видели, би променило всичко“, посочва Джейк Съливан, съветникът по националната сигурност на Байдън, за това защо европейските съюзници не са повярвали на американците. "Те просто бяха обзети от убеждението, че в това просто нямае смисъл.“

Путин започва да планира

ЦРУ е открило много за плановете на Путин да нападне Украйна, но едно нещо, което никога не е било ясно, е кога точно е взел решението да се впусне в тази авантюра. Преглеждайки доказателствата по-късно, като детективи на местопрестъпление, някои от анализаторите на агенцията са посочили първата половина на 2020 г. като най-вероятния момент.

През тези месеци Путин приема конституционни поправки, за да си гарантира оставането на власт и след 2024 г. След това, затворен в изолация в продължение на месеци по време на пандемията от Covid, той поглъща книги за руската история и размишлява върху своето място в нея. През лятото, насилственото потушаване на протестното движение в съседна Беларус остави президента Александър Лукашенко по-слаб и по-зависим от Кремъл от всякога. Това отваря възможността Лукашенко да бъде принуден да позволи използването на беларуската територия като отправна точка за инвазия.

По същото време екип от отровители на ФСБ е подхвърлил нервно-паралитичния агент "Новичок“ в бельото на Алексей Навални, единственият опозиционен политик с потенциал да спечели масова обществена подкрепа, което го изпраща в кома. Тогава всичко това изглеждаше като отделни събития. По-късно обаче започва да изглежда, че Путин подрежда нещата, преди да пристъпи към големия ход в Украйна, който според него ще затвърди ролята му в историята като велик руски лидер.

Първите признаци за този план се появяват през пролетта на 2021 г., когато руските войски започват да се струпват по границите на Украйна и в Крим, уж за учения. САЩ получават информация, че Путин може да използва годишната си реч, насрочена за 21 април, за да обоснове военни действия в Украйна. Когато Байдън е информиран за тази разузнавателна информация седмица преди речта, той е толкова разтревожен, че се обажда директно на Путин. "Той изрази загриженост относно струпването на войски и призова за деескалация, както и предложи среща на върха в следващите месеци, за която знаехме, че ще бъде от интерес за Путин“, посочва Аврил Хейнс, директор на националното разузнаване на Байдън.

Когато Путин произнася речта си, тя се оказва много по-малко войнствена от очакваното, а ден по-късно руската армия обявява, че военните учения на границата са приключили. Изглежда, че предложението на срещата на върха е успяло да неутрализира заплахата, а когато двамата лидери се срещат в Женева през юни, Путин почти не споменава Украйна.

Едва впоследствие става ясно защо: той вече е взел решение за недипломатическо решение.

Пробуждане на тревога

Четири седмици след срещата на върха в Женева Путин публикува дълго есе за историята на Украйна, в което се връща чак до IX век, за да докаже, че "истинскиятсуверенитет на Украйна е възможна само в партньорство с Русия“.

Есето предизвиква учудване, но вниманието в Лондон и Вашингтон скоро е отклонено от хаотичното изтегляне от Афганистан. През септември руските войски започват ново натрупване по границите на Украйна; в рамките на един месец то достига мащаби, които са трудни за пренебрегване. Вашингтон събира нова информация за руските планове, по-подробна и много по-шокираща от тази през пролетта. Тогава се предполага, че Русия може да опита официална анексия на Донбас или, в най-максималистичния сценарий, да се опита да прокара сухопътен коридор през южна Украйна, свързващ Донбас с Крим. Сега изглежда, че Путин може да планира нещо по-голямо. Той иска Киев.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    16 37 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #14, #52, #58, #79

    20:43 20.02.2026

  • 2 Гьобелс

    23 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:43 20.02.2026

  • 3 Сатана Z

    43 11 Отговор
    Знаели са,на некому дедовия.Проспаха Крим ,след което започнаха да подготвят война срещу Русия

    20:44 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БОЛШЕВИК

    36 11 Отговор
    Капитализма е провалена и анти човешка система на жестока експлоатация. Човек за човека е вълк, при тая уродлива система.

