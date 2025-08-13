Новини
Планът на Нетаняху! Израел позволява на палестинците да напуснат Газа

13 Август, 2025 09:14

  • хамас-
  • газа-
  • израел-
  • бенямин нетаняху

Нетаняху защити военната си политика в рядко интервю за израелски медии, излъчено малко след като Египет заяви, че медиаторите от Газа водят подновен натиск за осигуряване на 60-дневно примирие

Планът на Нетаняху! Израел позволява на палестинците да напуснат Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поднови призивите да се "позволи" на палестинците да напуснат Ивицата Газа, докато военните подготвят по-широка офанзива в територията, съобщава АФП.

Минали призиви за преселване на жителите на Газа извън раздираната от война територия, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, бяха отхвърлени и от палестинците, и от международната общност.

Премиерът заяви пред израелската телевизия i24NEWS, че "не ги изтласкваме, а им позволяваме да си тръгнат".

"Дайте им възможност да напуснат, на първо място, бойните зони и като цяло да напуснат територията, ако искат", каза той, позовавайки се на отлива на бежанци по време на войните в Сирия, Украйна и Афганистан.

В Ивицата Газа Израел от години строго контролира границите и забранява на много хора да я напускат.

24 държави призоваха Израел да допусне неограничена хуманитарна помощ в Газа

Хуманитарната криза в Газа е достигнала "невъобразими нива", заявиха Великобритания, Канада, Австралия и няколко техни европейски съюзници в съвместно изявление, призовавайки Израел да разреши неограничена помощ за разкъсвания от война палестински анклав.

"Гладът се разгръща пред очите ни. Необходими са спешни действия сега, за да се спре и обърне ходът на глада", заявиха външните министри на 24 държави в съвместно изявление.

"Призоваваме правителството на Израел да предостави разрешение за всички пратки с помощ от международни неправителствени организации и да деблокира дейността на ключови хуманитарни организации", се казва в изявлението.

Декларацията е подписана от външните министри на Австралия, Белгия, Канада, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Япония, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас и двама други членове на Европейската комисия също подписаха декларацията.

Някои страни членки на ЕС, включително Германия и Унгария, не го подписаха.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Много великодушно!

    09:15 13.08.2025

  • 2 Кан Кубрат

    10 5 Отговор
    Хазарите и мен изгониха от Велика България но после ги изгониха от Русия и скитат по света.

    09:16 13.08.2025

  • 3 Росен Желязков

    4 4 Отговор
    Ще ги взема в България.

    09:17 13.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    6 15 Отговор
    Нетаняху е моя Президент 👍
    Путин НЕ 👎😄

    09:18 13.08.2025

  • 5 Зеления

    16 5 Отговор
    На чужда територия великите сили създават държавата Израел, която от тази дата до ден днешен не е спирала да се разширява, като територия. Днес вече се извършва геноцид, за който всички марионетки на САЩ си затварят очите. Но им е проблем войната в Украйна, която те самите забъркаха и искаха да започнат първи. Просто Путин ги изпревари по някакви негови си съображения. Какво ще кажете за геноцида на Бени? Какво щяхте да кажете, ако 22-ри февруари беше да кажем 28-ми и бяха нападнали Украйна с цялата европейска клика? Споделете, де. Но без копейки, путинисти, ватници и прочие заучени фрази, моля. Благодаря!

    Коментиран от #10

    09:18 13.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Палестинците никой никъде не ги иска. Най вече в Европа. Имал съм състуденти и приятели палестинци. Някой се ожениха и останаха в България.

    09:20 13.08.2025

  • 7 1488

    3 3 Отговор
    сямрете в пустинята
    хитър юдеи

    09:21 13.08.2025

  • 8 факт

    12 5 Отговор
    Всички действия на Нетаняху доказват, че той сам си спретна нападението уж от Хамас, за да има повод да заграби ивицата Газа. Тази територия му е нужна, но без палестинците в нея. И това се случва с подкрепата на Запада, на който ние сме най-преданият партньор. Нито една държава не неложи санкции на Израел, нито една.

