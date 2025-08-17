Новини
Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски
  Тема: Украйна

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

17 Август, 2025 16:05 2 080 100

  • аляска-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • дилема

Украйна скоро може да се изправи пред дилема - дали да се откаже от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След срещата си с Доналд Тръмп Путин отново произнесе стандартната - и ключова в лексикона му от последните години - фраза за необходимостта от "отстраняване на първопричините за конфликта". По същността си това е ултиматум. Украйна трябва да се съгласи с редица предварителни условия: официален отказ от окупираните от Русия територии, включително все още незавладяните от Русия, както и от плановете за влизане в НАТО и разполагане на чуждестранни военни бази, плюс координация на външната политика и политиката за сигурност с Кремъл. И едва след изпълнението или поне обещанието за изпълнение на тези изисквания Москва ще се замисли за прекратяване на огъня.

Историческата среща на Тръмп и Зеленски

Володимир Зеленски неведнъж е отхвърлял тези изисквания в миналото. Затова логичният въпрос е - какво ще се случи този път. В понеделник има шанс да разберем. На планираните за 18 август преговори с украинския президент Зеленски Доналд Тръмп може или да поиска от него да направи едностранни отстъпки - и да получи отказ; или да изпълни по-ранните си обещания и да обяви нова серия санкции и други мерки за оказване на натиск на Русия. Засега няма признаци, че президентът на САЩ е готов за подобен ход. Зеленски трябва да разбира тази дилема. Предполагам, че той ще предложи на Тръмп някакви мерки, които от една страна ще могат да отместят ситуацията от мъртвата точка, а от друга няма да бъдат едностранни отстъпки.

Този вариант за развитие на събитията има плюс, особено от гледна точка на американския президент - преговорите няма да се прекратят, а Тръмп ще може да продължи да мечтае за лаврите на миротворец и за Нобелова награда. Убеден съм, че и в този случай Путин ще отговори с разговори за "първопричините". Той е сигурен, че на негова страна са както времето, така и демографското превъзходство над Украйна.

Освен това въпреки заплахите на Вашингтон, Путин е очакван на посещение в Делхи от министър-председателя на Индия Нарендра Моди. Следователно продажбата на руски нефт в Индия може да продъжи. Възможно е на Москва да ѝ се наложи да намали цената още повече, за да задържи индийците в своята орбита. Да не забравяме и, че Си Цзинпин няма никакви колебания в поддръжката си за руската диктатура.

Свободен избор за сметка на територии?

Дали Украйна ще може да разчита на европейските съюзници след срещата в Аляска? Съдейки по изявлението на италианската премиерка Джорджа Мелони, ще може. Тъй като изглежда, че се обсъжда възможността за колективни гаранции за сигурност на Украйна по подобие на член 5 от Северноатлантическия договор - но без влизане в Алианса. Сама по себе си идеята не е лоша, макар да не решава целия комплекс проблеми, създадени от руската агресия. За целта най-напред няколко от съюзниците в НАТО трябва да се съгласят да сключат договор за военен съюз и взаимна помощ с Киев. Това изобщо няма да е лесно, включително по вътрешнополитически причини.

Първо - как може да се обясни на обикновения германец, французин, поляк или британец защо те и техните деца трябва да са готови да умрат за Полтава или за Харков? Второ - за пълнотата на гаранциите на територията на Украйна трябва да бъдат разположени, и то постоянно, чуждестранни военни, при това немалък брой. И трето - тези гаранции ще имат истински смисъл само в случай, че пътят на Украйна към НАТО и ЕС остане отворен. Европейските участници в Алианса вече направиха такова изявление.

Не е невероятно Зеленски да избере именно този вариант. Ако схемата получи и поддръжката на американците, Путин ще бъде изправен пред следната перспектива - да получи под фактически, но не и под юридически контрол част от завладените украински земи, но в отговор да се откаже от надеждите бъдещето на Украйна да бъде поставено под контрола на Кремъл. Интересно би било да се разгледа и вариант, при който всеки опит на Русия да промени статуквото ще доведе до ускорено приемане на Украйна в НАТО. Засега ми е трудно да си представя, че руският диктатор ще се откаже от мечтата си за пълен контрол над Украйна. А ако това все пак се случи под някаква форма, то значи, че Путин и неговата Русия са много по-слаби, отколкото е прието да се смята.