    Коментиран от #23

    20:46 20.02.2026

  • 6 Утре Тръмп ще нападне Иран

    27 9 Отговор
    А евреите напускат Израел преоблечени като оалестинци

    20:46 20.02.2026

  • 7 Файърфлай

    45 10 Отговор
    ЦРУ и МИ6 знаели за руското нахлуване,но никой не им повярвал.Що за абсурдно твърдение.Че нали те го предизвикаха.Нали те за това работиха цели 10 години.Не им повярвали ? Пълни глупости.

    20:46 20.02.2026

  • 8 Знаели

    23 7 Отговор
    Чушки

    20:47 20.02.2026

  • 9 Глупости

    34 8 Отговор
    Ако са искали да вземат мерки щяха да го направят.
    Кой се интересува от покрайнината на руската федерация. Дълбоко в себе си те знаят че тази територия е руска и такава ще бъде

    Коментиран от #36

    20:48 20.02.2026

  • 10 крадеца вика дръжте крадеца

    29 6 Отговор
    е знаят как няма да знаят нали те го провокират от 2014-та да го направи за да е той виновенпред заблудените овчици… изкуфялата кошница меркел се изпусна че са се надявали още 2016-2017-та да ги нападне …

    20:48 20.02.2026

  • 11 Пич

    28 7 Отговор
    ЦРУ - ние знаехме и за Епщайн, но никой не ни повярва.....
    МИ -6 - Вие да мълчите! Нас даже ни мбаха! Принца ни мба , и никой не ни повярва !!!

    20:49 20.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    20:50 20.02.2026

  • 13 дядото

    22 6 Отговор
    напротив,вярвали са,но са имали интерес да започне войната.

    20:50 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    34 11 Отговор
    Владимир Путин не беше готов з СВО в Украйна,но беше принуден да го направи след като хората на Наришкин му предадоха плановете на запад за нахлуване в Донбас и Крим със 120 000 украинска войска и 15000 башибозук от Азов ,Десен сектор,Айдар и полски наемници.
    Те затова той нанесе изпреварващ удар,което вбеси Запада,а Борис Джонсън довлече в Киев Зеления беглец ,който се скри в Полша през първите часове на СВО свързвайки се чрез Анкара с Москва да проси мир.

    20:51 20.02.2026

  • 16 Марио

    18 9 Отговор
    А сега защо да им вярваме?

    20:51 20.02.2026

  • 17 стоян георгиев

    26 8 Отговор
    Западните истерици стават все по-нелепи в търсенето на оправдание за поредната загубена война 😂

    20:52 20.02.2026

  • 18 ала бала

    13 24 Отговор
    Сега ще изкарат виновни ЦРУ и МИ6, че са вкарали в капана глупавия Пусин, а всъщност той сам се закопа

    20:52 20.02.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 10 Отговор
    К-во стана с тока и парното, къде са?

    Коментиран от #27

    20:52 20.02.2026

  • 20 Българин

    13 22 Отговор
    Аха! Путин е сложен, за да унищожи Русия. За това и нападна Украйна и вече 4 години води напълно безмислена и братоубийствена война. А западняците просто наливат масло в огъня. За това ту дават на Украйна оръжие, ту го спират, ту на руснаците им спират интернета.
    И така, докато Русия бъде унищожена!

    20:52 20.02.2026

  • 21 знаели са разбира се

    22 6 Отговор
    Нали тия са предизвикали войната .

    20:54 20.02.2026

  • 22 Сатана Z

    14 8 Отговор
    Киро Канадски се появи в България по същото време с набързо пришита биография и диплома от някакъв ПУЦ в Харвард,който само той и Кака Лена са посещавали ,а Румбата ги чакаше на летището

    Коментиран от #99

    20:54 20.02.2026

  • 23 доктор

    11 17 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #26

    20:55 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От Мордор с Любов

    20 8 Отговор
    Орешници ще има за всички пожелали ги от сърце и най вече с много Любов !

    Коментиран от #41

    20:55 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ко стаа бе боклуци?

