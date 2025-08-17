Новини
Тръмп: Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!
  Тема: Украйна

Тръмп: Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!

17 Август, 2025 17:38

Този коментар беше направен два дни след срещата на върха на Тръмп с президента на Русия Путин в Аляска

Тръмп: Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи за „голям напредък“ с Русия в навечерието на срещата му с украинския президент Зеленски и евролидери в Белия дом, предадоха световните медии, цитирани от БТА.

„Голям напредък по отношение на Русия. Останете на линия!“, написа републиканецът лаконично в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

Този коментар беше направен два дни след срещата на върха на Тръмп с президента на Русия Владимир Путин във военна база в Анкоридж в Аляска.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, увери днес, че Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. Изявлението идва в навечерието на утрешната среща на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом във Вашингтон, отбелязва АФП, предаде БТА.

"Руснаците направиха определени отстъпки на масата (по време на преговорите в Аляска в петък - бел. АФП), касаещи пет области (в Източна Украйна). Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза Уиткоф пред американската телевизия Си Ен Ен. Той присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на 15 август в Анкоридж между Тръмп и Путин. На нея нямаше напредък относно прекратяването на огъня в Украйна, посочва АФП.

Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна, информира АП.

"Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това.

По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Той защити решението на Тръмп да се откаже от намерението си да притиска Москва незабавно да спре огъня, заявявайки, че целта на президента е мир на базата на постигания голям напредък в преговорите.

"Обсъдихме и почти всички други въпроси, свързани с мира", каза посланикът, без да влиза в детайли.

"Вече забелязваме известна умереност в подхода им (на руснаците - бел. ред.) към сключването на окончателно мирно споразумение", обърна внимание Уиткоф, цитиран от АП.

Той каза, че е "оптимистично настроен" за утрешната среща в Белия дом на Тръмп със Зеленски и европейски лидери, съобщи АФП. Уиткоф се надява, че "ще бъде постигнат консенсус".

"Оптимист съм за това, че ще се върнем (на масата на преговорите) при руснаците, ще задвижим мирното споразумение и ще го сключим", обобщи дипломатът пред Си Ен Ен.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека воят на умряло на форумните

    48 12 Отговор
    уктротролове започне сега!

    Коментиран от #89

    17:40 17.08.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    46 11 Отговор
    А къде е ЕС-то, ЕСъТо къде е ? 😁

    17:40 17.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    46 16 Отговор
    Браво! Победа за Русия.

    Коментиран от #76, #103, #107

    17:41 17.08.2025

  • 4 Да,да

    12 33 Отговор
    Глупости. Урсула утре ще му набие канчето.

    Коментиран от #14, #86

    17:41 17.08.2025

  • 5 Роберт ДеНиро жега

    40 13 Отговор
    Владимир Путин успя да постигне немислимото!

    Коментиран от #8

    17:42 17.08.2025

  • 6 Ерик Делко циганина

    47 15 Отговор
    Русия победи колективния Запад и НАТО.

    17:42 17.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 38 Отговор
    ей ,Тръмпяга!!!!! ти що не покани на обяд джуджа , ботоксов?ами го разкара след 2 часа?

    17:43 17.08.2025

  • 8 Немислимото беше предвидимо

    23 8 Отговор

    До коментар #5 от "Роберт ДеНиро жега":

    Само слепец и ΕβροΜин...ΔиΛ
    не могат да го видят 😉

    17:43 17.08.2025

  • 9 Кейси Рейбак готвача 🍔

    33 15 Отговор
    НАТО се сблъска в руската стомана и беше спряно.

