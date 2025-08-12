Новини
Технологии »
Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои са те

Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои са те

12 Август, 2025 15:28 2 114 4

  • waze-
  • google-
  • google maps-
  • android

Засегнатите устройства са с Android

Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои са те - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За тези, които разчитат на Waze за ежедневното си пътуване до работа, може да е важно да знаят за една скорошна промяна от Google, компанията-майка на приложението. Waze скоро ще престане да получава актуализации на устройства с Android 9 Pie или по-стари версии на операционната система. Приложението ще продължи да функционира на тези устройства, но няма да получава нови функции, кръпки за сигурност или поправки на грешки.

Като се има предвид, че Android 9 Pie беше пуснат на пазара през 2018 година, това решение вероятно ще засегне малка част от потребителите, предимно тези с по-стари смартфони или инфоразвлекателни системи в автомобилите, които не са били актуализирани. Тази стъпка подчертава разликата в начина, по който функционират Waze и Google Maps, въпреки че и двете са под шапката на Google.

Waze е приложение за навигация, създадено за шофьори, които дават приоритет на най-бързия възможен маршрут. То е известно с докладите си, създадени от общността, за всичко – от задръствания и инциденти до полицейска дейност, и автоматично пренасочва шофьорите, за да спести дори минута или две.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 убихте скайп сега и вазе

    4 0 Отговор
    всяко хубаво нещо трябва да се закрие или спре да работи какво и скайпа

    Коментиран от #2

    15:41 12.08.2025

  • 2 Опа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "убихте скайп сега и вазе":

    Скайпа беше УбаФ преди да го докопат Microsoft, после започна тотално скапване, бъгове, липса на подобрения и така. Добре, че го спряха това недоразумение!!! Само страхливите му-рви го ползваха, да кръшкат на мъжете си. От там доста плячка падна, признавам си....

    Коментиран от #3

    16:13 12.08.2025

  • 3 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Искаш да кажеш, че докато ти ставаше, СКАЙП беше добър и падаше плячка, ама от как празът се спаружи, вече ти е все едно дали го има или няма?
    п.п.
    Мога да ти кажа едно приложение, дето е точно подходящо за Вас. Казва се ГРИНДЕР.
    Питай Кирчо. Той го ползва отдавна. Асен Василев и Спецов, също.

    16:25 12.08.2025

  • 4 така е

    0 0 Отговор
    На Андроид спира

    16:27 12.08.2025