Икономист: Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско

13 Август, 2025 12:11

"Магазин за хората" трябваше да възложи дейност на Централния кооперативен съюз с обществена поръчка

Икономист: Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Магазин за хората" е частна верига магазини, в която държавата иска да наеме рафтове. Това е цената, която ГЕРБ плаща, за да има стабилно мнозинство. 10 млн. лева не е толкова фатален разход. Това каза икономистът Никола Янков в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Според него малки магазини трябва да има там, където може реално да се увеличи конкуренцията.

Икономистът доц. Косьо Стойчев посочи, че възлагането на дейност на Централния кооперативен съюз (ЦКС), който е частна структура, следва да се случва чрез обществена поръчка и търг. Именно в помещения на ЦКС ще се намират обектите от "Магазин за хората".

"Правителството иска повишение на приходите от ДДС, но влиза на пазара с държавни магазини, които ще са конкурент на вече съществуващите вериги. А именно от тях идва събираемостта на данъка. Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско. ЕК ще попита как е урегулирана държавната помощ за частна структура. Когато се премине нивото de minimis, e необходима сериозна обосновка", смята той.

"Не трябва да има тавани на цените, защото това би означавало, че има дефицит. Обикновено това кара търговците да не участват и продуктът изчезва от пазара. При установени монопол или картели трябва КЗК да се намеси. Аптеката не може да продава на загуба. Ако държавата иска да помага на уязвими групи, може да го направи чрез социална програма", отбеляза Янков.

На свой ред доц. Стойчев посочи, че намесата на държавата в икономиката трябва да бъде максимално малка, но все пак има и бизнеси, които са определяни за "териториални".

"В такива случаи се задейства икономическата география на територията. Ако една аптека получи разрешение за отваряне, тя си гарантира и определен брой потребители. Когато става дума за лекарства за уязвими групи, те трябва да подлежат на регулация. Освен това касовите апарати на аптеките следва да се свържат с НАП, a чрез софтуер да се проверява дали цените са по-високи от пределно определените", коментира доц. Стойчев.

Двамата бяха единодушни - не бива да се въвежда диференцирана данъчна ставка.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХАХА

    14 1 Отговор
    ТО И СЕГА ИМА МАГАЗИНИ НА ПЕЕВСКИ-МИНИ МАРТ СЪДБАТА КАТО КАТО НА ЛАВКА

    Коментиран от #4

    12:13 13.08.2025

  • 2 Може и , Кореком, да направят.

    13 1 Отговор
    Само за администрацията.

    12:16 13.08.2025

  • 3 На русофилите

    4 5 Отговор
    трябва максимално да им е вътре!

    Коментиран от #8

    12:22 13.08.2025

  • 4 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА":

    Пеевски държи Техномаркет.

    12:23 13.08.2025

  • 5 Как пък един боклукк

    8 10 Отговор
    не замина за великата матушка?
    Вървете, там е евтино!

    12:24 13.08.2025

  • 6 Шишилизация

    4 1 Отговор
    Авеее лафка да става😉

    12:25 13.08.2025

  • 7 Казуар

    7 5 Отговор
    Барбаронът Пеевски иска народни магазини, БСП иска реакторите за Белене да не се продават и да станат музейни експонати и Бойко козирува.

    Коментиран от #17

    12:27 13.08.2025

  • 8 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "На русофилите":

    Пони, на теб нали ти е вътре, кво се озърташ на другите, как им е, върти там! А и ако не си разбрало русофилите ги вкарват на такива, като теб😅

    12:28 13.08.2025

  • 9 Един

    13 1 Отговор
    Тия дето обясняват ква панацея щяла да е еврозоната и как нямало да има инфлация... в магазина ходили ли са?
    Буквално всеки ден цените са нови!

    12:29 13.08.2025

  • 10 Иван С

    7 0 Отговор
    Що не отвориха бившите лафки? Само ръждясват по спирките. И площта им отговаря на асортимента. И шиши щеше да прибере някоя кинта наем, че и да се издължи на общините...

    12:31 13.08.2025

  • 11 Мухаа ха!

    6 0 Отговор
    Чиста проба лобист на онези-Сдружение за модерна търговия.Страх ги е,че ако стартира, в определен момент,ще се пренасочи огромен поток от клиенти към този модел ,магазинна мрежа.Правилно е,че стартират с малка сума капиталовложения.Ще има малък брой магазини.Но когато стоката се доставя дирктно от производител,който е в пряка връзка с производителя на основна суровина- млеко,месо,цената ще бъде конкурентна.Паралелно, самият производител от фермите,до преработвателите,ще имат двойна полза.Директни доставки,бърза реализация и гарантиран,добър оборот.Което ще доведе до рязко повишаване на брой ферми и сдружения - фермер - преработвател.От там- нови и нови магазини.А не да им извиват ръцете веригите,който са се синхронизилрали в скрит картел.Това,с конкуренцията ,е дъвка за наивници.Смъква цените на определен сегмент,защото склада му е заринат от определени стоки.Другият подържа висока цена,защото е в по добра ситуация.Следва обратен сценарий.Другия има дългосрочен договор за кашкавал,сирене.Но има спад в продажбата,а склада е задръстен с нови доставки.Той " промоционира" кашкавала, другите държат по висока цена.Ква конкуренция,кви пет евро? Със същите " страшилки" целенасочено,унищожиха магазините за българско мляко и млечни продукти.В който от сутринта имаше огромни опашки,а стоката изчезваше за час- два.Там цените бяха с -50-60 ст по евтини за млекото,а сирене и кашкавал,с 4-5 лева по евтини.Но като качество,много по добри от вноса.