    17:43 17.08.2025

  • 10 Хеми значи бензин

    26 7 Отговор
    Сащ да не са луди да дадат украинските ресурси на геЙрманците като могат като хетеросексуални Тексаски рейнджъри да ги препродават от Русия към ГеЙрмания

    17:44 17.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    11 31 Отговор
    Напредък има по линия на Гpyз 200 и Четири Года неусетно ще минат в Пять. А как хорошо започна всичко - Киев три дня, Украина два дня и все, раз чихнуть Украину не будет .....а леле 😄😄😄

    17:44 17.08.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    26 5 Отговор
    Путин искаше да се снима с Тръмп.Тръмп искаше да се снима с Путин.И ДВАМАТА СА ДОВОЛНИ.

    17:45 17.08.2025

  • 13 Тео

    41 15 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия🇷🇺

    Коментиран от #17, #110

    17:45 17.08.2025

  • 14 Ама кое

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да,да":

    Долното или горното? За второто неможе а за първото няма толкова алкохол в света да и го позволи самоуважаващ се мъж.

    Коментиран от #74

    17:46 17.08.2025

  • 15 Факт

    7 41 Отговор
    Руснакът Михаил Ежов Ви предупреждава :

    "Аз като руснак, гражданин на Русия, който живее във вашата страна съм ви благодарен за това, че ме приехте. И аз искам да ви предупредя относно заигравките ви с руската пропаганда. Русия не ви смята за държава! Русия не смята, българския народ за независим! Тя смята, че вие българите сте нейна колония. И рано или късно може да дойде да ви „освобождава“ както дойдоха да „освободят“ Украйна. Вие искате руски танкове на вашата земя? Искате да видите Варна като Мариупол? Искате София да бъде обстрелвана с ракети денонощно от акваторията на Черно море??? Искате масови гробища до Бургас? Искате да видите как руски войници крадат във Велико Търново тоалетните ви чинии и пералните ви?!
    Разберете, вече няма Руска империя! Вие на никого нищо не дължите за вашата свобода! Путин не е император, Русия не е империя! Вие на никого нищо не дължите! Вие сте свободни хора! Българи!!!"

    Михаил Ежов

    Коментиран от #18, #28, #34, #129

    17:47 17.08.2025

  • 16 Дон Корлеоне

    8 23 Отговор
    За Русия остава това което контролираше от 2014 год.Пълно прецакване.Хаяско хвана средният.

    17:47 17.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тео

    23 12 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    България сега е колония на Западналите чукани. Русия наистина може да ни освободи пак🇷🇺

    Коментиран от #40, #46

    17:49 17.08.2025

  • 19 Рейгън

    8 20 Отговор
    Това са глупости.
    Томахоук и Пършинг и всичко се решава

    Коментиран от #33, #79

    17:50 17.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    10 6 Отговор
    "...Останете на линия..."

    Пак ли ?
    Цяла седмица бяхме на линия за да видим едно срамежливо пръц и чуем Next up go in Moscow.
    Сега какво да чакаме - Кочан без царевица ли ? 😁

    Коментиран от #27

    17:51 17.08.2025

  • 21 Голям напредък ?

    16 7 Отговор
    Зеленски подписа ли капитулацията? Браво

    17:51 17.08.2025

  • 22 Копейки,

    8 13 Отговор
    Войната свършва.Работа си търсете!
    РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    17:52 17.08.2025

  • 23 Рублевка

    14 10 Отговор
    Най-големия успех на Тръмп е спирането на реката от американски пари към бандерия и изгонването на укрите от САЩ.

    Коментиран от #44

    17:52 17.08.2025

  • 24 Само

    10 4 Отговор
    Магнитски и Меси от Б..анкя ще решат конфликта .......те превзеха Бъл..га.рия,та една война няма да спрат....

    17:53 17.08.2025

  • 25 Това е много хубаво

    5 4 Отговор
    Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.... хахахаха ..

    17:53 17.08.2025

  • 26 Аляска,резил

    8 5 Отговор
    Двойника прочете два пищова!Тръмп изръси няколко глупости и толкоз !

    17:54 17.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Орк

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    И защо приемате болни хора? Кой е той Миша? Сигурно трябва нещо да яде и се излага за парче хляб. Хляба на чужбина е горчив.

