Саудитският министър на отбраната обсъди Иран с Ванс

В момент на силно ескалиращо напрежение в Близкия изток, саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман Ал Сауд проведе извънредна среща във Вашингтон с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.
Основна тема на разговорите е била стратегическата позиция спрямо Иран. По информация на CNN, принц Халид е предал важно съобщение от престолонаследника Мохамед бин Салман, което е настоявал да връчи лично.
Деескалация въпреки съвместните удари
Дипломатическата совалка се проведе броени часове след като военновъздушните сили на САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни прецизни удари в Ирак. Според изявление на Централното командване на САЩ - CENTCOM, операцията е била насочена срещу проирански милиции, отговорни за атаки с дронове срещу саудитска енергийна инфраструктура.
Според източници на Axios, саудитският министър е разяснил пред Джей Ди Ванс следните ключови точки:
- Защита на инфраструктурата: Нападенията срещу петролните съоръжения на Кралството са преминали "червената линия" и са изисквали твърд отговор в рамките на правото на самозащита.
- Стремеж към мир: Въпреки военните действия, Рияд не търси по-нататъшна ескалация на конфликта с Иран и остава ангажиран с дипломатическия път.
- Разлики с Израел: Саудитската позиция се разграничава от линията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който настоява за засилване на натиска върху Техеран.
Конфликтът с хусите
По време на разговорите във Вашингтон е бил засегнат и конфликтът в Йемен. Принц Халид е уверил вицепрезидента Ванс, че Саудитска Арабия е в състояние да управлява ситуацията с бунтовниците хуси самостоятелно и на този етап не се нуждае от пряка американска военна намеса там. Преговорите между Кралството и йеменските представители продължават в паралелен дипломатически канал.
Срещата подчертава сложния баланс, който Рияд се опитва да поддържа — от една страна демонстрира решимост за възпиране на проиранските прокси групировки, а от друга — полага усилия за предотвратяване на пълномащабна регионална война.
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06:09 30.07.2026