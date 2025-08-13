Дъщерята на Джо Байдън се развежда след 13 години брак

Ашли Байдън, дъщерята на бившия президент на САЩ Джо Байдън, е подала документи за развод с д-р Хауърд Крайн, съобщава Page Six.

Процедурата е стартирана в Окръжния съд на Филаделфия в понеделник. С това приключва 13-годишният брак на 44-годишната социална работничка с уважавания отоларинголог, който е на 59 години.

Малко след подаването на молбата за развод Ашли публикува в Instagram Stories своя снимка, на която върви в парка и показва „палец нагоре“ – кадър, придружен от песента Freedom на Бионсе, съобщава Philadelphia Inquirer. Постът впоследствие е изтрит.

По информация на изданието, тя е споделила и загадъчен цитат, на фона на песента Freedom Time на Лорин Хил:

„Нов живот, ново начало означава нови граници. Нови начини на съществуване, които няма да изглеждат или звучат както преди.“

Joe Biden’s daughter, Ashley, files for divorce from Dr. Howard Krein after 13 years of marriage https://t.co/lLzi26bhjo pic.twitter.com/mFxvpTB6tT — Page Six (@PageSix) August 12, 2025

Ашли и д-р Крайн сключват брак през юни 2012 г. в католическата църква „Св. Джоузеф на Брендиуайн“ в Грийнвил, Делауер – същото място, където тя е била кръстена. Церемонията е комбинация от католическите традиции на булката и еврейските на младоженеца.

82-годишният Джо Байдън лично извежда дъщеря си до олтара, облечена в елегантна рокля „русалка“ на Vera Wang. Дни преди сватбата тогавашният вицепрезидент шеговито споделя пред People, че репетирал „вървенето по пътеката“, за да се справи с емоцията на момента. „Мисля си: ‘О, Боже, моето малко момиченце! Как е възможно времето да е минало толкова бързо?‘“ – казва тогава Байдън.

Освен Ашли, Джо Байдън има двама сина – Бо и Хънтър – от първата си съпруга Нейлия Байдън. Двойката преживява трагедия през 1972 г., когато Нейлия и едногодишната им дъщеря Наоми загиват в автомобилна катастрофа.