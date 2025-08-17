Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

След срещата си с Доналд Тръмп Путин отново произнесе стандартната - и ключова в лексикона му от последните години - фраза за необходимостта от "отстраняване на първопричините за конфликта". По същността си това е ултиматум. Украйна трябва да се съгласи с редица предварителни условия: официален отказ от окупираните от Русия територии, включително все още незавладяните от Русия, както и от плановете за влизане в НАТО и разполагане на чуждестранни военни бази, плюс координация на външната политика и политиката за сигурност с Кремъл. И едва след изпълнението или поне обещанието за изпълнение на тези изисквания Москва ще се замисли за прекратяване на огъня.
Историческата среща на Тръмп и Зеленски
Володимир Зеленски неведнъж е отхвърлял тези изисквания в миналото. Затова логичният въпрос е - какво ще се случи този път. В понеделник има шанс да разберем. На планираните за 18 август преговори с украинския президент Зеленски Доналд Тръмп може или да поиска от него да направи едностранни отстъпки - и да получи отказ; или да изпълни по-ранните си обещания и да обяви нова серия санкции и други мерки за оказване на натиск на Русия. Засега няма признаци, че президентът на САЩ е готов за подобен ход. Зеленски трябва да разбира тази дилема. Предполагам, че той ще предложи на Тръмп някакви мерки, които от една страна ще могат да отместят ситуацията от мъртвата точка, а от друга няма да бъдат едностранни отстъпки.
Този вариант за развитие на събитията има плюс, особено от гледна точка на американския президент - преговорите няма да се прекратят, а Тръмп ще може да продължи да мечтае за лаврите на миротворец и за Нобелова награда. Убеден съм, че и в този случай Путин ще отговори с разговори за "първопричините". Той е сигурен, че на негова страна са както времето, така и демографското превъзходство над Украйна.
Освен това въпреки заплахите на Вашингтон, Путин е очакван на посещение в Делхи от министър-председателя на Индия Нарендра Моди. Следователно продажбата на руски нефт в Индия може да продъжи. Възможно е на Москва да ѝ се наложи да намали цената още повече, за да задържи индийците в своята орбита. Да не забравяме и, че Си Цзинпин няма никакви колебания в поддръжката си за руската диктатура.
Свободен избор за сметка на територии?
Дали Украйна ще може да разчита на европейските съюзници след срещата в Аляска? Съдейки по изявлението на италианската премиерка Джорджа Мелони, ще може. Тъй като изглежда, че се обсъжда възможността за колективни гаранции за сигурност на Украйна по подобие на член 5 от Северноатлантическия договор - но без влизане в Алианса. Сама по себе си идеята не е лоша, макар да не решава целия комплекс проблеми, създадени от руската агресия. За целта най-напред няколко от съюзниците в НАТО трябва да се съгласят да сключат договор за военен съюз и взаимна помощ с Киев. Това изобщо няма да е лесно, включително по вътрешнополитически причини.
Първо - как може да се обясни на обикновения германец, французин, поляк или британец защо те и техните деца трябва да са готови да умрат за Полтава или за Харков? Второ - за пълнотата на гаранциите на територията на Украйна трябва да бъдат разположени, и то постоянно, чуждестранни военни, при това немалък брой. И трето - тези гаранции ще имат истински смисъл само в случай, че пътят на Украйна към НАТО и ЕС остане отворен. Европейските участници в Алианса вече направиха такова изявление.
Не е невероятно Зеленски да избере именно този вариант. Ако схемата получи и поддръжката на американците, Путин ще бъде изправен пред следната перспектива - да получи под фактически, но не и под юридически контрол част от завладените украински земи, но в отговор да се откаже от надеждите бъдещето на Украйна да бъде поставено под контрола на Кремъл. Интересно би било да се разгледа и вариант, при който всеки опит на Русия да промени статуквото ще доведе до ускорено приемане на Украйна в НАТО. Засега ми е трудно да си представя, че руският диктатор ще се откаже от мечтата си за пълен контрол над Украйна. А ако това все пак се случи под някаква форма, то значи, че Путин и неговата Русия са много по-слаби, отколкото е прието да се смята.
Автор: Константин Егерт
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #16
16:07 17.08.2025
2 Европа увеличава 7 пъти производството
По плана на путин!
Коментиран от #39, #78
16:10 17.08.2025
3 Ганя Путинофила
Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!
Историческата грешка на Америка беше, че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!
Коментиран от #28, #36
16:11 17.08.2025
4 БОЛШЕВИК
16:12 17.08.2025
5 гост
16:13 17.08.2025
6 Пич
16:13 17.08.2025
7 Лост
-Ами сега? Няма време!