Автор: Константин Егерт


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Украйна вече е без значение.Тръмп и Путин представиха амбициозен проект който ще ги направи господари на Света.

    Коментиран от #8, #16

    16:07 17.08.2025

  • 2 Европа увеличава 7 пъти производството

    3 22 Отговор
    на оръжия!
    По плана на путин!

    Коментиран от #39, #78

    16:10 17.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    9 38 Отговор
    Тръмп не можа да спре войната за 24 часа!
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!
    Историческата грешка на Америка беше, че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!

    Коментиран от #28, #36

    16:11 17.08.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    34 4 Отговор
    Наркомана не може да води повече тая война и ако не се предаде, ще бъде прегазен!

    16:12 17.08.2025

  • 5 гост

    29 5 Отговор
    Тъй като Зеленски е с изтекъл мандат и в момента е нелегитимен всеки документ подписан от него може да бъде оспорен особено от някой по-улав, който ще бъде насаден на негово място от "колективния запад". И винаги да си задаваме въпроса: КОМУ Е ИЗГОДНА ВОЙНАТА?

    16:13 17.08.2025

  • 6 Пич

    30 4 Отговор
    Няма страшно ! Урсула , Кая и тая-оная ще го държат за ръчичка при лошия чичко Тръмп !!! Защо ли си мисля , че дивани няма да има за никой...

    16:13 17.08.2025

  • 7 Лост

    25 3 Отговор
    И се появило човечето от "Минута е много"и казало:
    -Ами сега? Няма време!

    16:13 17.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дилемата

    27 3 Отговор
    Бягство или куршум?

    16:13 17.08.2025

  • 10 фарисейски квас

    3 13 Отговор
    Първо трябва да се даде алиби на Зеленски. Примерно, Крим и Донбас си остават така за 15 години и после те решават към Украйна или Русия да се присъединят. Може и 2-трилиона евро да получат. 5-трилиона евро да плати Германия репарации на СССР роднините. Русия да даде толкова колкото е навредила повече от Украйна. След 15 години да се решава за НАТО и ЕС. Но знаем, че договорите нямат смисъл както и ООН. ОПТИМИСТИТЕ СА ПРОСТИ ХОРА. Дори Сталин загуби войната, защото злото остана живо. Само сценарият в Откровение е възможен или поне този на Ванга от 1964-година в книга от 1000 броя предназначена за научният сектор в СССР и КГБ.
    ... А логиката на събитията са следните: Русия остави руски територии с руснаци в нови държави, и се прави, че няма проблем, не реагирва на злото срещу тях. Но когато ООН и уж-цивилизованият свят не предприема нищо, а защитава дори геноцидът, а руснаците искат да им се помогне. Тогава или Русия ще се намеси и върне руската земя и сънародници при себе си, или руският народ ще свали правителство и статукво на Русия и ще нахлуе сам да спасява своят народ извън руската държава. КОЙ НАРОД НЯМА ДА ПОСТЪПИ ТАКА! АРАБИТЕ ЛИ?

    16:15 17.08.2025

  • 11 Пантагрюел

    23 4 Отговор
    Зелев го е страх да откаже директно на Тръмби,затова си води господарите да го пазят от справедливия гняв на ,,Големия началник"
    Приемането на договор за мир е равнозначно на избори,равнозначно на отстраняване, равнозначно на самоанахилиране,затова ще продължи да жертва бедните укри за още няколко месеца съществувание.

    Коментиран от #22

    16:15 17.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един

    27 6 Отговор
    И помнете - траен мир ще има когато няма да има Украйна!
    Евро-фашистите са полудели и им трябва война, иначе ще трябва да отговарят на неудобни въпроси за икономиката и доходите и ще трябва да си ходят...

    Коментиран от #18, #76

    16:17 17.08.2025

  • 14 Хохо Бохо

    17 4 Отговор
    Тая дилема малобританците и краварите му я натресоха. Да беше показал малйо гръбнак и да им откаже да им води войната срещу Русия. Сега и Крим щеше да е украински

    Коментиран от #15

    16:21 17.08.2025

  • 15 Евала Зеленски

    7 21 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    Не цепиш басма на руските захватчики. Трепеш ги като мухи.