    17:55 17.08.2025

  • 29 Тъй тъй, само тъй

    5 2 Отговор
    "ще бъде постигнат консенсус", щото Зеленски е много консенсусен ... Тъй тъй

    17:55 17.08.2025

  • 30 Рублевка

    9 9 Отговор
    250 хиляди укри получиха чакъш в САЩ! Опитаха се да правят Майдан и да убият Тръмп. Терористи.

    17:55 17.08.2025

  • 31 Уилям Херингтън герой СВО

    5 8 Отговор
    Срещата в Аляска беше съкратена на половина. Не се състоя работният обяд и втората част от преговорите и то не по желание на руzия.

    17:56 17.08.2025

  • 32 минаващ

    4 5 Отговор
    Рибата в морето , те тигана приготвили ....Ха-ха , шушляци ....

    17:56 17.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Злобното Джуджи

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    "..Русия смята, че вие българите сте нейна колония.."

    Дреме ми какво смята умрелата в Украйна ру3ка мечка.
    Един Донбас не може асвабади, та БЪЛГАРИЯ ли бре ?

    17:57 17.08.2025

  • 35 Тъй тъй, само тъй

    6 1 Отговор
    В навечерието на срещата му с украинския президент Зеленски и евролидери в Белия дом, Зеленски станал консенсусен...

    Коментиран от #51

    17:57 17.08.2025

  • 36 Кривоверен алкаш

    9 1 Отговор
    Клоуна пак е сънувал нещо......

    17:57 17.08.2025

  • 37 аz СВО Победа80

    5 4 Отговор
    Стив Уитков пред СНН:Русия направи териториалн отстъпки в 5 области.
    Каква стана тя😂
    Каква стана тя 🤣🤣

    Коментиран от #48

    17:57 17.08.2025

  • 38 Заключение

    5 9 Отговор
    Много приказки на вятъра ... Това е истината за палвчото Тръмп и фашиста Путлер .

    17:57 17.08.2025

  • 39 Промяна

    3 10 Отговор
    ПУТИН ДИКТАТОРЪТ ПУТИН УБИЕЦЪТ ПУТИН АГРЕСОПЪТ Е НАПРАВИЛ ОТСТЪПКИ И С ТОВА СЕ ХВАЛИ ТРЪМП ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВО ПАДЕНИЕ ТРЪМП ЗА САЩ

    Коментиран от #45

    17:58 17.08.2025

  • 40 Пак ли освобождение чакаш, робе?

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Тео":

    И дедо ти го е чакал. И ти. Все чакате.
    Щото сте роби в главите си.

    17:58 17.08.2025

  • 41 грешка, грешка, грешка...

    6 3 Отговор
    Голям подарък, а не напредък по отношение на Русия.

    17:58 17.08.2025

  • 42 Рублевка

    8 8 Отговор
    Ахххх, какъв рев беше, като анулираха картите на укрите в САЩ! Да ги гонят и от Европа тия паразити!

    17:59 17.08.2025

  • 43 Тъй тъй, само тъй...чи как...

    3 2 Отговор
    Той защити решението на Тръмп да се откаже от намерението си да притиска Москва незабавно да спре огъня, заявявайки, че целта на президента е мир на базата на постигания голям напредък в преговорите.

    17:59 17.08.2025

  • 44 Копей,

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Придържай се по темата на дискусията,за да не бъдеш изритан от форума!

    18:00 17.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зеленски и европейски "лидери"

    10 4 Отговор
    Нещо като женски петел със кокошки

    18:01 17.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Рублевка

    6 4 Отговор
    САЩ открива втори фронт. Красивите В52 бързо ще принудят бандеровците да капитулират. Харков и Киев да заприличат на сектора Газа!

    18:03 17.08.2025

  • 50 Баба

    6 6 Отговор
    Наистина! Ако Тръмп беше президент 1922 година,нямаше да се стигне до тази война!
    Обаче не подценявайте наглоста и глупоста на мърсулината Европа!

