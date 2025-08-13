Новини
Преглед на печата! Тръмп и Путин в Аляска
Преглед на печата! Тръмп и Путин в Аляска

13 Август, 2025 11:01

Много публични изявления от последните дни показват, че Мерц и останалите лидери ще настояват пред Тръмп да не сключва мирно споразумение с Путин зад гърба на Зеленски и европейските му съюзници

Преглед на печата! Тръмп и Путин в Аляска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Предстоящата в петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска и днес остава във фокуса на световните медии, пише БТА.

Американският президент определи предстоящата среща като малко повече от "познавателна среща", но в действителност тя може да се окаже среща, която ще определи бъдещето на Европа и глобалната сигурност за десетилетия напред, пише британският в. "Индипендънт".

Още новини от Украйна

От гледна точка на Тръмп срещата може да е част от стремежа му към Нобелова награда за мир в опита му да сложи край на войната в Украйна, използвайки "изкуството на сделката" с Путин. Руският президент от своя страна вероятно ще надделее, а в неговия дневен ред е "изкуството на кражбата" – по-специално масово заграбване на земята на съседа му, отбелязва изданието.

Най-засегнатата страна - самата Украйна – ще липсва от срещата.

Тръмп, Путин и много други (включително медии) изглежда си мислят, че бъдещето на Украйна може да бъде решено от две ядрени сили и след това да бъде представено пред Киев като сключена сделка.

Европа – регионът, който ще бъде най-много засегнат от това, което ще се с случи с Украйна – работи усилено, за да покаже, че това нито е правилно, нито разумно, като същевременно държи непостоянния американски президент настрана, докато всички сигнали сочат, че той е твърдо в лагера на Русия, добавя "Индипендънт".

В своя публикация обаче "Вашингтон пост" отбелязва, че Белият дом рязко е намалил очакванията си от предстоящата среща.

Президентът Доналд Тръмп очаква разговорът му с руския президент тази седмица да бъде "упражнение по изслушване", каза говорителката на администрацията на Тръмп Карълайн Левит, с което показа, че сделка за войната в Украйна може и да не бъде постигната, въпреки предупреждението на президента миналата седмица, че Киев трябва да е "готов да подпише нещо".

Левит даде ясно да се разбере, че Белият дом гледа на предстоящата среща като на начален етап на преговорите, а не като възможност за сключване на споразумение още сега. На въпроса дали Тръмп би бил склонен да обсъжда теми, които не са свързани с разрешаването на конфликта, като например затоплянето на търговските отношения между Русия и САЩ, тя отговори, че президентът възнамерява да се фокусира върху Украйна.

Френският в. "Монд" обръща внимание на нов пробив на руската армия на фона на предстоящата среща, който заплашва последните две населени места в региона на Донецк, които все още са под украински контрол.

В понеделник вечерта проукраинската интерактивна карта Deepstatemap.live разкри двойно напредване на руските сили, вероятно осъществено един или два дни по-рано от руската пехота към селата Золоти Колодяз и Хрузке.

При липса на изображения, доказващи руския напредък, погледите на експертите се насочиха към картата в реално време на НАСА - NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) - която сигнализира за необичайни топлини на земята, на запад от Нове Шахове, в Нови Донбас (на изток от Добропилия), както и в Билицке (на югоизток от Добропилия) и в Родинске. Те най-често са признак за активни боеве в района.

Институтът за изследване на войната, базиран във Вашингтон, заключава, че руските въоръжени сили вероятно са поели контрола над девет населени места в непосредствена близост до Добропиля.

Въпреки тези вероятни успехи на руската армия, украинският президент Володимир Зеленски остава твърд в позицията си, че няма да се съгласи с руското предложение да даде части от територията си в замяна на спиране на огъня, тъй като Москва може да използва земите, които ще получи като поле за започване на бъдеща война, пише британският в. "Гардиън".

Зеленски заяви, че не вярва, че Тръмп подкрепя исканията на Москва и изрази надежда, че американският лидер ще действа като честен посредник, когато се срещне с Путин в Аляска.

Украинският президент повтори твърденията си, че няма признаци Русия да се готви да приложи споразумение за прекратяване на огъня, след като се появиха информациите за новия руски напредък в Източен Донбас и предупреди, че Москва планира нови офанзиви на три места на фронтовата линия.

