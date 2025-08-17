Тръмп: Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за „голям напредък“ с Русия в навечерието на срещата му с украинския президент Зеленски и евролидери в Белия дом, предадоха световните медии, цитирани от БТА.
„Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!“, написа републиканецът лаконично в социалната си мрежа „Трут соушъл“.
Този коментар беше направен два дни след срещата на върха на Тръмп с президента на Русия Владимир Путин във военна база в Анкоридж в Аляска.
Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, увери днес, че Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. Изявлението идва в навечерието на утрешната среща на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом във Вашингтон, отбелязва АФП, предаде БТА.
"Руснаците направиха определени отстъпки на масата (по време на преговорите в Аляска в петък - бел. АФП), касаещи пет области (в Източна Украйна). Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза Уиткоф пред американската телевизия Си Ен Ен. Той присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на 15 август в Анкоридж между Тръмп и Путин. На нея нямаше напредък относно прекратяването на огъня в Украйна, посочва АФП.
Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна, информира АП.
"Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това.
По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.
Той защити решението на Тръмп да се откаже от намерението си да притиска Москва незабавно да спре огъня, заявявайки, че целта на президента е мир на базата на постигания голям напредък в преговорите.
"Обсъдихме и почти всички други въпроси, свързани с мира", каза посланикът, без да влиза в детайли.
"Вече забелязваме известна умереност в подхода им (на руснаците - бел. ред.) към сключването на окончателно мирно споразумение", обърна внимание Уиткоф, цитиран от АП.
Той каза, че е "оптимистично настроен" за утрешната среща в Белия дом на Тръмп със Зеленски и европейски лидери, съобщи АФП. Уиткоф се надява, че "ще бъде постигнат консенсус".
"Оптимист съм за това, че ще се върнем (на масата на преговорите) при руснаците, ще задвижим мирното споразумение и ще го сключим", обобщи дипломатът пред Си Ен Ен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека воят на умряло на форумните
Коментиран от #89
17:40 17.08.2025
2 Временното явление ЕС
17:40 17.08.2025
3 таксиджия 🚖
Коментиран от #76, #103, #107
17:41 17.08.2025
4 Да,да
Коментиран от #14, #86
17:41 17.08.2025
5 Роберт ДеНиро жега
17:42 17.08.2025
6 Ерик Делко циганина
17:42 17.08.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:43 17.08.2025
До коментар #5 от "Роберт ДеНиро жега":Само слепец и ΕβροΜин...ΔиΛ
не могат да го видят 😉
17:43 17.08.2025
9 Кейси Рейбак готвача 🍔
17:43 17.08.2025
10 Хеми значи бензин
17:44 17.08.2025
11 Злобното Джуджи
17:44 17.08.2025
12 БЕЗ МАЙТАП
17:45 17.08.2025
13 Тео
17:45 17.08.2025
14 Ама кое
До коментар #4 от "Да,да":Долното или горното? За второто неможе а за първото няма толкова алкохол в света да и го позволи самоуважаващ се мъж.
Коментиран от #74
17:46 17.08.2025
15 Факт
"Аз като руснак, гражданин на Русия, който живее във вашата страна съм ви благодарен за това, че ме приехте. И аз искам да ви предупредя относно заигравките ви с руската пропаганда. Русия не ви смята за държава! Русия не смята, българския народ за независим! Тя смята, че вие българите сте нейна колония. И рано или късно може да дойде да ви „освобождава“ както дойдоха да „освободят“ Украйна. Вие искате руски танкове на вашата земя? Искате да видите Варна като Мариупол? Искате София да бъде обстрелвана с ракети денонощно от акваторията на Черно море??? Искате масови гробища до Бургас? Искате да видите как руски войници крадат във Велико Търново тоалетните ви чинии и пералните ви?!
Разберете, вече няма Руска империя! Вие на никого нищо не дължите за вашата свобода! Путин не е император, Русия не е империя! Вие на никого нищо не дължите! Вие сте свободни хора! Българи!!!"
