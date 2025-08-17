Путин и Токаев обсъдиха срещата в Анкоридж

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и президента на Русия Владимир Путин проведоха телефонен разговор, съобщава агенция „Казинформ“, позовавайки се на Акорда.
Държавният глава на Казахстан поздрави руския си колега за резултатите от срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж.
Според Токаев преговорите са допринесли за по-добро разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна, което ще помогне за намирането на общ език по този сложен въпрос. Касим-Жомарт Токаев счита срещата на върха в Аляска за пробивно събитие по отношение на укрепването на международните позиции на Русия и взаимното разбирателство на световната сцена.
Той отбеляза и умелата организация на посещението, което е от голямо политическо значение в настоящата напрегната ситуация.
Владимир Путин информира събеседника си за някои специфични аспекти на проведените в Аляска преговори.
В заключение президентът на Казахстан изрази благодарност към руския лидер за конструктивното сътрудничество в енергийния сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глюпости ,
23:16 17.08.2025
2 Да питам
Коментиран от #5, #9, #10, #13
23:17 17.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:17 17.08.2025
4 Мишел
Коментиран от #18
23:18 17.08.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Да питам":закво да го арестуват? той си се справя ХО РО ШО с убийството на РФ!
Коментиран от #14, #20, #21
23:19 17.08.2025
6 Ново 20
23:20 17.08.2025
7 Пич
- Нашокахме репите на НАТО , на Украйна , и на тути ступиди бандити Урсулианци !!!
23:20 17.08.2025
8 Хаха
Коментиран от #12
23:21 17.08.2025
9 Ааа...
До коментар #2 от "Да питам":Арестували са го за един банкет , с балеринки двойници на Урсула ! Да тренира как ще им го слага...
23:22 17.08.2025
10 Брачет,
До коментар #2 от "Да питам":Какво питаш , щото за всичко си има време .. чети за чичко Адолф и се сещай за таваришч Путин
23:22 17.08.2025
11 абе търси нови
23:23 17.08.2025
12 Приключи
До коментар #8 от "Хаха":Ти на тебе пълнача бат Сали ! Вече не го вдига , и следващия път като смучеш няма да пусне гориво !
23:24 17.08.2025
13 Добре
До коментар #2 от "Да питам":Че не са ти надули гаража ..
Коментиран от #17
23:25 17.08.2025
14 Трай
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И не ми се прави на Черната Пантера , защото видях как ти застават зад опашката уличните мачоци !
23:26 17.08.2025
15 Факт
Коментиран от #22
23:27 17.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ко стана с
До коментар #13 от "Добре":500 дни, 10 дни, санкции,перемогата. Кога еходят коалицията на лаещите на фронта с/у Русия?? Аааа. Голям майтап с тези пееееерухи.
Коментиран от #23
23:29 17.08.2025
18 Тизе
До коментар #4 от "Мишел":С женското име докато си се навел да четеш ДВ не сващаш ли какво ти прават отодзаде ?
23:29 17.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Радио Елто
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Господин Розов. Фашага
Еб@вайте си 5уткатаМайна
вие Със сигурност сте бивш руски зет
С голееееееми рога
Абе Нещастник
Благодаря
Коментиран от #24
23:30 17.08.2025
21 Това е
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Безспорен факт.
23:30 17.08.2025
22 Паветник
До коментар #15 от "Факт":Трай ма , Киро , че ще го измъкна отодзаде и ще ти затапя устата !
23:31 17.08.2025
23 А Ко стана
До коментар #17 от "Ко стана с":С Три Дня ? Лисабон вижда ли се ?
23:32 17.08.2025
24 Розовото пони Путин
До коментар #20 от "Радио Елто":И съм розов и съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳
23:32 17.08.2025