    18:03 17.08.2025

  • 51 Злобното Джуджи

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Тъй тъй, само тъй":

    "...Зеленски станал консенсусен...

    В Украйна управлява Азов !!!
    Каквото и да реши и подпише Зеле е без значение.
    Войната ще продължи до Край и колкото време е нужно.

    Коментиран от #71

    18:03 17.08.2025

  • 52 нннн

    9 3 Отговор
    Тръмп може и да има напредък по отношение на Русия, но урсули, англичани и Зеленски са на ниво ,,Мир чрез сила", ,Никакви териториални отстъпки" и ,,Украйна в НАТО" .
    На бай Дончо ще му писне, ще каже ,,оправяйте се сами" и ще отиде да играе голф.

    Коментиран от #62, #65

    18:03 17.08.2025

  • 53 Тъй тъй, само тъй

    4 2 Отговор
    Само не разбрах кой на кого ще отстъпва територии ? хахахаха....иначе съмнение нямам че е Голям напредък

    18:04 17.08.2025

  • 54 Марко

    7 4 Отговор
    Европа забрави уроците от Втората световна война
    Тя забрави за Нацизма и Фашизма!
    Налага се Сега Тръмп да им ги напомни.

    18:04 17.08.2025

  • 55 Злобното Джуджи

    5 2 Отговор
    "...Зеленски станал консенсусен...

    В Украйна управлява Азов !!!
    Каквото да реши и подпише Зеле е без значение.
    Войната ще продължи до Край и колкото време е нужно.
    Това е най-доброто решение за всички.

    18:04 17.08.2025

  • 56 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    На ракия съм, не на линия

    18:04 17.08.2025

  • 57 Благой от СОФстрой

    4 6 Отговор
    "трамполяка и путлеряка равни на хитлеряка и джудже мусолини!

    18:05 17.08.2025

  • 58 А где

    3 5 Отговор
    МОЧАТА?

    18:05 17.08.2025

  • 59 Бе кво О крайна

    4 4 Отговор
    Кви 5 лева?

    18:05 17.08.2025

  • 60 За протокола

    6 1 Отговор
    "" Европейският съюз иска да постигне мирно уреждане на конфликта в Украйна чрез сила, като същевременно запази териториалната цялост на Украйна. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на извънредна пресконференция с ръководителя на киевския режим Володимир Зеленски.
    Тя настоя, че границите на Украйна „не могат да бъдат променяни със сила“ и че всички териториални въпроси трябва да се решават изключително от Киев.
    „Това трябва да бъде мир чрез сила, с уважение към независимостта и териториалната цялост на Украйна“ заяви Урсула! ""

    Коментар: Без Коментар!

    18:05 17.08.2025

  • 61 Рублевка

    5 3 Отговор
    Руско-амерканската дружба, дружба навеки! Да се пукат от страх и завист черните души бандеровски!

    18:06 17.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Снощи попаднах на едно видео в ютуб (американски) накратко ще опиша ..
    В него се опитват да анализират какво са се договорили Путин и Тръмп в Аляска,като преди това казват,че ще изложат фактите ,които в нито една медия не се пише за тях.
    И така...Срещата започва с присъствието на Лавров и Ушаков ,както на Рубио и Уиткоф+ преводачи,но не преводачи на посолствата им,а избрани .На втория час от преговорите руските и американските придружаващи напускат .Остават само преводачите На третия час от преговорите напускат и преводачите .Остават само Путин и Тръмп!Около вторият час на преговорите на базата пристигнали допълнителни подразделения на морската пехота .Усилили охраната на базата .
    Били доставени два дипломатически куфарчета ,които след срещата изчезнали .Източници от Пентагона твърдели ,че това било характерно за свръх секретни важни съглашения...Тук във видеото започват да описват секретните системи..Говореха за някакви квантови канали..Много не вникнах в това,тъй като нямам никакви познания от тази материя..
    Анализ на спътника показвали аномалии в района на базата...Зашифровани сигнали предавали едновременно в Москва и Вашингтон...Отново тук започнаха с обяснение за цялата секретност...
    И сега идва интересното..Само няколко часа след завършване на преговорите има международна реакция..А именно:
    Канцлера на Германия екстремно свиква съвещание на съвета за национална сигурност..
    Макарона отменил отпуската си и се върнал в Елисейския дворец..Рюте в

