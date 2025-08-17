Путин и Токаев обсъдиха срещата в Анкоридж

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и президента на Русия Владимир Путин проведоха телефонен разговор, съобщава агенция „Казинформ“, позовавайки се на Акорда.

Държавният глава на Казахстан поздрави руския си колега за резултатите от срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж.

Според Токаев преговорите са допринесли за по-добро разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна, което ще помогне за намирането на общ език по този сложен въпрос. Касим-Жомарт Токаев счита срещата на върха в Аляска за пробивно събитие по отношение на укрепването на международните позиции на Русия и взаимното разбирателство на световната сцена.

Той отбеляза и умелата организация на посещението, което е от голямо политическо значение в настоящата напрегната ситуация.

Владимир Путин информира събеседника си за някои специфични аспекти на проведените в Аляска преговори.

В заключение президентът на Казахстан изрази благодарност към руския лидер за конструктивното сътрудничество в енергийния сектор.