Новини
Свят »
САЩ »
САЩ заподозряха руска намеса в кибератака срещу системата на американския федерален съд

САЩ заподозряха руска намеса в кибератака срещу системата на американския федерален съд

13 Август, 2025 07:44 557 7

  • сащ-
  • русия-
  • хакери-
  • кибератака

Във въпросната мрежа са се съхранявали съдебни документи, уточнява "Ню Йорк таймс"

САЩ заподозряха руска намеса в кибератака срещу системата на американския федерален съд - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Следователи откриха доказателства, че Русия е поне частично отговорна за скорошна кибератака срещу компютърната система, обслужваща федералния съд на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в американския в. "Ню Йорк таймс", пише БТА.

Във въпросната мрежа са се съхранявали съдебни документи, уточнява изданието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    10 0 Отговор
    За всичко е виновен Путин.
    За държавния дълг на САЩ също.

    07:46 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    2 1 Отговор
    Сигурно са имали Касперски за антивирусна, от където руснаците са виновни. ;)

    07:54 13.08.2025

  • 5 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Няма начин Путин да не е виновен в случая ,а даже и това че сутринта докато се суетях в къщи и ударих и кафявия печат .

    08:06 13.08.2025

  • 6 Нормално

    2 1 Отговор
    РускитеБоклуци са замесени във всеки проблем по света. Разполагат с неограничен ресурс да мътят водата навсякъде където имат интереси.

    08:13 13.08.2025

  • 7 Сандо

    0 0 Отговор
    Чяастичната вина на Русия е,че не само още съществуву,ами не се дава на тия световни колонизатори.Че и повлече с примера си и други държави да се опънат на Хегемона и на неговите цвъркащи палета.

    08:34 13.08.2025