Президент под прицел? Сърбия разследва заплахи за живота на Александър Вучич

Сръбската главна прокуратура е разпоредила на полицията да установи самоличността на лицето, публикувало съдържание в X, което инсинуира смъртта на сръбския президент Александър Вучич, съобщава RTS.

Очаква се и арестът на лицето за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента.

Публикацията показва гроб с надпис "Александър 1970-2025", което, според тях, ясно показва смъртни заплахи.

Припомняме, че месеци наред продължават протестите след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Въпреки подадените оставки на премиер и министри, разследването и извършените арести, демонстрантите настояват и за оттеглянето на самия Вучич и нови избори.