    10 19 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Превзехте ли тоя Киев за два, три деня, че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #29, #39, #40

    20:57 20.02.2026

  • 28 Ицо

    9 14 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #37

    20:59 20.02.2026

  • 29 Зелю б@клука

    17 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ко стаа бе боклуци?":

    Кога ще пие кафе в Крим? Май месец 2024 мина и замина.😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #34

    20:59 20.02.2026

  • 30 Дзак

    13 6 Отговор
    Европа е блокирана от десет сантиметра сняг!

    20:59 20.02.2026

  • 31 Механик

    9 14 Отговор
    Удри копейката с фаража!После повтори да заспи по лесно.

    Коментиран от #35

    21:00 20.02.2026

  • 32 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    18 8 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,бай Дончо периодично си джафка, но реално не вреди ,а новият Искандер М 1000 гордо лети ли лети за ужас на душманите !

    21:00 20.02.2026

  • 33 Шогун

    12 7 Отговор
    Знаели са чушки! Четем догадки и предположения!

    21:00 20.02.2026

  • 34 Руснак без крак

    8 13 Отговор

    До коментар #29 от "Зелю б@клука":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #73

    21:01 20.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Учете

    9 18 Отговор
    се от историята, така както преди 87 години адолф започна агресията си в Европа, така и путлер сега се опитва да имперства. Трябва да бъде спрян!

    Коментиран от #42, #44

    21:04 20.02.2026

  • 39 шматарок

    14 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ко стаа бе боклуци?":

    Превзехте ли Курск или само първите три букви а ? А Крим кога , на Марта у Сряда ??
    А парада на Червения площад ? Или там по терлици , а ?

    Коментиран от #65, #118

    21:04 20.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Механик

    8 12 Отговор

    До коментар #25 от "От Мордор с Любов":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #45, #49

    21:06 20.02.2026

  • 42 историята

    17 8 Отговор

    До коментар #38 от "Учете":

    Първо Наполеон тръгна с васалите да превзема Русия . Знаем как свърши .
    После Хитлер с васалите тръгна да превзема Русия . Знаем как свърши .
    Сега се обединили Наполеон и Хитлер за трети път да превземат Русия . Ще видим как ще свърши !
    Ама лошо за васалите ....

    Коментиран от #50, #78

    21:06 20.02.2026

  • 43 Ганчев

    6 15 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    Коментиран от #46, #47

    21:06 20.02.2026

  • 44 Ами

    11 6 Отговор

    До коментар #38 от "Учете":

    Оди го спирай бре минн дилл,какво само фитили даваш от опрррр дянния си диван ?

    Коментиран от #67

    21:07 20.02.2026

  • 45 то тебе

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    всеки ден те лъжат за по 5€ ...

    21:07 20.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ачо

    6 15 Отговор
    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #51, #54, #56, #59

    21:08 20.02.2026

  • 49 Леонсио Парчето

    10 2 Отговор

    До коментар #41 от "Механик":

    Ами и аз те излъгах ,когато ми дууу хааа ти платих с 20 €врака фалшименто 🤣 .

    21:10 20.02.2026

  • 50 Оди у Русиа

    8 9 Отговор

    До коментар #42 от "историята":

    Да се спасиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #53, #55

    21:10 20.02.2026

  • 51 да бе брат

    15 5 Отговор

    До коментар #48 от "Ачо":

    Те ако са в 18 век , то ние сме в 13 век ....чалмата пазиш ли я още ?

    Коментиран от #124

    21:10 20.02.2026

  • 52 Ничия

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Обратното също е вярно!

    21:11 20.02.2026

  • 53 айде нема нужда

    12 5 Отговор

    До коментар #50 от "Оди у Русиа":

    Западняците казаха че Путин ще дойде тук . Ти му бери грижата .

    21:11 20.02.2026

  • 54 Димитър Георгиев

    11 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ачо":

    Ачо ,още се оригаш на ...й ,на руснаците си тръгнал кусури да търсиш .

    21:11 20.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 А че Путин предупреди още 2007

    12 3 Отговор
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим (видео).....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишната конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута...

