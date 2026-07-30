Русия атакува индустриалната зона на Харков, горят складове

Харков отново стана мишена на среднощно въздушно нападение. Към 4:40 часа българско време на 30 юли се съобщава за ударена индустриална зона в града.

Според официалния Телеграм канал на кмета на Харков, Игор Терехов, вражески дрон се е разбил в територията на промишлен обект. Падането на апарата е довело до детонация и последвал мащабен пожар в складови помещения.

Противовъздушната отбрана на Украйна е задействана в цялата Харковска област поради засилена активност на безпилотни летателни апарати (БПЛА). Военните експерти отбелязват, че през последната седмица интензивността на ударите в региона се е увеличила драстично. Руските сили масово внедряват нови модификации, включително дронове с оптични кабели, които са напълно имунизирани срещу системите за радиоелектронна борба (РЕБ).

Щети и спасителна операция в Харков

На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. По предварителни данни от областната военна администрация, ръководена от Олег Синегубов, са нанесени сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Огънят е обхванал халета и няколко паркирани в близост товарни автомобила.

Локация на удара: Индустриален район на град Харков.

Индустриален район на град Харков. Поражения: Разрушени складове и пламнали превозни средства.

Разрушени складове и пламнали превозни средства. Жертви: Към момента няма потвърдена информация за загинали граждани.

Градът продължава да бъде под постоянен риск от комбинирани атаки, включващи както тежки дронове от типа "Шахед" и "Италмас", така и балистични ракети. Гражданите се призовават да останат в убежищата до пълното отменяне на въздушната тревога.