"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни

17 Август, 2025 16:47 379 4

Израелската армия съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа

"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Израелската армия вчера съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа. Тези мерки са предприети във връзка с изпълнението плана на израелското правителство за нова офанзива в най-големия град в палестинската територия.

"Хамас" определи предоставянето на палатки като "очевидна измама".

Израел обяви преди дни, че планира да поеме контрола над град Газа, като нова ескалация на продължаващата вече 22 месеца война с "Хамас", предаде Асошиейтед прес.

Решението, взето на среща на високопоставени израелски представители, бе отхвърлено от палестинците, а международната общност призова за край на войната. Освен това, съдбата на заложниците, все още държани от "Хамас" в Газа, също стана причина за безпокойство в Израел, отбелязва АП.

Не е ясно колко хора живеят в града, който преди войната бе най-големият в Газа. Стотици хиляди напуснаха града по заповеди за евакуация в първите седмици на конфликта, но много от тях се завърнаха по време на примирието в началото на годината.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МаДа

    1 0 Отговор
    Тези(на снимката) са от хамас, но детето което носят е палестинче.

    17:01 17.08.2025

  • 2 дядото

    2 0 Отговор
    палестинците и арабите е редно да обявят джихат и накажат евреите за безобразията които вършат с мирните хора

    17:04 17.08.2025

  • 3 Много ясно че

    0 0 Отговор
    "Хамас" ще отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни. Това че част от дефиницията за геноцид и военни престъпления и нарушаване на поне 20 члена от нормативните актове на ООН. "плана на Израел" си има име и се нарича геноцид и принудителна военна депортация по определенията на МНС

    17:04 17.08.2025

  • 4 И до кога света ще търпи

    0 0 Отговор
    Тези ционистки боклуци?

    17:05 17.08.2025