Европейските съюзници на Тръмп искат да поговорят с него преди срещата му с Путин в петък, отбелязва от своя страна в. "Ню Йорк таймс" и припомня за планирания днес видеоконферентен разговор с участието на американския президент, неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс, украинския президент Зеленски, някои от "любимите на Тръмп" лидери на европейски страни, като министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, както и лидерите на ЕС и НАТО, който бе организиран по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц.

Много публични изявления от последните дни показват, че Мерц и останалите лидери ще настояват пред Тръмп да не сключва мирно споразумение с Путин зад гърба на Зеленски и европейските му съюзници.

Очаква се европейските лидери да подчертаят, че всички дискусии за условията за прекратяване на войната трябва да започнат с пълно прекратяване на огъня. Те също така смятат, че одобрението на Европа е от съществено значение за всякакви планове за налагане на примирие с помощта на европейските войски.

Това ще бъде последният опит на Мерц и европейските му колеги да предотвратят едностранните импулси на Тръмп и да го предпазят от попадане под влиянието на Путин, отбелязва изданието.

"Ню Йорк Таймс" цитира думите на германския канцлер, че Европа не може да приеме, че териториалните въпроси между Русия и Америка "ще се обсъждат или дори решават през главите на европейците, през главите на украинците". "Предполагам, че американското правителство вижда нещата по същия начин. Ето защо има тази тясна координация", добави Мерц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    22 16 Отговор
    Турският вестник Aydınlık публикува банковите сметки на компании в ОАЕ, към които антуражът на Зеленски превежда 50 милиона долара месечно.

    ⚡️Антуражът на Зеленски обсъди покупката на френска банка за изпиране на 5 милиарда евро в криптовалути. Разговори за това бяха записани от антикорупционните служби в апартамента на бизнес партньора на Зеленски и ръководител на "Квартал 95" Тимур Миндич. Планираше банката да бъде регистрирана на името на брата на бившия заместник-ръководител на офиса на Зеленски. Самият Миндич вече е напуснал Украйна и заминал за Австрия.

    Ето защо антуражът на Зеленски и неговите покровители от Великобритания, ЕС и САЩ се нуждаят от война. За това стотици хиляди украинци загинаха и още повече станаха инвалиди. Заради това една суверенна държава беше превърната в нацистка русофобска марионетка без бъдеще.

    Коментиран от #18, #20, #24, #30, #62

    11:03 13.08.2025

  • 2 Путин поиска тази среща, а не Тръмп

    5 31 Отговор
    Тръмп ще му нашока канчето!

    Коментиран от #8, #28, #31, #61

    11:03 13.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    11:04 13.08.2025

  • 4 Нашите мишки политици

    12 10 Отговор
    дадоха Камчия без бой!

    11:05 13.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Путин на американска земя означава пълна реабилитация.

    11:05 13.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    17 4 Отговор
    Нищо няма да стане след тази среща освен че журналистите ще имат доста работа да си чешат езиците.

    11:06 13.08.2025

  • 7 4 московски летища

    5 15 Отговор
    са затворени!
    Снощи е имало заря!

    11:06 13.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":

    Ако Путин искаше среща щеше да покани Тръмп в Москва.

    Коментиран от #29

    11:07 13.08.2025

  • 9 Ако САЩ е страна на Закона

    4 20 Отговор
    би трябвало да арестуват издирвания от Международният съд престъпник !

    Коментиран от #33, #65

    11:08 13.08.2025

  • 10 ЕС само ще плаща!

    21 3 Отговор
    ЕС няма думата, други ще решават съдбата на Украйна! Следва кой какви пари е изхарчил от блокираните на Русия!

    11:08 13.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отвратително

    6 8 Отговор
    Физиономията чебурашкина на мечока.

    11:10 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    13 4 Отговор
    Европейските лидери не разбраха ли че никой не ги пита и не е нужен Зеленски на тази среща ,нали разписа Америка си взе каквото търсише идеята за тази война.Америка да връща Аляска и Луизяна да не се правят на луди ,идва и тяхната ера да се започне и война в Америка

    11:11 13.08.2025

  • 15 Я пък тоя

    14 3 Отговор
    Стига с тая Аляска бе!
    Няма ли Урсула, Калас, Мелани.... малко да се развеселим?

    11:12 13.08.2025

  • 16 2222

    0 9 Отговор
    Няма да има никаква среща в Аляска.

    11:12 13.08.2025

  • 17 хъхъ

    3 3 Отговор
    Путин да изпрати Медведев да преговаря.

