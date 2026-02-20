Лула да Силва: Николас Мадуро трябва да бъде съден във Венецуела, не в чужбина

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро трябва да бъде съден в родината си, а не в чужбина. Това заяви президентът на Бразилия Лула да Силва, цитиран от Ройтерс.

Венецуелският лидер бе заловен от Каракас от американските военни в началото на 2026 година и отведен в Ню Йорк, където бе обвинен в наркотрафик.

Според Лула най-важното сега е да бъде възстановена демокрацията във Венецуела. Той подчерта, че Бразилия не може да приеме залавянето на един държавен глава от друг.

Лула смята, че бразилските граждани, обвинени в престъпления и живеещи в Съединените щати, трябва да бъдат съдени в Бразилия, заявявайки, че възнамерява да представи писмено предложение по въпроса на президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му той иска да преговаря с Тръмп по въпроси, свързани с организираната престъпност, трафика на наркотици и редкоземните минерали.

Отношенията между Лула с Тръмп се подобриха от миналата година, когато Тръмп наложи мита върху бразилски стоки заради отношението на Бразилия към крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, който беше хвърлен в затвора за планиране на преврат след загубата на изборите през 2022 г.