Преглед на печата! Тръмп и Путин в Аляска

Предстоящата в петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска и днес остава във фокуса на световните медии, пише БТА.
Американският президент определи предстоящата среща като малко повече от "познавателна среща", но в действителност тя може да се окаже среща, която ще определи бъдещето на Европа и глобалната сигурност за десетилетия напред, пише британският в. "Индипендънт".
От гледна точка на Тръмп срещата може да е част от стремежа му към Нобелова награда за мир в опита му да сложи край на войната в Украйна, използвайки "изкуството на сделката" с Путин. Руският президент от своя страна вероятно ще надделее, а в неговия дневен ред е "изкуството на кражбата" – по-специално масово заграбване на земята на съседа му, отбелязва изданието.
Най-засегнатата страна - самата Украйна – ще липсва от срещата.
Тръмп, Путин и много други (включително медии) изглежда си мислят, че бъдещето на Украйна може да бъде решено от две ядрени сили и след това да бъде представено пред Киев като сключена сделка.
Европа – регионът, който ще бъде най-много засегнат от това, което ще се с случи с Украйна – работи усилено, за да покаже, че това нито е правилно, нито разумно, като същевременно държи непостоянния американски президент настрана, докато всички сигнали сочат, че той е твърдо в лагера на Русия, добавя "Индипендънт".
В своя публикация обаче "Вашингтон пост" отбелязва, че Белият дом рязко е намалил очакванията си от предстоящата среща.
Президентът Доналд Тръмп очаква разговорът му с руския президент тази седмица да бъде "упражнение по изслушване", каза говорителката на администрацията на Тръмп Карълайн Левит, с което показа, че сделка за войната в Украйна може и да не бъде постигната, въпреки предупреждението на президента миналата седмица, че Киев трябва да е "готов да подпише нещо".
Левит даде ясно да се разбере, че Белият дом гледа на предстоящата среща като на начален етап на преговорите, а не като възможност за сключване на споразумение още сега. На въпроса дали Тръмп би бил склонен да обсъжда теми, които не са свързани с разрешаването на конфликта, като например затоплянето на търговските отношения между Русия и САЩ, тя отговори, че президентът възнамерява да се фокусира върху Украйна.
Френският в. "Монд" обръща внимание на нов пробив на руската армия на фона на предстоящата среща, който заплашва последните две населени места в региона на Донецк, които все още са под украински контрол.
В понеделник вечерта проукраинската интерактивна карта Deepstatemap.live разкри двойно напредване на руските сили, вероятно осъществено един или два дни по-рано от руската пехота към селата Золоти Колодяз и Хрузке.
При липса на изображения, доказващи руския напредък, погледите на експертите се насочиха към картата в реално време на НАСА - NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) - която сигнализира за необичайни топлини на земята, на запад от Нове Шахове, в Нови Донбас (на изток от Добропилия), както и в Билицке (на югоизток от Добропилия) и в Родинске. Те най-често са признак за активни боеве в района.
Институтът за изследване на войната, базиран във Вашингтон, заключава, че руските въоръжени сили вероятно са поели контрола над девет населени места в непосредствена близост до Добропиля.
Въпреки тези вероятни успехи на руската армия, украинският президент Володимир Зеленски остава твърд в позицията си, че няма да се съгласи с руското предложение да даде части от територията си в замяна на спиране на огъня, тъй като Москва може да използва земите, които ще получи като поле за започване на бъдеща война, пише британският в. "Гардиън".
Зеленски заяви, че не вярва, че Тръмп подкрепя исканията на Москва и изрази надежда, че американският лидер ще действа като честен посредник, когато се срещне с Путин в Аляска.
Украинският президент повтори твърденията си, че няма признаци Русия да се готви да приложи споразумение за прекратяване на огъня, след като се появиха информациите за новия руски напредък в Източен Донбас и предупреди, че Москва планира нови офанзиви на три места на фронтовата линия.
Европейските съюзници на Тръмп искат да поговорят с него преди срещата му с Путин в петък, отбелязва от своя страна в. "Ню Йорк таймс" и припомня за планирания днес видеоконферентен разговор с участието на американския президент, неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс, украинския президент Зеленски, някои от "любимите на Тръмп" лидери на европейски страни, като министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, както и лидерите на ЕС и НАТО, който бе организиран по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц.
Много публични изявления от последните дни показват, че Мерц и останалите лидери ще настояват пред Тръмп да не сключва мирно споразумение с Путин зад гърба на Зеленски и европейските му съюзници.
