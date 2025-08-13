САЩ заподозряха руска намеса в кибератака срещу системата на американския федерален съд

Следователи откриха доказателства, че Русия е поне частично отговорна за скорошна кибератака срещу компютърната система, обслужваща федералния съд на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в американския в. "Ню Йорк таймс", пише БТА.

Във въпросната мрежа са се съхранявали съдебни документи, уточнява изданието.