Лула да Силва: Николас Мадуро трябва да бъде съден във Венецуела, не в чужбина

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро трябва да бъде съден в родината си, а не в чужбина. Това заяви президентът на Бразилия Лула да Силва, цитиран от Ройтерс.
Венецуелският лидер бе заловен от Каракас от американските военни в началото на 2026 година и отведен в Ню Йорк, където бе обвинен в наркотрафик.
Според Лула най-важното сега е да бъде възстановена демокрацията във Венецуела. Той подчерта, че Бразилия не може да приеме залавянето на един държавен глава от друг.
Лула смята, че бразилските граждани, обвинени в престъпления и живеещи в Съединените щати, трябва да бъдат съдени в Бразилия, заявявайки, че възнамерява да представи писмено предложение по въпроса на президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му той иска да преговаря с Тръмп по въпроси, свързани с организираната престъпност, трафика на наркотици и редкоземните минерали.
Отношенията между Лула с Тръмп се подобриха от миналата година, когато Тръмп наложи мита върху бразилски стоки заради отношението на Бразилия към крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, който беше хвърлен в затвора за планиране на преврат след загубата на изборите през 2022 г.
1 да питам
Коментиран от #5
18:15 20.02.2026
2 И той и Путин
18:41 20.02.2026
3 Бункера няма да има този късмет
Той ще бъде линчуван от Руският народ
Коментиран от #4
18:42 20.02.2026
4 Данко
До коментар #3 от "Бункера няма да има този късмет":И както става последните 100 години в РуZия, бункерния ще бъде вписан в историята като поредния враг на народа.
18:49 20.02.2026
5 Плъхът ще спаси само късите си крака
До коментар #1 от "да питам":И ще забегне във Китая
19:08 20.02.2026
6 Шопо
Така каза бай Тошо
19:11 20.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.