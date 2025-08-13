Новини
Първият дипломат на Тръмп: Президентът изяснява позиции, не прави никакви отстъпки на Путин
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Тръмп: Президентът изяснява позиции, не прави никакви отстъпки на Путин

13 Август, 2025 08:14

Марко Рубио вярва, че по време на срещата ще разберат доста бързо дали този подход има шанс за успех

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Според държавния секретар на САЩ Марко Рубио срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък, 15 август, в Анкъридж, Аляска, е опит за изясняване на позициите, а не отстъпка.

Това заяви той в интервю за "Приятели на сутринта", публикувано на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.

Рубио отбеляза, че предишните три или четири телефонни разговора между двамата лидери не са довели до очакваните резултати, затова този път Тръмп смята за необходимо да се срещне лично с Путин.

"Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка", отбеляза Рубио.

Държавният секретар на САЩ отговори и на изявления в пресата, че срещата с президента на САЩ е победа за Путин и че по този начин той е излязъл от изолация.

"Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение. Искам да имам всички факти. Искам да погледна този човек в очите. И това е, което президентът иска да направи", каза държавният секретар.

Рубио вярва, че по време на срещата ще разберат доста бързо дали този подход има шанс за успех.

Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали, а мъртви, каза още той.

Преговорите между Тръмп и Путин може да са важни за двустранните отношения между тези страни, но на тази среща не могат да се вземат решения относно Украйна. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Украйна подготвя провокация, за да провали руско-американските преговори, насрочени за 15 август. Непосредствено преди срещата на върха в Аляска, украинските въоръжени сили са планирали провокативен удар по един от гъсто населените жилищни райони в Харковска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    5 4 Отговор
    Путин ще язди пони в Аляска.

    Коментиран от #11

    08:16 13.08.2025

  • 2 Иван

    9 5 Отговор
    Тия диваци явно си вярват че ще успеят да измамят Русия

    Коментиран от #10

    08:17 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Забелязал!

    5 2 Отговор
    Двойникът на Путлер ще се разходи до Аляска 😂

    Коментиран от #20

    08:19 13.08.2025

  • 5 НЕ ТРЪМП....

    6 3 Отговор
    ....А ПУТИН НЯМА ДА НАПРАВИ ОТСТЪПКИ ......СВО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА....КАЗА ВИ ГО...............!

    Коментиран от #6, #9

    08:20 13.08.2025

  • 6 Лечител

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ ТРЪМП....":

    През кой век?

    08:21 13.08.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    2 4 Отговор
    Украйна подготвя провокация, за да провали руско-американските преговори,
    ... Жената на Зеленски яхва метлата и отлита за Аляска, бомби Анкъридж с... така де, и се прибира!

    08:21 13.08.2025

  • 8 Роберт ДеНиро жега

    2 4 Отговор
    Капейките ще бъдете в шок, когато Путин върне част от териториите. Поражението за Русия започна още с факта, че руския президент отива на вражеска земя. Ясно че ще подписва капитулация.

    08:22 13.08.2025

  • 9 Едва ли...

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ ТРЪМП....":

    На всички отдавна е е ясно, че първоначалните "цели" на "СВО" са само параван за империализма на Русия и бункерния фюрер, а именно да се откраднат окупираните територии на Украйна.
    Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.
    Затова няма да има мир след тези "преговори".

    08:22 13.08.2025

  • 10 Много ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Ако не измамят глупавите руснаци кой друг?!В края на краищата умират не американци,а руснаци.И то предимно от американско оръжие.

    Коментиран от #23

    08:23 13.08.2025

  • 11 Презвитер Козма

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Да ти откраднат последните два цента, крадльо на никове!

    Коментиран от #18

    08:23 13.08.2025

  • 12 Името ми е същото

    2 3 Отговор
    Естествено, че няма да са преговори за Украйна. Фашистът Путлер отдавна знае, че няма излизане от блатото в което нагази с тази безсмислена война.

    Коментиран от #19

    08:24 13.08.2025

  • 13 Иван

    2 1 Отговор
    Нарко Рубио......евреин.

    08:24 13.08.2025

  • 14 НАЙ ДОРБЕ

    2 0 Отговор
    Да я отложат тази среща.

    08:26 13.08.2025

  • 15 Иван

    2 1 Отговор
    Сатанинската нацистка хазарска коварна Синагога подготвя евреина Нарко Рубио за следващ президент на САЩ.

    08:27 13.08.2025

  • 16 Георги

    1 1 Отговор
    няма нужда да лъже, виждаме, че ковид-а пак тръгна - значи войната свършва. Те са свързани!

    Коментиран от #22

    08:28 13.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Презвитер Козма":

    Не му обръщай внимание! Аз дори се кефя когато ми краде ника. Значи е бесен и се е запенил.
    Вероятно е паднал Покровск или нещата са близо до падане, щом толкова се е възпалил.

    08:30 13.08.2025

  • 19 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Името ми е същото":

    Съществуването на нацисткия сатанински Израел е безсмислено.

    08:31 13.08.2025

  • 20 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Забелязал!":

    ама той Путин отдавна не е между живите, само двойници има вече. Макар че, тоя месец май от факти май още не са го убuвалu. Обикновено след новина за фалит на Русия идва такава за смъpт на Путин.

    08:31 13.08.2025

  • 21 Историк

    2 1 Отговор
    За пореден път коментарът ми е изтрит веднага защото казва истината. Тръмп обслужва Путин и пречи на Украйна. 6 м.празни приказки. Сега всички путинисти станаха тръмписти и оправдават безумието му.

    Коментиран от #25, #26, #27

    08:32 13.08.2025

  • 22 Не точно

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    Ковида свърши когато небето над Европа беше затворено за руски самолети.

    08:32 13.08.2025

  • 23 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много ясно":

    3000000 загробени укрофашисти

    08:33 13.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    B2 Spirit и GBU-57 Massive Ordnance penetrator ще разяснят на Путин и Русия най-добре американската позиция 👍

    08:33 13.08.2025

  • 25 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Какво значи всички путинисти ?!Тук пишат един Механик и още двама кретена с различни никове.

    08:34 13.08.2025

  • 26 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Стояне, ти по-добре вземи се ориентирай дали Тръмп е "наше момче" или е "Агент Краснов".
    Че в последно време се лашкаш от едната крайност в другата и обратно.

    08:34 13.08.2025

  • 27 Както винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Простак

    08:34 13.08.2025