    09:21 13.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Арабите не ги искат палестинците защото не искат да работят и правят бели. Йордания прие 2млн. палестинци и се видя в чудо.

    09:23 13.08.2025

  • 10 Зеления

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    Да се чете "ако Украйна с европейската клика бяха нападнали Русия".

    09:25 13.08.2025

  • 11 минаващ

    9 4 Отговор
    Палестинците са като нашите ,,палестинци,, - откъдето минат- трева не никне ....Затова никой не ги иска ...

    Коментиран от #14

    09:29 13.08.2025

  • 12 Хамас бяха в Москва

    4 9 Отговор
    10 дена преди да нападнат Израел.
    Путин им даде зелена сяетлина за да отвлече вниманието на света от Украйна!

    Коментиран от #16

    09:30 13.08.2025

  • 13 Жордж

    7 1 Отговор
    Всички в Германия.

    09:31 13.08.2025

  • 14 факт

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "минаващ":

    Като никой не ги иска, да си стоят у дома. Те са на своя територия, у дома са си, на кого пречат, освен на алчните евреи? Кое налага изселването им? Палестинците може да са всякакви, но си имат дома и си стоят в него. Не се натискат да ходят по чуждите къщи. Избиването им и асилственото им изгонване за пореден път от собствените им земи, как се нарича, че не намирам достатъчно точна дума?

    Коментиран от #18

    09:32 13.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 казваш

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хамас бяха в Москва":

    е зя това, че много лъжеш и си особено неостър, пак Путин е виновен. Правилно ли разбрах? А не може ли да е обратна логиката - Нетаняху използва моментът, че всички погледи са насочени към войната в Украйна и така той спокойно може да избие десетки хиляди палестинци? Давам ти шанс да пробваш да поставиш началото на някакъв мисловен процес, защото вярвам, че можеш да мислиш, ама те мързи.

    09:36 13.08.2025

  • 17 Оцеляли са

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишо Шамара Биг Шит":

    заради проклетията си!

    09:36 13.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Планът на Нетаняху!

    7 1 Отговор
    Израел Великодушно позволява на палестинците да напуснат Газа,
    без да бъдатубити!

    09:38 13.08.2025

  • 20 Колко "хуманно"

    5 2 Отговор
    хазарите решили да пуснат местното население да избяга от домовете си, да не го разтрелват? Ама, както си бягат, така в гърба ще ги ударят "случайно", понеже целта им е да няма там никакво население...
    Хазарска му работата!

    09:43 13.08.2025

  • 21 Еврейте

    1 3 Отговор
    Най мръсният нарот а света и оон спат

    09:45 13.08.2025

  • 22 Ъъъъъ

    4 2 Отговор
    "Призоваваме правителството на Израел..."

    Вместо да призовавате, що не сформирате една "Коалиция на желаещите"? Или не ви стиска, чее ви дърпат ушите....🤣

    09:46 13.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 и какво

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "минаващ":

    твърдиш, че всички чалми и бурки в Европа са все палестинци ли? А Европа като не иска да се радва на чалми и бурки, да спре да помага и уччаства в непрекъснатото разпалване на военни конфликти в арабските държави. Всичко е свързвано и между събитията има причинно-следствена връзка, схващаш ли?

    Коментиран от #26, #27

    09:50 13.08.2025

  • 25 Мдааа

    3 2 Отговор
    Нагли ционисти!
    Урсуло, що мълчиш ма, къде са ти санкциите и ценностите?

    09:51 13.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мошЕто

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "и какво":

    Не са ми симпатични палестинците и тям подобните ! Ако ти допадат лек ти път към Газа ! Моето място със сигурност не е там !

    10:02 13.08.2025

  • 28 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Холокоста вече не е защита за еврейските населения където и да е по света.Не случайно са гонени 13 пъти само от Европа.

    10:21 13.08.2025

  • 29 Адолф

    1 0 Отговор
    Аз позволявам на евреите да идат в Моновиц.

    10:28 13.08.2025