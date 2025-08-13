Планът на Нетаняху! Израел позволява на палестинците да напуснат Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поднови призивите да се "позволи" на палестинците да напуснат Ивицата Газа, докато военните подготвят по-широка офанзива в територията, съобщава АФП.

Минали призиви за преселване на жителите на Газа извън раздираната от война територия, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, бяха отхвърлени и от палестинците, и от международната общност.

Нетаняху защити военната си политика в рядко интервю за израелски медии, излъчено малко след като Египет заяви, че медиаторите от Газа водят подновен натиск за осигуряване на 60-дневно примирие.

Премиерът заяви пред израелската телевизия i24NEWS, че "не ги изтласкваме, а им позволяваме да си тръгнат".

"Дайте им възможност да напуснат, на първо място, бойните зони и като цяло да напуснат територията, ако искат", каза той, позовавайки се на отлива на бежанци по време на войните в Сирия, Украйна и Афганистан.

В Ивицата Газа Израел от години строго контролира границите и забранява на много хора да я напускат.

24 държави призоваха Израел да допусне неограничена хуманитарна помощ в Газа

Хуманитарната криза в Газа е достигнала "невъобразими нива", заявиха Великобритания, Канада, Австралия и няколко техни европейски съюзници в съвместно изявление, призовавайки Израел да разреши неограничена помощ за разкъсвания от война палестински анклав.

"Гладът се разгръща пред очите ни. Необходими са спешни действия сега, за да се спре и обърне ходът на глада", заявиха външните министри на 24 държави в съвместно изявление.

"Призоваваме правителството на Израел да предостави разрешение за всички пратки с помощ от международни неправителствени организации и да деблокира дейността на ключови хуманитарни организации", се казва в изявлението.

Декларацията е подписана от външните министри на Австралия, Белгия, Канада, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Япония, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас и двама други членове на Европейската комисия също подписаха декларацията.

Някои страни членки на ЕС, включително Германия и Унгария, не го подписаха.