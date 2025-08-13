Икономическо поражение! Моди се среща с Тръмп в САЩ през септември?

Новини
Търговските преговори между Ню Делхи и САЩ се провалиха след пет кръга преговори заради несъгласие относно отварянето на огромния селскостопански и млекопреработвателен сектор на Индия и спирането на покупките на руски петрол

Индийският премиер Нарендра Моди вероятно ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещение в Съединените щати следващия месец, съобщава "Ройтерс".

Той ще участва в заседанието на Общото събрание на ООН.

Общото събрание започва на 9 септември, но годишната среща на държавните и правителствените ръководители ще се проведе от 23 до 29 септември.

Въпреки че причината за потенциалното посещение ще бъде участието в заседанието на ООН в Ню Йорк, ключова цел ще бъде провеждането на разговори с Тръмп и изглаждането на търговските въпроси и тези, свързани с митата, които доведоха до известно влошаване на отношенията между двете страни.

Новината за евентуално пътуване на Моди до САЩ идва дни, след като Тръмп обяви допълнителни 25% мита върху индийски стоки, за да санкционира Ню Делхи за продължаващото купуване на руски петрол.

Санкцията увеличи общата такса върху индийски стоки, изнасяни за САЩ, до 50%, което е сред най-високите нива, налагани на който и да е търговски партньор на Вашингтон.

Търговските преговори между Ню Делхи и САЩ се провалиха след пет кръга преговори заради несъгласие относно отварянето на огромния селскостопански и млекопреработвателен сектор на Индия и спирането на покупките на руски петрол.

Вчера американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че няколко големи търговски споразумения все още предстои да бъдат сключени, включително с Швейцария и Индия, но Ню Делхи е бил "малко непокорен" в преговорите с Вашингтон.

Бесент изрази надежда администрацията на Тръмп да приключи търговските преговори до края на октомври.

"Това е амбициозно, но смятам, че сме в добра позиция", отбеляза той и добави: "Мисля, че можем да се споразумеем за съществени условия с всички съществени страни".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    31 2 Отговор
    ,,но Ню Делхи е бил "малко непокорен" в преговорите с Вашингтон."
    Що за преговори са, ако едната страна трябва да е безусловно покорна?
    Ей че наглост!

    Коментиран от #12, #21

    11:39 13.08.2025

  • 3 Порно

    20 1 Отговор
    Какво означава "непокорен" след като преговори предполагат равноправие ? То и Моди може да определи бай Дончо като "непокорен"

    11:40 13.08.2025

  • 4 Не малко непокорен...

    17 3 Отговор
    много непокорен е бил Моди, отказал е да целуне задн..... а на "Големият бял вожд с оранжевият перчем", държал се е непочтително, отказал е да изпие чаша американски петрол за да установи че е по вкусен от руския, и други не маловажни прегрешения.

    11:40 13.08.2025

  • 6 НЕ РАЗБРАХ

    16 2 Отговор
    Къде е поражението?? Индия не са забравили англосаксонския геноцид и робство.

    11:42 13.08.2025

  • 7 Следващия месец се

    12 2 Отговор
    среща с председателя Си и В В Путин в Китай,за годишнина от освобождението на страната от японските окупатори,а после ще приеме В В Путин в Индия. Та за рижавия ветропоказател няма да остане време.

    11:44 13.08.2025

  • 8 Пудинг

    8 1 Отговор
    Рижата си е повярвала....ба боли ги фара с него и вез него...само тия напъни ептен ще закопат ФАЩ.....ама 1 ЕС.....то че го гризне...

    11:45 13.08.2025

  • 10 От страни

    11 2 Отговор
    Зайченцето е виновно че кумчо Вълчо е гладен. Това е цялата идея на преговорите. Американците искат и сега препродават суровините на Русия и искат да го прят и в бъдеще и никва Индия да не им пречи. Що никой не казва че Америка не е спирала да купува газ и нефт от Русия?
    Откак отреже всичките купувачи на Путин Тръмп ще му предложи да изкупува всичко той. То за това и Украйна искаха да превземат за да седнат на тръбите от Русия. Затова гръмнаха и Северния поток за да го купят за стотинки, да го възстановят и да почнат да продават купената от Русия за 150 газ на Германия за 800-1500 долара за 1000 кубика.

