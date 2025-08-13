Икономическо поражение! Моди се среща с Тръмп в САЩ през септември?

Индийският премиер Нарендра Моди вероятно ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещение в Съединените щати следващия месец, съобщава "Ройтерс".

Той ще участва в заседанието на Общото събрание на ООН.

Общото събрание започва на 9 септември, но годишната среща на държавните и правителствените ръководители ще се проведе от 23 до 29 септември.

Въпреки че причината за потенциалното посещение ще бъде участието в заседанието на ООН в Ню Йорк, ключова цел ще бъде провеждането на разговори с Тръмп и изглаждането на търговските въпроси и тези, свързани с митата, които доведоха до известно влошаване на отношенията между двете страни.

Новината за евентуално пътуване на Моди до САЩ идва дни, след като Тръмп обяви допълнителни 25% мита върху индийски стоки, за да санкционира Ню Делхи за продължаващото купуване на руски петрол.

Санкцията увеличи общата такса върху индийски стоки, изнасяни за САЩ, до 50%, което е сред най-високите нива, налагани на който и да е търговски партньор на Вашингтон.

Търговските преговори между Ню Делхи и САЩ се провалиха след пет кръга преговори заради несъгласие относно отварянето на огромния селскостопански и млекопреработвателен сектор на Индия и спирането на покупките на руски петрол.

Вчера американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че няколко големи търговски споразумения все още предстои да бъдат сключени, включително с Швейцария и Индия, но Ню Делхи е бил "малко непокорен" в преговорите с Вашингтон.

Бесент изрази надежда администрацията на Тръмп да приключи търговските преговори до края на октомври.

"Това е амбициозно, но смятам, че сме в добра позиция", отбеляза той и добави: "Мисля, че можем да се споразумеем за съществени условия с всички съществени страни".