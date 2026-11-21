Иран ще въведе режим на електроснабдяването заради недостиг на енергия и затруднения в снабдяването с гориво. Ограниченията ще започнат от следващия ден и се очаква да продължават около два часа през ден или най-много два часа дневно.

„Предвид специфичните условия по отношение на снабдяването с гориво в страната, енергийният сектор ще бъде принуден да въведе ограничения в разпределението на електроенергията“, заяви ръководителят на националната енергийна компания Мохамад Алахдад, цитиран от иранската държавна телевизия и Франс прес.

Иранските власти вече са прибягвали до подобни мерки през последните години, когато недостигът на гориво за електроцентралите е ограничавал производството на ток. Новите прекъсвания идват на фона на щети по енергийната инфраструктура, нанесени по време на войната в Близкия изток.

Пезешкиан предупреди за трудности през зимата

Иран е сред държавите с най-големи запаси от природен газ и петрол, но електроенергийната му мрежа страда от недостатъчни инвестиции в инфраструктурата. Като фактор за затрудненията се посочват и западните санкции, които действат от десетилетия.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че американско-израелските удари по енергийната инфраструктура са „влошили“ недостига. „Трябва да очакваме трудности тази зима“, каза той, цитиран от агенция ИСНА.

Иранските власти редовно се позовават на недостига на гориво и на екстремни метеорологични условия, когато временно преустановяват работа в държавната администрация и затварят обществени институции. Повтарящите се прекъсвания на електрозахранването през последните години вече предизвикаха недоволство сред гражданите.

Източници: bta.bg, newscentraltv.com, iranintl.com