    Коментиран от #68

    18:07 17.08.2025

  • 64 Българин

    7 2 Отговор
    Моля кажете ми Росен Желязков ще придружава ли Зеленски на срещата утре във Вашингтон, че никъде не намирам инфо по случая!

    18:08 17.08.2025

  • 65 Дон Корлеоне

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "нннн":

    За Хаяско средният.Сини каски по границата Украйна в ЕС и НАТО.Купонна система в Рашка.

    Коментиран от #78

    18:09 17.08.2025

  • 66 руската мечка

    3 7 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне дръвцето.

    18:09 17.08.2025

  • 67 До факто

    0 0 Отговор
    Факти, оправете си въпросника за НАТО. В него давате отговор, че Швеция не е член на НАТО, а тя стана такъв през 2024 г.

    18:09 17.08.2025

  • 68 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Продължение
    Макарона отменил отпуската си и се върнал в Елисейския дворец..Рюте веднага -съвещание на НАТО.В Лондон- Стария Мър свиква съвещание службата за сигурност В Канада-премиера отменя визитата си в Австралия и събрал на съвещание съвета за национална сигурност.В Пекин също проявили безпокойството..Си Дзинпин се срещнал веднага със секретаря на военния съвет..За Ердоган по същия начин..Япония...
    След като изброиха тези факти започнаха да гадаят какви толкова секретни съглашения може да е имало между Путин и Тръмп,че да има такава международна реакция ...Споменаха Арктика ,Космоса...Но това са само гадания ...:)

    18:10 17.08.2025

  • 69 Рублевка

    3 4 Отговор
    Вместо да се въоръжава, Европа трябва много да работи и да връща заемите, получени от САЩ и РФ.

    18:10 17.08.2025

  • 70 КОЙ НОРМАЛЕН ПОЛИТИК

    3 7 Отговор
    ГО ПОСРЕЩАТ ПРИ МЕЧКИТЕ В АЛЯСКА!!

    Коментиран от #95

    18:10 17.08.2025

  • 71 Ще получи гаранции

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    Че Русия няма да се стреми към завземането на повече територии в Украйна. Ще се денацифицира и демилитаризира, няма в НАТО да влиза но естествено гаранции ще има и редкоземните трябва гарантирано да ги копа безплатно и към САЩ да ги праща ....и с вазелин поне два пъти месечно да се маже. Че кво казваш за АЗОВ? Че ще им трият безплатно татусите ли?

    Коментиран от #99, #109

    18:10 17.08.2025

  • 72 Вай вай вай

    4 1 Отговор
    Русия е направила териториални "отстъпки" в пет украински области, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

    стана тя, каквато стана ..

    18:11 17.08.2025

  • 73 Ким Филби

    3 2 Отговор
    Путин произведе Краснов в подполковник !

    18:11 17.08.2025

  • 74 Да,да

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ама кое":

    Трябва да имаш чувство за хумор! Като видиш колко минуси съм събрал, ще разбереш колко хора нямат.

    18:12 17.08.2025

  • 75 Определено

    1 0 Отговор
    Да имаш съсед за враг е най-лошия късмет, но още по-зле е да те предаде на врага ти уж приятел.

    18:12 17.08.2025

  • 76 Страхливият бакшиш с чело 1 мм

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Каква победа ве тъ9а на р? Пуслер е полегнал пак

    18:13 17.08.2025

  • 77 0001

    6 4 Отговор
    Не вярвах, че Русия ще клекне толкова ниско, честно.