Михаил Ежов
Коментиран от #18, #28, #34, #129
17:47 17.08.2025
16 Дон Корлеоне
17:47 17.08.2025
18 Тео
До коментар #15 от "Факт":България сега е колония на Западналите чукани. Русия наистина може да ни освободи пак🇷🇺
Коментиран от #40, #46
17:49 17.08.2025
19 Рейгън
Томахоук и Пършинг и всичко се решава
Коментиран от #33, #79
17:50 17.08.2025
20 Злобното Джуджи
Пак ли ?
Цяла седмица бяхме на линия за да видим едно срамежливо пръц и чуем Next up go in Moscow.
Сега какво да чакаме - Кочан без царевица ли ? 😁
Коментиран от #27
17:51 17.08.2025
21 Голям напредък ?
17:51 17.08.2025
22 Копейки,
РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
17:52 17.08.2025
23 Рублевка
Коментиран от #44
17:52 17.08.2025
24 Само
17:53 17.08.2025
25 Това е много хубаво
17:53 17.08.2025
26 Аляска,резил
17:54 17.08.2025
28 Орк
До коментар #15 от "Факт":И защо приемате болни хора? Кой е той Миша? Сигурно трябва нещо да яде и се излага за парче хляб. Хляба на чужбина е горчив.
17:55 17.08.2025
30 Рублевка
17:55 17.08.2025
31 Уилям Херингтън герой СВО
17:56 17.08.2025
32 минаващ
17:56 17.08.2025
34 Злобното Джуджи
До коментар #15 от "Факт":"..Русия смята, че вие българите сте нейна колония.."
Дреме ми какво смята умрелата в Украйна ру3ка мечка.
Един Донбас не може асвабади, та БЪЛГАРИЯ ли бре ?
17:57 17.08.2025
Коментиран от #51
17:57 17.08.2025
36 Кривоверен алкаш
17:57 17.08.2025
37 аz СВО Победа80
Каква стана тя😂
Каква стана тя 🤣🤣
Коментиран от #48
17:57 17.08.2025
38 Заключение
39 Промяна
40 Пак ли освобождение чакаш, робе?
До коментар #18 от "Тео":И дедо ти го е чакал. И ти. Все чакате.
17:58 17.08.2025
41 грешка, грешка, грешка...
17:58 17.08.2025
17:59 17.08.2025
17:59 17.08.2025
44 Копей,
До коментар #23 от "Рублевка":Придържай се по темата на дискусията,за да не бъдеш изритан от форума!
18:00 17.08.2025
47 Зеленски и европейски "лидери"
18:01 17.08.2025
49 Рублевка
18:03 17.08.2025
50 Баба
Обаче не подценявайте наглоста и глупоста на мърсулината Европа!
18:03 17.08.2025
51 Злобното Джуджи
До коментар #35 от "Тъй тъй, само тъй":"...Зеленски станал консенсусен...
В Украйна управлява Азов !!!
Каквото и да реши и подпише Зеле е без значение.
Войната ще продължи до Край и колкото време е нужно.
Коментиран от #71
18:03 17.08.2025
52 нннн
На бай Дончо ще му писне, ще каже ,,оправяйте се сами" и ще отиде да играе голф.
Коментиран от #62, #65
18:03 17.08.2025
53 Тъй тъй, само тъй
18:04 17.08.2025
54 Марко
Тя забрави за Нацизма и Фашизма!
Налага се Сега Тръмп да им ги напомни.
18:04 17.08.2025
55 Злобното Джуджи
В Украйна управлява Азов !!!
Каквото да реши и подпише Зеле е без значение.
Войната ще продължи до Край и колкото време е нужно.
Това е най-доброто решение за всички.
18:04 17.08.2025
56 Хасковски каунь
18:04 17.08.2025
57 Благой от СОФстрой
18:05 17.08.2025
58 А где
18:05 17.08.2025
59 Бе кво О крайна
18:05 17.08.2025
60 За протокола
Тя настоя, че границите на Украйна „не могат да бъдат променяни със сила“ и че всички териториални въпроси трябва да се решават изключително от Киев.
„Това трябва да бъде мир чрез сила, с уважение към независимостта и териториалната цялост на Украйна“ заяви Урсула! ""
Коментар: Без Коментар!