    11:47 13.08.2025

  • 11 Индия не е спряла въобще

    9 1 Отговор
    да купува газ и петрол от Русия,но яко тръшна вратата на краварника и рижавия вентилатор. Пишете абсолютни лъжи и мислите,че ви вярваме.

    11:48 13.08.2025

  • 12 А стии бе

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Глей го тоя къф нахален м.а.н.г.а.л е.Иска руски петрол на безценица,ама неть вървой.Нали 100 процента трябваше да е митото на тия,дет купуват руски петрол и така спонсорират войната на русия в Украйна?Даже некаде бех чел за 500 процента.Тааа,кво писка тоя?Да му беха турили 100 процента поне,та да изкукурига на умряло.Ама,че мо.ше.ник,който иска да живее на гърба на изстрадалата руска държава.

    11:50 13.08.2025

  • 13 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Индия няма да направи лошо ако изгони американците заводи от там ,гледала съм горките индийци бачка за без пари в заводите на айфон не им плащали с месеци а Америка продава на простите европейци скапаната си марка за почти 2 хил.евро .При положение че в Америка е не повече от 400 долара и съм сигурна че Индия им помага с руски стоки за заводите а именно те вкараха в мода и санкциите на наркомана.Всички държави трябва нарита Америка и Европа да гони американски фирми а да видим рижия как се прави на важен

    Коментиран от #23, #25

    11:51 13.08.2025

  • 14 китайски балон

    5 2 Отговор
    БайДончо новият колониалист, който му се върже пада под краварския ботуш!

    11:52 13.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    6 2 Отговор
    Няма страшно !!!
    Русия ще замени 100% Щатите, като търговски и технологичен партньор. От 50 години карам Жигула Копейка и отговорно заявявам че от руската техника лучше нет 😁

    Коментиран от #18, #19

    11:54 13.08.2025

  • 16 Факт

    4 1 Отговор
    Защо са им ГМО продукти и скъп газ!

    11:54 13.08.2025

  • 17 за малко

    4 2 Отговор
    Бай дони си мисли , че Светът се върти около него , но вече виждаме , че ситуацията се променя . С преговори и без - Индия ще купува руски газ , ако и на тръмпича да не му харесва !

    11:58 13.08.2025

  • 18 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Простите американци какви технологии имат ?нищо все някой европеец или руснак избягал в Америка направил нещо и го патентоват американско първо .После съм си мислила ако европейските лидери спре да целува .,, на Америка и дойде на власт някой като Дьо Гол да върне отношението с Русия с Америка е свършено днес вече имат и още врагове заедно всички срещу Америка онези са свършени

    12:00 13.08.2025

  • 19 съсел ,

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Наглеждай стадото да не забегне , тия проблеми не са за твоята глава ! И стой на сянка , че и днес от рано те е напекло пак ...

    12:00 13.08.2025

  • 20 Смешник

    2 0 Отговор
    Чичо Дончо се е развихрил като разярен каубой Иска да командва и подчини целия свят но няма да му се получи Няма ресурс за това Годината е вече 2025

    12:01 13.08.2025

  • 21 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    До 1 ком - за какво равноправие говориш другар - Индийците се молят и искат да продават на американския пазар -както и всички останали от Брикс - САЩ ако искат ще разрешат - САЩ не се молят за индийски рупии

    Коментиран от #27

    12:07 13.08.2025

  • 22 Читател

    1 1 Отговор
    Без това изкуствено създадено нещо САЩ светът ни бил много по хубаво място.

    12:07 13.08.2025

  • 25 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соваж бейби":

    До 13 ком - от путинофил като теб икономист не става - всички се молят за инвестиции от САЩ а ти казваш да ги изгонили - какво ще работят бедните милиард индийци бе умнико

    Коментиран от #26

    12:11 13.08.2025

  • 26 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    Много наивно мислиш най хубавия инвеститор е руснака колко мулти милионери има по цял свят в Дубай само виж колко са ?Европа и Русия заедно ще е непобедима сила руснака има много пари и диаманти ,газ...имат и гении химици там са най добрите в Европа има други гении при правилна политика от до Русия всичко може да стане като Рай се инвестира и пари за инфраструктура..фабрики ....много си далеко от реалноста

    12:17 13.08.2025

  • 27 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    Според мен, на преговори се преговаря. Пак можеш да постигнеш своето, но не бива да казваш предварително: Ела да слушаш и изпълняваш!.

    12:17 13.08.2025