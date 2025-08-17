Новини
Путин и Токаев обсъдиха срещата в Анкоридж
  Тема: Казахстан

Путин и Токаев обсъдиха срещата в Анкоридж

17 Август, 2025 23:11

  • владимир путин-
  • касим жомарт токаев-
  • русия-
  • казахстан-
  • телефонен разговор

Преговорите са допринесли за по-добро разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна

Путин и Токаев обсъдиха срещата в Анкоридж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и президента на Русия Владимир Путин проведоха телефонен разговор, съобщава агенция „Казинформ“, позовавайки се на Акорда.

Държавният глава на Казахстан поздрави руския си колега за резултатите от срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж.

Според Токаев преговорите са допринесли за по-добро разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна, което ще помогне за намирането на общ език по този сложен въпрос. Касим-Жомарт Токаев счита срещата на върха в Аляска за пробивно събитие по отношение на укрепването на международните позиции на Русия и взаимното разбирателство на световната сцена.

Той отбеляза и умелата организация на посещението, което е от голямо политическо значение в настоящата напрегната ситуация.

Владимир Путин информира събеседника си за някои специфични аспекти на проведените в Аляска преговори.

В заключение президентът на Казахстан изрази благодарност към руския лидер за конструктивното сътрудничество в енергийния сектор.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глюпости ,

    3 5 Отговор
    Опитва се да се прави на Сталин

    23:16 17.08.2025

  • 2 Да питам

    6 2 Отговор
    Тука едни "умни и красиви" ми надуха главата, че ще арестуват Путин и ще го пратят в МНС.... Какво стана, бре. Ни САЩ , ни Русия признават фалшивия съд. Лаладжии:))

    Коментиран от #5, #9, #10, #13

    23:17 17.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    кой разумен човек би приел насериозно РФ ,като приемник на наСЕСЕСССРЕТО ,нападнал друга наССЕСЕЕРЕЙСКА Республика като Украина-половината руснаци , отчаяно опитващи се да избягат от РУЗКИЙ мир..аз ако бях ба Тръмпягата , щях ОНЯ , да го поканя в Гуантанамо-не в гори тилилейски ,от чист алтруизъм

    23:17 17.08.2025

  • 4 Мишел

    4 6 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    Коментиран от #18

    23:18 17.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да питам":

    закво да го арестуват? той си се справя ХО РО ШО с убийството на РФ!

    Коментиран от #14, #20, #21

    23:19 17.08.2025

  • 6 Ново 20

    8 5 Отговор
    Ха-ха-ха, изведнъж ботокса на скулите на Путлер е изчезнал яко дим... Тоя колко двойника има?

    23:20 17.08.2025

  • 7 Пич

    5 3 Отговор
    Путин:
    - Нашокахме репите на НАТО , на Украйна , и на тути ступиди бандити Урсулианци !!!

    23:20 17.08.2025

  • 8 Хаха

    1 5 Отговор
    Путин, колкото и да се подмазва на Токаев, вече е ясно, че Казахстан приключи с помощите към Русия. Следващия път, Путин като им поиска бензин, ще има да почака 😅

    Коментиран от #12

    23:21 17.08.2025

  • 9 Ааа...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да питам":

    Арестували са го за един банкет , с балеринки двойници на Урсула ! Да тренира как ще им го слага...

    23:22 17.08.2025

  • 10 Брачет,

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да питам":

    Какво питаш , щото за всичко си има време .. чети за чичко Адолф и се сещай за таваришч Путин

    23:22 17.08.2025

  • 11 абе търси нови

    1 4 Отговор
    съюзници Пусин, ама трудна работа...разбра,че нещата отиват на зле за Матушката, но освен Северна Корея няма кой да се занимава с него...

    23:23 17.08.2025

  • 12 Приключи

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Ти на тебе пълнача бат Сали ! Вече не го вдига , и следващия път като смучеш няма да пусне гориво !

    23:24 17.08.2025

  • 13 Добре

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да питам":

    Че не са ти надули гаража ..

    Коментиран от #17

    23:25 17.08.2025

  • 14 Трай

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И не ми се прави на Черната Пантера , защото видях как ти застават зад опашката уличните мачоци !

    23:26 17.08.2025

  • 15 Факт

    1 4 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    Коментиран от #22

    23:27 17.08.2025

  • 17 Ко стана с

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Добре":

    500 дни, 10 дни, санкции,перемогата. Кога еходят коалицията на лаещите на фронта с/у Русия?? Аааа. Голям майтап с тези пееееерухи.

    Коментиран от #23

    23:29 17.08.2025

  • 18 Тизе

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    С женското име докато си се навел да четеш ДВ не сващаш ли какво ти прават отодзаде ?

    23:29 17.08.2025

  • 20 Радио Елто

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Господин Розов. Фашага
    Еб@вайте си 5уткатаМайна
    вие Със сигурност сте бивш руски зет
    С голееееееми рога
    Абе Нещастник
    Благодаря

    Коментиран от #24

    23:30 17.08.2025

  • 21 Това е

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Безспорен факт.

    23:30 17.08.2025

  • 22 Паветник

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Трай ма , Киро , че ще го измъкна отодзаде и ще ти затапя устата !

    23:31 17.08.2025

  • 23 А Ко стана

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ко стана с":

    С Три Дня ? Лисабон вижда ли се ?

    23:32 17.08.2025

  • 24 Розовото пони Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радио Елто":

    И съм розов и съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳

    23:32 17.08.2025