Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия няма да обявява извънредно положение

Сърбия няма да обявява извънредно положение

17 Август, 2025 17:17 861 5

  • нови сад-
  • александър вучич-
  • протести-
  • белград-
  • сърбия

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година вълна от социално недоволство обхвана цялата страна

Сърбия няма да обявява извънредно положение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия няма да обявява извънредно положение заради инцидентите на антиправителствените протести, но до няколко дни "очаквайте силна реакция на държавата", каза в обръщение към нацията днес сръбският президент Александър Вучич, цитиран от сръбската национална телевизия РТС, предаде БТА.

"Не сме обсъждали обявяване на извънредно положение, а и процедурата за обявяване на извънредно положение е сложна", отбеляза Вучич. "Не сме го обсъждали, но имаме достатъчно мерки, които можем да предприемем в съответствие със закона. Това е крайна мярка".

Той допълни, че държавата ще реагира съвсем скоро, за да "защити гражданите завинаги от престъпленията срещу тях и имуществото им".

"Искам да кажа, че ще видите изненадващите ни решения, а след това идва и решително действие. Ще ви се струва, че сме се отдръпнали, а след това решителност, с всичко, с което разполагаме", каза Вучич. "Ще се противопоставим на външния натиск и ще победим. Необходимо ни е време и отговорът ще бъде по-различен, обещавам, че това няма да продължи дълго".

Сръбският президент обеща, че всички, които са извършили насилие по време на протестите, ще бъдат намерени и арестувани. По думите му антиправителствените протести представляват голяма опасност за държавата, тъй като я въвеждат в "етап на обществено контролиран хаос".

"Целта е да се разтърси системата, да се подкопае доверието в институциите и да се създаде атмосфера на постоянна нестабилност", подчерта още Вучич. "Моето предупреждение към хората е предупреждението, което давам и на себе си, което давам на приятелите си от полицията, които се измъчват с нощен труд - ако не предприемем по-решителни и големи крачки, е въпрос на дни някой да бъде убит".

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    15 8 Отговор
    Протестите не са заради влакова трагедия от миналата година, а са подтиквани от Западналите чукани. Искат иСърбия да плаща за превъоръжаването и грабежа на народа🇭🇹

    Коментиран от #2

    17:21 17.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    Протестите са щото младите сърби искат да живеят като нас европейците.нещат да мизерстват и да се редят за български паспорти само и само да идат в Европа на работа.

    Коментиран от #3

    17:37 17.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    ДА ТИ ИМАМ И ,,ЕВРОПЕЙСКИЯ,, ЖИВОТ!ПУУУ!

    17:45 17.08.2025

  • 4 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор
    От православните християни , е рисковано щатско-турските алианс да захапе Беларус и Молдова . Затова сега се пробва да разбие Сърбия . В у Крайна добре и. се получи на натото .

    17:46 17.08.2025

  • 5 студент

    3 0 Отговор
    Да палиш,хвърляш бомби,чупиш,в кой факултет се учи?

    18:26 17.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания