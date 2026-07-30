Русия атакува индустриалната зона на Харков, горят складове

Харков отново стана мишена на среднощно въздушно нападение. Към 4:40 часа българско време на 30 юли се съобщава за ударена индустриална зона в града.
Според официалния Телеграм канал на кмета на Харков, Игор Терехов, вражески дрон се е разбил в територията на промишлен обект. Падането на апарата е довело до детонация и последвал мащабен пожар в складови помещения.
Противовъздушната отбрана на Украйна е задействана в цялата Харковска област поради засилена активност на безпилотни летателни апарати (БПЛА). Военните експерти отбелязват, че през последната седмица интензивността на ударите в региона се е увеличила драстично. Руските сили масово внедряват нови модификации, включително дронове с оптични кабели, които са напълно имунизирани срещу системите за радиоелектронна борба (РЕБ).
Щети и спасителна операция в Харков
На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. По предварителни данни от областната военна администрация, ръководена от Олег Синегубов, са нанесени сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Огънят е обхванал халета и няколко паркирани в близост товарни автомобила.
- Локация на удара: Индустриален район на град Харков.
- Поражения: Разрушени складове и пламнали превозни средства.
- Жертви: Към момента няма потвърдена информация за загинали граждани.
Градът продължава да бъде под постоянен риск от комбинирани атаки, включващи както тежки дронове от типа "Шахед" и "Италмас", така и балистични ракети. Гражданите се призовават да останат в убежищата до пълното отменяне на въздушната тревога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 минус един
Коментиран от #7
04:56 30.07.2026
2 Няма значение
04:57 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баба Гошка
Коментиран от #18
05:00 30.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 грездейСМАЧКАН
До коментар #6 от "оня с коня":Да ти кръцнат черавцето не те прави биологична жена. Оставаш си обикновен ев.нух.
05:17 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Киев е Руски
05:20 30.07.2026
12 Сережа Симоненко
Коментиран от #21
05:27 30.07.2026
13 Оня
05:42 30.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
06:14 30.07.2026
16 Антирашист 1936
До коментар #3 от "оня с коня":Какъв ден пишеш в 4 сутринта . Поискай от санитарите нещо за сън .
Коментиран от #19
06:22 30.07.2026
17 Антирашист 1937
До коментар #4 от "оня с коня":Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацисткитя държави !
06:25 30.07.2026
18 Антирашист 1938
До коментар #5 от "Баба Гошка":Пишеш от свое рашистко име ?
06:28 30.07.2026
19 дядо
До коментар #16 от "Антирашист 1936":Аз си лягам в 20:00 и в 4 съм вече буден. Докато си пия кафето отварям Факти за да видя дали има по-голям шушляк от теб! Е няма, сигурно не се е родил още!
06:28 30.07.2026
20 Математик
До коментар #9 от "оня с коня":Не коректно е да се сравняват брой жертви с разменени тела ! Става само за пропаганда .
06:33 30.07.2026
21 Антирашист 1938
До коментар #12 от "Сережа Симоненко":Славиш вражеска фашистка държава ! За такова нещо в просия получаваш затвор или скачаш през прозорица !
06:37 30.07.2026