    16:22 17.08.2025

  • 16 Зелю е дете със

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    специални потребности ще бъде придружен от възрастен Еди0т- господаря му.:))

    16:23 17.08.2025

  • 17 Ааааа

    21 4 Отговор
    Ще има ли столче за мърсула или ще чака в коридора...???

    16:23 17.08.2025

  • 18 Украйна ще я има

    5 24 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    И никога нема да спре да се. бие......за руските захватчики нема милост.

    Коментиран от #24

    16:23 17.08.2025

  • 19 КобZон

    6 24 Отговор
    1ви гвардейски корпус Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
    Вражеските групировки в Покровск също са унищожени ,там са нанесени още по големи загуби .на окупаторите .

    Коментиран от #21, #31, #34, #42

    16:24 17.08.2025

  • 20 Путинистче идиотче

    3 20 Отговор
    Тоя Зеленски ни разказа играта....изби милион от нас, ама има мегдан за още....

    16:25 17.08.2025

  • 21 Покровск

    6 15 Отговор

    До коментар #19 от "КобZон":

    Новата гробница на руските захватчики....

    16:26 17.08.2025

  • 22 Путин нема избор

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Пантагрюел":

    Требе да се бие, иначе СВОто се проваля. Путин също.

    16:27 17.08.2025

  • 23 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    5 14 Отговор
    Двама дъртаци в Аляска се опитват да решават бъдещето на Украйна....по добре да си гледат старините.

    16:28 17.08.2025

  • 24 Един

    16 6 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна ще я има":

    За това казах, че мир ще има когато Украйна изчезне! А това рано или късно ще се случи - Европа затъва в това блато и ще дойде момента сегашната военизиран хунда да се изрита - тогава край с Украйна!

    Коментиран от #38, #73

    16:29 17.08.2025

  • 25 болгарин..

    8 4 Отговор
    Зеления е нелегитимен..и използва конституцята,но сега сме 21 век и тя може да се заобикаля както в б-я..двамата велики плондери,дека командорат бг-то надълго и нашироко обясняваха на бг-тата че според конституцята-нямат право на референдум,,ЗА,,левчето или против изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава

    16:33 17.08.2025

  • 26 Хахахаха

    12 4 Отговор
    Тия европинчери не разбраха ли че ще стане това което поиска победителят Русия.

    Коментиран от #29

    16:36 17.08.2025

  • 27 Руски тролове

    2 10 Отговор
    Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?

    16:36 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да де

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    16:36 17.08.2025

  • 30 Дон Дони

    8 1 Отговор
    Тя дилемата е решена! Само ЕС и Зеленски още н вдяват!

    16:38 17.08.2025

  • 31 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #19 от "КобZон":

    Азов са в тила да разстрелват бягащите украинци.Има много видеа

    16:39 17.08.2025

  • 32 Слава на АЗОВ

    4 7 Отговор
    Зеленски награди командира на 1-ви корпус на НГУ "Азов", Денис Прокопенко „Редис“, с орден „Богдан Хмелницки“ 2-ра степен.


    АЗОВ папиря орките !!! Ердоган пращай самолети ,че не могат да ги извозят

    Коментиран от #48, #51

    16:39 17.08.2025

  • 33 Дон

    6 9 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Ю туб в Раша вече е спрян.За домашно провери още какво е спряно.
    С.Корея 2.
    Че и по-зле.
    Дните на Хаяско са преброени.

    Коментиран от #49, #62

    16:40 17.08.2025

  • 34 доктор

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "КобZон":

    Азов режат руски тикви в Покровско.

    16:41 17.08.2025

  • 35 Попитали радио Ереван

    7 5 Отговор
    Кога и как ще завърши тази война?
    Радиото отговаря:
    Когато и както реши Путин...

    Коментиран от #45

    16:41 17.08.2025

  • 36 Дон Дони

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Нещо си в грешка не Гейтс а Мъск може да я спре! И не като спре на Русия а на Украйна защото нямат пари да плащат!

