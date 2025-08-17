Стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк, има жертви

Трима души бяха застреляни, а единадесет са ранените при стрелба рано тази сутрин в препълнен нощен клуб в американския мегаполис Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Според разследващите случая един или повече стрелци са открили огън с няколко оръжия в "Тейст ъв дъ Сити Лаундж“ (Taste of the City Lounge) в квартал "Краун Хайтс", район Бруклин, след „спор“ малко преди 3:30 ч. сутринта местно време (10:30 ч. бълг. вр.), като са убили трима мъже, съобщи пред репортери комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш.
"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“, посочи тя на пресконференция и допълни, че тече разследване на най-малко 36 гилзи, намерени в клуба, както и на огнестрелно оръжие, открито на близка улица.
Ранените при стрелбата – осем мъже и три жени, са приети в болница за лечение на наранявания, които не застрашават живота им, каза тя. Възрастта на жертвите е от 27 до 61 години. Тази година броят на проявите на насилие с огнестрелно оръжие в Ню Йорк е рекордно малък, отбеляза Тиш.
"Имам предвид, че седем месеца след началото на годината имаме най-малкия брой инциденти със стрелба и жертви на стрелба, който сме регистрирали в Ню Йорк“, обърна внимание тя.
"Нещо като случилото се сега е изключение, слава Богу. Ужасно, че стана тази сутрин, но разследваме и ще стигнем до истината за случилото се“, заяви полцейската началничка.
1 САЩ
Коментиран от #5
16:43 17.08.2025
2 минаващ
16:45 17.08.2025
3 Националния спорт
16:46 17.08.2025
4 Либерал на Химикал
16:46 17.08.2025
5 Да, ама не
До коментар #1 от "САЩ":Украинците не търпят диктатори и лъжци, затова чрез законен протест свалиха "законно" избрания Янукович. В Русия е точно обратното, там са страхливи овце, без права и без свобода. Това показва, че украинците и руснаците не са един народ.
16:57 17.08.2025
6 Механик
Заслужава си да се полее обилно!
Хайде, днеска трима убити и 11 ранени, а утре да е точно обратното!!!
Другиден да е двойно! Сполай, сполай!!!
17:03 17.08.2025
7 Ххх
английски пъбове
пълни с тъпи ръбове!
17:07 17.08.2025