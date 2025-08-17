Левски направи грешна стъпка във Враца

Отборът на Левски допусна първата си грешна стъпка в първа футболна лига този сезон, след като завърши наравно 0:0 при визитата си на Ботев (Враца). "Сините" имаха няколко отлични възможности за гол след почивката, но не успяха да пратят в мрежата на Евтимов, който също показа отлична игра, предаде БНР.

В третата минута Левски организира много добра многоходова атака, Фабио Лима намери Рилдо, той продължи към Карл Фабиен, който пусна за Оливер Камдем, а френският десен бек стреля от малък ъгъл и уцели мрежата от външната ѝ страна.

В десетата минута Ботев Враца направи добра контраатака, Цунами не успя да пресече пас отдясно и топката стигна до Мартин Петков, той стреля, Цунами блокира, Петков успя да нанесе нов шут, който бе първи точен в мача, но Светослав Вуцов лесно улови.

В 25-ата минута Мазир Сула центрира от корнер и намери Фабио Лима, който чукна с глава и след това нанесе удар с левия крак от малък ъгъл, но Димитър Евтимов успя да избие в нов ъглов удар.

В 53-ата минута Мартин Петков засече центриране от корнер и нанесе опасен удар с глава, преминал на сантиметри над вратата на бившия му отбор, пазена от Светослав Вуцов. В 64-та "сините" стигнаха до най-доброто си положение от началото на мача. Рилдо пое на границата на наказателното поле и стреля към долния ляв ъгъл, а Димитър Евтимов се отчете с блестящо спасяване.

Четвърт час преди края Марин Петков можеше да даде аванс на Левски с удар директно от пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

В 77-ата минута Левски направи нов пропуск. Борислав Рупанов засече центриране отляво и удари с глава, топката стигна до Радослав Кирилов, той стреля от малък ъгъл, Евтимов изби, топката кацна върху гредата, Рупанов пак стреля, Смоленски изби с глава, а последвалата добавка на Рилдо излетя встрани.

Така Левски остава на върха с равни точки с Лудогорец, тъй като и шампионите записаха равенство 0:0 по-рано днес срещу Локомотив София.