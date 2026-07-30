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Русия атакува индустриалната зона на Харков, горят складове
  Тема: Украйна

Русия атакува индустриалната зона на Харков, горят складове

30 Юли, 2026 04:42, обновена 30 Юли, 2026 04:47 926 21

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  • индустриална зона

Екипите на пожарната се борят с огъня

Русия атакува индустриалната зона на Харков, горят складове - 1
Снимка: ДСНС-архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Харков отново стана мишена на среднощно въздушно нападение. Към 4:40 часа българско време на 30 юли се съобщава за ударена индустриална зона в града.

Според официалния Телеграм канал на кмета на Харков, Игор Терехов, вражески дрон се е разбил в територията на промишлен обект. Падането на апарата е довело до детонация и последвал мащабен пожар в складови помещения.

Противовъздушната отбрана на Украйна е задействана в цялата Харковска област поради засилена активност на безпилотни летателни апарати (БПЛА). Военните експерти отбелязват, че през последната седмица интензивността на ударите в региона се е увеличила драстично. Руските сили масово внедряват нови модификации, включително дронове с оптични кабели, които са напълно имунизирани срещу системите за радиоелектронна борба (РЕБ).

Щети и спасителна операция в Харков

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. По предварителни данни от областната военна администрация, ръководена от Олег Синегубов, са нанесени сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Огънят е обхванал халета и няколко паркирани в близост товарни автомобила.

  • Локация на удара: Индустриален район на град Харков.
  • Поражения: Разрушени складове и пламнали превозни средства.
  • Жертви: Към момента няма потвърдена информация за загинали граждани.

Градът продължава да бъде под постоянен риск от комбинирани атаки, включващи както тежки дронове от типа "Шахед" и "Италмас", така и балистични ракети. Гражданите се призовават да останат в убежищата до пълното отменяне на въздушната тревога.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минус един

    16 0 Отговор
    На 29 юли 2026 г. беше прекъсната връзка с изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна. Някъде на фронта пилотът изпълняваше бойна мисия за прихващане на вражески въздушни цели.

    Коментиран от #7

    04:56 30.07.2026

  • 2 Няма значение

    16 3 Отговор
    Но Добро утро! Сената на САЩ прие нови санкции срещу Русия! Тази нощ в Харков, утре и на повече места! Честито!

    04:57 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баба Гошка

    16 3 Отговор
    Да почииват всички уккрии. На Самун. То не бяха зловредности в черно каспийско азовски средиземноморско, балтийско, тачак в белгия и до гърция и испания няма спокойствие. Да ги нямаа. Даже един да остане, ще ни из нудва и тормоззи

    Коментиран от #18

    05:00 30.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 грездейСМАЧКАН

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Да ти кръцнат черавцето не те прави биологична жена. Оставаш си обикновен ев.нух.

    05:17 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Ударът не е успешен ако няма препечени" филийки "

    05:20 30.07.2026

  • 12 Сережа Симоненко

    14 0 Отговор
    Чудесна новина като начало на деня! Браво на Руската Армия. Дните на милост приключват!

    Коментиран от #21

    05:27 30.07.2026

  • 13 Оня

    6 1 Отговор
    Добре започва денят!

    05:42 30.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    А какво имаше в складовете?

    06:14 30.07.2026

  • 16 Антирашист 1936

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Какъв ден пишеш в 4 сутринта . Поискай от санитарите нещо за сън .

    Коментиран от #19

    06:22 30.07.2026

  • 17 Антирашист 1937

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Нацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацисткитя държави !

    06:25 30.07.2026

  • 18 Антирашист 1938

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    Пишеш от свое рашистко име ?

    06:28 30.07.2026

  • 19 дядо

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1936":

    Аз си лягам в 20:00 и в 4 съм вече буден. Докато си пия кафето отварям Факти за да видя дали има по-голям шушляк от теб! Е няма, сигурно не се е родил още!

    06:28 30.07.2026

  • 20 Математик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Не коректно е да се сравняват брой жертви с разменени тела ! Става само за пропаганда .

    06:33 30.07.2026

  • 21 Антирашист 1938

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сережа Симоненко":

    Славиш вражеска фашистка държава ! За такова нещо в просия получаваш затвор или скачаш през прозорица !

    06:37 30.07.2026

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