    11:13 13.08.2025

  • 18 Измисли нещо по-правдоподобно!

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Това е твърде елементарно и за дъртите русофили.

    Коментиран от #19

    11:13 13.08.2025

  • 19 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Измисли нещо по-правдоподобно!":

    Той не го е измислил .тия не са по мисленето.просто го разпространява по инструкция.зелвнски е наркоман и краде милиарди е руска опорка с най различни разклонения за подобни на тоя умници.

    Коментиран от #25, #47

    11:16 13.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да да

    6 1 Отговор
    А КозякМръшлякаСтайкофф мъртъв в канавката!

    11:20 13.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Едно време

    8 2 Отговор
    Като са разделяли България да не би да са ни питали. Каквото решат великите сили. Сега е същото. Европейските пишман политици и Зелето могат само да си чешат езиците. Да бяха мислили предварително с кого се захващат.

    11:20 13.08.2025

  • 24 гру гайтанджиева

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Това е кремълска пропаганда.

    11:21 13.08.2025

  • 25 Я пък тоя

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Че е наркоман е всеизвестен факт. За кражба на милиарди няма как някой да знае. Но във всяка лъжа има и част истина.

    Коментиран от #64

    11:22 13.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бебето

    3 5 Отговор
    путин сякаш е от восък.

    Коментиран от #40

    11:23 13.08.2025

  • 28 Споко

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":

    малкият отива да иска убежище. Няма накъде вече. Интересно е къде ще го покрият.

    Коментиран от #42, #48

    11:25 13.08.2025

  • 29 Да бе.А стии стая москва

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    москва става ИСТОРИЯ.

    11:26 13.08.2025

  • 30 Виждащ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Слугите на зеления клоун в паниката си слагат минус след минус.
    Хората не са будали. Ясна картинка и изпята песен сте.

    11:27 13.08.2025

  • 31 Механик

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":

    Да бе, точно Путин бил поискал срещата?!?
    То за това Фиткоф си почупи краката през ден да е в Москва.
    Ще ви се Тръмп да шока канчето на Путин, ама няма да стане въобще.
    Ти по-добре кажи как е положението около и в Покровск, щото падне ли, руснаците ще ви пометат като порой.

    Коментиран от #38, #43, #68

    11:29 13.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 би трябвало

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако САЩ е страна на Закона":

    Но САЩ не са подписали споразумението и не признават МНС.

    11:31 13.08.2025

  • 34 ужасТ

    3 1 Отговор
    Май май пак му се изплъзва на Дони нобела. А как хочется!

    11:33 13.08.2025

  • 35 Съдията Дред

    6 1 Отговор
    Европейските лидери трябва да помнят собствената си история, и да си спомнят, как са поканили министър председателя на България тогава - Стамболийски, да подпише Версайския договор, в изготвянето на който нямаме никакво участие. Тогавашните политици са помнили и по далечната история, защото подписването е станало в зала с голям гоблен, изобразяващ пленяването на Балдуин от Калоян , демек натякват ни , че ни отмъщават за нещо станало преди повече от 8 века. Тогава Стамболийски подписва/няма начин, страната ни е окупирана, и има претенции направо да ни ликвидират/ и счупва писалката след това. Затова на зеленотошмър му остава единствено да счупи писалката.

    11:36 13.08.2025

  • 36 мошЕто

    5 1 Отговор
    Путин няма да промени решенията си , само се удължава агонията на укрите и наш зеля !

    11:36 13.08.2025

  • 37 а,бе ,

    4 1 Отговор
    зелената въшка още ли е президент , че нещо не го канят на преговорите ? Ха-ха ! Господин Никой не го бръснат и за слива ...

    11:38 13.08.2025

  • 38 е защо не пада?

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    доста време стана вече.

    Коментиран от #41

    11:40 13.08.2025

  • 39 Световна война

    2 6 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #44

    11:41 13.08.2025

  • 40 Един

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "бебето":

    От ботокс.

    11:41 13.08.2025

  • 41 оли ,

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "е защо не пада?":

    И това ще стане , руснаците за никъде не бързат ....

    Коментиран от #46

    11:42 13.08.2025

  • 42 Механик

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Споко":

    САЩ не дават политическо убежище на военнопленници.

    Коментиран от #51

    11:43 13.08.2025

  • 43 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    На нас каква ни е далаверата?

