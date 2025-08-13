Икономическо поражение! Моди се среща с Тръмп в САЩ през септември?

Индийският премиер Нарендра Моди вероятно ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещение в Съединените щати следващия месец, съобщава "Ройтерс".
Той ще участва в заседанието на Общото събрание на ООН.
Общото събрание започва на 9 септември, но годишната среща на държавните и правителствените ръководители ще се проведе от 23 до 29 септември.
Въпреки че причината за потенциалното посещение ще бъде участието в заседанието на ООН в Ню Йорк, ключова цел ще бъде провеждането на разговори с Тръмп и изглаждането на търговските въпроси и тези, свързани с митата, които доведоха до известно влошаване на отношенията между двете страни.
Новината за евентуално пътуване на Моди до САЩ идва дни, след като Тръмп обяви допълнителни 25% мита върху индийски стоки, за да санкционира Ню Делхи за продължаващото купуване на руски петрол.
Санкцията увеличи общата такса върху индийски стоки, изнасяни за САЩ, до 50%, което е сред най-високите нива, налагани на който и да е търговски партньор на Вашингтон.
Търговските преговори между Ню Делхи и САЩ се провалиха след пет кръга преговори заради несъгласие относно отварянето на огромния селскостопански и млекопреработвателен сектор на Индия и спирането на покупките на руски петрол.
Вчера американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че няколко големи търговски споразумения все още предстои да бъдат сключени, включително с Швейцария и Индия, но Ню Делхи е бил "малко непокорен" в преговорите с Вашингтон.
Бесент изрази надежда администрацията на Тръмп да приключи търговските преговори до края на октомври.
"Това е амбициозно, но смятам, че сме в добра позиция", отбеляза той и добави: "Мисля, че можем да се споразумеем за съществени условия с всички съществени страни".
1 нннн
Що за преговори са, ако едната страна трябва да е безусловно покорна?
Ей че наглост!
Коментиран от #12, #21
11:39 13.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Порно
11:40 13.08.2025
4 Не малко непокорен...
11:40 13.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 НЕ РАЗБРАХ
11:42 13.08.2025
7 Следващия месец се
11:44 13.08.2025
8 Пудинг
11:45 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От страни
Откак отреже всичките купувачи на Путин Тръмп ще му предложи да изкупува всичко той. То за това и Украйна искаха да превземат за да седнат на тръбите от Русия. Затова гръмнаха и Северния поток за да го купят за стотинки, да го възстановят и да почнат да продават купената от Русия за 150 газ на Германия за 800-1500 долара за 1000 кубика.
11:47 13.08.2025
11 Индия не е спряла въобще
11:48 13.08.2025
12 А стии бе
До коментар #1 от "нннн":Глей го тоя къф нахален м.а.н.г.а.л е.Иска руски петрол на безценица,ама неть вървой.Нали 100 процента трябваше да е митото на тия,дет купуват руски петрол и така спонсорират войната на русия в Украйна?Даже некаде бех чел за 500 процента.Тааа,кво писка тоя?Да му беха турили 100 процента поне,та да изкукурига на умряло.Ама,че мо.ше.ник,който иска да живее на гърба на изстрадалата руска държава.
11:50 13.08.2025
13 Соваж бейби
Коментиран от #23, #25
11:51 13.08.2025
14 китайски балон
11:52 13.08.2025
15 Злобното Джуджи
Русия ще замени 100% Щатите, като търговски и технологичен партньор. От 50 години карам Жигула Копейка и отговорно заявявам че от руската техника лучше нет 😁
Коментиран от #18, #19
11:54 13.08.2025
16 Факт
11:54 13.08.2025
17 за малко
11:58 13.08.2025
18 Соваж бейби
До коментар #15 от "Злобното Джуджи":Простите американци какви технологии имат ?нищо все някой европеец или руснак избягал в Америка направил нещо и го патентоват американско първо .После съм си мислила ако европейските лидери спре да целува .,, на Америка и дойде на власт някой като Дьо Гол да върне отношението с Русия с Америка е свършено днес вече имат и още врагове заедно всички срещу Америка онези са свършени
12:00 13.08.2025
19 съсел ,
До коментар #15 от "Злобното Джуджи":Наглеждай стадото да не забегне , тия проблеми не са за твоята глава ! И стой на сянка , че и днес от рано те е напекло пак ...
12:00 13.08.2025
20 Смешник
12:01 13.08.2025
21 стоян
До коментар #1 от "нннн":До 1 ком - за какво равноправие говориш другар - Индийците се молят и искат да продават на американския пазар -както и всички останали от Брикс - САЩ ако искат ще разрешат - САЩ не се молят за индийски рупии
Коментиран от #27
12:07 13.08.2025
22 Читател
12:07 13.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян
До коментар #13 от "Соваж бейби":До 13 ком - от путинофил като теб икономист не става - всички се молят за инвестиции от САЩ а ти казваш да ги изгонили - какво ще работят бедните милиард индийци бе умнико
Коментиран от #26
12:11 13.08.2025
26 Соваж бейби
До коментар #25 от "стоян":Много наивно мислиш най хубавия инвеститор е руснака колко мулти милионери има по цял свят в Дубай само виж колко са ?Европа и Русия заедно ще е непобедима сила руснака има много пари и диаманти ,газ...имат и гении химици там са най добрите в Европа има други гении при правилна политика от до Русия всичко може да стане като Рай се инвестира и пари за инфраструктура..фабрики ....много си далеко от реалноста
12:17 13.08.2025
27 нннн
До коментар #21 от "стоян":Според мен, на преговори се преговаря. Пак можеш да постигнеш своето, но не бива да казваш предварително: Ела да слушаш и изпълняваш!.
12:17 13.08.2025