Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Саудитският министър на отбраната обсъди Иран с Ванс

Саудитският министър на отбраната обсъди Иран с Ванс

30 Юли, 2026 04:50, обновена 30 Юли, 2026 04:55 599 2

  • ванс-
  • сащ-
  • саудитска арабия-
  • иран

Халид бин Салман предаде лично съобщение от престолонаследника Мохамед бин Салман на американския вицепрезидент във Вашингтон на фона на съвместните въздушни удари в Ирак

Саудитският министър на отбраната обсъди Иран с Ванс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момент на силно ескалиращо напрежение в Близкия изток, саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман Ал Сауд проведе извънредна среща във Вашингтон с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Основна тема на разговорите е била стратегическата позиция спрямо Иран. По информация на CNN, принц Халид е предал важно съобщение от престолонаследника Мохамед бин Салман, което е настоявал да връчи лично.

Деескалация въпреки съвместните удари

Дипломатическата совалка се проведе броени часове след като военновъздушните сили на САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни прецизни удари в Ирак. Според изявление на Централното командване на САЩ - CENTCOM, операцията е била насочена срещу проирански милиции, отговорни за атаки с дронове срещу саудитска енергийна инфраструктура.

Според източници на Axios, саудитският министър е разяснил пред Джей Ди Ванс следните ключови точки:

  • Защита на инфраструктурата: Нападенията срещу петролните съоръжения на Кралството са преминали "червената линия" и са изисквали твърд отговор в рамките на правото на самозащита.
  • Стремеж към мир: Въпреки военните действия, Рияд не търси по-нататъшна ескалация на конфликта с Иран и остава ангажиран с дипломатическия път.
  • Разлики с Израел: Саудитската позиция се разграничава от линията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който настоява за засилване на натиска върху Техеран.

Конфликтът с хусите

По време на разговорите във Вашингтон е бил засегнат и конфликтът в Йемен. Принц Халид е уверил вицепрезидента Ванс, че Саудитска Арабия е в състояние да управлява ситуацията с бунтовниците хуси самостоятелно и на този етап не се нуждае от пряка американска военна намеса там. Преговорите между Кралството и йеменските представители продължават в паралелен дипломатически канал.

Срещата подчертава сложния баланс, който Рияд се опитва да поддържа — от една страна демонстрира решимост за възпиране на проиранските прокси групировки, а от друга — полага усилия за предотвратяване на пълномащабна регионална война.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тези

    0 0 Отговор
    с чаршафите се наиграха с хамериканците. Отново им се наведоха, но този път ще целуват дупе на иранците.

    06:09 30.07.2026