18:05 17.08.2025
61 Рублевка
18:06 17.08.2025
63 Атина Палада
В него се опитват да анализират какво са се договорили Путин и Тръмп в Аляска,като преди това казват,че ще изложат фактите ,които в нито една медия не се пише за тях.
И така...Срещата започва с присъствието на Лавров и Ушаков ,както на Рубио и Уиткоф+ преводачи,но не преводачи на посолствата им,а избрани .На втория час от преговорите руските и американските придружаващи напускат .Остават само преводачите На третия час от преговорите напускат и преводачите .Остават само Путин и Тръмп!Около вторият час на преговорите на базата пристигнали допълнителни подразделения на морската пехота .Усилили охраната на базата .
Били доставени два дипломатически куфарчета ,които след срещата изчезнали .Източници от Пентагона твърдели ,че това било характерно за свръх секретни важни съглашения...Тук във видеото започват да описват секретните системи..Говореха за някакви квантови канали..Много не вникнах в това,тъй като нямам никакви познания от тази материя..
Анализ на спътника показвали аномалии в района на базата...Зашифровани сигнали предавали едновременно в Москва и Вашингтон...Отново тук започнаха с обяснение за цялата секретност...
И сега идва интересното..Само няколко часа след завършване на преговорите има международна реакция..А именно:
Канцлера на Германия екстремно свиква съвещание на съвета за национална сигурност..
Макарона отменил отпуската си и се върнал в Елисейския дворец..Рюте в
Коментиран от #68
18:07 17.08.2025
64 Българин
18:08 17.08.2025
65 Дон Корлеоне
До коментар #52 от "нннн":За Хаяско средният.Сини каски по границата Украйна в ЕС и НАТО.Купонна система в Рашка.
Коментиран от #78
18:09 17.08.2025
66 руската мечка
18:09 17.08.2025
67 До факто
18:09 17.08.2025
68 Атина Палада
До коментар #63 от "Атина Палада":Продължение
Макарона отменил отпуската си и се върнал в Елисейския дворец..Рюте веднага -съвещание на НАТО.В Лондон- Стария Мър свиква съвещание службата за сигурност В Канада-премиера отменя визитата си в Австралия и събрал на съвещание съвета за национална сигурност.В Пекин също проявили безпокойството..Си Дзинпин се срещнал веднага със секретаря на военния съвет..За Ердоган по същия начин..Япония...
След като изброиха тези факти започнаха да гадаят какви толкова секретни съглашения може да е имало между Путин и Тръмп,че да има такава международна реакция ...Споменаха Арктика ,Космоса...Но това са само гадания ...:)
18:10 17.08.2025
69 Рублевка
18:10 17.08.2025
70 КОЙ НОРМАЛЕН ПОЛИТИК
Коментиран от #95
18:10 17.08.2025
71 Ще получи гаранции
До коментар #51 от "Злобното Джуджи":Че Русия няма да се стреми към завземането на повече територии в Украйна. Ще се денацифицира и демилитаризира, няма в НАТО да влиза но естествено гаранции ще има и редкоземните трябва гарантирано да ги копа безплатно и към САЩ да ги праща ....и с вазелин поне два пъти месечно да се маже. Че кво казваш за АЗОВ? Че ще им трият безплатно татусите ли?
Коментиран от #99, #109
18:10 17.08.2025
72 Вай вай вай
стана тя, каквато стана ..
18:11 17.08.2025
73 Ким Филби
18:11 17.08.2025
74 Да,да
До коментар #14 от "Ама кое":Трябва да имаш чувство за хумор! Като видиш колко минуси съм събрал, ще разбереш колко хора нямат.
18:12 17.08.2025
75 Определено
18:12 17.08.2025
76 Страхливият бакшиш с чело 1 мм
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":Каква победа ве тъ9а на р? Пуслер е полегнал пак
18:13 17.08.2025
77 0001
Коментиран от #90, #96, #117
18:13 17.08.2025
78 С купони ще им дават
До коментар #65 от "Дон Корлеоне":по комат хляб. Сега е по-добре! Да ядат пушки, както го каза един, дето срути СССР-то.
