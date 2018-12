Стрелец окървави Страсбург (СНИМКИ+ВИДЕО)

Най-малко двама души бяха убити, а единадесет други ранени във френския град Страсбург, предадоха световните агенции. Въоръжен е открил стрелба близо до коледния базар в града, който се посещава от милиони туристи всяка година. Според полицията нападателят е само един. Той е бил ранен от униформените, преди да избяга.

След нападението, въоръженото лице е избягало. Полицията предприе мащабна акция по залавянето му, а тежковъоръжени полицаи са на мястото на инцидента. Френското министерство на вътрешните работи призова населението да не излиза навън в района около стрелбата. Епицентърът на кървавите събития е отцепен от силите на реда, а транспортът в района също е спрян. Европарламентът, който е на метри от инцидента и е заседавал в момента на стрелбата, е блокиран от съображения за сигурност и депутатите не могат да излизат.

Вътрешното ведомство нарече случилото се "сериозен инцидент". Служител на Европейския парламент, който е близо до мястото на събитието, писа в социалните мрежи за "паника" в града. France24, позовавайки се на очевидци, съобщи, че е имало изстрели, след които хората са се разбягали в различни посоки. Източник от прокуратурата обяви, че се води разследване дали става въпрос за терористичен атентат. Френската полиция подозира терористични мотиви зад стрелбата в Страсбург. Вероятно е стреляно с автоматично оръжие. По непотвърдени данни стрелецът е фигурирал в списъка със заподозрени в тероризъм лица.

Мерките за сигурност във Франция остават високи след серията терористични нападения в страната и Европа през изминалите години. Инцидентът в Страсбург се случва на фона на мащабните протести на "жълтите жилетки”. В редица градове имаше протести, а при тях се стигна до сблъсъци между демонстрантите и полицията. Коледният базар в Страсбург е един от най-старите в Европа. Над 300 дървени сергии се разполагат в историческия център на града всяка година от края на ноември до Бъдни вечер.

New video showing police arriving on the scene in Strasbourg just after the shooting#Strasbourg #France pic.twitter.com/K7YK9ZkGbO