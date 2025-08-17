"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Израелската армия вчера съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа. Тези мерки са предприети във връзка с изпълнението плана на израелското правителство за нова офанзива в най-големия град в палестинската територия.

"Хамас" определи предоставянето на палатки като "очевидна измама".

Израел обяви преди дни, че планира да поеме контрола над град Газа, като нова ескалация на продължаващата вече 22 месеца война с "Хамас", предаде Асошиейтед прес.

Решението, взето на среща на високопоставени израелски представители, бе отхвърлено от палестинците, а международната общност призова за край на войната. Освен това, съдбата на заложниците, все още държани от "Хамас" в Газа, също стана причина за безпокойство в Израел, отбелязва АП.

Не е ясно колко хора живеят в града, който преди войната бе най-големият в Газа. Стотици хиляди напуснаха града по заповеди за евакуация в първите седмици на конфликта, но много от тях се завърнаха по време на примирието в началото на годината.