16:13 17.08.2025
9 Дилемата
16:13 17.08.2025
10 фарисейски квас
... А логиката на събитията са следните: Русия остави руски територии с руснаци в нови държави, и се прави, че няма проблем, не реагирва на злото срещу тях. Но когато ООН и уж-цивилизованият свят не предприема нищо, а защитава дори геноцидът, а руснаците искат да им се помогне. Тогава или Русия ще се намеси и върне руската земя и сънародници при себе си, или руският народ ще свали правителство и статукво на Русия и ще нахлуе сам да спасява своят народ извън руската държава. КОЙ НАРОД НЯМА ДА ПОСТЪПИ ТАКА! АРАБИТЕ ЛИ?
16:15 17.08.2025
11 Пантагрюел
Приемането на договор за мир е равнозначно на избори,равнозначно на отстраняване, равнозначно на самоанахилиране,затова ще продължи да жертва бедните укри за още няколко месеца съществувание.
Коментиран от #22
16:15 17.08.2025
13 Един
Евро-фашистите са полудели и им трябва война, иначе ще трябва да отговарят на неудобни въпроси за икономиката и доходите и ще трябва да си ходят...
Коментиран от #18, #76
16:17 17.08.2025
14 Хохо Бохо
Коментиран от #15
16:21 17.08.2025
15 Евала Зеленски
До коментар #14 от "Хохо Бохо":Не цепиш басма на руските захватчики. Трепеш ги като мухи.
16:22 17.08.2025
16 Зелю е дете със
До коментар #1 от "Последния Софиянец":специални потребности ще бъде придружен от възрастен Еди0т- господаря му.:))
16:23 17.08.2025
17 Ааааа
16:23 17.08.2025
18 Украйна ще я има
До коментар #13 от "Един":И никога нема да спре да се. бие......за руските захватчики нема милост.
Коментиран от #24
16:23 17.08.2025
19 КобZон
Вражеските групировки в Покровск също са унищожени ,там са нанесени още по големи загуби .на окупаторите .
Коментиран от #21, #31, #34, #42
16:24 17.08.2025
20 Путинистче идиотче
16:25 17.08.2025
21 Покровск
До коментар #19 от "КобZон":Новата гробница на руските захватчики....
16:26 17.08.2025
22 Путин нема избор
До коментар #11 от "Пантагрюел":Требе да се бие, иначе СВОто се проваля. Путин също.
16:27 17.08.2025
23 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО
16:28 17.08.2025
24 Един
До коментар #18 от "Украйна ще я има":За това казах, че мир ще има когато Украйна изчезне! А това рано или късно ще се случи - Европа затъва в това блато и ще дойде момента сегашната военизиран хунда да се изрита - тогава край с Украйна!
Коментиран от #38, #73
16:29 17.08.2025
25 болгарин..
16:33 17.08.2025
26 Хахахаха
Коментиран от #29
16:36 17.08.2025
27 Руски тролове
16:36 17.08.2025
29 Да де
До коментар #26 от "Хахахаха":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
16:36 17.08.2025
30 Дон Дони
16:38 17.08.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #19 от "КобZон":Азов са в тила да разстрелват бягащите украинци.Има много видеа
16:39 17.08.2025
32 Слава на АЗОВ
АЗОВ папиря орките !!! Ердоган пращай самолети ,че не могат да ги извозят
Коментиран от #48, #51
16:39 17.08.2025
33 Дон
До коментар #28 от "Механик":Ю туб в Раша вече е спрян.За домашно провери още какво е спряно.
С.Корея 2.
Че и по-зле.
Дните на Хаяско са преброени.
Коментиран от #49, #62
16:40 17.08.2025
34 доктор
До коментар #19 от "КобZон":Азов режат руски тикви в Покровско.
16:41 17.08.2025
35 Попитали радио Ереван
Радиото отговаря:
Когато и както реши Путин...
Коментиран от #45
16:41 17.08.2025
36 Дон Дони
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Нещо си в грешка не Гейтс а Мъск може да я спре! И не като спре на Русия а на Украйна защото нямат пари да плащат!
Коментиран от #40, #41
16:41 17.08.2025
37 Дика
Коментиран от #43
16:42 17.08.2025
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Европа увеличава 7 пъти производството":Те пушките сами не стрелят.Ти кога ще си на фронта?Да защитиш трите пола и Бойко ,прасето и Урсула?
Коментиран от #44, #47
16:43 17.08.2025
40 Русистче
До коментар #36 от "Дон Дони":Защо да я спора на Украйна, а не на фашистка Русия?
Коментиран от #66
16:44 17.08.2025
41 Що се
До коментар #36 от "Дон Дони":Обаждашбре Абдал.
Коментиран от #69
16:44 17.08.2025
42 А бе мусор
До коментар #19 от "КобZон":Ако малко по-вече се беше информирал щеше да знаеш, че "Азов"единствено изпълняват функцията на така наречените "заградителни отряди" или по-точно избиват отстъпващите и дезертиращи украински войници.