Очаква се европейските лидери да подчертаят, че всички дискусии за условията за прекратяване на войната трябва да започнат с пълно прекратяване на огъня. Те също така смятат, че одобрението на Европа е от съществено значение за всякакви планове за налагане на примирие с помощта на европейските войски.
Това ще бъде последният опит на Мерц и европейските му колеги да предотвратят едностранните импулси на Тръмп и да го предпазят от попадане под влиянието на Путин, отбелязва изданието.
"Ню Йорк Таймс" цитира думите на германския канцлер, че Европа не може да приеме, че териториалните въпроси между Русия и Америка "ще се обсъждат или дори решават през главите на европейците, през главите на украинците". "Предполагам, че американското правителство вижда нещата по същия начин. Ето защо има тази тясна координация", добави Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
⚡️Антуражът на Зеленски обсъди покупката на френска банка за изпиране на 5 милиарда евро в криптовалути. Разговори за това бяха записани от антикорупционните служби в апартамента на бизнес партньора на Зеленски и ръководител на "Квартал 95" Тимур Миндич. Планираше банката да бъде регистрирана на името на брата на бившия заместник-ръководител на офиса на Зеленски. Самият Миндич вече е напуснал Украйна и заминал за Австрия.
Ето защо антуражът на Зеленски и неговите покровители от Великобритания, ЕС и САЩ се нуждаят от война. За това стотици хиляди украинци загинаха и още повече станаха инвалиди. Заради това една суверенна държава беше превърната в нацистка русофобска марионетка без бъдеще.
Коментиран от #18, #20, #24, #30, #62
11:03 13.08.2025
2 Путин поиска тази среща, а не Тръмп
Коментиран от #8, #28, #31, #61
11:03 13.08.2025
3 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
11:04 13.08.2025
4 Нашите мишки политици
11:05 13.08.2025
5 Последния Софиянец
11:05 13.08.2025
6 стоян георгиев
11:06 13.08.2025
7 4 московски летища
Снощи е имало заря!
11:06 13.08.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":Ако Путин искаше среща щеше да покани Тръмп в Москва.
Коментиран от #29
11:07 13.08.2025
9 Ако САЩ е страна на Закона
Коментиран от #33, #65
11:08 13.08.2025
10 ЕС само ще плаща!
11:08 13.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отвратително
11:10 13.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
11:11 13.08.2025
15 Я пък тоя
Няма ли Урсула, Калас, Мелани.... малко да се развеселим?
11:12 13.08.2025
16 2222
11:12 13.08.2025
17 хъхъ
11:13 13.08.2025
18 Измисли нещо по-правдоподобно!
До коментар #1 от "Наблюдател":Това е твърде елементарно и за дъртите русофили.
Коментиран от #19
11:13 13.08.2025
19 стоян георгиев
До коментар #18 от "Измисли нещо по-правдоподобно!":Той не го е измислил .тия не са по мисленето.просто го разпространява по инструкция.зелвнски е наркоман и краде милиарди е руска опорка с най различни разклонения за подобни на тоя умници.
Коментиран от #25, #47
11:16 13.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да да
11:20 13.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Едно време
11:20 13.08.2025
24 гру гайтанджиева
До коментар #1 от "Наблюдател":Това е кремълска пропаганда.
11:21 13.08.2025
25 Я пък тоя
До коментар #19 от "стоян георгиев":Че е наркоман е всеизвестен факт. За кражба на милиарди няма как някой да знае. Но във всяка лъжа има и част истина.
Коментиран от #64
11:22 13.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 бебето
Коментиран от #40
11:23 13.08.2025
28 Споко
До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":малкият отива да иска убежище. Няма накъде вече. Интересно е къде ще го покрият.
Коментиран от #42, #48
11:25 13.08.2025
29 Да бе.А стии стая москва
До коментар #8 от "Последния Софиянец":москва става ИСТОРИЯ.
11:26 13.08.2025
30 Виждащ
До коментар #1 от "Наблюдател":Слугите на зеления клоун в паниката си слагат минус след минус.
Хората не са будали. Ясна картинка и изпята песен сте.
11:27 13.08.2025
31 Механик
До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":Да бе, точно Путин бил поискал срещата?!?
То за това Фиткоф си почупи краката през ден да е в Москва.
Ще ви се Тръмп да шока канчето на Путин, ама няма да стане въобще.
Ти по-добре кажи как е положението около и в Покровск, щото падне ли, руснаците ще ви пометат като порой.
Коментиран от #38, #43, #68
11:29 13.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 би трябвало
До коментар #9 от "Ако САЩ е страна на Закона":Но САЩ не са подписали споразумението и не признават МНС.
