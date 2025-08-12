Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои са те

За тези, които разчитат на Waze за ежедневното си пътуване до работа, може да е важно да знаят за една скорошна промяна от Google, компанията-майка на приложението. Waze скоро ще престане да получава актуализации на устройства с Android 9 Pie или по-стари версии на операционната система. Приложението ще продължи да функционира на тези устройства, но няма да получава нови функции, кръпки за сигурност или поправки на грешки.
Като се има предвид, че Android 9 Pie беше пуснат на пазара през 2018 година, това решение вероятно ще засегне малка част от потребителите, предимно тези с по-стари смартфони или инфоразвлекателни системи в автомобилите, които не са били актуализирани. Тази стъпка подчертава разликата в начина, по който функционират Waze и Google Maps, въпреки че и двете са под шапката на Google.
Waze е приложение за навигация, създадено за шофьори, които дават приоритет на най-бързия възможен маршрут. То е известно с докладите си, създадени от общността, за всичко – от задръствания и инциденти до полицейска дейност, и автоматично пренасочва шофьорите, за да спести дори минута или две.