    Коментиран от #19

    12:36 13.08.2025

  • 12 Тома Неверни

    3 0 Отговор
    1. Парадокс: Апологетите на пазарната икономика се плашат от конкуренцията.
    2. "не трябва да има тавани на цените... ...означава дефицит". Е, значи има дефицит.
    3. "КЗК да се намеси". По-голяма смешка не бях чувал. КЗК – Комисия за защита на картелите.

    12:37 13.08.2025

  • 13 ГаНчо

    4 0 Отговор
    Този какъв икономист е, щом досега не е разбрал, че в България отдавна има държавен капитализъм, който се родее с фашизъм и комунизъм, защото съчетава силен държавен контрол и ограничена конкуренция, като държавата защитава определени икономически интереси чрез монополи и олигархични структури. Така се създава модел, при който политическата власт силно влияе върху икономиката, подобно на режими като фашизма и комунизма.

    Коментиран от #21

    12:44 13.08.2025

  • 14 ккк

    1 0 Отговор
    Колко такива магазина има та само пишете за тях 5 в цялата страна , те да по 5 във всеки град та да ама 3 лафки в цяла България

    12:47 13.08.2025

  • 15 Перо

    3 2 Отговор
    Министърът на земеделието каза, че тези магазини са към това министерство, а то какво се оказва, че те са наематели! Поредна изява на държавни престъпници!

    12:51 13.08.2025

  • 16 Гражданина с колелото

    1 2 Отговор
    Аз пък искам държана застрахователна компания и държавна банка. Щом имам задължителна застраховка и плащания на държавни задължения през банка. Поне някой лев ще отива в бюджета а не за глезотии на пишман бизнесмени. Държавни магазини, може и без тях стига държавата да осигури истинска конкуренция. Та дето се вика "бирата трябва да е студена а кебапчетата може и да са топли"

    Коментиран от #23

    12:52 13.08.2025

  • 17 Маньо Демирджи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    После тия рекратори шъ берем за жилезо, нъл тъй?

    12:58 13.08.2025

  • 18 Чаньо Чутуров....

    1 2 Отговор
    А държавни бардаци шъ праят ли?

    13:00 13.08.2025

  • 19 Иван С

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мухаа ха!":

    Май ти се губят основни моменти, например с "директните" доставки. Как според теб ще става логистиката? Производителите ще поддържат автопарк със стотици бусчета и камиони за доставка на два-три артикула? До колко точки? Освен производители ще станат и транспортни фирми? Или пък всеки малък магазин ще обикаля татковината да събира пет пръчки салам, три кори яйца и тенекия сирене? Щото нали толкова казаха че ще е асортимента... Ами брака? С него какво правим? И как делът на тези стоки ще покрива разходите си? За ток на хладилната витрина примерно? Има още стотици въпроси от където да дойдат проблемите... А заплати на директорите? Нали е за народа? Що не работят про боно?

    13:05 13.08.2025

  • 20 Абе

    3 0 Отговор
    Истината е, че ако го направят за няколко основни хранителни стоки големите вериги ще глътнат много вода, а не е изключено и някой от тях да пуснат кепенци.

    13:09 13.08.2025

  • 21 най-точно

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГаНчо":

    Накратко. В България има олигархична система, която използва политическите партии като инструмент ( пионки ) и която икономически се доближава най-много до фашизъм. За разлика от класическия фашизъм, тя е деиндустриализирана, с много ниско производство и със силно намаляващо население заради емиграцията. Разбира се, има и признаци на комунизъм, като например икономически бедно работещо население.

    13:12 13.08.2025

  • 22 ГОСТ

    2 3 Отговор
    имаше и едни държавни бензиностанции. някой да е заредил на тях но се лапнаха едни пари от доверени хора. същото очаквам и сега но с по голяма лапачка за някой или за вносителя.

    13:18 13.08.2025

  • 23 И как

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гражданина с колелото":

    Точно държавата да осигури истинска конкуренция??? Та нали с държавните магазини и ниските им цени държавата се опитва да създаде конкуренция

    13:23 13.08.2025

  • 24 Промяна

    1 0 Отговор
    Ти си никой платен шарлатански си искаш само шарлатаните да грабят Злословни шарлатани срещу държавата ни

    13:48 13.08.2025

