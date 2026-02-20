Новини
Лула да Силва: Николас Мадуро трябва да бъде съден във Венецуела, не в чужбина

20 Февруари, 2026 18:11

Венецуелският лидер беше заловен от Каракас от американските военни в началото на 2026 година и отведен в Ню Йорк, където бе обвинен в наркотрафик

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро трябва да бъде съден в родината си, а не в чужбина. Това заяви президентът на Бразилия Лула да Силва, цитиран от Ройтерс.

Венецуелският лидер бе заловен от Каракас от американските военни в началото на 2026 година и отведен в Ню Йорк, където бе обвинен в наркотрафик.

Според Лула най-важното сега е да бъде възстановена демокрацията във Венецуела. Той подчерта, че Бразилия не може да приеме залавянето на един държавен глава от друг.

Лула смята, че бразилските граждани, обвинени в престъпления и живеещи в Съединените щати, трябва да бъдат съдени в Бразилия, заявявайки, че възнамерява да представи писмено предложение по въпроса на президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му той иска да преговаря с Тръмп по въпроси, свързани с организираната престъпност, трафика на наркотици и редкоземните минерали.

Отношенията между Лула с Тръмп се подобриха от миналата година, когато Тръмп наложи мита върху бразилски стоки заради отношението на Бразилия към крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, който беше хвърлен в затвора за планиране на преврат след загубата на изборите през 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да питам

    6 19 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #5

    18:15 20.02.2026

  • 2 И той и Путин

    4 7 Отговор
    Ще бъдат съдени във Чужбина

    18:41 20.02.2026

  • 3 Бункера няма да има този късмет

    2 8 Отговор
    Да бъде съден
    Той ще бъде линчуван от Руският народ

    Коментиран от #4

    18:42 20.02.2026

  • 4 Данко

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бункера няма да има този късмет":

    И както става последните 100 години в РуZия, бункерния ще бъде вписан в историята като поредния враг на народа.

    18:49 20.02.2026

  • 5 Плъхът ще спаси само късите си крака

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    И ще забегне във Китая

    19:08 20.02.2026

  • 6 Шопо

    2 0 Отговор
    Няма закон за съдене на държавен глава
    Така каза бай Тошо

    19:11 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