Коментиран от #52, #64
16:44 17.08.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Дика":В меморандума няма встъпване в НАТО.За Това - те така
16:45 17.08.2025
44 Умник
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Трите пола са Москва! Даже да еднополови фашистите руски. Крим е на Украйна завинаги!
Коментиран от #55
16:45 17.08.2025
45 Путин да моли Тръмп
До коментар #35 от "Попитали радио Ереван":Да не му избива руснаците, че кръвта на руските захватчики се лее както река.
16:45 17.08.2025
46 Дилемата е
Коментиран от #50
16:45 17.08.2025
47 А ти що
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не си част от 37 хиляди крепостни умряли през юли за ка Путин.Нали си му фен,аре пали да станеш герой.Семката ти едногънкова
16:46 17.08.2025
48 А бе мусор
До коментар #32 от "Слава на АЗОВ":Колко отстъпващи украинци е избила тая "Редиска " че да получи медал.
16:47 17.08.2025
49 Механик
До коментар #33 от "Дон":Ю-Тюб НЕ Е ИНТЕРНЕТ. Ютюб е платформа за споделяне на видеосъдържание.
В Русия има друга подобна платформа, която не е спряна, защото няма как да бъде.
Освен Ю-тюб има иа Телеграм. Лично аз не го ползвам, но знам, че там си има всичко.
И на края, но не на последно място, ще ти кажа, че ЛЪЖЕШ. Ю-тую не е спрян в Русия. Нито от руска страна, нито от страна собствениците на платформата. Може леснода се увериш като напишеш в търсачката на платформата нещо на руски. След което да поискаш търсачката да ти подреди резултатите от най-скоро качените видеа, към по-старите. Ще се учудиш колко руски видеа са качени в последните минути, дни, седмици.
Коментиран от #53, #61
16:47 17.08.2025
50 Стига бе
До коментар #46 от "Дилемата е":Ма гоуем многознайко си.
16:47 17.08.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Слава на АЗОВ":И Мариупол така,нали?
16:48 17.08.2025
53 Отдавна са им
До коментар #49 от "Механик":Ограничени .Ти заблудения знаеш ши като дойдат украинските дрончета ,че им спират нета.Ей много замузен Механик си.
16:49 17.08.2025
54 Дилемата
16:49 17.08.2025
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Умник":Хахахах,кво стана с Крим? А с моста? А с Курск?
Арестувахте ли Путин? Спряхте ли огина,хахахх,?
Коментиран от #58
16:50 17.08.2025
56 аz СВО Победа80
Генерал Абачвв е денацифициран на 50%.
16:50 17.08.2025
57 не че нещо ама
16:50 17.08.2025
59 дилемата е друга
16:52 17.08.2025
60 улична превъзходна от Козлодуй
До коментар #58 от "Град Козлодуй":как върви перемогата брат ? Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
Крим наш кога ?
А парада на Червения площад ?
Коментиран от #82
16:53 17.08.2025
61 Качени видеа от руснаци
До коментар #49 от "Механик":Не живеещи в Русия.
16:53 17.08.2025
62 Хахахаха
До коментар #33 от "Дон":Така ли мислиш ,живея в Русия и тъкмо изгледах в Тубата едно видео с Борислав Ардев "Публичен експиримент в Москва.Да и още видеото е качено в Тубата преди три часа.
Коментиран от #72
16:53 17.08.2025
63 Бъдеще
Коментиран от #67
16:53 17.08.2025
65 Слаб си глЪвЪтЪ
До коментар #58 от "Град Козлодуй":Първия, телсджия. Още два дня и зел ще е в менюто на Путин.
16:54 17.08.2025
66 Дон Дони
До коментар #40 от "Русистче":Защото не плащат, пък и Мъск е привърженик на Русия!
16:55 17.08.2025
67 Ей Тъпу н гер
До коментар #63 от "Бъдеще":Само тоя месец са ударени 6 руски НПЗ та горят бензина им поскъпва и до сега руския бюджет е на 32 милиарда долара дефицит.Ако и Тръмпи им набие ембаргото колко още ще може да финансира войната а.
Коментиран от #91
16:56 17.08.2025
68 Възпален УКРОгей живеещ във форума
16:56 17.08.2025
69 Дон Дони
До коментар #41 от "Що се":Абдал си ти къде видя обида???
16:56 17.08.2025
70 Механик
Виждам ,че в последните коментари отново почва да обижда грубо. А това означава, че вече е изпуснал контрола. След тоя ми коментар, вероятно ще почне да пише от моя ник, което още повече ме весели.
А Зели е ясен. Длиемата му е дали да се къпе или не преди срещата.
Аз го съветвам да се изкъпе най-после и фърли прокисналата тениска. Да обелче един костюм, че Тръмп такива "небрежници" хич не ги обича.
