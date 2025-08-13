Новини
Любопитно »
Дъщерята на Джо Байдън се развежда след 13 години брак

Дъщерята на Джо Байдън се развежда след 13 години брак

13 Август, 2025 12:15 1 067 13

  • джо байдън-
  • дъщеря-
  • развод-
  • ашли байдън

Ашли Байдън вече е подала документите за развод

Дъщерята на Джо Байдън се развежда след 13 години брак - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Ашли Байдън, дъщерята на бившия президент на САЩ Джо Байдън, е подала документи за развод с д-р Хауърд Крайн, съобщава Page Six.

Процедурата е стартирана в Окръжния съд на Филаделфия в понеделник. С това приключва 13-годишният брак на 44-годишната социална работничка с уважавания отоларинголог, който е на 59 години.

Малко след подаването на молбата за развод Ашли публикува в Instagram Stories своя снимка, на която върви в парка и показва „палец нагоре“ – кадър, придружен от песента Freedom на Бионсе, съобщава Philadelphia Inquirer. Постът впоследствие е изтрит.

По информация на изданието, тя е споделила и загадъчен цитат, на фона на песента Freedom Time на Лорин Хил:

„Нов живот, ново начало означава нови граници. Нови начини на съществуване, които няма да изглеждат или звучат както преди.“

Ашли и д-р Крайн сключват брак през юни 2012 г. в католическата църква „Св. Джоузеф на Брендиуайн“ в Грийнвил, Делауер – същото място, където тя е била кръстена. Церемонията е комбинация от католическите традиции на булката и еврейските на младоженеца.

82-годишният Джо Байдън лично извежда дъщеря си до олтара, облечена в елегантна рокля „русалка“ на Vera Wang. Дни преди сватбата тогавашният вицепрезидент шеговито споделя пред People, че репетирал „вървенето по пътеката“, за да се справи с емоцията на момента. „Мисля си: ‘О, Боже, моето малко момиченце! Как е възможно времето да е минало толкова бързо?‘“ – казва тогава Байдън.

Освен Ашли, Джо Байдън има двама сина – Бо и Хънтър – от първата си съпруга Нейлия Байдън. Двойката преживява трагедия през 1972 г., когато Нейлия и едногодишната им дъщеря Наоми загиват в автомобилна катастрофа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    7 1 Отговор
    Няма власт, няма брак!

    12:18 13.08.2025

  • 2 Да Я бъе

    6 0 Отговор
    Баща Ми с Моят РуК да Я е ббббеъ

    12:20 13.08.2025

  • 3 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Боли ме фара

    12:21 13.08.2025

  • 4 Чумата да ги тръшне

    6 2 Отговор
    ДАНОООООО (сем. Байдънови ) - така казват хората на село !

    12:22 13.08.2025

  • 5 голям праз за Дъщерята на Джо Байдън

    4 0 Отговор
    цъкнете за памперса
    пълни ли го

    вече не го споменате
    като преди да го превъзнасяте лицемери

    12:27 13.08.2025

  • 6 Механик

    3 1 Отговор
    Това тая дето до скоро се къпела с татко ли е?

    12:28 13.08.2025

  • 7 бушприт

    4 1 Отговор
    Аз се чудех,защо мистър Байдън има проблеми с придвижването,а той е преживял жестока,лична трагедия.Лошо!

    12:29 13.08.2025

  • 8 Сериозно ли?

    5 0 Отговор
    "82-годишният Джо Байдън лично извежда дъщеря си до олтара""(ц)
    Той е сега на 82 години, а преди 13 години беше на 69.
    Не можете да сметнете ли ?

    12:31 13.08.2025

  • 9 Трол

    4 1 Отговор
    Време е Ашли да тръгне по светлия път на брат си Хънтър.

    12:39 13.08.2025

  • 10 Бай Дън

    3 0 Отговор
    Ашли? Коя е тази Ашли?

    12:44 13.08.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор
    Едно му признавам на Байдон, че освен наркомана Хънтър, останалите от семейството са работническа класа, всички със професии и нормални хора.

    Докато семейство Теъмпочови са всички безработни тарикати измамници. Продават крипто, маратонки, тениски и други маде ин Чайна стоки, които продават на реднеците в червените щати. Казина, хотели са им другите бизнеси, пълни буклуцу са тия евреи от германски произход.

    13:02 13.08.2025

  • 12 Тия са куку психопати

    3 1 Отговор
    Дъщерята на БайДън, издаде книжка как до 20 годишнината си , се е къпала със него в банята! Интересно, как в най " демократичната" държава не се , намери поне един прокурор да повдигне дело за педофилия и кръвосмешателство! Къде са, правозащитнинеите организации?

    13:15 13.08.2025

  • 13 Ха ха

    0 0 Отговор
    Начи са мое да я зема аз. Е не съм доктор, ама мое да ми вика другарю...

    13:49 13.08.2025