    Коментиран от #40, #41

    16:41 17.08.2025

  • 37 Дика

    2 2 Отговор
    Размяна Донбас за ядреното си оръжие от което се отказа. Още от 1994г. уж Сащ щяха да гарантират сигурност и накрая трънки.

    Коментиран от #43

    16:42 17.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европа увеличава 7 пъти производството":

    Те пушките сами не стрелят.Ти кога ще си на фронта?Да защитиш трите пола и Бойко ,прасето и Урсула?

    Коментиран от #44, #47

    16:43 17.08.2025

  • 40 Русистче

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Дон Дони":

    Защо да я спора на Украйна, а не на фашистка Русия?

    Коментиран от #66

    16:44 17.08.2025

  • 41 Що се

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Дон Дони":

    Обаждашбре Абдал.

    Коментиран от #69

    16:44 17.08.2025

  • 42 А бе мусор

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "КобZон":

    Ако малко по-вече се беше информирал щеше да знаеш, че "Азов"единствено изпълняват функцията на така наречените "заградителни отряди" или по-точно избиват отстъпващите и дезертиращи украински войници.

    Коментиран от #52, #64

    16:44 17.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дика":

    В меморандума няма встъпване в НАТО.За Това - те така

    16:45 17.08.2025

  • 44 Умник

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Трите пола са Москва! Даже да еднополови фашистите руски. Крим е на Украйна завинаги!

    Коментиран от #55

    16:45 17.08.2025

  • 45 Путин да моли Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Попитали радио Ереван":

    Да не му избива руснаците, че кръвта на руските захватчики се лее както река.

    16:45 17.08.2025

  • 46 Дилемата е

    5 1 Отговор
    Колко бело да вземе за самолета в понеделник....?

    Коментиран от #50

    16:45 17.08.2025

  • 47 А ти що

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не си част от 37 хиляди крепостни умряли през юли за ка Путин.Нали си му фен,аре пали да станеш герой.Семката ти едногънкова

    16:46 17.08.2025

  • 48 А бе мусор

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на АЗОВ":

    Колко отстъпващи украинци е избила тая "Редиска " че да получи медал.

    16:47 17.08.2025

  • 49 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Дон":

    Ю-Тюб НЕ Е ИНТЕРНЕТ. Ютюб е платформа за споделяне на видеосъдържание.
    В Русия има друга подобна платформа, която не е спряна, защото няма как да бъде.
    Освен Ю-тюб има иа Телеграм. Лично аз не го ползвам, но знам, че там си има всичко.
    И на края, но не на последно място, ще ти кажа, че ЛЪЖЕШ. Ю-тую не е спрян в Русия. Нито от руска страна, нито от страна собствениците на платформата. Може леснода се увериш като напишеш в търсачката на платформата нещо на руски. След което да поискаш търсачката да ти подреди резултатите от най-скоро качените видеа, към по-старите. Ще се учудиш колко руски видеа са качени в последните минути, дни, седмици.

    Коментиран от #53, #61

    16:47 17.08.2025

  • 50 Стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дилемата е":

    Ма гоуем многознайко си.

    16:47 17.08.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на АЗОВ":

    И Мариупол така,нали?

    16:48 17.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отдавна са им

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Ограничени .Ти заблудения знаеш ши като дойдат украинските дрончета ,че им спират нета.Ей много замузен Механик си.

    16:49 17.08.2025

  • 54 Дилемата

    5 0 Отговор
    е ясна! Или дава тона, което му искат, или го бият още и му вземат повече, отколкото му искат... Какво не разбрахте?

    16:49 17.08.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Умник":

    Хахахах,кво стана с Крим? А с моста? А с Курск?
    Арестувахте ли Путин? Спряхте ли огина,хахахх,?

    Коментиран от #58

    16:50 17.08.2025

  • 56 аz СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Един детайл!Денацификацията на руски генерали в Курска област продължава.
    Генерал Абачвв е денацифициран на 50%.

    16:50 17.08.2025

  • 57 не че нещо ама

    3 2 Отговор
    Снимката е монтаж .

    16:50 17.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 дилемата е друга

    4 2 Отговор
    Може ли да подпише капитулацията или е нелегитимен ?

