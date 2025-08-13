Планът на Нетаняху! Израел позволява на палестинците да напуснат Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поднови призивите да се "позволи" на палестинците да напуснат Ивицата Газа, докато военните подготвят по-широка офанзива в територията, съобщава АФП.
Минали призиви за преселване на жителите на Газа извън раздираната от война територия, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, бяха отхвърлени и от палестинците, и от международната общност.
Нетаняху защити военната си политика в рядко интервю за израелски медии, излъчено малко след като Египет заяви, че медиаторите от Газа водят подновен натиск за осигуряване на 60-дневно примирие.
Премиерът заяви пред израелската телевизия i24NEWS, че "не ги изтласкваме, а им позволяваме да си тръгнат".
"Дайте им възможност да напуснат, на първо място, бойните зони и като цяло да напуснат територията, ако искат", каза той, позовавайки се на отлива на бежанци по време на войните в Сирия, Украйна и Афганистан.
В Ивицата Газа Израел от години строго контролира границите и забранява на много хора да я напускат.
24 държави призоваха Израел да допусне неограничена хуманитарна помощ в Газа
Хуманитарната криза в Газа е достигнала "невъобразими нива", заявиха Великобритания, Канада, Австралия и няколко техни европейски съюзници в съвместно изявление, призовавайки Израел да разреши неограничена помощ за разкъсвания от война палестински анклав.
"Гладът се разгръща пред очите ни. Необходими са спешни действия сега, за да се спре и обърне ходът на глада", заявиха външните министри на 24 държави в съвместно изявление.
"Призоваваме правителството на Израел да предостави разрешение за всички пратки с помощ от международни неправителствени организации и да деблокира дейността на ключови хуманитарни организации", се казва в изявлението.
Декларацията е подписана от външните министри на Австралия, Белгия, Канада, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Япония, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас и двама други членове на Европейската комисия също подписаха декларацията.
Някои страни членки на ЕС, включително Германия и Унгария, не го подписаха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:15 13.08.2025
2 Кан Кубрат
09:16 13.08.2025
3 Росен Желязков
09:17 13.08.2025
4 Злобното Джуджи
Путин НЕ 👎😄
09:18 13.08.2025
5 Зеления
Коментиран от #10
09:18 13.08.2025
6 Данко Харсъзина
09:20 13.08.2025
7 1488
хитър юдеи
09:21 13.08.2025
8 факт
09:21 13.08.2025
9 Данко Харсъзина
09:23 13.08.2025
10 Зеления
До коментар #5 от "Зеления":Да се чете "ако Украйна с европейската клика бяха нападнали Русия".
09:25 13.08.2025
11 минаващ
Коментиран от #14
09:29 13.08.2025
12 Хамас бяха в Москва
Путин им даде зелена сяетлина за да отвлече вниманието на света от Украйна!
Коментиран от #16
09:30 13.08.2025
13 Жордж
09:31 13.08.2025
14 факт
До коментар #11 от "минаващ":Като никой не ги иска, да си стоят у дома. Те са на своя територия, у дома са си, на кого пречат, освен на алчните евреи? Кое налага изселването им? Палестинците може да са всякакви, но си имат дома и си стоят в него. Не се натискат да ходят по чуждите къщи. Избиването им и асилственото им изгонване за пореден път от собствените им земи, как се нарича, че не намирам достатъчно точна дума?
Коментиран от #18
09:32 13.08.2025
16 казваш
До коментар #12 от "Хамас бяха в Москва":е зя това, че много лъжеш и си особено неостър, пак Путин е виновен. Правилно ли разбрах? А не може ли да е обратна логиката - Нетаняху използва моментът, че всички погледи са насочени към войната в Украйна и така той спокойно може да избие десетки хиляди палестинци? Давам ти шанс да пробваш да поставиш началото на някакъв мисловен процес, защото вярвам, че можеш да мислиш, ама те мързи.
09:36 13.08.2025
17 Оцеляли са
До коментар #15 от "Мишо Шамара Биг Шит":заради проклетията си!
09:36 13.08.2025
19 Планът на Нетаняху!
без да бъдатубити!
09:38 13.08.2025
20 Колко "хуманно"
Хазарска му работата!
09:43 13.08.2025
21 Еврейте
09:45 13.08.2025
22 Ъъъъъ
Вместо да призовавате, що не сформирате една "Коалиция на желаещите"? Или не ви стиска, чее ви дърпат ушите....🤣
09:46 13.08.2025
24 и какво
До коментар #18 от "минаващ":твърдиш, че всички чалми и бурки в Европа са все палестинци ли? А Европа като не иска да се радва на чалми и бурки, да спре да помага и уччаства в непрекъснатото разпалване на военни конфликти в арабските държави. Всичко е свързвано и между събитията има причинно-следствена връзка, схващаш ли?
Коментиран от #26, #27
09:50 13.08.2025
25 Мдааа
Урсуло, що мълчиш ма, къде са ти санкциите и ценностите?
09:51 13.08.2025
27 мошЕто
До коментар #24 от "и какво":Не са ми симпатични палестинците и тям подобните ! Ако ти допадат лек ти път към Газа ! Моето място със сигурност не е там !
10:02 13.08.2025
28 Бай той Толстой
10:21 13.08.2025
29 Адолф
10:28 13.08.2025