Отбор от САЩ се интересува от ас на Левски

13 Август, 2025 12:00 378 0

"Сините" ще се съгласят на трансфер, ако получат оферта от 1.5 милиона долара

Снимка: БГНЕС
Един от капитаните на Левски Марин Петков е обект на интерес от страна на клуб от САЩ, твърди „Тема Спорт“. "Сините" ще се съгласят на трансфер, ако получат оферта от 1.5 милиона долара. Крилото бе близо до трансфер в Ракув, но сделката пропадна. Причината бе, че столичани искаха да го задържат за мачовете с Брага от втория квалификационен кръг на Лига Европа, което и стана. Това не се хареса на поляците и те се отказаха от сделката, защото желаеха да го привлекат за двубоите на тима в Лигата на конференциите. Интерес към 21-годишния национал има и от други чуждестранни клубове, като сред тях са такива от Турция и Русия.

Петков стартира отлично сезона и реализира три попадения в 3 двубоя в efbet Лига. Вкара красиво с ножичен удар при победата над Спартак (Варна) с 2:1 в последния кръг. Той взе участие и във всички срещи в евротурнирите. Юношата на сините вече има на сметката си 176 мача във всички турнири, в които отбеляза 33 гола. Договорът му с Левски е до лятото на 2027 година.


