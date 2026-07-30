Тръмп с мащабни ходове в съда, разузнаването и Сената

В рамките на интензивен 24-часов цикъл американският президент Доналд Тръмп предприе поредица от стратегически ходове, обхващащи съдебната власт, разузнавателната общност, партийното ръководство в Сената и ключова инфраструктура около столицата.

Събитията очертават засилен натиск за промени по върховете във Вашингтон към сутрешните часове на 30 юли българско време.

Тръмп иска Върховният съд да отмени $83,3 милиона за Е. Джийн Карол

Адвокатите на Доналд Тръмп официално се обърнаха към Върховния съд на САЩ с искане да бъде отменено съдебното решение за обезщетение в размер на 83,3 милиона долара, присъдено на писателката Е. Джийн Карол за клевета. Процесът е базиран на изявления на Тръмп от 2019 г., направени по време на първия му мандат в Белия дом, в които той отрича обвиненията ѝ в сексуално насилие.

Правният екип на президента се позовава на историческото решение за президентския имунитет от 2024 г., като твърди, че коментарите пред медиите относно неговата пригодност за поста са част от официалните му задължения. Апелативният съд по-рано отхвърли този аргумент поради забавено внасяне на защитата, но сега казусът е изпратен към най-висшата съдебна инстанция.

Новият шеф на разузнаването поема поста с фокус върху изборните измами

Сенатът на САЩ потвърди избора на Джей Клейтън за нов директор на Националното разузнаване (DNI) с 51 на 47 гласа, гласувани изцяло по партийна линия. Клейтън заменя на поста Тулси Габард, която подаде оставка през юни.

Президентът Тръмп открито изрази очаквания, че под ръководството на Клейтън разузнавателната общност ще се фокусира върху разкриването на чуждестранна намеса и мащабни уязвимости в американската изборна система. Назначението идва след скорошна реч на Тръмп в Белия дом, където той цитира наскоро разсекретени файлове и обвини Китай в опити за влияние над американските гласоподаватели.

Промени по върховете на републиканците в Сената

Паралелно с промените в администрацията, Тръмп загатна за възможна рокада в лидерството на републиканците в Сената, където в момента партията притежава крехко мнозинство от 52 места].

Вътрешнопартийният дебат се засили след внезапната кончина на влиятелния сенатор Линдзи Грэъм по-рано този месец, което разклати традиционните баланси в Горната камара. Републиканците са изправени пред бърз процес на прегрупиране преди междинните избори, като Тръмп активно подкрепя кандидатури, които демонстрират пълна лоялност към неговата икономическа и законодателна програма.

Историческа модернизация на летище „Дълес“ за $22 милиарда

В сряда Доналд Тръмп и министърът на транспорта Шон Дъфи представиха мащабен план на стойност 22 милиарда долара за пълна реконструкция на международното летище Вашингтон „Дълес“ (IAD). Проектът, подкрепен съвместно от правителството, оператора MWAA и United Airlines, предвижда изграждането на 5 милиона квадратни фута нови терминални площи и премахването на остарелите мобилни салони, въведени още през 1962 г.

„Това се считаше за едно от най-лошите летища в света. Ние ще го направим може би най-доброто“, заяви Тръмп по време на събитие в Овалния кабинет. Планът включва разширяване на подземната влакова система AeroTrain, нов терминал за международни пристигания и изграждането на най-големия паркинг в света с 32 000 места. Емблематичната основна сграда, дело на архитекта Ееро Сааринен, ще запази историческия си облик, а строителните дейности ще стартират през пролетта на 2027 г.