    11:44 13.08.2025

  • 44 Ганьо Лапнишарански

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Световна война":

    Не те разбрах сега. За Югославия, Ирак, Либия, Афганистан, Сирия, или Газа говориш?

    Коментиран от #56

    11:44 13.08.2025

  • 45 В медиите

    3 0 Отговор
    акцентът върху предстоящата среща в Аляска е поставен върху Украйна, но дали това е основното, за което ще разговарят президентите на САЩ и Русия?

    Коментиран от #50

    11:46 13.08.2025

  • 46 Аааааа бързат те,бързат

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "оли ,":

    Да хванат бързият влак за Кобзон.С билет получен от американският Мистър Хаймърс.

    Коментиран от #52

    11:46 13.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 така е

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Споко":

    Гледа да се спаси преди да са го освиткали неговите. ЦРУ ще му даде пенсия и килия във Форт Нокс, като национално богатство.

    Коментиран от #53

    11:48 13.08.2025

  • 49 Е да, така е..

    1 2 Отговор
    Не може двама дърти кретени с тежки психични заболявания да решават съдбата на Европа и Украйна, като се има в предвид че Русия дори в момента не е световна сила, а западаща регионална сила.

    11:49 13.08.2025

  • 50 не е основното

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "В медиите":

    Ще подпишат споразумението за 73% от Газпром на името на Даналд Тръмп, срещу ангажимента да извади Путин от неприятното положение. Доста време Москва се дърпа, ама накрая клекна.

    11:50 13.08.2025

  • 51 Не се кОси

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Куба, Венецуела, антифа, картели и други приятелчета са на линия.

    11:50 13.08.2025

  • 52 оли ,

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Аааааа бързат те,бързат":

    Има да чакаш , когато цъфнат налъмите на баба ти !

    Коментиран от #55, #57

    11:51 13.08.2025

  • 53 пак е по добре

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "така е":

    отколкото да легне до мумията адаш:)

    11:54 13.08.2025

  • 54 На финала

    2 2 Отговор
    Путин отива в Аляска да си чуе присъдата.

    11:55 13.08.2025

  • 55 Аааааа нема,нема

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "оли ,":

    Кобзон не обича да чака.

    11:57 13.08.2025

  • 56 Маймуна

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ганьо Лапнишарански":

    За Волжка България, северна Добруджа и Македония!

    11:59 13.08.2025

  • 57 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "оли ,":

    Доста хора си отидоха докато чакат социализАмЪ и комунизАмЪ да победи. Говоря ти за поколения, но нищо лично. Бъди жив и здрав.

    12:00 13.08.2025

  • 58 Щирлиц

    2 0 Отговор
    Време е ,агент Краснов да бъде осветлен !

    12:00 13.08.2025

  • 59 Тайгър

    2 1 Отговор
    В Аляска има ли голф игрище ?

    12:01 13.08.2025

  • 60 Троцки

    2 0 Отговор
    Двама марксист-лененисти !

    12:03 13.08.2025

  • 61 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин поиска тази среща, а не Тръмп":

    Защо така някои хора на черното викат бяло. Кой ходи в Москва да иска тази среща.

    12:07 13.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гу гу гу

    0 0 Отговор
    Влюбени гълъбчета !

    12:10 13.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пък тоя":

    Дай едно доказателство че зеленски е наркоман!както и че краде.турски сайтове регистрирани в Русия не се считат за доказателство.

    12:10 13.08.2025

  • 65 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако САЩ е страна на Закона":

    Човек , съдът в Хага е измишльотина на ЕС. Никоя от великите държави не го признават. В този съд могат да попадат само хора на слаби държави. Да си чул американец, руснак или китаец да е съден. Няма как да се случи, щото после няма да остане съдия който да иска да бъде в него.

    12:12 13.08.2025

  • 66 Гу гу гу

    0 0 Отговор
    Влюбени гълъбчета !

    12:13 13.08.2025

  • 67 Факт

    0 0 Отговор
    Недейте бърза да сключвате споразумение.Нещата се нареждат от самосебе си.Услушвайте се още.

    12:13 13.08.2025

  • 68 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Покривало ще е като бахмут.ще измре поредната порция руснаци пред него и пак армията на Путлер ще забози.сега интензивно го разрушава и това че ще превземе едни руини на няколко км от фронта няма да е от значение.всъщност само пълен дегенерат като теб може да се радва на подобна перспектива.

    12:14 13.08.2025