16:56 17.08.2025
71 Билг Ейтс
Моли се на Тръмп за съдействие ,Украйна да му отстъпи Донецка област ,че с кекавата си армия още 1 век няма да я превземе -тя ще му свърши до тогава ,то няма само клефуци събира вече .
СПИНари
16:57 17.08.2025
72 Запознат
До коментар #62 от "Хахахаха":От Русия се пропускат видеа само след като минат цензурата.Т.е лъжи.
Коментиран от #99
16:57 17.08.2025
73 Втори
До коментар #24 от "Един":Свърши ли Украйна, свършва се с България и лично с тебе. На какво се надяваш?
Коментиран от #81
16:58 17.08.2025
74 Разликата
Коментиран от #88
16:59 17.08.2025
75 стоян георгиев
16:59 17.08.2025
76 Идиот
До коментар #13 от "Един":Турция трябва да си си вземе по примера на твоя идол Путин част от България където живеят турци,силно се надявам на това .Нека си остане само югозападна България.
Коментиран от #100
16:59 17.08.2025
78 катран
До коментар #2 от "Европа увеличава 7 пъти производството":Всички соросоидни нпо-та да ги пратят с прашки на Донбас...Както каза философа..най вече за война говорят тези които няма да пратят децата си в тази касапница..те са на тай устати...Питайте ги тези политици..примерно Урсула за нейните деца има 7 парчета..-чевета..тя само ще ви се смее в лицето..и ще ви каже ..ви идиот ли сте...Значи всички сме идиоти, а тя мисли за народа, за добруване..а дойче веле да проължава да пропагандира войната...
16:59 17.08.2025
79 Рублевка
Коментиран от #83
17:00 17.08.2025
80 Никой не го интересува
Коментиран от #87
17:00 17.08.2025
81 стоян георгиев
До коментар #73 от "Втори":На какво може да се надява една руска к..ва.те се надяват другите да са зле като тях.няюат народност нито пък родина.за това им измислиха навремето онтернационализма на тия мизерници.
17:00 17.08.2025
82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #60 от "улична превъзходна от Козлодуй":Какъв брат си ми .Копейка от кофите .Чупка!
17:01 17.08.2025
83 стоян георгиев
До коментар #79 от "Рублевка":На теб какво ти направиха украинците?
17:01 17.08.2025
86 Дон Дони
До коментар #64 от "Абе Тъпопитек":Да Азов беше част от украинската армия но свършиха курса още в Азовстал! Вече не могат да се съберат четирима за белот!
Коментиран от #90, #94
17:02 17.08.2025
87 стоян георгиев
До коментар #80 от "Никой не го интересува":Що висиш тук 24/7 за да пишеш против зеленски като не те интересува?
17:02 17.08.2025
88 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #74 от "Разликата":Се радват щастливи че не са се родили руснаци.
17:02 17.08.2025
89 Копейки,
17:03 17.08.2025
90 стоян георгиев
До коментар #86 от "Дон Дони":Азов от батальон от 500 човека сега са корпус от 15000.в азовстал загинаха около 400 азовци убивайки над 4000 руснака и спирайки руснаците за около 100 дена .те спасиха южния фронт.
17:04 17.08.2025
92 Рублевка
Коментиран от #96
17:05 17.08.2025
93 стоян георгиев
До коментар #84 от "Хахахаха":В Азов стал воюваха в съотношение 14 към едно и издържаха сто дена.няюа подобен успех в съвременната война.
17:05 17.08.2025
95 сноу
Коментиран от #97
17:05 17.08.2025
96 стоян георгиев
До коментар #92 от "Рублевка":Теб какво те бърка? Какво лично са ти направили украинците?
17:06 17.08.2025
97 стоян георгиев
До коментар #95 от "сноу":Няма подобен лаф на Бисмарк.последните сто години Русия се свива постоянно.
17:07 17.08.2025
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #85 от "Дилема за Зеленски нема":А тогава защо иска зенаркомана прекратяване на огина и то без условия?
17:07 17.08.2025
99 А бе мусор
До коментар #72 от "Запознат":Толкова си запознат че даже не знаеш че Тубата е собственост на Гугъл,и само те решават какво да пропуснат.Така че твойте знания си ги запази за тоалетната чиния там ще ти трябват по -вече.
17:07 17.08.2025
100 Али турчина
До коментар #76 от "Идиот":Ако спрете, водата, тока и пенсиите на турдкоговоряшите, ако им забраните да говорят на родния си език, ако избивате децата и направите Алея на ангелите, като укрите Дааа, Ердоган ще си вземе тази част. И ни НАТО, ни ЕС ще могат да се обадят. Ердо като луда крава ще се намеси. Помни.
17:07 17.08.2025