Преглед на печата! Тръмп и Путин в Аляска

Предстоящата в петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска и днес остава във фокуса на световните медии, пише БТА.

Американският президент определи предстоящата среща като малко повече от "познавателна среща", но в действителност тя може да се окаже среща, която ще определи бъдещето на Европа и глобалната сигурност за десетилетия напред, пише британският в. "Индипендънт".

От гледна точка на Тръмп срещата може да е част от стремежа му към Нобелова награда за мир в опита му да сложи край на войната в Украйна, използвайки "изкуството на сделката" с Путин. Руският президент от своя страна вероятно ще надделее, а в неговия дневен ред е "изкуството на кражбата" – по-специално масово заграбване на земята на съседа му, отбелязва изданието.

Най-засегнатата страна - самата Украйна – ще липсва от срещата.

Тръмп, Путин и много други (включително медии) изглежда си мислят, че бъдещето на Украйна може да бъде решено от две ядрени сили и след това да бъде представено пред Киев като сключена сделка.

Европа – регионът, който ще бъде най-много засегнат от това, което ще се с случи с Украйна – работи усилено, за да покаже, че това нито е правилно, нито разумно, като същевременно държи непостоянния американски президент настрана, докато всички сигнали сочат, че той е твърдо в лагера на Русия, добавя "Индипендънт".

В своя публикация обаче "Вашингтон пост" отбелязва, че Белият дом рязко е намалил очакванията си от предстоящата среща.

Президентът Доналд Тръмп очаква разговорът му с руския президент тази седмица да бъде "упражнение по изслушване", каза говорителката на администрацията на Тръмп Карълайн Левит, с което показа, че сделка за войната в Украйна може и да не бъде постигната, въпреки предупреждението на президента миналата седмица, че Киев трябва да е "готов да подпише нещо".

Левит даде ясно да се разбере, че Белият дом гледа на предстоящата среща като на начален етап на преговорите, а не като възможност за сключване на споразумение още сега. На въпроса дали Тръмп би бил склонен да обсъжда теми, които не са свързани с разрешаването на конфликта, като например затоплянето на търговските отношения между Русия и САЩ, тя отговори, че президентът възнамерява да се фокусира върху Украйна.

Френският в. "Монд" обръща внимание на нов пробив на руската армия на фона на предстоящата среща, който заплашва последните две населени места в региона на Донецк, които все още са под украински контрол.

В понеделник вечерта проукраинската интерактивна карта Deepstatemap.live разкри двойно напредване на руските сили, вероятно осъществено един или два дни по-рано от руската пехота към селата Золоти Колодяз и Хрузке.

При липса на изображения, доказващи руския напредък, погледите на експертите се насочиха към картата в реално време на НАСА - NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) - която сигнализира за необичайни топлини на земята, на запад от Нове Шахове, в Нови Донбас (на изток от Добропилия), както и в Билицке (на югоизток от Добропилия) и в Родинске. Те най-често са признак за активни боеве в района.

Институтът за изследване на войната, базиран във Вашингтон, заключава, че руските въоръжени сили вероятно са поели контрола над девет населени места в непосредствена близост до Добропиля.

Въпреки тези вероятни успехи на руската армия, украинският президент Володимир Зеленски остава твърд в позицията си, че няма да се съгласи с руското предложение да даде части от територията си в замяна на спиране на огъня, тъй като Москва може да използва земите, които ще получи като поле за започване на бъдеща война, пише британският в. "Гардиън".

Зеленски заяви, че не вярва, че Тръмп подкрепя исканията на Москва и изрази надежда, че американският лидер ще действа като честен посредник, когато се срещне с Путин в Аляска.

Украинският президент повтори твърденията си, че няма признаци Русия да се готви да приложи споразумение за прекратяване на огъня, след като се появиха информациите за новия руски напредък в Източен Донбас и предупреди, че Москва планира нови офанзиви на три места на фронтовата линия.

Европейските съюзници на Тръмп искат да поговорят с него преди срещата му с Путин в петък, отбелязва от своя страна в. "Ню Йорк таймс" и припомня за планирания днес видеоконферентен разговор с участието на американския президент, неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс, украинския президент Зеленски, някои от "любимите на Тръмп" лидери на европейски страни, като министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, както и лидерите на ЕС и НАТО, който бе организиран по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц.

Много публични изявления от последните дни показват, че Мерц и останалите лидери ще настояват пред Тръмп да не сключва мирно споразумение с Путин зад гърба на Зеленски и европейските му съюзници.

Очаква се европейските лидери да подчертаят, че всички дискусии за условията за прекратяване на войната трябва да започнат с пълно прекратяване на огъня. Те също така смятат, че одобрението на Европа е от съществено значение за всякакви планове за налагане на примирие с помощта на европейските войски.

Това ще бъде последният опит на Мерц и европейските му колеги да предотвратят едностранните импулси на Тръмп и да го предпазят от попадане под влиянието на Путин, отбелязва изданието.

"Ню Йорк Таймс" цитира думите на германския канцлер, че Европа не може да приеме, че териториалните въпроси между Русия и Америка "ще се обсъждат или дори решават през главите на европейците, през главите на украинците". "Предполагам, че американското правителство вижда нещата по същия начин. Ето защо има тази тясна координация", добави Мерц.