18:13 17.08.2025
79 Действай де, ко само
До коментар #19 от "Рейгън":пишеш по форумите?!
18:14 17.08.2025
80 Голям напредък
18:14 17.08.2025
81 Ехааааааа
Коментиран от #88, #106
18:14 17.08.2025
82 Рублевка
18:16 17.08.2025
83 Голям напредък...Голям напредък...
18:16 17.08.2025
84 Зеленски каквото реши
18:16 17.08.2025
85 Срам голям
18:17 17.08.2025
86 Дебил4
До коментар #4 от "Да,да":Урсула наби канчето на Тръмп за търговските всаимотношения
между Америка и ЕС вследствие на набитото канче,
Тръмп наложи на ЕС 50% мито
18:18 17.08.2025
87 Рублевка
18:18 17.08.2025
88 Ааааааа не !
До коментар #81 от "Ехааааааа":По голям палячо , колко да е голям .....има бе !!
Нашия магарев , пасито .....само смели , войнолюбиви евроатлантици.....ама воюват от тук със интервюта и изказвания против Русия , защото не им стиска да отидат там да се бият за бандерите !!!!!
18:18 17.08.2025
89 И защо да вият,
До коментар #1 от "Нека воят на умряло на форумните":те се радват на поражението на Русия, по всичко изглежда, че тя се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна. Дефакто Русия признава, че няма как да спечели тази война и да изпълни целите си, а е съгласна да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната. Напразно бяха избити 1,5 милиона руски войници и похарчени над 1 трилион долара на руския данъкоплатец. Пълно прецакване за Русия.
Коментиран от #93, #127
18:18 17.08.2025
90 Няма край руският позор!
До коментар #77 от "0001":Няма...
18:19 17.08.2025
91 Киану Рийвс
18:20 17.08.2025
94 Вова
18:21 17.08.2025
95 Тео
До коментар #70 от "КОЙ НОРМАЛЕН ПОЛИТИК":Събудиха Мечката и сега немогат да я спрат,🐻
18:22 17.08.2025
96 за какво
До коментар #77 от "0001":е клекнала Русия?
18:22 17.08.2025
97 Ще има мир ....ще има и каторга
Коментиран от #101
18:22 17.08.2025
98 Пора
18:22 17.08.2025
99 Злобното Джуджи
До коментар #71 от "Ще получи гаранции":" ... Украйна ще се денацифицира и демилитаризира..."
Абсурд !!!
Без категорична победа, капитулация и 100 000-ен руски армейски корпус в Украйна всичко остава влажни ру3ки мечти. А категорична руска победа не се очертава.
18:22 17.08.2025
100 Все пак нали
18:24 17.08.2025
102 Рублевка
18:24 17.08.2025
103 да питам
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":а какво стана с демилитаризацията и денацификацията ?
18:26 17.08.2025
104 Копейки,
18:26 17.08.2025
105 Рублевка
18:27 17.08.2025
106 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #81 от "Ехааааааа":Точно този начин на мислене докара Европа и нато до безисходица Всички си мислеха че поредният артист ще свърши работа но направиха грешка Фактите показват друго Щатите стигнаха до там да се договарят за пари с Русия и Китай Путин ще даде триста милиарда Си около петстотин Тези пари ще спасят временно щатите До края на мандата на Дони После ще видим Ако щатите не започнат да бачкат пак ще я закъсат За сега Дони спаси положението Ако се справи и с опозицията може да промени конституцията и да създаде собствена династия Трябва си авторитарна власт
18:27 17.08.2025
108 Рублевка
18:29 17.08.2025
109 Е как няма да се стреми
До коментар #71 от "Ще получи гаранции":тя Русия нищо различно не е превзела от това, което контролираше през 2014. Русия трябва не само да се стреми да превзема, но и задължително трябва да превземе Киев, не успя в началото, но сега е задължително, иначе загубата ще е много унизителна. Хайде Путин го остави, той бита карта, но срама остава за Русия.
