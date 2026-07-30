Саудитският министър на отбраната обсъди Иран с Ванс

В момент на силно ескалиращо напрежение в Близкия изток, саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман Ал Сауд проведе извънредна среща във Вашингтон с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Основна тема на разговорите е била стратегическата позиция спрямо Иран. По информация на CNN, принц Халид е предал важно съобщение от престолонаследника Мохамед бин Салман, което е настоявал да връчи лично.

Деескалация въпреки съвместните удари

Дипломатическата совалка се проведе броени часове след като военновъздушните сили на САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни прецизни удари в Ирак. Според изявление на Централното командване на САЩ - CENTCOM, операцията е била насочена срещу проирански милиции, отговорни за атаки с дронове срещу саудитска енергийна инфраструктура.

Според източници на Axios, саудитският министър е разяснил пред Джей Ди Ванс следните ключови точки:

Защита на инфраструктурата : Нападенията срещу петролните съоръжения на Кралството са преминали "червената линия" и са изисквали твърд отговор в рамките на правото на самозащита.

: Нападенията срещу петролните съоръжения на Кралството са преминали "червената линия" и са изисквали твърд отговор в рамките на правото на самозащита. Стремеж към мир : Въпреки военните действия, Рияд не търси по-нататъшна ескалация на конфликта с Иран и остава ангажиран с дипломатическия път.

: Въпреки военните действия, Рияд не търси по-нататъшна ескалация на конфликта с Иран и остава ангажиран с дипломатическия път. Разлики с Израел: Саудитската позиция се разграничава от линията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който настоява за засилване на натиска върху Техеран.

Конфликтът с хусите

По време на разговорите във Вашингтон е бил засегнат и конфликтът в Йемен. Принц Халид е уверил вицепрезидента Ванс, че Саудитска Арабия е в състояние да управлява ситуацията с бунтовниците хуси самостоятелно и на този етап не се нуждае от пряка американска военна намеса там. Преговорите между Кралството и йеменските представители продължават в паралелен дипломатически канал.

Срещата подчертава сложния баланс, който Рияд се опитва да поддържа — от една страна демонстрира решимост за възпиране на проиранските прокси групировки, а от друга — полага усилия за предотвратяване на пълномащабна регионална война.