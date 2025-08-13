Новини
Президент под прицел? Сърбия разследва заплахи за живота на Александър Вучич

13 Август, 2025 10:14 348 3

Очаква се и арестът на лицето за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента

Президент под прицел? Сърбия разследва заплахи за живота на Александър Вучич - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Сръбската главна прокуратура е разпоредила на полицията да установи самоличността на лицето, публикувало съдържание в X, което инсинуира смъртта на сръбския президент Александър Вучич, съобщава RTS.

Очаква се и арестът на лицето за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента.

Публикацията показва гроб с надпис "Александър 1970-2025", което, според тях, ясно показва смъртни заплахи.

Припомняме, че месеци наред продължават протестите след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Въпреки подадените оставки на премиер и министри, разследването и извършените арести, демонстрантите настояват и за оттеглянето на самия Вучич и нови избори.


Сърбия
  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Шпионинът Бойко Василев направи пътека до Белград.Носи куфари с пари и организира цветна революция.Кога ще го заловят?

    10:18 13.08.2025

  • 2 мошЕто

    1 0 Отговор
    Президентите и до тоалетната не ходят без охрана , защо се страхуват за живота си тогава ?АКО НЯКОЙ НЕЩО Е РЕШИЛ - ТО ЩЕ СТАНЕ !

    10:20 13.08.2025

  • 3 минаващ

    1 0 Отговор
    Чакам такива новини и за наш зеля !

    10:24 13.08.2025

