Стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк, има жертви

Стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк, има жертви

17 Август, 2025 16:41 545 7

  • стрелба-
  • ню йорк-
  • сащ-
  • нощен клуб

Ранените при стрелбата са приети в болница за лечение на наранявания, които не застрашават живота им

Стрелба в препълнен нощен клуб в Ню Йорк, има жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души бяха застреляни, а единадесет са ранените при стрелба рано тази сутрин в препълнен нощен клуб в американския мегаполис Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Според разследващите случая един или повече стрелци са открили огън с няколко оръжия в "Тейст ъв дъ Сити Лаундж“ (Taste of the City Lounge) в квартал "Краун Хайтс", район Бруклин, след „спор“ малко преди 3:30 ч. сутринта местно време (10:30 ч. бълг. вр.), като са убили трима мъже, съобщи пред репортери комисарят от нюйоркската полиция Джесика Тиш.

"Това е ужасяваща стрелба в град Ню Йорк“, посочи тя на пресконференция и допълни, че тече разследване на най-малко 36 гилзи, намерени в клуба, както и на огнестрелно оръжие, открито на близка улица.

Ранените при стрелбата – осем мъже и три жени, са приети в болница за лечение на наранявания, които не застрашават живота им, каза тя. Възрастта на жертвите е от 27 до 61 години. Тази година броят на проявите на насилие с огнестрелно оръжие в Ню Йорк е рекордно малък, отбеляза Тиш.

"Имам предвид, че седем месеца след началото на годината имаме най-малкия брой инциденти със стрелба и жертви на стрелба, който сме регистрирали в Ню Йорк“, обърна внимание тя.

"Нещо като случилото се сега е изключение, слава Богу. Ужасно, че стана тази сутрин, но разследваме и ще стигнем до истината за случилото се“, заяви полцейската началничка.


САЩ
  • 1 САЩ

    6 2 Отговор
    През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #5

    16:43 17.08.2025

  • 2 минаващ

    5 1 Отговор
    Ежедневие , сър ...

    16:45 17.08.2025

  • 3 Националния спорт

    6 1 Отговор
    Във ФАЩ.

    16:46 17.08.2025

  • 4 Либерал на Химикал

    5 1 Отговор
    Негри, сър, диви негри!

    16:46 17.08.2025

  • 5 Да, ама не

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ":

    Украинците не търпят диктатори и лъжци, затова чрез законен протест свалиха "законно" избрания Янукович. В Русия е точно обратното, там са страхливи овце, без права и без свобода. Това показва, че украинците и руснаците не са един народ.

    16:57 17.08.2025

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Браво! Супер новина!
    Заслужава си да се полее обилно!
    Хайде, днеска трима убити и 11 ранени, а утре да е точно обратното!!!
    Другиден да е двойно! Сполай, сполай!!!

    17:03 17.08.2025

  • 7 Ххх

    0 0 Отговор
    Нощни клубове и
    английски пъбове
    пълни с тъпи ръбове!

    17:07 17.08.2025