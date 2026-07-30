Ескалация в Иран: CENTCOM с масирани удари в южната част на страната

Регионът на Близкия изток навлезе в поредна фаза на интензивна военна ескалация.

В ранните часове на 30 юли поредица от мощни експлозии разтърсиха редица стратегически зони в Южен Иран, включително ивицата около Персийския залив.

Ракетни удари на остров Кешм и Бандар Абас

Държавната иранска телевизия Press TV и информационната агенция Tasnim съобщиха за най-малко три силни взрива на стратегическия остров Кешм, намиращ се в Ормузкия проток. Местни източници и кореспонденти на IRIB в региона на Hormozgan потвърдиха, че детонации са отекнали и в близост до крайбрежния град Бандар Абас, както и до селището Тахеруех м провинция Хормозган. Според данни на Press TV, обекти на иранската брегова охрана и ключова комуникационна инфраструктура са били подложени на директен обстрел.

CENTCOM потвърди за офанзивата

Централното командване на САЩ (CENTCOM) публикува официално изявление в социалната мрежа X (x.com), потвърждавайки провеждането на масирани въздушни операции на иранска територия. Американските военни обявиха, че ударите са започнали в 20:00 часа източно американско време на 29 юли (00:00 GMT на 30 юли). Те дефинираха действията си като „мощен и решителен отговор“ на извършените ден по-рано опити за нападения срещу позиции на САЩ и техните съюзници в Близкия изток.

Блокаж на медийната пропаганда в X

Успоредно с реалните бойни действия се разгърна и тежък сблъсък в информационното пространство. Социалната платформа X блокира и суспендира официалните профили на иранската държавна информационна агенция Tasnim както на персийски, така и на английски и арабски език. Потребителите, опитващи се да стигнат до страниците на медията, свързана с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), получават съобщение за нарушаване на правилата на мрежата.

Рекорден договор за Пентагона с Lockheed Martin

На заден план на растящия конфликт, Пентагонът предприе исторически стъпки за попълване и разширяване на своите отбранителни капацитети. Министерството на отбраната на САЩ официално увеличи мащаба на съществуващия договор с корпорацията Lockheed Martin за доставка на зенитно-ракетни комплекси и системи за противоракетна отбрана.

Новата модификация на договора добавя допълнителни 53.86 милиарда долара, с което общата стойност на мега-сделката за ракети Patriot (PAC-3 MSE) достигна рекордните 58.62 милиарда долара за следващите седем години. По данни на Ройтерс и Bloomberg, това решение има за цел да утрои капацитета за производство на прехващачи до 2030 г. на фона на сериозното изтощаване на американските арсенали в хода на военните действия с Иран.