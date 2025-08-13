Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък, 15 август, в Анкъридж, Аляска, е опит за изясняване на позициите, а не отстъпка.
Това заяви той в интервю за "Приятели на сутринта", публикувано на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.
Рубио отбеляза, че предишните три или четири телефонни разговора между двамата лидери не са довели до очакваните резултати, затова този път Тръмп смята за необходимо да се срещне лично с Путин.
"Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка", отбеляза Рубио.
Държавният секретар на САЩ отговори и на изявления в пресата, че срещата с президента на САЩ е победа за Путин и че по този начин той е излязъл от изолация.
"Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение. Искам да имам всички факти. Искам да погледна този човек в очите. И това е, което президентът иска да направи", каза държавният секретар.
Рубио вярва, че по време на срещата ще разберат доста бързо дали този подход има шанс за успех.
Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали, а мъртви, каза още той.
Преговорите между Тръмп и Путин може да са важни за двустранните отношения между тези страни, но на тази среща не могат да се вземат решения относно Украйна. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.
Украйна подготвя провокация, за да провали руско-американските преговори, насрочени за 15 август. Непосредствено преди срещата на върха в Аляска, украинските въоръжени сили са планирали провокативен удар по един от гъсто населените жилищни райони в Харковска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
