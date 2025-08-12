Новини
Любопитно »
Коя е най-подходящата поза за жени при първи анален секс?

Коя е най-подходящата поза за жени при първи анален секс?

12 Август, 2025 22:21 1 466 26

  • анален секс-
  • първи път-
  • съвети-
  • начинаещи

Съвети от експерт

Коя е най-подходящата поза за жени при първи анален секс? - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Аналният секс все по-често се обсъжда открито, но за много жени първият опит с тази интимна практика е съпроводен с притеснения и въпроси. Проктологът д-р Мариана Бартман споделя ценни насоки за дамите, които обмислят да направят тази стъпка, като подчертава значението на правилната поза и хигиената.

Коя е най-добрата поза за начинаещи?

Според д-р Бартман, страничната позиция е най-подходяща за жени, които за първи път експериментират с анален секс. Тя обяснява, че тази поза позволява на жената да контролира напълно процеса, като същевременно осигурява максимален комфорт и лесен достъп за партньора. Освен това, страничното разположение дава възможност за допълнителна клиторна стимулация, което може да направи преживяването още по-приятно и отпускащо.

Внимание към хигиената – ключ към безопасността

Експертът категорично предупреждава: никога не преминавайте директно от анален към вагинален секс без щателно почистване. Причината е проста – бактериите от ректалната област могат лесно да попаднат във влагалището, което значително увеличава риска от инфекции и възпаления. Затова е важно да се спазват стриктни хигиенни мерки и да се използва презерватив, който да се смени при смяна на проникването.

Съвети за по-приятно изживяване

  • Използвайте обилно количество лубрикант на водна основа, за да избегнете дискомфорт и наранявания.
  • Комуникирайте открито с партньора си – доверието и спокойствието са от ключово значение.
  • Не бързайте – отделете време за подготовка и постепенно навлизане.

Първият анален секс може да бъде вълнуващо и приятно преживяване, ако се подходи с търпение, внимание и грижа за здравето. Изборът на подходяща поза, като страничната, и стриктната хигиена са основни фактори за безопасност и удоволствие. Не забравяйте – информираността и комуникацията са най-добрите ви съюзници в спалнята!

*Тази статия е с информативен характер и не замества консултацията със специалист.*


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе,

    5 0 Отговор
    питайте М.А.Ц.Е.то ,или джуджито...

    22:25 12.08.2025

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Аз първия път го направих без любрикант ,много ми хареса

    22:26 12.08.2025

  • 4 Следващата новина е

    2 0 Отговор
    Диетолог посочи какво да НЕ правим, когато детето отказва да яде

    22:27 12.08.2025

  • 5 Сандо

    3 1 Отговор
    И на нас ,,мъжете " много ни харесва в дупарината

    Коментиран от #19

    22:29 12.08.2025

  • 6 Зеленкски

    7 0 Отговор
    Ама срещата е чак на 15-ти?

    22:30 12.08.2025

  • 7 Наташка

    5 1 Отговор
    Я люблю аналнъй секс

    22:31 12.08.2025

  • 8 ддд

    2 0 Отговор
    Ето това е упе

    22:33 12.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъ?

    3 6 Отговор
    Това е извращение и гнусотия. Никакъв анален секс!

    22:35 12.08.2025

  • 11 Вилма ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вилма,жената на Вальо":

    Що не питаш доп@рата ма ?

    22:36 12.08.2025

  • 12 Тома

    5 0 Отговор
    За това ще питате кмета

    22:37 12.08.2025

  • 13 Да знаете

    9 1 Отговор
    Най-голямата грешка е да питате жените дали искат! Щом ви е дала да я работите, напляквате и го и те толкова.

    22:38 12.08.2025

  • 14 Не е така!

    5 1 Отговор
    Най-добре е заднешката. Странично не става добре.

    Коментиран от #18

    22:40 12.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Колко да е първи

    1 0 Отговор
    То ще да е било преди мнооого години

    22:41 12.08.2025

  • 17 Гост

    3 1 Отговор
    Венелинче, преди изчакваше децата да си легна, ама гледам вече не издържаш до 00:30ч

    22:42 12.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кво

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Казваш бе, че ти харесва да те рендосват ли? Къща къш...

    22:45 12.08.2025

  • 20 Гроздан

    1 0 Отговор
    Ако Ж откаже секс, това дискриминация ли е? На коя държавна комисия да се оплачем? На защита на потребителите или на обуцмана?

    Коментиран от #23

    22:45 12.08.2025

  • 21 Герге ,

    0 0 Отговор
    Аресваш ТИСАЙРЯФОСТАТЪ , а ?

    22:53 12.08.2025

  • 22 Питащ

    1 0 Отговор
    Никога не пропускат хетеро мъжете да плюят по хората с алтернативна ориентация, а те самите какво правят?

    22:58 12.08.2025

  • 23 Оплачи се

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гроздан":

    На Мая Манолова

    23:02 12.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Аз една като бях млад ерген така я клатих в ауспуха че като го извадих тя се изтърва и стана една каша,не е за разправяне...

    23:08 12.08.2025

  • 26 Жоро

    0 0 Отговор
    Първо си набавети крем и намажете и после натиснети леко.И хоп ,готово.😁

    23:09 12.08.2025