    Коментиран от #90, #96, #117

    18:13 17.08.2025

  • 78 С купони ще им дават

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "Дон Корлеоне":

    по комат хляб. Сега е по-добре! Да ядат пушки, както го каза един, дето срути СССР-то.

    18:13 17.08.2025

  • 79 Действай де, ко само

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Рейгън":

    пишеш по форумите?!

    18:14 17.08.2025

  • 80 Голям напредък

    4 3 Отговор
    Зелника щял да става булка. Или снаха, не разбрах точно

    18:14 17.08.2025

  • 81 Ехааааааа

    4 5 Отговор
    Де е огнян минчев платения политолог на евроатлантиците за да се изложи още повече със своите прогнози , мисли , размисли ..... И да натика Русия в ъгъла за да не може да има избор и да подписва всичко което и дадът !!!!!! По голям палячо .....НЯМА от тоя политолог !!!!!!

    Коментиран от #88, #106

    18:14 17.08.2025

  • 82 Рублевка

    0 3 Отговор
    САЩ бърза да реагира на световната обстановка, преди самолетоносачите напълно да остареят и излязат от строя. Същото се отнася и за самолетите. Няма време и пари за пилеене в Украйна. Китай построява по три самолетоносача едновременно и самолети на конвеир.

    18:16 17.08.2025

  • 83 Голям напредък...Голям напредък...

    3 3 Отговор
    И Зелю се разплака.....

    18:16 17.08.2025

  • 84 Зеленски каквото реши

    2 2 Отговор
    Зеленски отдавна ясно заяви на какво Украина е склонна. Който не знае, да чете. Останалото е пунта мара

    18:16 17.08.2025

  • 85 Срам голям

    4 0 Отговор
    Нищо няма да стане а Тръмп ще бъде позорно изгонен от Американците

    18:17 17.08.2025

  • 86 Дебил4

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да,да":

    Урсула наби канчето на Тръмп за търговските всаимотношения
    между Америка и ЕС вследствие на набитото канче,
    Тръмп наложи на ЕС 50% мито

    18:18 17.08.2025

  • 87 Рублевка

    1 3 Отговор
    Украйна не е проблем на САЩ, а на Русия. САЩ имат други проблеми за решаване.

    18:18 17.08.2025

  • 88 Ааааааа не !

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ехааааааа":

    По голям палячо , колко да е голям .....има бе !!

    Нашия магарев , пасито .....само смели , войнолюбиви евроатлантици.....ама воюват от тук със интервюта и изказвания против Русия , защото не им стиска да отидат там да се бият за бандерите !!!!!

    18:18 17.08.2025

  • 89 И защо да вият,

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нека воят на умряло на форумните":

    те се радват на поражението на Русия, по всичко изглежда, че тя се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна. Дефакто Русия признава, че няма как да спечели тази война и да изпълни целите си, а е съгласна да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната. Напразно бяха избити 1,5 милиона руски войници и похарчени над 1 трилион долара на руския данъкоплатец. Пълно прецакване за Русия.

    Коментиран от #93, #127

    18:18 17.08.2025

  • 90 Няма край руският позор!

    9 3 Отговор

    До коментар #77 от "0001":

    Няма...

    18:19 17.08.2025

  • 91 Киану Рийвс

    1 4 Отговор
    Щом корумпето Уйтков ли е, Шмиткоф ли е, е замесен, това е обречено на провал.

    18:20 17.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Вова

    3 0 Отговор
    Сън тайм уин,сън тайм люн!Некст ин дъ Москоу !

    18:21 17.08.2025

  • 95 Тео

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "КОЙ НОРМАЛЕН ПОЛИТИК":

    Събудиха Мечката и сега немогат да я спрат,🐻

    18:22 17.08.2025

  • 96 за какво

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "0001":

    е клекнала Русия?