    21:14 20.02.2026

  • 58 Ти също

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    ако не, ще гризнеш големото дрво

    21:14 20.02.2026

  • 59 Отец Дионисий

    4 13 Отговор

    До коментар #48 от "Ачо":

    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #66

    21:14 20.02.2026

  • 60 Илия

    3 13 Отговор
    След фалита и разпада Русия ще бъде поставена под международно управление

    Коментиран от #64

    21:15 20.02.2026

  • 61 Анубис

    10 1 Отговор
    Пълни глупости......не повярвали на ЦРУ...... 😂

    21:16 20.02.2026

  • 62 Не знам какъв си хой

    12 18 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    но както виждаш не решават съединените щати а Путин. Ако имаха топки и байдън и Тръмп щяха да влязат в Украйна за да ѝ помогнат. Не говори глупости да се скрий защото източния фронт напредва на запад и никой не помага защото знае че е безсмислено.

    Коментиран от #68, #72

    21:20 20.02.2026

  • 63 Аматьор

    18 13 Отговор
    Целият свят отдавна разбра ,че Путлер е патологичен лъжец и пoдлец ,но преди февруари 2022 година това все още не беше толкова очевАдно.
    Затова Не трябва да се вярва на нито една негова дума ,а и на рашистите като цяло .

    21:21 20.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Реално, от войната

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "шматарок":

    най-много го отнесе Русия. Не само, че не успя да проведе успешна СВО, но претърпя много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. Това на практика е стратегическа и геополитическа катастрофа за Русия..

    Коментиран от #71

    21:23 20.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Възпитан

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    човек си Ами го, личи си

    Коментиран от #76

    21:25 20.02.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "Не знам какъв си хой":

    Ами като НЕ ЗНАЕШ- НЕ СЕ ОБАЖДАЙ❗

    21:25 20.02.2026

  • 69 Т.КОЛЕВ

    7 0 Отговор
    НЯМА ЛИ СЪД ?НЯМА ЛИ СНАЙПЕРИСТ?

    Коментиран от #81

    21:25 20.02.2026

  • 70 Факт

    12 7 Отговор
    Русия загуби войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".
    Провал и поражение .

    21:26 20.02.2026

  • 71 Онзи

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Реално, от войната":

    Тихоо!Тихо бе πррррр ∆ льооо ,изобщо не си компетентен !

    21:26 20.02.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Не знам какъв си хой":

    А, ама то ти ли си, оня БЕЗ НИК и без мозАк❗
    На тебе ти е простено, ти пак нищо не си разбрал‼️

    21:26 20.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Грешката е е в заглавието.

    3 6 Отговор
    ПоZopa на путин.

    21:27 20.02.2026

  • 75 !!!?

    3 3 Отговор
    Мечтата на Лилипутин !!!?

    21:28 20.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Войната на НАТО

    10 1 Отговор
    От тази изпълнена с трепет и джемс-бондски акшъни новела, не се разбира защо просто не са послушали съвета на Путин, да не продължават да препикават границите на Русия и да спазват условията при измислянето на държавата Украйна. Да са слушали речите с предупрежденията на Путин, вместо да "разузнават". За всички бе ясно, че ако продължават да наглеят, ще им се случи случка.
    Но се надяваха, че Русия или няма да посмее или ако посмее, ще я разпаднат чрез санкции, наливане на милиарди в Украйна и вълшебните си: оръжия, разузнаване, командване, медии.
    А сега си търсят оправдания за провала!

    А Русия продължава да ги предупреждава да мирясат и приемат поражението си, за да има мир!

    Коментиран от #89

    21:31 20.02.2026

  • 78 Всички

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "историята":

    агресори заслужават и са си заслужили участта, и Наполеон и хитлер и садам и кадафи и милошевич , ще си я заслужи и путлер

    Коментиран от #82, #83, #84

    21:31 20.02.2026

  • 79 Кое "пак",

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    че нещо не си спомням??!

    21:33 20.02.2026

  • 80 ПРАВИЛНО Е ЗАГЛАВИЕТО

    9 1 Отговор
    ЦРУ и МИ6 не заслужават да им се вярва.

    Коментиран от #105

    21:33 20.02.2026

  • 81 Шехерезад

    6 3 Отговор

    До коментар #69 от "Т.КОЛЕВ":

    Докато картечаря Ханс хипнотизиран от лаенето на картечница МG 42 пускаше откос след откос така и не разбра кога снайпериста тувинец с прякора Охотник му пръсна кратуната през каската от разстояние 700м ,в последния си гърч Ханс се усука и пусна един откос и по своите .

