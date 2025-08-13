Икономист: Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско

"Магазин за хората" е частна верига магазини, в която държавата иска да наеме рафтове. Това е цената, която ГЕРБ плаща, за да има стабилно мнозинство. 10 млн. лева не е толкова фатален разход. Това каза икономистът Никола Янков в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Според него малки магазини трябва да има там, където може реално да се увеличи конкуренцията.
Икономистът доц. Косьо Стойчев посочи, че възлагането на дейност на Централния кооперативен съюз (ЦКС), който е частна структура, следва да се случва чрез обществена поръчка и търг. Именно в помещения на ЦКС ще се намират обектите от "Магазин за хората".
"Правителството иска повишение на приходите от ДДС, но влиза на пазара с държавни магазини, които ще са конкурент на вече съществуващите вериги. А именно от тях идва събираемостта на данъка. Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско. ЕК ще попита как е урегулирана държавната помощ за частна структура. Когато се премине нивото de minimis, e необходима сериозна обосновка", смята той.
"Не трябва да има тавани на цените, защото това би означавало, че има дефицит. Обикновено това кара търговците да не участват и продуктът изчезва от пазара. При установени монопол или картели трябва КЗК да се намеси. Аптеката не може да продава на загуба. Ако държавата иска да помага на уязвими групи, може да го направи чрез социална програма", отбеляза Янков.
На свой ред доц. Стойчев посочи, че намесата на държавата в икономиката трябва да бъде максимално малка, но все пак има и бизнеси, които са определяни за "териториални".
"В такива случаи се задейства икономическата география на територията. Ако една аптека получи разрешение за отваряне, тя си гарантира и определен брой потребители. Когато става дума за лекарства за уязвими групи, те трябва да подлежат на регулация. Освен това касовите апарати на аптеките следва да се свържат с НАП, a чрез софтуер да се проверява дали цените са по-високи от пределно определените", коментира доц. Стойчев.
Двамата бяха единодушни - не бива да се въвежда диференцирана данъчна ставка.
12:13 13.08.2025
До коментар #1 от "ХАХАХА":Пеевски държи Техномаркет.
12:23 13.08.2025
8 Хаха
До коментар #3 от "На русофилите":Пони, на теб нали ти е вътре, кво се озърташ на другите, как им е, върти там! А и ако не си разбрало русофилите ги вкарват на такива, като теб😅
12:28 13.08.2025
12 Тома Неверни
2. "не трябва да има тавани на цените... ...означава дефицит". Е, значи има дефицит.
3. "КЗК да се намеси". По-голяма смешка не бях чувал. КЗК – Комисия за защита на картелите.
12:37 13.08.2025
До коментар #7 от "Казуар":После тия рекратори шъ берем за жилезо, нъл тъй?
19 Иван С
До коментар #11 от "Мухаа ха!":Май ти се губят основни моменти, например с "директните" доставки. Как според теб ще става логистиката? Производителите ще поддържат автопарк със стотици бусчета и камиони за доставка на два-три артикула? До колко точки? Освен производители ще станат и транспортни фирми? Или пък всеки малък магазин ще обикаля татковината да събира пет пръчки салам, три кори яйца и тенекия сирене? Щото нали толкова казаха че ще е асортимента... Ами брака? С него какво правим? И как делът на тези стоки ще покрива разходите си? За ток на хладилната витрина примерно? Има още стотици въпроси от където да дойдат проблемите... А заплати на директорите? Нали е за народа? Що не работят про боно?
13:05 13.08.2025
21 най-точно
До коментар #13 от "ГаНчо":Накратко. В България има олигархична система, която използва политическите партии като инструмент ( пионки ) и която икономически се доближава най-много до фашизъм. За разлика от класическия фашизъм, тя е деиндустриализирана, с много ниско производство и със силно намаляващо население заради емиграцията. Разбира се, има и признаци на комунизъм, като например икономически бедно работещо население.
13:12 13.08.2025
23 И как
До коментар #16 от "Гражданина с колелото":Точно държавата да осигури истинска конкуренция??? Та нали с държавните магазини и ниските им цени държавата се опитва да създаде конкуренция
13:23 13.08.2025