    18:22 17.08.2025

  • 97 Ще има мир ....ще има и каторга

    1 4 Отговор
    За надрусаняка , покрайна на две и ако ония поляци подскачат като зайци .....пак на две и .....ще настане мир и спокойствие и Русия ще стигне до пиринеите на изток !!!!!!

    Коментиран от #101

    18:22 17.08.2025

  • 98 Пора

    6 2 Отговор
    Путинова русия си отива.

    18:22 17.08.2025

  • 99 Злобното Джуджи

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Ще получи гаранции":

     " ... Украйна ще се денацифицира и демилитаризира..."

    Абсурд !!!
    Без категорична победа, капитулация и 100 000-ен руски армейски корпус в Украйна всичко остава влажни ру3ки мечти. А категорична руска победа не се очертава.

    18:22 17.08.2025

  • 100 Все пак нали

    4 5 Отговор
    Трябва малко достойнство да му оставят на Зеленски. Достатъчно се гавриха с него.... Няма да вземат руснаците всичко, само тва което заявиха че ще вземат

    18:24 17.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Рублевка

    4 5 Отговор
    Викайте слава на Украйна и хранене укрите, като сте прости, нека ви изядат и ушите!

    18:24 17.08.2025

  • 103 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    а какво стана с демилитаризацията и денацификацията ?

    18:26 17.08.2025

  • 104 Копейки,

    4 1 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    18:26 17.08.2025

  • 105 Рублевка

    2 3 Отговор
    Гледам на снимките как са охранени бандеровците с парите на българските пенсионери! Браво! Да ви изядат ушите!

    18:27 17.08.2025

  • 106 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ехааааааа":

    Точно този начин на мислене докара Европа и нато до безисходица Всички си мислеха че поредният артист ще свърши работа но направиха грешка Фактите показват друго Щатите стигнаха до там да се договарят за пари с Русия и Китай Путин ще даде триста милиарда Си около петстотин Тези пари ще спасят временно щатите До края на мандата на Дони После ще видим Ако щатите не започнат да бачкат пак ще я закъсат За сега Дони спаси положението Ако се справи и с опозицията може да промени конституцията и да създаде собствена династия Трябва си авторитарна власт

    18:27 17.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Рублевка

    2 4 Отговор
    Плащайте на укрите дето си търкат зъбите, докато ги храните, роби!

    18:29 17.08.2025

  • 109 Е как няма да се стреми

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "Ще получи гаранции":

    тя Русия нищо различно не е превзела от това, което контролираше през 2014. Русия трябва не само да се стреми да превзема, но и задължително трябва да превземе Киев, не успя в началото, но сега е задължително, иначе загубата ще е много унизителна. Хайде Путин го остави, той бита карта, но срама остава за Русия.

    Коментиран от #112

    18:29 17.08.2025

  • 110 бате Енчо

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тео":

    Важното е че руснаците мрат яко в Украйна милион и нещо вече хахаха

    18:30 17.08.2025

  • 111 То тва ясно че

    2 1 Отговор
    Ще останем на линия, ама нито днес, нито утре реално новина за "Голям напредък" няма да има а е ПР на Тръмп за вътрешна употреба .... една поредна, красива, мега супер дупер прекрасна сделка

    18:31 17.08.2025

  • 112 Рублевка

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Е как няма да се стреми":

    Няма нужда да превзема Киев. Достатъчно е Харков и Одеса. Киев сам ще клекне от мизерия.

    Коментиран от #119, #123

    18:31 17.08.2025

  • 113 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    От резултата от срещата разбрахме, че Русия не е нищо повече от един полумъртъв васал на Китай.