    21:35 20.02.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Всички":

    Всички ли БЕЗ НИК са малко т.ъ.п.и❓
    Или си един , ама много Т.Ъ.П.🤔

    21:36 20.02.2026

  • 83 Шекерената пръчка

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Всички":

    Кога бе муцка 👄 ,надеждата крепи глупака .

    21:37 20.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Има

    4 7 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    кой да пердаши орките /твоите любими/, Ами го, засега не е необходимо

    Коментиран от #91, #94

    21:42 20.02.2026

  • 86 ЪХЪ

    1 8 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И как свършиха?

    Коментиран от #88, #93

    21:43 20.02.2026

  • 87 касата

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "Ами":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    Коментиран от #90

    21:44 20.02.2026

  • 88 Все някой

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "ЪХЪ":

    ще го бутне.

    21:46 20.02.2026

  • 89 Британското Разузнаване

    9 3 Отговор

    До коментар #77 от "Войната на НАТО":

    Няма страшно- после пак ще обвиним другите че не са повярвали на "разузнавателната ни информация", важното е бизнеса да върви! За което е нужно да има враг и да го дразним и предизвикваме. Най-добре да насъскваме тия по границата и.
    А когато Русия пак не издържи и ошамари някой от тях, ще кажем: "Казвахме ли ви, но не вярвахте?!"
    Мирът означава, край на НАТО с целия му огромен бизнес и ограбване на народа

    Коментиран от #100

    21:48 20.02.2026

  • 90 бебето

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "касата":

    Аз пък утре отивам при умирисаният клошар Дон Корлеоне в подлеза на Централна Гара да го бжижжи за 2.50 €врака ,оставям му 50с бакшиш за едно малко ,а против вон нята ползвам силно напарфюмирана маска .

    Коментиран от #101

    21:50 20.02.2026

  • 91 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Има":

    Що не ходиш да ги пердашиш лично бе отворенгяс ,на думи ,много си силен?Ааа Чикитта , компренде ?

    21:52 20.02.2026

  • 92 Да не

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    кажеш, че са ти били любимци защото са “посегнали на петродолара”, а иначе са били хуманисти? А това за ник- а го пропускам.

    Коментиран от #96, #97, #103

    21:53 20.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ЛюбоПитен

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Има":

    А теб има ли кой да те "пердаши ",АмиГа ?

    Коментиран от #119

    21:55 20.02.2026

  • 95 Хо-ха-ха

    6 3 Отговор
    Дали никой не им е повярвал или просто са искали това да се случи? Нали десетилетия правят всичко за да накарат Русия да нападне Украйна. Нали десетилетия я подготвят да бъде терен за войната на запада с Русия.

    21:55 20.02.2026

  • 96 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #92 от "Да не":

    Не пробвай да казваш какво искам да кажа❗
    Чети какво казвам/пиша и се опитвай да го разбереш❗
    Ако не можеш или помоли някого, или не се занимавай с неща които не разбираш❗

    Коментиран от #107

    21:57 20.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...за НИКа...

    22:00 20.02.2026

  • 99 тука има тука нема

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Тва ми напомня за началото на 90 години когато в България се навъдиха хиляди измислени Университети уж със Западен статут. Тогава се появиха някакви си свободни университети във Всички Големи градове. Сега останаха 2-3 само в някои градове. Учудваш се откъде се навъдиха толкова много висшисти и професори?: - Ето от такива измислени университети които изпраха малко пари. Е имаше и гост преподаватели от големи университети в Страната и Чужбина но те си взеха хонорарите за проведената лекция което не нарушение но няма нищо общо с конкретното учебно заведение. Гост преподаватели на хонорар присъстват във всички учебни заведения в страната и чужбина в държавни и частни университети. Такива се канят навсякъде по света. А по конкретно по статията всичко е планувано предварително за дестабилизиране на Европа и по конкретно на Важните страни в Европа и най вече ЕС. Янките искат те да водят парада и няма са оставят никой друг да води хорото. Нито Европа, нито Русия, а да не говорим Китай. Те и спонсора им страна на три континента. Европа не се връзва на глупостите на ТРъмп, че Русия ще ни нападне и унищожи и почна подготвя почвата за нов конфликт. Точно янките създадоха ВСВ и натиряха Хитлер да нападне Русия. Но когато той сключи мир с Сталин и тръгна на запад почнаха подривна дейност за да създадат конфликт с Русия. Това им изяде главата и дълго време им държа влага.

