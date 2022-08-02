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Байдън отново даде положителен тест за ковид

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Байдън отново даде положителен тест за ковид

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Президентът на САЩ Джо Байдън даде отново положителен тест за ковид,съобщи неговият личен лекар Кевин О'Конър, като добавя, че президентът се чувства добре, но ще продължи да съблюдава мерки за самоизолация

Байдън отново даде положителен тест за ковид - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Джо Байдън даде отново положителен тест за ковид, "както можеше да се очаква", съобщи в разпространено от Белия дом изявление неговият личен лекар Кевин О'Конър, цитиран от Ройтерс.

О'Конър добавя, че президентът се чувства добре, но ще продължи да съблюдава мерки за самоизолация.

След като миналия вторник и сряда даде отрицателен тест за заболяването, в събота Байдън отново се оказа положителен за ковид. О'Конър обясни това с явление, наблюдавано при малък процент хора, лекували се с противовирусния препарат "Паксловид". Такива пациенти са давали няколко отрицателни теста след края на лечението, а после отново са имали положителен тест.


САЩ
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  • 1 А ве

    4 0 Отговор
    Защо не си кажете че маймунска шарка го е хванала

    05:12 02.08.2022

  • 2 САТЪРА НА ХАНА

    1 0 Отговор
    МДАА... НЕ ИМ Е ЛЕСНО
    НА КАМИЛА ВИЦЕПРЕЬИДЕНТКАТА И АНТОН БЛИНКИН
    ... КАТО САНИТАРКИ В СТАРЧЕСКИ ДОМ СА
    ...
    ОТ ЕДНАТА СТРАНА ДЖО АЛЦХАЙМЕР , ОТ ДРУГАТА НАНСИ СКЛЕРОЗИ

    05:28 02.08.2022

  • 3 хихи

    0 0 Отговор
    Това го обсъждахме вчера:
    Няма вирус, няма симптоми , а се самоизолирал да пази околоните!?!? Глупости! Не може да ги сътворил някой лекар...
    "Паксловид" не може или може
    хи хи

    05:35 02.08.2022

  • 4 Седалгин Нео

    0 0 Отговор
    Колко пъти? Много положителен екземпляр се оказа тоя. Ако беше и положителен политик ... ама нали знаете за "ако"-то.

    05:43 02.08.2022