Коментиран от #112
18:29 17.08.2025
110 бате Енчо
До коментар #13 от "Тео":Важното е че руснаците мрат яко в Украйна милион и нещо вече хахаха
18:30 17.08.2025
111 То тва ясно че
18:31 17.08.2025
112 Рублевка
До коментар #109 от "Е как няма да се стреми":Няма нужда да превзема Киев. Достатъчно е Харков и Одеса. Киев сам ще клекне от мизерия.
Коментиран от #119, #123
18:31 17.08.2025
113 Град Козлодуй
18:32 17.08.2025
114 Факт
"Толкова смърт за един Донбас. Крим и без това си беше вече прибран. Тотален провал на Русия. Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат. Този конфликт ще остане за век напред. Ще има тероризъм, ще бъде рана. Никога нищо няма да е както преди. Кървящи граници, обещания уж за неутралитет, украинска съпротива за каквато и да е политика на разбирателство в Черно море, затишие за превъоръжаване, влизане на Украйна в ЕС и пр. Украйна ще бъде един вечен фронт срещу Русия, който никога няма да бъде затворен. Или знаеш какво правиш, или не знаеш. Ако не знаеш, не отваряй врата, която не можеш да затвориш! Мога да поспоря с много мои познати и приятели, русофили, но истината е, че Русия не е спечелила войната. Тя оказа активна съпротива на глобалистката доминация, но това й струваше много жертви, състояние на НЕПОБЕДА, хаос и милиарди неясноти за бъдещето. А това, че ще има някаква договорка, окей. Сега ще има, после ще се разтури и така десетки години... Украйна се оказа ножът, с който би могла да бъде пробита Русия. Прав беше Бжежински. Русия тръгна за Украйна, но не успя."
Коментиран от #116, #126
18:32 17.08.2025
115 Българин
18:34 17.08.2025
116 аz СВО Победа80
До коментар #114 от "Факт":Каква стана тя 😂
Каква стана тя 🤣🤣
18:35 17.08.2025
117 Ами така се
До коментар #77 от "0001":получава, когато една държава е бедна и няма икономика, а разчита само на 2 държавни фирми Газпром и Роснефт. Газпром фалира, остана само Роснефт. Бай Дончо извади тоягата / забрана за руския петрол/ и Пусин не само ще клекне, ами кючек ще играе, само и само да не фалира и Роснефт :)))
18:36 17.08.2025
119 Е нема
До коментар #112 от "Рублевка":За Харков и Одеса трябват по 1 милион избити руснаци за всеки от двата
.града Запиши се!
18:37 17.08.2025
122 Маша
18:40 17.08.2025
123 Димитринчо
До коментар #112 от "Рублевка":Слабичка и негодна за нищо е руската армия.Може да се опита да нападне Непал примерно.
18:40 17.08.2025
125 Цвете
18:41 17.08.2025
126 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #114 от "Факт":Докато не погледнем глобалното на въпроса няма да видим скритата картинка Говори се за някакви милиони жертви ВСЯКА СМЪРТ Е СИГУРНА Дали днес дали утре няма значение Рейгън и Горбачов съсипаха съдбите на две поколения Вие ми говорите за два три милиона жертви Щетите които нанесоха тези двамата са несъизмерими СМЕСИХА ВОДА С ОЛИО ВРЕМЕ Е ВСИЧКО ДА СИ ДОЙДЕ НА МЯСТО
18:42 17.08.2025
127 Няма край руското безсилие
До коментар #89 от "И защо да вият,":Няма...
18:42 17.08.2025
129 Соваж бейби
До коментар #15 от "Факт":Не те е срам ти лъжеш не си руснак ,много вероятно украинец! Живея в чужбина тука има много руснаци само докато ми чуе името мъжо да каже или разговор разбере руснак че съм българка казва че сме братя прегръщат все едно вижда стар приятел вижда ,много ни обичат даже някой си остава телефон от друг град на гости или друга нужда.Много топъл народ е руснака ,а българина се крие от своите в чужбина .Аз също уча и децата си на дълбоко уважение към руснаците те са нашите освободители ,даже бих се радвала сина или дъщерята да ми доведе зет или снаха руснаци казвам не украинци те са с друг манталитет не искам украинци.
18:43 17.08.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.