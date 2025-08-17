Новини
Левски направи грешна стъпка във Враца

17 Август, 2025 23:23 909 11

Така Левски остава на върха с равни точки с Лудогорец, тъй като и шампионите записаха равенство 0:0 по-рано днес

Левски направи грешна стъпка във Враца - 1
Отборът на Левски допусна първата си грешна стъпка в първа футболна лига този сезон, след като завърши наравно 0:0 при визитата си на Ботев (Враца). "Сините" имаха няколко отлични възможности за гол след почивката, но не успяха да пратят в мрежата на Евтимов, който също показа отлична игра, предаде БНР.

В третата минута Левски организира много добра многоходова атака, Фабио Лима намери Рилдо, той продължи към Карл Фабиен, който пусна за Оливер Камдем, а френският десен бек стреля от малък ъгъл и уцели мрежата от външната ѝ страна.

В десетата минута Ботев Враца направи добра контраатака, Цунами не успя да пресече пас отдясно и топката стигна до Мартин Петков, той стреля, Цунами блокира, Петков успя да нанесе нов шут, който бе първи точен в мача, но Светослав Вуцов лесно улови.

В 25-ата минута Мазир Сула центрира от корнер и намери Фабио Лима, който чукна с глава и след това нанесе удар с левия крак от малък ъгъл, но Димитър Евтимов успя да избие в нов ъглов удар.

В 53-ата минута Мартин Петков засече центриране от корнер и нанесе опасен удар с глава, преминал на сантиметри над вратата на бившия му отбор, пазена от Светослав Вуцов. В 64-та "сините" стигнаха до най-доброто си положение от началото на мача. Рилдо пое на границата на наказателното поле и стреля към долния ляв ъгъл, а Димитър Евтимов се отчете с блестящо спасяване.

Четвърт час преди края Марин Петков можеше да даде аванс на Левски с удар директно от пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

В 77-ата минута Левски направи нов пропуск. Борислав Рупанов засече центриране отляво и удари с глава, топката стигна до Радослав Кирилов, той стреля от малък ъгъл, Евтимов изби, топката кацна върху гредата, Рупанов пак стреля, Смоленски изби с глава, а последвалата добавка на Рилдо излетя встрани.

Така Левски остава на върха с равни точки с Лудогорец, тъй като и шампионите записаха равенство 0:0 по-рано днес срещу Локомотив София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меси

    9 3 Отговор
    Виновен е Веласкес, в такива мачове не се почва с резервите и ако не върви до 60 мин, правиш смени и пускаш титулярите, прави се обратното, пускаш в началото титулярите, вкарваш гол, два и тогава ги вадиш да ги съхраняваш за следващия мач.

    Коментиран от #4

    23:26 17.08.2025

  • 2 Подуяне 1914

    8 5 Отговор
    Приказката продължава, продължаваме да мечтаем! Основно за световното клубно първенство!😂

    23:28 17.08.2025

  • 3 Боримиров

    14 1 Отговор
    Абе , вярно ли пускате уикендите ток по трамвайните релси ?

    23:28 17.08.2025

  • 4 Нулио

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Меси":

    Нулио Веласкес е "голям" треньор, той затова е зарязъл Испания и е дошъл в с. Подуене, Софийско. Искали са го в Реал-Мадрид, Барса, Атлетико-Мадрид и друго клубове, но той с голямо желание дошъл при подуенци.

    Коментиран от #7

    23:32 17.08.2025

  • 5 Симитли.

    7 4 Отговор
    А, бе какво става с тоя футболист т. нар. "Ради" Кирилов от Симитли?Кметът пита за него. Май вече е стар, вече е прочетен вестник, приключи докато бе футболист на Славия, оттогава тръгна все надолу.

    23:34 17.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бате Георги

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нулио":

    Бе по голям е от Керкез и Томаш със сигурност.

    23:46 17.08.2025

  • 8 Спецназ

    9 5 Отговор
    Ботев Враца го н.аби на говедото и му изправи рогата! ФАКТ!

    Коментиран от #11

    23:48 17.08.2025

  • 9 Рогат

    7 3 Отговор
    Повече не стъпвам у Враца.

    23:50 17.08.2025

  • 10 Тренер

    8 3 Отговор
    Абе, какво става със синята приказка?

    23:53 17.08.2025

  • 11 МаДа

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Перфектни 2(две) футболни срещи днес.
    Браво на Веласкес.

    00:16 18.08.2025