    22:02 20.02.2026

  • 100 И пак най-тежката задача

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Британското Разузнаване":

    да оправдаят поражението и по възможност да го предствят като победа, се падна на медиите!
    Горките! Хич не са за завиждане!

    22:04 20.02.2026

  • 101 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "бебето":

    И ние сме там 🥳

    Коментиран от #106

    22:05 20.02.2026

  • 102 Хуманисти

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ли бяха, бае? Напр. лудия либийски полковник взривил пътнически самолет над Локърби /за което плати огромно обезщетение/ и гаврил се години с медицинските ни сестри

    Коментиран от #104, #108, #111

    22:06 20.02.2026

  • 103 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Да не":

    Да не мислиш, че като три еш , отговорите става някаква дискусия🤔❗
    Ако не искаш да ти отговарят- не задавай въпроси❗

    22:08 20.02.2026

  • 104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Хуманисти":

    Т.ъпо е да питаш и после да 3-еш отговорите❗

    22:09 20.02.2026

  • 105 ......

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "ПРАВИЛНО Е ЗАГЛАВИЕТО":

    САЩ и Великобритания са хищници. Захапят ли няма пускане. При тях случаен ход няма, всичко е планирано.

    22:10 20.02.2026

  • 106 бебето

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    пиночет ,през теб ще мина в неделя и не забравяй ,ужасно държа на хигиената ,направи си клллл змма .Ще бъдеш възнаграден с 10 €врака за усърдието !

    22:10 20.02.2026

  • 107 Бае

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    нещо с аргументите издишаш, алабализмите и локумите не са интересни

    Коментиран от #110, #114

    22:11 20.02.2026

  • 108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Хуманисти":

    Смърта на Кадафи НЯМА НИЩО ОБЩО с атентата над Локърби или с нашите сестри❗
    У-би-ха го заради златния либийски/африкански динар и заради продажбата на петрол срещу злато и валути различни от долара❗

    22:12 20.02.2026

  • 109 Хайде сега да не помним

    1 3 Отговор
    Украинците им повярваха. Нещо повече - получаваха редовно разузнавателна информация. Това им позволи в първите часове на инвазията да не понесат загуби в жива сила и техника, след това да провалят десанта на летище Гостомел, на който руската армия много разчиташе, а след това да унищожат 64 километровата колона с бойна техника, останала без гориво и подкрепа по пътя към Киев. На едно излитане дронът Байрактар унищожаваше 4 единици техника - танкове, БТР или камиони с муниции. Украинската артилерия си коригираше огъня, наблюдавайки целите с трафик камерите на пътя. С помощта на западната разузнавателна информация на 40-тия ден беше потопен крайцерът Москва. Преди това с огън от РСЗО за първи път в световната практика беше потопен руски десантен кораб.

    Вярно е, че пропагандата разчита на непомнещите.

    Коментиран от #112, #116

    22:12 20.02.2026

  • 110 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Бае":

    Що,ти за много интересен ли се имаш ?

    Коментиран от #115

    22:12 20.02.2026

  • 111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #102 от "Хуманисти":

    За нашите мед. сестри вината е на СЕГАШНИЯ ни служЕБ@Н министър на външните работи ❗
    Две чужди разузнавания предупредиха външно, че заради заразена кръв от Франция Либия търси да обвини чужди медици❗
    Само нашите оставиха сестрите.....❗
    / защо мислиш, че точно съпругата на френския президент взе активно участие в освобождаването им/🤔

    22:16 20.02.2026

  • 112 Шекерената пръчка 🍭

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Хайде сега да не помним":

    Нещо много оптимистично звучиш,при положение ,че 2млн хохохола бяха гътнати ,а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи на гражданите от ЕС да им плащат пожизнени пенсии включително и ти под една или друга форма ,при положение че това не са окончателни бройки .

