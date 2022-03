Мощни експлозии в Киев

Силни експлозии е имало късно снощи в западните предградия на Киев, предаде NOVA.

В столицата на Украйна е в сила 35-часов полицейски час. Руската артилерия и бойни самолети продължават да нанасят удари по различни украински градове. През нощта са били задействани сирените в град Лвов, в западната част на Украйна, която досега оставаше встрани от бойните действия.

Преди два дни военна база извън града, недалеч от полската граница, беше ударена с руски ракети. Загинаха най-малко 35 украински войници.

Двама са ранени в резултат на обстрел в район Шевченковски на Киев. Потушени са пожари на пет от етажите на ударена жилищна сграда. Евакуирани са 37 души. Работата по издирване на жертви и демонтажа на конструкции продължава, предаде Киев ИНФО.

❗️ As a result of overnight shelling, there was a collapse in an apartment building in #Kyiv.



According to preliminary information, two people were injured and 35 people were evacuated. Rescuers are still working at the site. pic.twitter.com/5LD9OztepA