    16:52 17.08.2025

  • 60 улична превъзходна от Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    как върви перемогата брат ? Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
    Крим наш кога ?
    А парада на Червения площад ?

    Коментиран от #82

    16:53 17.08.2025

  • 61 Качени видеа от руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Не живеещи в Русия.

    16:53 17.08.2025

  • 62 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дон":

    Така ли мислиш ,живея в Русия и тъкмо изгледах в Тубата едно видео с Борислав Ардев "Публичен експиримент в Москва.Да и още видеото е качено в Тубата преди три часа.

    Коментиран от #72

    16:53 17.08.2025

  • 63 Бъдеще

    5 2 Отговор
    Тия територии Русия ще си ги вземе. Дали сега и без повече жертви. Дали по късно, с цената на още много загинали от двете страни. Всъщност зеления и евробудалите върху това трябва да помислят. Със сегашната си реакция показват, че са готови да продължат войната, до последната укра...

    Коментиран от #67

    16:53 17.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Слаб си глЪвЪтЪ

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    Първия, телсджия. Още два дня и зел ще е в менюто на Путин.

    16:54 17.08.2025

  • 66 Дон Дони

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Русистче":

    Защото не плащат, пък и Мъск е привърженик на Русия!

    16:55 17.08.2025

  • 67 Ей Тъпу н гер

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Бъдеще":

    Само тоя месец са ударени 6 руски НПЗ та горят бензина им поскъпва и до сега руския бюджет е на 32 милиарда долара дефицит.Ако и Тръмпи им набие ембаргото колко още ще може да финансира войната а.

    Коментиран от #91

    16:56 17.08.2025

  • 68 Възпален УКРОгей живеещ във форума

    3 3 Отговор
    Авторът първо да се образова за да разбере какво означава думата "диктатор" и после да пише статии.

    16:56 17.08.2025

  • 69 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Що се":

    Абдал си ти къде видя обида???

    16:56 17.08.2025

  • 70 Механик

    4 2 Отговор
    Обожавам да се кефя на безпомощния гърч на възпаления жълтопаветен облъченяк.
    Виждам ,че в последните коментари отново почва да обижда грубо. А това означава, че вече е изпуснал контрола. След тоя ми коментар, вероятно ще почне да пише от моя ник, което още повече ме весели.
    А Зели е ясен. Длиемата му е дали да се къпе или не преди срещата.
    Аз го съветвам да се изкъпе най-после и фърли прокисналата тениска. Да обелче един костюм, че Тръмп такива "небрежници" хич не ги обича.

    16:56 17.08.2025

  • 71 Билг Ейтс

    2 1 Отговор
    ⚡️ Путин няма никакви успехи в Донецка област, за 12 години не е успял да я завземе, и никога няма да успее! — Зеленски


    Моли се на Тръмп за съдействие ,Украйна да му отстъпи Донецка област ,че с кекавата си армия още 1 век няма да я превземе -тя ще му свърши до тогава ,то няма само клефуци събира вече .
    СПИНари

    16:57 17.08.2025

  • 72 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    От Русия се пропускат видеа само след като минат цензурата.Т.е лъжи.

    Коментиран от #99

    16:57 17.08.2025

  • 73 Втори

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    Свърши ли Украйна, свършва се с България и лично с тебе. На какво се надяваш?

    Коментиран от #81

    16:58 17.08.2025

  • 74 Разликата

    2 2 Отговор
    Украинците не търпят диктатори и лъжци, затова чрез законен протест свалиха "законно" избрания Янукович. В Русия е точно обратното, там са страхливи овце, без права и без свобода. Това показва, че украинците и руснаците не са един народ.

    Коментиран от #88

    16:59 17.08.2025

  • 75 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Зеленски няма избор.никой никаква сигурност не може да му гарантира а и много го лъгаха.единствената гаранция за сигурност на Украйна е украинската армия.

    16:59 17.08.2025

  • 76 Идиот

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    Турция трябва да си си вземе по примера на твоя идол Путин част от България където живеят турци,силно се надявам на това .Нека си остане само югозападна България.