    22:17 20.02.2026

  • 113 ...

    2 3 Отговор
    Путин определено действа като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    22:19 20.02.2026

  • 114 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Бае":

    Ами като издишам- можеш да го понадуеш❗
    Или АКО НЕ ИСКАШ- ПРОСТО НЕ ЧЕТИ коментарите ми❗

    22:19 20.02.2026

  • 115 Бае

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Майсторът 🐷 на Илюзиите":

    остави лафовете. Ненавиждам насилието и изкуфелите старци, които си играят със съдбата на милиони хора и разплакват майки, съпруги и сестри

    22:22 20.02.2026

  • 116 Луд с картечница в мол

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Хайде сега да не помним":

    Дай ся нещо по интересно за геймчейнджърите от които щяха да хвърчат вата и ушанки ,като Джавелините,Байрактарите ,Хаймарсите,Ибрахимите ,Леопардите ,Цезарите Ф16,Дългия Нептун 🤣🤣🤣 ?Напоследък нещо не се чуват ?Ако не беше тъжно и за майтапчийско можеше да мине .

    22:22 20.02.2026

  • 117 ха ха ха

    1 2 Отговор
    Дози Зеленски тогава им се подигра, че преиграват.

    22:27 20.02.2026

  • 118 А Киев

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "шматарок":

    има ли там орки, награбили тоалетни чинии

    22:49 20.02.2026

  • 119 Питай

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "ЛюбоПитен":

    питай, все при някой ще ти се получи това що дириш

    22:56 20.02.2026

  • 120 ха, ха, ха...

    2 3 Отговор
    "ЦРУ и МИ6 са знаели за плановете на Русия да нахлуе в Украйна, но никой не им е повярвал"

    Ами как да повярват като тогава всички мислеха Путин за поне малко по умен?

    23:17 20.02.2026

  • 121 паси идиота с трабанта

    3 1 Отговор
    От всичкото казано излиза , че те Американците имат право на всичко даже могат да унищожат и Путин --ако искат . Даже деменцията Джо беше казал " Ако Русия нападне Украйна ще стане много лошо за нея " Те имат право да финансират да въоръжат Украйна за да може да се противопостави на Русия а Русия няма право на нищо --даже на самоотбрана ..? Путин е много мек като " и е мека Мария " до сега трябваше да каже" щом искате война ще я получите ние ще бъдем принудени да използваме всички военни средства с които разполагаме и в случай на опасност за Националната ни Безопасност запазваме правото си първи да нанесем ядрен удар срещу страна която представлява най голяма заплаха за нас "" -- Нищо повече това щеше да е достатъчно от това те разбират само от сила и от стил присъщ за тях -- първо заплаха , провокация , предварителни условия . Тези мало...умни Англосаксонски колонизаторски св.не осъзнават какви последствия може всичко това да има ? ? Няколко "САТАНА "или " САРМАТ " с термоядрен е заряд над 150 Мега Тона хвърлени в двата океана и само за броени минути ще се образуват вълни с височина 20-25 метра и скорост над 700 км/ час и голяма част от Северна Америка и Западна Европа ще отидат дъното на океана ? Тези безм....озъчни същества осъзнават ли го какво може да стане или си мислят като последният ид...от пак ще спечелим както спечелихме -- по тяхно му- П.С.В , В.С.В сега защо да не спечелим .

    Коментиран от #122

    23:17 20.02.2026

  • 122 Знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "паси идиота с трабанта":

    ли 🤮

    23:29 20.02.2026

  • 123 Знаели

    2 1 Отговор
    Абе те, ЦРУ и МИ-6, знаеха и за химически оръжия, пък то какво се оказа. Напротив, Русия знаеше за плановете на ЦРУ, МИ-6 и Североатлантическата терористична организация (НАТО) и ги изпревари, както направи за смях преди това в Крим целия Шести американски флот.

    23:36 20.02.2026

  • 124 Да те светна

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "да бе брат":

    13 сти век ....чалми в България няма . Бъркаш малко . Съвсееем малко . Със 150 г средно . Ама няма проблем , явно толква си знаеш .

    00:39 21.02.2026