    18:32 17.08.2025

  • 114 Факт

    2 3 Отговор
    Калина Андролова
    "Толкова смърт за един Донбас. Крим и без това си беше вече прибран. Тотален провал на Русия. Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат. Този конфликт ще остане за век напред. Ще има тероризъм, ще бъде рана. Никога нищо няма да е както преди. Кървящи граници, обещания уж за неутралитет, украинска съпротива за каквато и да е политика на разбирателство в Черно море, затишие за превъоръжаване, влизане на Украйна в ЕС и пр. Украйна ще бъде един вечен фронт срещу Русия, който никога няма да бъде затворен. Или знаеш какво правиш, или не знаеш. Ако не знаеш, не отваряй врата, която не можеш да затвориш! Мога да поспоря с много мои познати и приятели, русофили, но истината е, че Русия не е спечелила войната. Тя оказа активна съпротива на глобалистката доминация, но това й струваше много жертви, състояние на НЕПОБЕДА, хаос и милиарди неясноти за бъдещето. А това, че ще има някаква договорка, окей. Сега ще има, после ще се разтури и така десетки години... Украйна се оказа ножът, с който би могла да бъде пробита Русия. Прав беше Бжежински. Русия тръгна за Украйна, но не успя."

    Коментиран от #116, #126

    18:32 17.08.2025

  • 115 Българин

    0 3 Отговор
    Моля кажете ми Росен Желязков ще придружава ли Зеленски на срещата утре във Вашингтон, че никъде не намирам инфо по случая!

    18:34 17.08.2025

  • 116 аz СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Факт":

    Каква стана тя 😂
    Каква стана тя 🤣🤣

    18:35 17.08.2025

  • 117 Ами така се

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "0001":

    получава, когато една държава е бедна и няма икономика, а разчита само на 2 държавни фирми Газпром и Роснефт. Газпром фалира, остана само Роснефт. Бай Дончо извади тоягата / забрана за руския петрол/ и Пусин не само ще клекне, ами кючек ще играе, само и само да не фалира и Роснефт :)))

    18:36 17.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Е нема

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Рублевка":

    За Харков и Одеса трябват по 1 милион избити руснаци за всеки от двата
    .града Запиши се!

    18:37 17.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Маша

    3 0 Отговор
    Путин каза две английски думи ,от пищов !

    18:40 17.08.2025

  • 123 Димитринчо

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Рублевка":

    Слабичка и негодна за нищо е руската армия.Може да се опита да нападне Непал примерно.

    18:40 17.08.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Цвете

    0 0 Отговор
    СТИГА ЛЪЖИ. БИЗНЕС И САМО БИЗНЕС ВИ Е НА ДВАМАТА В КУХАТА ГЛАВА. КАКВО " ДОГОВОРИХТЕ ЗА НАЙ ВАЖНОТО, ВОЙНАТА???? НИЩО. 🙈🙉🙊

    18:41 17.08.2025

  • 126 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Факт":

    Докато не погледнем глобалното на въпроса няма да видим скритата картинка Говори се за някакви милиони жертви ВСЯКА СМЪРТ Е СИГУРНА Дали днес дали утре няма значение Рейгън и Горбачов съсипаха съдбите на две поколения Вие ми говорите за два три милиона жертви Щетите които нанесоха тези двамата са несъизмерими СМЕСИХА ВОДА С ОЛИО ВРЕМЕ Е ВСИЧКО ДА СИ ДОЙДЕ НА МЯСТО

    18:42 17.08.2025

  • 127 Няма край руското безсилие

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "И защо да вият,":

    Няма...

    18:42 17.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Не те е срам ти лъжеш не си руснак ,много вероятно украинец! Живея в чужбина тука има много руснаци само докато ми чуе името мъжо да каже или разговор разбере руснак че съм българка казва че сме братя прегръщат все едно вижда стар приятел вижда ,много ни обичат даже някой си остава телефон от друг град на гости или друга нужда.Много топъл народ е руснака ,а българина се крие от своите в чужбина .Аз също уча и децата си на дълбоко уважение към руснаците те са нашите освободители ,даже бих се радвала сина или дъщерята да ми доведе зет или снаха руснаци казвам не украинци те са с друг манталитет не искам украинци.

    18:43 17.08.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.