    Коментиран от #100

    16:59 17.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 катран

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европа увеличава 7 пъти производството":

    Всички соросоидни нпо-та да ги пратят с прашки на Донбас...Както каза философа..най вече за война говорят тези които няма да пратят децата си в тази касапница..те са на тай устати...Питайте ги тези политици..примерно Урсула за нейните деца има 7 парчета..-чевета..тя само ще ви се смее в лицето..и ще ви каже ..ви идиот ли сте...Значи всички сме идиоти, а тя мисли за народа, за добруване..а дойче веле да проължава да пропагандира войната...

    16:59 17.08.2025

  • 79 Рублевка

    1 2 Отговор
    Докато не изтребят семката на тези охранени бандеровски катили, мир няма да има! Тотален обстрел и бомбардировки на укротерористите!

    Коментиран от #83

    17:00 17.08.2025

  • 80 Никой не го интересува

    2 1 Отговор
    Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски. Този негодник заслужава смъртна присъда

    Коментиран от #87

    17:00 17.08.2025

  • 81 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Втори":

    На какво може да се надява една руска к..ва.те се надяват другите да са зле като тях.няюат народност нито пък родина.за това им измислиха навремето онтернационализма на тия мизерници.

    17:00 17.08.2025

  • 82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "улична превъзходна от Козлодуй":

    Какъв брат си ми .Копейка от кофите .Чупка!

    17:01 17.08.2025

  • 83 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Рублевка":

    На теб какво ти направиха украинците?

    17:01 17.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дон Дони

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Абе Тъпопитек":

    Да Азов беше част от украинската армия но свършиха курса още в Азовстал! Вече не могат да се съберат четирима за белот!

    Коментиран от #90, #94

    17:02 17.08.2025

  • 87 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Никой не го интересува":

    Що висиш тук 24/7 за да пишеш против зеленски като не те интересува?

    17:02 17.08.2025

  • 88 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Разликата":

    Се радват щастливи че не са се родили руснаци.

    17:02 17.08.2025

  • 89 Копейки,

    2 0 Отговор
    Азов ви знаят всичките.

    17:03 17.08.2025

  • 90 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Дон Дони":

    Азов от батальон от 500 човека сега са корпус от 15000.в азовстал загинаха около 400 азовци убивайки над 4000 руснака и спирайки руснаците за около 100 дена .те спасиха южния фронт.

    17:04 17.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Рублевка

    1 1 Отговор
    Украйна е терористично образование, разположено на руски, полски, унгарски и румънски земи, заграбени чрез ВСВ от украинските комуняки!

    Коментиран от #96

    17:05 17.08.2025

  • 93 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    В Азов стал воюваха в съотношение 14 към едно и издържаха сто дена.няюа подобен успех в съвременната война.

    17:05 17.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 сноу

    1 0 Отговор
    Слушай сега коце ..егерт ли си бгерт ? ли си...или дойче шмендикапелет...Първо отръскай гащите на зузи ,че тия дни се понапълниха и после приятелски му напомни оня стар лаф на бисмарк-руснаците рано или късно идват за своето ..и колкото повече се офлянква толкова ще пада по надолу и накрая ще остане без гащи...

    Коментиран от #97

    17:05 17.08.2025

  • 96 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Рублевка":

    Теб какво те бърка? Какво лично са ти направили украинците?

    17:06 17.08.2025

  • 97 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "сноу":

    Няма подобен лаф на Бисмарк.последните сто години Русия се свива постоянно.

    17:07 17.08.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Дилема за Зеленски нема":

    А тогава защо иска зенаркомана прекратяване на огина и то без условия?

    17:07 17.08.2025

  • 99 А бе мусор

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Запознат":

    Толкова си запознат че даже не знаеш че Тубата е собственост на Гугъл,и само те решават какво да пропуснат.Така че твойте знания си ги запази за тоалетната чиния там ще ти трябват по -вече.

    17:07 17.08.2025

  • 100 Али турчина

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Идиот":

    Ако спрете, водата, тока и пенсиите на турдкоговоряшите, ако им забраните да говорят на родния си език, ако избивате децата и направите Алея на ангелите, като укрите Дааа, Ердоган ще си вземе тази част. И ни НАТО, ни ЕС ще могат да се обадят. Ердо като луда крава ще се намеси. Помни.

    17:07 17.08.2025

