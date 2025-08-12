Коя е най-подходящата поза за жени при първи анален секс?

Аналният секс все по-често се обсъжда открито, но за много жени първият опит с тази интимна практика е съпроводен с притеснения и въпроси. Проктологът д-р Мариана Бартман споделя ценни насоки за дамите, които обмислят да направят тази стъпка, като подчертава значението на правилната поза и хигиената.
Коя е най-добрата поза за начинаещи?
Според д-р Бартман, страничната позиция е най-подходяща за жени, които за първи път експериментират с анален секс. Тя обяснява, че тази поза позволява на жената да контролира напълно процеса, като същевременно осигурява максимален комфорт и лесен достъп за партньора. Освен това, страничното разположение дава възможност за допълнителна клиторна стимулация, което може да направи преживяването още по-приятно и отпускащо.
Внимание към хигиената – ключ към безопасността
Експертът категорично предупреждава: никога не преминавайте директно от анален към вагинален секс без щателно почистване. Причината е проста – бактериите от ректалната област могат лесно да попаднат във влагалището, което значително увеличава риска от инфекции и възпаления. Затова е важно да се спазват стриктни хигиенни мерки и да се използва презерватив, който да се смени при смяна на проникването.
Съвети за по-приятно изживяване
- Използвайте обилно количество лубрикант на водна основа, за да избегнете дискомфорт и наранявания.
- Комуникирайте открито с партньора си – доверието и спокойствието са от ключово значение.
- Не бързайте – отделете време за подготовка и постепенно навлизане.
Първият анален секс може да бъде вълнуващо и приятно преживяване, ако се подходи с търпение, внимание и грижа за здравето. Изборът на подходяща поза, като страничната, и стриктната хигиена са основни фактори за безопасност и удоволствие. Не забравяйте – информираността и комуникацията са най-добрите ви съюзници в спалнята!
*Тази статия е с информативен характер и не замества консултацията със специалист.*
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе,
22:25 12.08.2025
3 Сатана Z
22:26 12.08.2025
4 Следващата новина е
22:27 12.08.2025
5 Сандо
Коментиран от #19
22:29 12.08.2025
6 Зеленкски
22:30 12.08.2025
7 Наташка
22:31 12.08.2025
8 ддд
22:33 12.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъъъ?
22:35 12.08.2025
11 Вилма ,
До коментар #1 от "Вилма,жената на Вальо":Що не питаш доп@рата ма ?
22:36 12.08.2025
12 Тома
22:37 12.08.2025
13 Да знаете
22:38 12.08.2025
14 Не е така!
Коментиран от #18
22:40 12.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Колко да е първи
22:41 12.08.2025
17 Гост
22:42 12.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кво
До коментар #5 от "Сандо":Казваш бе, че ти харесва да те рендосват ли? Къща къш...
22:45 12.08.2025
20 Гроздан
Коментиран от #23
22:45 12.08.2025
21 Герге ,
22:53 12.08.2025
22 Питащ
22:58 12.08.2025
23 Оплачи се
До коментар #20 от "Гроздан":На Мая Манолова
23:02 12.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Софийски селянин,
23:08 12.08.2025
26 Жоро
23:09 12.08.2025