11:31 13.08.2025
34 ужасТ
11:33 13.08.2025
35 Съдията Дред
11:36 13.08.2025
36 мошЕто
11:36 13.08.2025
37 а,бе ,
11:38 13.08.2025
38 е защо не пада?
До коментар #31 от "Механик":доста време стана вече.
Коментиран от #41
11:40 13.08.2025
39 Световна война
Коментиран от #44
11:41 13.08.2025
40 Един
До коментар #27 от "бебето":От ботокс.
11:41 13.08.2025
41 оли ,
До коментар #38 от "е защо не пада?":И това ще стане , руснаците за никъде не бързат ....
Коментиран от #46
11:42 13.08.2025
42 Механик
До коментар #28 от "Споко":САЩ не дават политическо убежище на военнопленници.
Коментиран от #51
11:43 13.08.2025
43 Копейка
До коментар #31 от "Механик":На нас каква ни е далаверата?
11:44 13.08.2025
44 Ганьо Лапнишарански
До коментар #39 от "Световна война":Не те разбрах сега. За Югославия, Ирак, Либия, Афганистан, Сирия, или Газа говориш?
Коментиран от #56
11:44 13.08.2025
45 В медиите
Коментиран от #50
11:46 13.08.2025
46 Аааааа бързат те,бързат
До коментар #41 от "оли ,":Да хванат бързият влак за Кобзон.С билет получен от американският Мистър Хаймърс.
Коментиран от #52
11:46 13.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 така е
До коментар #28 от "Споко":Гледа да се спаси преди да са го освиткали неговите. ЦРУ ще му даде пенсия и килия във Форт Нокс, като национално богатство.
Коментиран от #53
11:48 13.08.2025
49 Е да, така е..
11:49 13.08.2025
50 не е основното
До коментар #45 от "В медиите":Ще подпишат споразумението за 73% от Газпром на името на Даналд Тръмп, срещу ангажимента да извади Путин от неприятното положение. Доста време Москва се дърпа, ама накрая клекна.
11:50 13.08.2025
51 Не се кОси
До коментар #42 от "Механик":Куба, Венецуела, антифа, картели и други приятелчета са на линия.
11:50 13.08.2025
52 оли ,
До коментар #46 от "Аааааа бързат те,бързат":Има да чакаш , когато цъфнат налъмите на баба ти !
Коментиран от #55, #57
11:51 13.08.2025
53 пак е по добре
До коментар #48 от "така е":отколкото да легне до мумията адаш:)
11:54 13.08.2025
54 На финала
11:55 13.08.2025
55 Аааааа нема,нема
До коментар #52 от "оли ,":Кобзон не обича да чака.
11:57 13.08.2025
56 Маймуна
До коментар #44 от "Ганьо Лапнишарански":За Волжка България, северна Добруджа и Македония!
11:59 13.08.2025
57 Пич
До коментар #52 от "оли ,":Доста хора си отидоха докато чакат социализАмЪ и комунизАмЪ да победи. Говоря ти за поколения, но нищо лично. Бъди жив и здрав.
12:00 13.08.2025
58 Щирлиц
12:00 13.08.2025
59 Тайгър
12:01 13.08.2025
60 Троцки
12:03 13.08.2025
61 Абе
До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":Защо така някои хора на черното викат бяло. Кой ходи в Москва да иска тази среща.
12:07 13.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гу гу гу
12:10 13.08.2025
64 стоян георгиев
До коментар #25 от "Я пък тоя":Дай едно доказателство че зеленски е наркоман!както и че краде.турски сайтове регистрирани в Русия не се считат за доказателство.
12:10 13.08.2025
65 Абе
До коментар #9 от "Ако САЩ е страна на Закона":Човек , съдът в Хага е измишльотина на ЕС. Никоя от великите държави не го признават. В този съд могат да попадат само хора на слаби държави. Да си чул американец, руснак или китаец да е съден. Няма как да се случи, щото после няма да остане съдия който да иска да бъде в него.
12:12 13.08.2025
66 Гу гу гу
12:13 13.08.2025
67 Факт
12:13 13.08.2025
68 стоян георгиев
До коментар #31 от "Механик":Покривало ще е като бахмут.ще измре поредната порция руснаци пред него и пак армията на Путлер ще забози.сега интензивно го разрушава и това че ще превземе едни руини на няколко км от фронта няма да е от значение.всъщност само пълен дегенерат като теб може да се радва на подобна перспектива.
12:14 13.08.2025